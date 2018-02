Marian Lupu: „Dependența socialiștilor de cercuri din conducerea Rusiei este atât de mare, încât ei au devenit simpli pioni și executori ai ideilor venite de acolo”

Invitat de Europa Liberă, Marian Lupu, liderul fracțiunii parlamentare PD, se referă în partea a doua a interviului realizat de corespondenta noastră, între altele, la relațiile moldo-ruse și chestiunea transnistreană.

Europa Liberă: Dl Dodon a fost de zece ori și s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Moscova. Prea puțin se cunoaște din culisele acestor discuții. Ar putea să plătească Moldova vreun preț pentru acest dialog moldo-rus, care se duce în spatele guvernării?

Marian Lupu: „În activitatea politică, inclusiv în zona de relații internaționale, la nivel de țări, la nivel de politicieni, la nivel de formațiuni politice, nimic nu se face pe degeaba. Pentru orice înțelegere, orice acord există un preț. Haideți să ne aducem aminte de fraza istorică spusă de Winston Churchill: „Marea Britanie nu are dușmani permanenți și prieteni permanenți; Marea Britanie are interese permanente”. Lucrul acesta se referă și la Republica Moldova, dar se referă și la Federația Rusă, la orice stat. Și acum, sprijinul care a fost acordat pentru dl Dodon nu este unul pe gratis. Toată lumea înțelege lucrul acesta; este un adevăr axiomatic. Că acest preț există, da; nici nu trebuie să dovedesc acest lucru. Haideți să ne aducem aminte de declarațiile făcute publice de dl Dodon, când a început să vorbească despre federalizarea Republicii Moldova. Deci, federație ca un model de soluționare a problemei transnistrene.”

Europa Liberă: Ceea ce ar fi însemnat revenirea la „planul Kozak” din 2003?

Marian Lupu: „Exact. Și îmi permiteți să repet teza că federalizarea Republicii Moldova ar fi un mare pericol pentru statalitatea țării noastre. Și iată aici, pe de o parte, dl președinte Dodon se face mare apărător al statalității și suveranității, pe de altă parte, vinde această statalitate și această suveranitate, fiindcă federalizarea ar fragiliza statul Republica Moldova; nu mai vorbim și de…”

Europa Liberă: Dar federalizarea e pe placul Federației Ruse?

Marian Lupu: „Ce înseamnă „pe placul Federației Ruse”?”

Europa Liberă: Rămâne actuală?

Marian Lupu: „Federalizarea ca principiu o regăsim în renumitul document, „memorandumul Kozak”. Federalizarea care este promovată de către președintele Dodon, eu gândesc că nici măcar nu este ideea lui. Este prețul pe care îl plătește, fiindcă așa i-a fost cerut. Deci, el a

Am ajuns în situația în care dependența socialiștilor și a exponentului socialiștilor față de anumite cercuri din conducerea Federației Ruse este atât de mare, încât ei au devenit simpli pioni ...

devenit promotorul unor idei cu care poate, personal admit, că nu ar fi de acord, dar s-a prins în această capcană, fiindcă, intrând în aceste relații și prețul pe care trebuie să-l plătească, nu mai are marjă de manevră, nu mai are. Am ajuns în situația în care dependența socialiștilor și a exponentului socialiștilor față de anumite cercuri din conducerea Federației Ruse este atât de mare, încât ei au devenit simpli pioni și simpli executori ai acelor idei și concepții care sunt venite de acolo.”

Europa Liberă: În eventualitatea câștigării a încă unui mandat de președinte a dlui Putin în Federația Rusă, o să se perpetueze această stare de lucruri în cooperarea moldo-rusă?

Marian Lupu: „Greu de spus, greu de spus, fiindcă politicul nu este o valoare constantă. Este în schimbare; se mai întâmplă deseori, în cazurile tuturor țărilor, că se aplică o retorică și o viziune înainte de alegeri, în plină campanie electorală, care retorică și care viziuni se mai schimbă la etapa postelectorală. Că va fi așa ori nu, rămâne de văzut. Vedeți, Republica Moldova face parte nu doar din axa de dialog Chișinău - Moscova; Republica Moldova este o zonă importantă, strategică și este parte componentă a dialogului Uniunea Europeană – Federația Rusă, Statele Unite – Federația Rusă. La aceste lucruri eu mă refer. Și atunci, în funcție de conținutul acestor discuții pe plan mondial, or, ele s-au purtat și se vor purta în continuare, depinde foarte mult și temperatura în relațiile noastre bilaterale, inclusiv sprijinul în continuare pentru președintele Dodon sau anumite schimbări în acest sens.”

