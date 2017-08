Nadia Foltea: „Noi nu trebuia să schimbăm legea electorală, dar clasa politică”

August este luna în care Republica Moldova se înviorează și se transformă datorită multor emigranți care revin acasă în vacanță, pentru a-și vedea rudele, repara casele părintești sau înnoi actele. În timpul unei vizite la Ciuciuleni, raionul Hâncești, Valentina Ursu a întâlnit-o pe fosta profesoară Nadia Foltea, emigrată de peste 10 ani în Italia.

Nadia Foltea: „Eu am activat în învățământ 25 de ani și apoi în administrația publică locală vreo 13 ani și deja când era timpul să merg la odihna binemeritată, am plecat la o altă „odihnă” – la muncă în Italia. Deci, am dat tot ce am putut în învățământ și în administrația publică locală, în calitate de secretar al Consiliului local, Primăria Ciuciuleni.”

Europa Liberă: Și acum cum vedeți satul și statul?

Nadia Foltea: „Eiiii… nu chiar bine le văd, fiindcă mulți tineri au plecat, mulți tineri au făcut studii în Europa, nefiind convinși că se vor întoarce. Am și eu două fiice – doctor în Drept și lucrează în Elveția și mai am o fiică magistru în Drept la Torino, în Italia, și totuși sper că ele se vor întoarce și vor fi alături de noi aici și tot ceea ce au acumulat vor pune aici pentru statul nostru, pentru țara noastră mică.”

Europa Liberă: Dar de ce nu a ajuns Moldova să fie magnetul acela care să atragă lumea plecată peste hotare, din contra, încă foarte mulți stau cu mâna pe valiză să plece?

Nadia Foltea: „Păi, trebuie întrebați guvernanții noștri, pentru că, bine, eu am lucrat peste hotare, mai cresc și un nepoțel în Elveția acolo, ajut. Dar mă pune pe gânduri tineretul și iată când eu încerc să vorbesc, să discut, mi se spune: Dar ce să facem acolo? La ce bun? Da, sunt niște mișcări așa, să zicem, pentru satul meu. E un primar gospodar, dar sunt mișcări încă mici. Trebuie mult de lucrat, mult de investit.”

Europa Liberă: Cum credeți, unde sunt lipsurile cele mai mari?

Nadia Foltea: „Chiar vedeți cum alegem noi și-i turmentat de atâta politică și de atâtea partide politice.”

Europa Liberă: Cetățeanul?

Nadia Foltea: „Cetățeanul e turmentat, căci i se promite și ici, și colo. Și se rătăcește bietul om și nu știe ce să facă. În final, iată, se ajunge că pleacă la votare… pe unde niște bani, pe unde niște promisiuni goale și avem ceea ce avem.”

Europa Liberă: Pentru că s-a făcut această reformă electorală, credeți că se poate împrospăta clasa politică cu oameni care ar avea mai mult devotament față de interesul național, față de cetățean?

Nadia Foltea: „Nu prea cred. Nu prea cred, fiindcă e o chestiune care joacă și aici pe mentalitatea omului nostru. Vom trăi și vom vedea, dar nu cred că reforma aceasta e ceea ce ne trebuie la moment.”

Europa Liberă: Dar ce trebuie?

Nadia Foltea: „Noi nu trebuia să schimbăm legea electorală, dar clasa politică. Să-i schimbăm pe ei de acolo, de la Guvern. În primul rând, trebuie să dispunem de o democrație veritabilă; trebuie mult de vorbit cu cetățenii, fiindcă sunt foarte manipulați cetățenii noștri. Eu în Italia citesc mult, mă informez și, știți, când vin acasă și deschid televizorul, toate canalele, și ascult un pic, eu mă pierd. Eu mă pierd, fiind o fire, o persoană deja în etate și cu studii superioare, și cu o oarecare pricepere, îmi vine greu. Știți, când vin acasă, mi se întoarce parcă totul cu tălpile în sus. Nu-mi dau seama ce fac cetățenii de aici…”

Europa Liberă: Și ce-i de făcut? Oferiți niște soluții. Ce trebuie să se întâmple, ca să se schimbe lucrurile în bine?

