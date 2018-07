Președintele rus Vladimir Putin a semnat, săptămâna trecută, numirea în postul de emisar special al Kremlinului pentru R. Moldova a vicepremierului Dmitri Kozak. Numele politicianului rus de 58 de ani este pentru mulți moldoveni sinonim cu „federalizarea” – esența unui plan prezentat de rezolvare a chestiunii transnistrene prezentat de el la începutul deceniului trecut. Cum era firesc, numirea lui Kozak în noul post a stârnit ecouri numeroase la Chișinău. Analistul politic, profesorul universitar Mihai Cernencu este de părere că s-ar urzi scenariul de rămânere a R.Moldova în zona de influentă a Rusiei.

Europa Liberă: Ce părere aveți Dvs. despre noul emisar responsabil pentru relațiile cu Republica Moldova, Dmitri Kozak, cel care este cunoscut ca arhitectul planului de federalizare. Ce câștigă Moldova de la numirea lui?

Mihai Cernencu: „Așa cum n-a câștigat nimic pe timpul lui Rogozin, eu nu cred că Republica Moldova are de câștigat, ci, dimpotrivă, are de pierdut, pentru că astăzi, în tandem cu actualul președinte, ar încerca o singură mișcare, mișcare foarte serioasă, deci federalizarea Republicii Moldova, ca să-i asigure lui Dodon până la sfârșitul vieții că o să existe Republica Moldova și că nu se va duce în Uniunea Europeană, și că nu se va uni cu România, și că nu se va duce în cosmos. Deci, scopul fundamental pe care îl are Dmitri Kozak aici este de a preîntâmpina de fapt românizarea Republicii Moldova, prin federalizare cu Găgăuzia și Transnistria parte componentă, este de a menține ancorată Republica Moldova în sfera de influență a Federației Ruse. Acesta este de fapt mesajul pe care vine să ni-l aducă numirea lui, ca de altfel și acea arhitectură pe care o propusese el anterior. Mijloacele de informare din Rusia, din Transnistria, dar și Dodon spun doar minciuni. Ei nu vor să menționeze un singur lucru că documentul, care a fost pregătit atunci și care a fost parafat, peste noapte a fost schimbat, a mai fost adăugat încă un paragraf despre staționarea trupelor.”

Europa Liberă: Pe o perioadă de 20 de ani atunci era?

Mihai Cernencu: „Da. Și pe urmă chiar a fost și schimbat. Să-l întrebați pe Voronin și el o să vă spună, pentru că de fapt se vehiculează tot timpul ideea că au influențat americanii, europenii… Debilisme. Documentul a fost parafat, ceea ce înseamnă că a fost acceptat de ambele părți și după parafare nu mai poate interveni nicio schimbare. Asta este de fapt esența a ceea ce s-a întâmplat și lucrul acesta trebuie de spus tare, ca să-l cunoască oamenii. Deci nu are nimic de câștigat Republica Moldova, ci are de pierdut doar prin bulversări, prin diferite mișcări și acțiuni subversive împotriva Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Iar despre acest așa-numit „plan Kozak” de federalizare, respins la vremea sa de președintele comunist Voronin, totuși a fost respins atunci, pentru că nu s-a ajuns la semnare. Actualul șef de stat, Igor Dodon, spune că în 2003, acum 15 ani, a fost ratată cea mai reală șansă de rezolvare a problemei transnistrene, dar tot el spune că acum circumstanțele s-au schimbat radical și că Republica Moldova nu poate accepta un model elaborat de cineva din afara țării.

Igor Dodon nu reprezintă Republica Moldova și interesele statului Republica Moldova, el reprezintă interesele Federației Ruse...

Mihai Cernencu: „Da, este adevărat, numai că el asta o face pentru opinia publică și nu pentru că el judecă astfel. El de fapt judecă ca un trădător al Republicii Moldova. El nu reprezintă Republica Moldova și interesele statului Republica Moldova, el reprezintă interesele Federației Ruse, ale președintelui Putin și ale cercurilor extremiste din Federația Rusă. Acesta este de fapt cel pe care îl avem noi în calitate de președinte, pentru că eu n-am auzit din gura lui nicio singură dată să ceară retragerea trupelor rusești de aici de pe teritoriul Republicii Moldova, n-am auzit niciodată să spună că de fapt Rusia a început, prin susținerea mișcărilor separatiste - noi știm cum au început toate aceste mișcări în 1990, când Republica Moldova nu dorea să semneze la Ogariov acel nou tratat și atunci am fost amenințați că, „dacă n-o să semnați, o să aveți două republici pe teritoriul vostru” ș.a.m.d. Deci, oricum ar încerca și orice ar face, eu nu cred că o să-i aducă mai multe voturi în plus. El acum este în campanie electorală și sigur că nu spune deschis ce vrea să facă, că s-a schimbat situația ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Dar Dvs. ce credeți, pe moment totuși problema transnistreană poate fi rezolvată printr-un model de statut elaborat la Chișinău și discutat cu Tiraspolul?

Mihai Cernencu: „Nu, nu, nu…”

Europa Liberă: Și după aceea prezentat în formatul „5+2”?