Europa Liberă: După ce s-a votat în Parlament legea privind reforma electorală care a adus la sistemul mixt, s-a creat și o percepție că între PD și PSRM ar exista o relație ascunsă. Să creadă lumea sau să nu creadă că această relație dintre democrați și socialiști ar putea să ducă la o eventuală coaliție postelectorală, după alegerile din 2018?

Marian Lupu: „Voi răspunde că noi am fost foarte elocvenți și suficient de reprezentativi prin declarații oficiale, care au fost făcute public la toate nivelurile conducerii Partidului Democrat. Și această poziție este una reprezentativă și realistă. Noi am investit mult prea mult în a asigura parcursul european al Republicii Moldova. De aici, simpla concluzie logică – cu cine Partidul Democrat va putea și va trebui să muncească după alegerile parlamentare din 2018? Doar cu formațiunile politice care împărtășesc aceleași viziuni. Și atunci…”

Europa Liberă: Dar săgețile cu venin se îndreaptă spre acest segment pro-european?

Marian Lupu: „De acord. A câta oară să spunem că politicul este cinic, că politicul este o luptă tactică și strategică; asta a fost și înainte de Niccolo Machiavelli, și până în prezent.”

Europa Liberă: Da, dar acum se derutează și mai mult societatea?

Marian Lupu: „Dar știți de ce se derutează societatea? Fiindcă cei care lansează asemenea zvonuri încearcă să se gândească doar la propriile lor interese și nu văd mai departe de propria curte. Da, avem oponenți, avem partide de dreapta, pro-europene, care luptă politic cu Partidul Democrat. Și atunci, întrebarea mea pentru ei este…”

Europa Liberă: Dar ei zic că Partidul Democrat luptă cu ei.

Marian Lupu: „Partidul Democrat deja a făcut declarații și aici pe intern, și pe extern că noi suntem gata pentru dialog și vrem să constituim alianță politică, având în vedere faptul că toate sondajele denotă că niciun partid de sine stătător din cele pro-europene nu poate să obțină majoritatea în Parlament. Iată, dacă aceste partide s-ar fi gândit nu doar la propriul destin, dar și care vor fi acțiunile și care va fi responsabilitatea lor după alegerile parlamentare, credeți-mă că realitatea era să fie diferită. Egoismul politic este o dominantă, cu părere de rău. Sper că este o chestie de moment și sper că se va trezi lumea.”

Europa Liberă: Deci, excludeți o coaliție post-alegeri democrați-socialiști?

Marian Lupu: „Da! Și faptul că o spun de 10, 15, 20, 25 de ori, să știți că cantitatea n-o să adauge la calitate, fiindcă calitatea este sigură și foarte clară. Noi am dat răspuns și avem o viziune strategică foarte clară, și o responsabilitate, și un angajament. Noi ne gândim la construcții politice care ar duce la o majoritate parlamentară și la un Guvern pro-european. Întrebarea este către alte partide. Ele ce au de gând să facă, care este strategia și tactica lor? Ce avem, dna Ursu, ca și răspuns până în prezent? Răspunsul este unul.”

Europa Liberă: Ei au spus că, dacă se retrage dl Plahotniuc de la guvernare, de la conducerea formațiunii, s-ar putea să se mai gândească; dacă schimbați și dvs. atitudinea față de ei, poate va exista loc și de bună ziua, și de dialog…

Marian Lupu: „Noi avem mesaje transmise și platforme de dialog la alt nivel și de un alt conținut, foarte și foarte serioase. Răspunsurile acestor formațiuni politice sunt foarte elocvente, foarte clare și negative – nu! Propunerea mea ar fi să se gândească foarte și foarte bine. Nu-i treaba mea să mă bag în afacerile interne ale altui partid, dar să se gândească la perspective. Nu se formează o coaliție pro-europeană după alegeri, încotro vom merge? La alegeri parlamentare anticipate.

Care va fi rezultatul acelor anticipate, îl prezic astăzi, deja acum. În mare parte, votanții care vor vota la alegerile ordinare formațiunile pro-europene, fiind deziluzionate de incapacitatea acestor partide să se înțeleagă și să facă o coaliție, ei vor merge și vor vota pentru oponenții noștri. Și iată aici intervine riscul foarte și foarte real, pericolul real că, după alegeri anticipate, ca alternativă, să avem forțe de altă natură, forțe politice care vor obține majoritatea în Parlament cu toate consecințele care derivă de aici.”