Nadia Foltea: „E greu de dat soluția.”

Europa Liberă: Constatări sunt multe, dar rezolvări de probleme?

Nadia Foltea: „Mult depinde de mentalitatea noastră. Până când nu vom schimba mentalitatea, nu se va rezolva nimic, fiindcă noi mergem la vot, noi mergem la urnele celea și, dacă intrăm acolo și nu suntem conștienți, eu mă gândesc ce să fac, nu să-mi spună cineva, să-mi dea bani, atunci numai va fi ceva înspre pozitiv schimbat.”

Europa Liberă: Acum se acreditează și o idee că le este ușor celor din diasporă să spună ce să facă cei de acasă, pentru că cei din străinătate o duc bine; ei se descurcă, au salarii și mai puțin îi înțeleg pe cei rămași aici, în Republica Moldova, unde e sărăcie, unde e corupție, iar dacă e sărăcie mare, lumea nici nu mai are timp ca să gândească la modul cel mai serios cum să aleagă grâul de neghină.

Nadia Foltea: „Nu aș zice că și acolo este atât de frumos și bine tot. Am trecut și noi prin multe greutăți. Să nu credeți că mi-a fost ușor – au fost și lacrimi amare, suferințe, umilință… Mă rog, am reușit să depășesc toate acestea; am reușit să-mi văd două fete, au studiat, sunt la locurile lor și le vreau acum acasă. Nu știu dacă-mi va reuși. Și nu dau sfaturi eu deloc de acolo, fiindcă sunt la curent cu tot ce se întâmplă și mă doare inima. Deseori , vă spun sincer, am plâns. Am plâns când mi-am văzut oamenii mei din sat. Eu, ca secretar al Consiliului local, îi cunoșteam pe toți și i-am văzut încărunțiți, parcă și răutăcioși un pic, și schimbați la față, și mi-au curs lacrimile. Vă spun sincer, am plâns când i-am văzut în centru, aici, la piață, era o întâlnire cu niște lideri de partid. Nu asta contează, dar mi-am văzut sătenii mei în greutate. Nu mi-a făcut plăcere să-i văd așa și mi-am dat seama că sunt greutățile la mijloc.”

Europa Liberă: Miza votului din diasporă care este?

Nadia Foltea: „Diaspora… la alegerile trecute, prezidențiale, ne-am unit; tot ce a fost posibil am făcut.”

Europa Liberă: Și la parlamentare se va repeta acel entuziasm?

Nadia Foltea: „La parlamentare, eu cred că un pic s-au dezamăgit. Eu, nu. Eu voi merge din nou la votare. De data aceasta, la parlamentare, îmi pare că nu va fi entuziasmul acesta. Dă, Doamne, să mă greșesc.”

Europa Liberă: Deși așteptările de la deputați sunt și mai mari, pentru că Republica Moldova rămâne a fi o republică parlamentară și deciziile cele mai importante se iau în forul legislativ?

Nadia Foltea: „Sigur, asta da. Așteptările sunt mari, toți promit…”

Europa Liberă: Cine merită votul Dvs.?

Nadia Foltea: „Eu încă nu am văzut omul acela care merită votul meu. Sperăm că, până la parlamentare, eu o să găsesc, totuși, cui să-i dau votul meu. O să mă informez, o să citesc mult și o să dau votul cuiva, dar până ce nu pot să spun cui anume. Vreau un om integru, un om care să mă reprezinte, dacă eu i-am dat votul, am stat acolo în căldură sau în frig, dar așa, numai ca să zic că am fost la votare, nu știu. Așteptările sunt mari de data aceasta. Vom vedea.”

Europa Liberă: Ipotetic să vorbim, dacă ați ajunge Dvs. să fiți deputat, ce ați putea face? De unde ați începe, ca să câștigați încrederea cetățeanului care a pierdut încrederea, în primul rând, în Legislativ?