Mihai Cernencu: „Nu! Problema transnistreană nu va fi rezolvată în niciun fel, pentru că de fapt Transnistria a fost creată cu scopul de a șantaja Republica Moldova și a o menține în sfera de influență a Federației Ruse. Deci ori se adoptă un statut care să mențină și Tiraspolul și Găgăuzia să controleze restul teritoriului Republicii Moldova, ceea ce a fost de fapt „planul Kozak”, sau altă variantă nu merge. Rusia, fiind alungată din tot spațiul balcanic și al Europei Centrale și de Est, i-a rămas un singur forpost aici care stă în spatele Ucrainei, ca un cuțit de fapt în spatele Ucrainei și nu cred că sub nicio formă cel puțin în următorii 10, 15 ani, doar în cazul în care vor veni alte elite la conducere, care vor avea alte viziuni, cum a fost Charles de Gaulle în Franța atunci când a schimbat Constituția și când a părăsit coloniile din nordul Africii, atunci când au fost organizate vreo cinci atentate împotriva lui, dar el a mers la acele măsuri extraordinare. Deci, nu cred că în viitorul apropiat sau cel puțin pentru generația noastră va fi rezolvată această problemă, doar dacă va dispărea ca obiect geopolitic spațiul respectiv, atunci ar putea fi părăsit, dar eu n-am văzut niciun spațiu care a fost părăsit benevol de către Rusia. Polonia a fost părăsită doar că a intrat în NATO; Țările Baltice – doar că au devenit membre NATO; în Balcani tentativa Muntenegrului de a deveni membru NATO s-a soldat cu o încercare de lovitură de stat pentru a submina procesul de integrare în NATO și am văzut în ultimă instanță Grecia chiar a expulzat doi diplomați din Federația Rusă inclusiv încă doi care nu sunt doriți acolo care încercau să mituiască deputații din parlamentul grecesc ca să nu voteze acea înțelegere cu Macedonia ca ulterior Macedonia să poată deveni membră NATO. Noi știm ce înseamnă cumpărarea de deputați, pentru că Vitalie Burlacu a primit zece ani de închisoare, pentru că trebuia să cumpere trei deputați de la PLDM sau nu mai contează de unde, ca să nu voteze Acordul de Asociere. Deci, noi am văzut aceste lucruri și le-am simțit pe pielea noastră; se implică nemijlocit și asta înseamnă că Rusia nu are de gând să plece din această zonă; Rusia sub niciun pretext nu va pleca, deci nu poate fi soluționat conflictul transnistrean.”

Europa Liberă: Dar aceste eforturi despre care vorbește guvernarea, eforturi mari care se întreprind pentru a apropia cetățenii de pe cele două maluri ale Nistrului cu ce se vor solda?

Mihai Cernencu: „Nu știu cu ce se vor solda, dar Republica Moldova nici n-a fost chemată atunci când Transnistria a semnat Acordul acesta de Liber Schimb, Acordul de Asociere, că ei n-au fost chemați. Am văzut că a fost primit și de Londra Krasnoselski. Un studiu special, pe care l-a făcut Igor Munteanu nu demult la IDIS „Viitorul”, săptămâna trecută a fost prezentat, unde arată para-diplomația transnistreană cum încearcă… Asta de fapt este tentativa Federației Ruse de a salva cumva acest regim, pentru că ei nu pot rezista financiar. Și din punctul acesta de vedere, la momentul respectiv au acceptat condițiile Uniunii Europene, dar parțial. Așa că eu nu văd soluționarea…”

Europa Liberă: Dar pașii pe care îi fac autoritățile țării unde vor duce?

Mihai Cernencu: „Care sunt?”

Europa Liberă: Pașii mici pe care spun că-i fac cei de la guvernare vor ajunge la pasul mare, care înseamnă elaborarea unui statut pentru regiunea transnistreană?

Mihai Cernencu: „Nu cred că vor ajunge. Da, noi putem să elaborăm și zece statute și lucrul acesta este salutabil. Eu aș vrea să văd un astfel de statut, că este foarte bine, numai că Rusia niciodată nu va fi de acord, va găsi tot timpul orice doriți. Vedeți cu retragerea trupelor? Ei spun că „dacă retragem trupele, se începe războiul”. Ei nu vor să spună că acestea sunt trupe de menținere a păcii și sunt alte trupe – Grupul Operativ –, care este fără sancțiunea Republicii Moldova și abia după ce Organizația Națiunilor Unite a adoptat rezoluția, abia atunci au avut loc aceste clarificări și opinia publică mondială a perceput care este de fapt subtextul declarațiilor lui Lavrov peste tot.”

Europa Liberă: Deci, un statut special pentru regiunea transnistreană degrabă nu va fi pe masa negocierilor?

Mihai Cernencu: „Chiar dacă va fi și chiar dacă va fi și acceptat, au să-și pună o clauză că oricând el poate fi denunțat, ori poate că își mai schimbă… Vedeți cum este acum că „dacă Republica Moldova își schimbă statutul, noi părăsim Republica Moldova”. Ce înseamnă „își schimbă statutul”? Deci, dacă noi suntem republică prezidențială îi o chestie, dacă suntem parlamentară este altă chestie, dacă devenim membri ai CSI suntem altceva, membri ai Uniunii Europene este altceva. Sunt niște trucuri pe care le face politica externă a Federației Ruse care de fapt au ca scop menținerea Republicii Moldova în sfera de influență a Federației Ruse.”