Europa Liberă: Dl Dodon a spus că poartă discuții cu dl Candu, cu dl Filip. Dvs. credeți că discută și cu dl Plahotniuc?

Marian Lupu: „Este obligațiunea lor, fiindcă ei discută ca persoane oficiale – președinte, președinte de Parlament și prim-ministru. Acum, ce cred eu că discută oare dl Dodon cu dl Plahotniuc, în egală măsură puteți să mă întrebați dacă discută dl Dodon cu deputați din Parlament, de la PDM sau discută cu consătenii săi, eu nu sunt baba Vanga. E o întrebare foarte retorică, care ține mai degrabă de supoziții.”

Europa Liberă: Dvs. ați mai spus că dl Plahotniuc nu-și dorește actualmente funcția de premier.

Marian Lupu: „Nu, eu nu am spus lucrul acesta. Mie mi se pare că însuși dl Plahotniuc aceste chestii.”

Europa Liberă: Dar după alegeri s-ar putea să-și dorească această funcție de șef al Executivului?

Marian Lupu: „Nu trebuie să mă lansez eu aici din nou în supoziții, să mă bag în pielea lui Vlad Plahotniuc, să încerc să gândesc cum gândește el. Ridicați frumușel de acum o săptămână, două sau trei declarațiile oficiale ce au fost, interviuri și ne ghidăm cu toții de aceste declarații în presupunerea că ele sunt responsabile și serioase, și eu mă gândesc că ele sunt ca atare.”

Europa Liberă: Republica Moldova nu are doi ambasadori în două țări importante, unul a fost rechemat de la Moscova pentru consultări, dl Neguță, și altul nu mai e la Washington. Credeți că e o situație delicată?

Marian Lupu: „Nu am avut discuții la aceste subiecte nici pe platforma parlamentară, mă refer la Comisia pentru politica externă și integrare europeană, nici în cadrul unor ședințe de lucru Parlament - Guvern.

În contextul Moscovei situația este mult mai clară, ceea ce știu și opinia mea este că lipsa de ambasadori nu este o chestie chiar bună, fiindcă în situațiile când avem un dialog dificil, da, foarte aprins, vorbesc de Moscova, noi ar trebui să avem un ambasador acolo. Asta este cutuma internațională; retragerea de ambasadori înseamnă o stare deseori fără de retur sau cu consecințe foarte mari, inclusiv pe dimensiunea continentului american, pe această axă, în această direcție. Sunt sigur că ambele subiecte trebuie să-și găsească o soluție, astfel încât corpul diplomatic al țării noastre să fie complex și funcțional.”

Europa Liberă: De ce v-am întrebat? Pentru că s-a vehiculat, s-a speculat că ar putea și Marian Lupu să ajungă șef de misiune diplomatică la Washington.

Marian Lupu: „Prea multe sunt fake-uri și nu doar în cazul întrebării pe care mi-ați adresat-o. Foarte multe noutăți care sunt într-adevăr inventate, false și mincinoase.”

Europa Liberă: Relația cu Uniunea Europeană rămâne a fi foarte importantă. Mizați pe ajutorul financiar care trebuie să vină de acolo, inclusiv cel macroeconomic, pentru că despre alte finanțări știu la sigur, așa cum ne-au și vorbit și deputații europeni, că vor ajunge bani în Republica Moldova pentru mai multe proiecte de modernizare, de îmbunătățire a infrastructurii? Despre aceste 100 de milioane de euro ce credeți, când ajung?

Marian Lupu: „Interesul Republicii Moldova în relația cu Uniunea Europeană este mult mai amplu și este mult mai larg. Este vorba despre un parteneriat politic cu un scop bine determinat: implementarea agendei de asociere și perspectiva, într-o perioadă medie, într-o perioadă puțin mai îndelungată – o perspectivă foarte clară pentru integrarea europeană a țării noaste. Și eu sunt satisfăcut de ultimele declarații ale Înaltului reprezentant al UE pentru politică externă, dna Mogherini, care a anunțat foarte clar viziuni concrete, fără a indica termene, pentru negocierile de aderare a statelor din Balcani.