Nadia Foltea: „Aș porni, totuși, de la formarea locurilor de muncă. O spun toți. Poate că locuri de muncă se vor forma cât de cât, dar salariile sunt mici, și-apoi acești care au plecat din țară și au un salariu cât de cât mai decent, ei oricum nu vor fi de acord cu un salariu mic. Mic, să zicem, n-o să-i zic mizer, că-i o țară atât de mică, că se spune că cu cât țara e mai mică, cu atât corupția e mai mare, și iată am ajuns s-o văd și pe asta, căci nu mai credeam eu că în Moldova – așa micuță și așa săracă – să avem o corupție atât de mare. Și iată am ajuns s-o văd – e așa!”

Europa Liberă: Deputații zic că ei fac legi bune, iar legile curmează acest fenomen, care se numește corupție?

Nadia Foltea: „Păi, nu știu cum le fac ei așa de bune, că ar trebui să curmeze fenomenul acesta al corupției, nu invers. Dar se vede că sunt ei foarte șmecheri, sunt atât de șmecheri, că noi abia reușim să ne ținem din urma lor să înțelegem unde se ascund șmecheriile astea ale lor. Și e păcat să ne creadă proști chiar pe toți, căci mai sunt oameni care mai înțeleg câte ceva. E un păcat să socoată un popor de prost. Mă doare și mă jignește pentru poporul meu. Eu vin acasă și mă duc, vă spun sincer, mă duc nu chiar tare bucuroasă când văd ce se întâmplă. Nici nu am un termen să numesc ceea ce se întâmplă. Și-apoi noi zicem de ce pleacă tineretul!? E clar de ce pleacă. E jalnic ceea ce văd, e un dezastru mare.”

Europa Liberă: Moldova are viitor?

Nadia Foltea: „Nu mi-ar plăcea să falimenteze, chiar să ajungem la acest termen, dar câteodată mă gândesc și eu la aceasta, că poate să falimenteze ca stat și să nu mai existăm. Știți, îmi vine așa ceva în minte, dar nu știu ce s-ar putea de făcut. Să ne unim. Noi, aceștia din diasporă, am demonstrat că suntem uniți – și la alegeri, și de ajutat, și la familii vulnerabile mai trimitem ajutor, mai fac și eu ce pot. Niște familii acolo, pe care nu i-am numit și n-am spus la nimeni, niște copii ajut, dar e tot ce pot eu face.”

Europa Liberă: Dar această dispută geopolitică cât de mult se răsfrânge asupra viitorului Republicii Moldova?

Nadia Foltea: „Cred că asta e și problema mare, de fapt. Vedeți că nu se concentrează pe problemele-cheie pe care le avem noi în stat, dar se pleacă care înspre România, care înspre Rusia și acoperă aceste probleme și scoțând la iveală altele minore și nu ne fac să mergem înainte. Nu că ședem pe loc, dar încă tragem înapoi. Și apoi se face ura asta în societate. Vedeți, chiar sunt și familii aici în sat și știu și eu familii în care soțul a votat cu acela și acela cu rușii, și acela cu românii și chiar într-o familie sunt divergențe de felul acesta și înrăiesc astfel părțile societății, îi fac să se uite nu cu ochi buni unul la altul. Și poate lor asta și le trebuie, poate asta și vor, ca să nu iasă la iveală problemele principale. Pentru aceasta, noi avem nevoie de politicieni înțelepți, care să contribuie la această armonie, dar nu să distrugă, să dezbine, pentru că ei sunt cei care dezbină societatea în „ai noștri” și „ai voștri”. Asta-i foarte periculos. Pe acest fondal e greu să construiești un stat puternic, un stat bazat pe dreptate, pe democrație. De asta democrație, pe care eu tare o vreau, democrație de cea sănătoasă, nu să vorbim de democrație, dar nu este acea democrație care-i în tot înțelesul cuvântului.”