Este o mișcare foarte importantă și în același context, din interesul nostru pentru dialogul cu UE, a fost și inițiativa copreședinției moldovenești la Adunarea Parlamentară EURONEST și am format o platformă separată a celor trei țări cu agendă de asociere. Este o mândrie pentru mine și o mare satisfacție că în paragraful 18 sau 19 al Declarației comune a șefilor de stat și de guverne din 24 noiembrie la summitul Parteneriatului Estic o să găsim o frază, că șefii de state și guverne recunosc formarea acestui grup. În limbajul politic înseamnă acordarea unei perspective pentru aceste trei țări. Acum, partea financiară, nu neg importanța…”

Europa Liberă: Și condiționalitățile care vin din partea Bruxelles-ului?

Marian Lupu: „Nu neg importanța pachetului financiar, este într-adevăr important pentru economia țării, este important pentru infrastructură.”

Europa Liberă: Această tranșă trebuie să vină în susținerea bugetului?

Marian Lupu: „Noi am avut o tranșă importantă din partea Uniunii Europene și asta în pofida multor declarații că, gata, s-a terminat cu finanțarea UE. Se fac foarte multe speculații și se aruncă pe piața mediatică din Republica Moldova foarte multe informații false.”

Europa Liberă: Când va veni această tranșă de 100 de milioane?

Marian Lupu: „Dialogul este bun, dialogul este complex, pe alocuri poate să fie mai dificil, însă nu o să găsiți dialoguri excelente, fiecare țară își implementează agenda sa, în cazul dat vorbesc de agenda europeană. Da, noi am avut discuții pe marginea noului sistem electoral mixt.”

Europa Liberă: Și încă mai continuă aceste discuții?

Marian Lupu: „Nu mai continuă.”

Europa Liberă: Am citit chiar ieri interviul șefului Delegației UE la Chișinău, dl Michalko, care spunea că nu e mulțumit de felul că a fost adoptată această lege fără a se lua în calcul toate recomandările venite din partea Comisiei de la Veneția.

Marian Lupu: „Și ce scrie în aceste interviuri… Eu vă declar cu toată responsabilitatea: tema sistemului mixt s-a consumat, ea nu mai este pe agenda discuțiilor în sensul da ori ba și dacă ne uităm cu multă atenție

Tema sistemului mixt s-a consumat...

la interviul reprezentantului UE, ambasadorul UE în Republica Moldova, nu există decât o singură referință practică și importantă, și eu sunt de acord cu Domnia sa, cu Uniunea Europeană, acceptând un lucru care s-a întâmplat. Și acest sistem va fi sistemul aplicat pentru alegerile parlamentare din 2018, nimeni nu mai contestă acest lucru, toată lumea s-a deprins că aceasta este realitatea și, apropo, acesta este dreptul suveran al țării.”

Europa Liberă: Dar ce părere aveți despre acest grup de inițiativă care, totuși, vrea referendum legislativ?

Marian Lupu: „Unica condiție, și aici sunt absolut de acord, Uniunea Europeană zice că va monitoriza implementarea întocmai a noii legislații care a fost adoptată.”

Europa Liberă: Exact…

Marian Lupu: „Eu vreau să vă zic că avem o coincidență deplină de interese și viziuni, fiindcă odată această legislație fiind adoptată, ține și de responsabilitatea și interesul nostru ia să fie întocmai și corect implementată.”

Europa Liberă: Ce părere aveți despre implicarea businessului și bisericii în politică?

Marian Lupu: „Mi-am luat o secundă-două de reflecție. În toată lumea, businessul e politic. De unde politicul își ia finanțările? Persoane fizice, credeți-mă, în mare parte, persoane juridice. E altă problemă – în mod oficial, în mod transparent, pe care motiv? Cred că v-aș minți dacă aș spune acum: „uite, cât este de urâtă această interrelație”. Este ceva firesc, prezent în toată lumea ca și idee. Acum, aici putem vorbi doar de transparență – finanțările transparente, după impozitele plătite de business, aceste finanțări să fie contabilizate, să fie la vederea tuturor. Asta e unica parte a întrebării. Doi: biserica.”

Europa Liberă: Dar câți bani îi trebuie unui partid?

Marian Lupu: „Îmi aduceți aminte de filmul „Zolotoi telionok” („Vițelul de aur”). Țineți minte, da? „Шура, сколько вам денег надо, чтобы вы были счастливы?” (Șura, câți bani îți trebuie, ca să fii fericit?).”

Europa Liberă: Am înțeles răspunsul.

Marian Lupu: „Și acela a spus: „100 și ceva de ruble și 50 de copeici”. Întrebare retorică.”

Europa Liberă: Și despre implicarea fețelor bisericești, pentru că chiar e un fenomen despre care a început lumea să vorbească la modul serios că îi încurcă pe oameni această implicare.

Marian Lupu: „Indirect, fețele bisericești, ca și oamenii de afaceri, ca și oricine în această țară, ca persoane fizice, ca cetățeni, ei nu sunt excepție, au dreptul la poziție civică, la opinie civică, sunt oameni cu drept de vot care merg și pledează pentru cineva. Deci asta la nivel de drepturi individuale. Ei, este altă problemă. Atunci când vorbim de sprijinul corporativ, sprijinul prin campanie electorală.”

Europa Liberă: Exact.

Marian Lupu: „Da, aici fețele bisericești nu ar trebui să se bage în

Fețele bisericești nu ar trebui să se bage în campanii electorale...

campanii electorale, nu ar trebui să sprijine oficial formațiuni politice sau politicieni, cu atât mai mult că avem două mitropolii. Și atunci, haideți să ne imaginăm că o mitropolie…”

Europa Liberă: Mitropolia care e în subordinea Patriarhiei Moscovei și alta în subordinea Patriarhiei de la București.

Marian Lupu: „Da, o mitropolie vine cu sprijin deschis pentru extrema stângă și cealaltă mitropolie vine cu sprijin deschis politic pentru extrema dreaptă. Unde ajungem? Ajungem foarte urât. Biserica are altă misiune, inclusiv în societatea noastră.”

Europa Liberă: De ce atacurile hibrid rusești au atât de mare succes în Republica Moldova?

Marian Lupu: „Fiindcă toată lumea recunoaște, eu aud aceste concluzii pe platformele de discuții și la Bruxelles, și la Strasbourg. Mai întâi de toate, este o muncă bine pusă, foarte eficientă și această propagandă, aceste noutăți, aceste abordări sunt produse de profesioniști de un înalt nivel. Toate lumea o recunoaște. Deci, în această luptă ei investesc foarte multe resurse financiare. La fel este un al doilea motiv. Și al treilea motiv: cei care trebuie să combată, cei care trebuie să vină cu alte argumente din cealaltă parte, probabil că ar trebui să fie mai activi, mai profesioniști, mai inventivi, fiindcă este o luptă geopolitică, este una foarte și foarte serioasă. Acest subiect nu poate fi lăsat sau prin asta se și explică marea preocupare…”

Europa Liberă: Poate Rusia influența campania electorală din Moldova? Știți că acum se vorbește foarte mult cu argumente cum s-a procedat în SUA.

Marian Lupu: „Da. Exact voiam să aduc acest exemplu. Sincer să vă zic, chiar rămân mirat văzând acele dezbateri foarte aprinse care se poartă la Washington și mă întreb: „Oare într-adevăr rușii sunt atât de eficienți, atât de eficienți și tari, că pot să influențeze rezultatele electorale din Statele Unite”? Și admițând acest lucru, poate nu integral, dar parțial, păi, atunci devine foarte evident răspunsul meu la întrebarea Dvs. Dacă s-au băgat și au reușit să influențeze Franța, SUA, s-au băgat și pe referendumul în Olanda, când era vorba de Acordul de Asociere cu Ucraina, păi, barem Republica Moldova?”

Europa Liberă: Problema miliardului dispărut se epuizează sau ea rămâne în actualitate și, totuși, vor fi atrași la răspundere cei care au contribuit la acest jaf al secolului? Se va cunoaște la modul cel mai serios cine au fost adevărații făptași?

Marian Lupu: „Această problemă niciodată nu va fi epuizată până în momentul în care nu va fi rezolvată. Rezolvarea acestei probleme se vede pe două căi. Prima cale, până când toată lumea implicată și care se face responsabilă de acest jaf nu va purta răspundere în fața legii și a doua componentă – până când maximum ce poate fi returnat din activele sau din mijloacele financiare care au fost scoase nu vor fi returnate în Republica Moldova. Ambele procese sunt complexe.

Eu înțeleg dorința moldovenilor, care ar dori ca peste o săptămână aceste active să fie reîntoarse în țară. Sunt niște proceduri juridice foarte și foarte dificile. Asta în pofida faptului că cea mai mare parte din aceste active sau mijloace financiare se află în instituții bancare din mai multe țări europene, state membre ale Uniunii Europene, unde legea este lege, dar legea este lege că este una pentru toți și ea are și latura pozitivă, are și latura – în cazul nostru – negativă. Aplicarea legii este de durată. Nu pot pretinde că cunosc toate detaliile, fiindcă toate detaliile acestei colaborări prin comisii rogatorii, parteneriate cu procuraturile și cu organele de anchetă din alte țări le cunosc doar organele de anchetă din țara noastră. De aici ca și concluzie: nu există cale alternativă pentru nerezolvarea acestei probleme. Deci, ea va fi rezolvată și trebuie să fie, fiindcă a marcat foarte puternic întreaga societate – de la clasa politică până la ultimul cetățean al țării. Doi la mână: este un lucru care ține de credibilitatea țării și pentru investitori, și pentru partenerii politici. Și atâta timp cât ea nu va fi rezolvată, această umbră și aceste probleme vor persista în țara noastră.”

Europa Liberă: Ce părere aveți despre iarăși o situație delicată – un primar suspendat, ne referim la municipiul Chișinău și Dorin Chirtoacă, soarta lui, a venit dna Silvia Radu în fruntea municipalității, și cazul primarului de Orhei, Ilan Shor. Atunci când merg în teritoriu, foarte multă lume vorbește anume despre acest caz de la Orhei.

Marian Lupu: „În fața legii, toți sunt egali, indiferent de statut – deputat, ministru, primar, că de Bălți, de Chișinău, de Orhei –, legea este una pentru toți, legea trebuie să fie aplicată pentru toți. Într-un stat de drept avem organe de drept, este pâinea lor, este responsabilitatea lor și este munca lor. Eu ca politician o să urmăresc această muncă și o să văd unde ajunge ea ca și rezultat.”

Europa Liberă: Și atunci trebuie să-i dați o notă justiției cum se comportă…

Marian Lupu: „Important este ca această muncă să fie într-adevăr pe buchea legii, fără excepții, fără simpatii sau antipatii, o abordare comună, standardizată pentru absolut toate cazurile. De exemplu, nu demult la o conferință de presă…”

Europa Liberă: Își face treaba justiția?

Marian Lupu: „Își face treaba justiția? Și da, și nu. Justiția nu este perfectă, noi știm foarte bine lacunele, știm și părțile forte ale justiției, știm că sunt schimbări, că trebuie să fie și mai multe aceste schimbări. Întâi de toate, schimbare de mentalitate, schimbarea acestei mentalități corporative, lucru care se resimte o mișcare în acest sens și ea va continua și mai departe. Avem și opinia societății – pe alocuri corectă, pe alocuri exagerată, fiindcă pe seama oricărui fenomen din țara noastră se vorbesc și lucruri corecte, dar se fac și speculații, fiindcă formațiuni politice, politicieni încearcă să-și tragă dividende politice, și nu suntem unicii aici. Cert este: nu putem numi justiția, ca sistemul democratic per ansamblu, ca sistemul economic, unul ideal. Este un sistem în schimbare, important este ca aceste schimbări să meargă mai departe în direcția corectă.”

Europa Liberă: Dl Ghimpu recent a spus la un post de televiziune că și justiția se află în buzunarul Partidului Democrat sau al șefului Partidului Democrat.

Marian Lupu: „Ce să mai spună el nou? Ce să mai spună, de exemplu, colegul nostru din Parlament? Și eu aș putea acum să mă arunc în niște campanii de denigrare, de acuzații în adresa colegilor din Parlament, altor partide, dar nu o fac, fiindcă am și eu viziunea mea cum ar trebui de făcut politicul în această țară. Și n-o să-mi schimb aceste viziuni. Dl Ghimpu își are viziunile sale. Când era la guvernare spunea una, acum spune alta. Poate că este un politician mai abil decât sunt eu; eu n-am pretenții la modalitatea sau la gândirea d-lui cum trebuie de făcut politica, însă fiecare se ghidează de viziunile sale.”

Europa Liberă: Și o întrebare referitor la perspectiva rezolvării conflictului transnistrean. Ar trebui să-i acordăm mult mai mult timp, dar să vă întreb: există o șansă reală, o șansă cu sorți de izbândă că cele două maluri ale Nistrului se vor integra într-o perspectivă, nu imediată, că despre o perspectivă imediată e greu să vorbești astăzi?

Marian Lupu: „Cel mai important pentru noi este poziția autorităților Republicii Moldova și nu doar a guvernării de astăzi – în trecut, din trecut și în viitor.”

Europa Liberă: O soluție din afară poate veni?

Marian Lupu: „Este de neconceput altă idee pentru țara noastră, decât cea de reintegrare teritorială a statului nostru – unu la mână. Doi: este oare posibil acest lucru? Răspunsul este afirmativ. Da, este posibil, fiindcă nu are la bazele sale criterii care ar face acest conflict nerezolvabil. Nu avem diferențe religioase, nu avem diferențe rasiale, nu avem diferențe etnistice, lingvistice, fiindcă structura pe aceste criterii este practic aceeași și pe malul drept, și pe malul stâng.”

Europa Liberă: Au trecut 26 de ani…

Marian Lupu: „Au trecut 26 de ani; vor mai trece încă ani buni. Eu stau ferm pe poziții că problema trebuie și problema poate fi rezolvată. Dacă o să mă întrebați: poate fi rezolvată această problemă doar pe axa negocierilor și dialogului Chișinău – Tiraspol? Răspunsul meu va fi – nu, fiindcă din start acest conflict a fost generat din exterior; conceput și generat din exterior.”

Europa Liberă: Exteriorul fiind?

Marian Lupu: „Federația Rusă. Sunt lucruri evidente. Dna Ursu, cu cine a semnat președintele Snegur de atunci Acordul de încetare a focului și de reglementare?

Europa Liberă: Cu Boris Elțin.

Marian Lupu: „Cu Boris Elțin. Păi, nu vă pare foarte elocvent de la sine?”

Europa Liberă: Dar Rusia cu Occidentul ar putea să elaboreze un scenariu?

Marian Lupu: „Ajung la acest lucru. Deci doar dialogul Chișinău – Tiraspol este o condiție necesară, dar nici pe departe una suficientă. Problema nu poate fi rezolvată fără implicarea marilor forțe geopolitice și haideți să le numesc pe câteva din ele. Avem vecinul nostru Ucraina, dar în special e vorba de SUA, UE și Rusia. Aceștia sunt trei mari jucători geopolitici, care discută între ei pe harta lumii. Și găsirea unui

Nimeni nu poate să-și permită să recunoască independența și statalitatea sau ruptura Transnistriei de Moldova...

compromis în acest mare joc geopolitic, da, este condiția de bază fără de care o rezolvare a problemei transnistrene nu se va produce. Că se va produce, sunt sigur. Ea nu poate să perpetueze la infinit. Nimeni nu poate să-și permită să recunoască independența și statalitatea sau ruptura Transnistriei de Moldova, fiindcă uitați-vă ce s-a întâmplat după Crimeea. Asta schimbă ordinea mondială dramatic și pornește o reacție în lanț. Europa este plină de asemenea probleme, mai mari sau mai mici teritoriale, și în acest caz, întrebarea este doar când și în contextul cărui deals geopolitic mare va fi rezolvată problema.”

Europa Liberă: Faptul că Ucraina pare a fi atât de hotărâtă în ceea ce privește identificarea unei soluții durabile pentru soluționarea problemei transnistrene, de ce lasă loc de interpretări că Chișinăul ar fi mai reticent atunci când, de exemplu, ar trebui să nu mai cumpere energie electrică de la Cuciurgan sau să nu mai ofere posibilitate să se vorbească despre contrabandă la așa-zisul hotar administrativ?

Marian Lupu: „Recent, Cabinetul de miniștri de la Kiev a pus capacul, a acceptat, a aprobat sub toate formele juridice controlul comun la graniță.”

Europa Liberă: Exact.

Marian Lupu: „Deci este un fapt împlinit foarte important atât pentru noi, cât și pentru Ucraina. Deci, un lucru realizat. Pe teritoriul țării vecine, vameșii și grănicerii moldoveni împreună cu colegii de acolo controlează tot perimetrul hotarului țării, inclusiv pe segmentul transnistrean. Odată cu aceasta, nu mai putem vorbi despre contrabandă. Acesta a și fost sensul, de ce am dorit și am insistat și suntem foarte și foarte mulțumiți și mulțumim colegilor de la Kiev că, uite, am ajuns la un asemenea proiect comun.

Doi la mână: cu Ucraina. Vreau să vă zic că schimbările din Ucraina și înțelegerea pe care o avem sunt rapoarte foarte și foarte bune, un dialog extraordinar. E o coincidență de interese Ucraina – Republica Moldova. Mă refer la problema transnistreană. Pentru mine, acest factor suplimentar care a apărut anii trecuți este un element în plus al chezășiei pentru succesul rezolvării acestei probleme. Energie electrică? Când vorbim de economie, trebuie să ne gândim și nu putem să ignorăm importanța factorilor economici. Noi am cumpărat și din Ucraina energie. Eu vă spun acum nu doar ca și politician, dar ca și economist. Republica Moldova trebuie să cumpere și gaz, și energie electrică de acolo de unde prețul este oferit cel mai mic. Noi construim gazoductul Ungheni – Chișinău.”

Europa Liberă: Iași – Chișinău.

Marian Lupu: „Foarte bine. O să fie construit și o să fie dat în exploatare. Ce înseamnă acest lucru? Că n-o să cumpărăm mai mult de la ruși și o să cumpărăm doar din România? Nu este adevărat.”

Europa Liberă: Există alternativă.

Marian Lupu: „Există alternativă. Și în acest caz, marele avantaj pentru Republica Moldova e că, având aceste două posibile surse de furnizare, o să avem mereu posibilitatea să alegem resursa cea mai ieftină și economic cea mai convenabilă pentru noi. O să fie gazul din România mai ieftin, de acolo o să luăm; o să fie gazul din Rusia mai ieftin, de acolo o să luăm în continuare. În asta și constă esența strategică a acestui proiect – diversificarea și lichidarea monopolului și dependenței politice doar de un singur furnizor.”

Europa Liberă: În Rada Supremă de la Kiev s-a votat și s-a spus că armata rusă este agresor. În Republica Moldova o asemenea…

Marian Lupu: „Bine, situația cu Ucraina este nițel diferită, fiindcă neoficial, da?, fiindcă Rusia nu recunoaște acest lucru, dar pe teritoriul Luhansk și Donbas ei au intrat; au intrat într-un război…”

Europa Liberă: Și în regiunea transnistreană au intrat.

Marian Lupu: „În regiunea transnistreană, în cazul nostru, contextul în care s-a făcut, hăt 20, 30, 40 de ani…”

Europa Liberă: Deci, în Parlament nu ar putea trece o asemenea o asemenea lege?

Marian Lupu: „În Parlament, nu. Întrebarea mea: pentru ce? Sensul, obiectivul? Eu ca și politician găsesc rareori motive pentru declarații care nu au niciun efect. Deci am declarat și a doua zi am uitat. Pentru mine contează decizii în Parlament care vin cu finalitate, fiindcă măsuri sau show-uri, spectacole politice de genul celor propuse de către

Republica Moldova nu are nevoie de capital politic abstract, umflat, declarații frumoase...

socialiști… Ieri, în ședința plenului Parlamentului: „hai să-i condamnăm pe aceștia…”. Vezi tu, nene, mare problemă și mare pericol. Zero pericol și zero problemă. O agendă inventată pentru a-și face pe loc gol capital politic.

Republica Moldova nu are nevoie de capital politic abstract, umflat, declarații frumoase, care n-au niciun efect. Eu vreau rezolvare de probleme. Cu atât mai mult că noi avem decizii la nivel de foruri mult mai importante ca Parlamentul Republicii Moldova. Decizia din ’99 a OSCE, care spune franc și are valoare juridică, vă dați seama, nu doar în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Rușii spun că și-a pierdut valoarea juridică.

Marian Lupu: „Ei spun acest lucru. Înțeleg, fac și ei un joc politic de-al lor, însă nicio decizie în acest sens atâta timp cât organizația există. Or, ea există în continuare; ea fiind votată la nivel de șefi de state, de guverne la summitul OSCE de la Istanbul în ’99, ea va avea mereu valoare juridică. Cu atât mai mult că noi vorbim de neutralitatea Republicii Moldova. Este un factor adițional, de ce trupele restante din fosta Armată a 14-a trebuie toți să plece, fiindcă statutul de neutralitate presupune neacceptarea sau neprezența de trupe străine, indiferent care – din Est, din Vest. Pe teritoriul Republicii Moldova se pot disloca doar trupele armate ale statului nostru. Punct.”