Maia Sandu: „SUA își doresc un dialog strategic, dar asta nu înseamnă că sunt gata să înghită un regim autoritar”

Europa Liberă: Bine ați revenit la noi! La scurt timp după ce ați călătorit peste Ocean, să ne spuneți despre discuțiile pe care le-ați purtat acolo, pentru că au fost mai multe întrevederi și cu oficialități ale Statelor Unite ale Americii. Dvs. ați spus că partenerii americani susțin democrația și respectarea statului de drept în Moldova și privesc cu suspiciune guvernarea actuală, iar pe de altă parte, președintele Partidului Democrat, dl Plahotniuc, a anunțat că în Congresul Statelor Unite ale Americii a fost înregistrată o rezoluție în favoarea Republicii Moldova și că documentul încurajează intensificarea parteneriatului și întărește susținerea Statelor Unite pentru suveranitate, independență și integritate teritorială a țării, precum și sprijinul pentru reformele pe care actuala guvernare le face. Cum să înțelegem, ce să înțelegem?

Maia Sandu: „Bună ziua! A fost o întrebare lungă. După doi ani de zile, am mers la Washington și am avut acolo un șir de întrevederi. În primul rând, m-am întâlnit cu concetățeni de-ai noștri din Washington și din împrejurimile Washingtonului și am discutat subiectele pertinente actuale, care țin de situația din Republica Moldova, de alegerile parlamentare, de modul în care ei pot să se implice, de faptul că la alegerile precedente au existat probleme cu numărul de buletine de vot, că nu au fost deschise suficiente secții de votare. Deci, toate aceste lucruri le-am discutat și am promis concetățenilor noștri de acolo să pun aceste întrebări și în discuțiile cu partenerii străini, dar să le transmit, inclusiv prin această emisiune, autorităților ca să-și facă treaba bine și să-și respecte toți cetățenii, indiferent unde aceștia locuiesc. Între timp, a apărut această rezoluție și trebuie să spun că eu m-am întâlnit cu autorii acestei rezoluții; unul dintre autori este membrul Congresului american David Price, m-am întâlnit și cu oficiul, cu stafful celuilalt parlamentar și am

discutat. Noi apreciem faptul că acești congresmeni încearcă să pună pe agenda Congresului, să readucă problema Republicii Moldova și, în special, să ne susțină în această problemă în raport cu Federația Rusă și, în special, în raport cu trupele Federației Ruse care staționează pe teritoriul Republicii Moldova. Din păcate, această rezoluție nu are implicații juridice, deci au mai fost asemenea rezoluții în trecut și Rusia nu a ascultat, dar e bine că există un efort acolo. Acum, dacă exponenții acestei guvernări încearcă să folosească această rezoluție pe post de sprijin pentru autorități și pentru guvernare greșesc, pentru că acolo se vorbește despre cetățenii Republicii Moldova și chiar David Price, care este unul dintre autori și promotori ai rezoluției, ne-a spus că a fost nemulțumit de faptul că întâlnirea cu el și poza cu el a fost folosită de către Partidul Democrat și, în special, de către Vladimir Plahotniuc aici, în țară, pentru a se legitima sau pentru a încerca să transmită că este susținere pentru el. Și această nemulțumire a fost exprimată la mai multe întâlniri, așa că una este sprijinul pentru Republica Moldova și alta este sprijinul pentru anumite personaje din Partidul Democrat. Și dacă vrem să vedem în toată profunzimea lucrurilor, putem să citim ultimul raport, care a fost emis de către instituțiile de securitate ale Statelor Unite, în care se spune foarte clar că reformele așa-zisei guvernări pro-europene de la Chișinău sunt superficiale și Statele Unite sau, cel puțin, aceste instituții care se preocupă de securitate și fac analiza vulnerabilităților pe plan global, nu se așteaptă de la această guvernare, dacă ea rămâne, să facă reforme serioase, pentru că aceste reforme ar conduce la slăbirea puterii autorităților.”

Europa Liberă: Dar atunci când autoritățile statului vorbesc despre un dialog strategic cu Statele Unite ale Americii, la ce fac referire, pentru că oricum și demnitarii de la Washington recunosc acest dialog strategic moldo-american?

Maia Sandu: „Da, Statele Unite își doresc și noi ne dorim un dialog strategic, dar asta nu înseamnă că Statele Unite sunt gata să înghită un regim autoritar, un regim care, pe de o parte, ajunge acolo și se plânge despre ingerințele Rusiei, despre propaganda Rusiei, pe de altă parte, face bani pe retransmiterea canalelor de televiziune rusești aici, canalelor de propagandă. Asta nu înseamnă că Statele Unite tolerează sau nu țin cont de lucrurile care se întâmplă aici și vorbim aici de presiunile care se exercită asupra administrației publice locale. Astea au fost lucrurile care cel mai mult au deranjat interlocutorii mei acolo, despre situația presei libere, despre situația societății civile, despre faptul că nu există absolut deloc voință politică să se facă claritate în furtul miliardului, să fie identificați și sancționați cei care s-au făcut vinovați de acest furt și să fie recuperați acești bani, pentru că toată lumea înțelege că aceste acțiuni de proastă guvernare, de lipsă de voință

pentru a combate corupția subminează însuși parcursul occidental al acestei țări, parcursul european al acestei țări, pentru că oamenii sunt tot mai dezamăgiți de modul în care o guvernare care își zice pro-europeană conduce țara. Deci, chiar dacă nu sunt oamenii informați în detalii ce se întâmplă la noi, dar ajung tot mai multe informații și își fac o opinie despre Republica Moldova. Ceea ce ni s-a spus nouă este că ei sunt foarte interesați ca alegerile din această toamnă sau iarnă, nu știm încă, să fie corecte. Noi le-am vorbit despre pericolele acestui sistem electoral adoptat împreună de către democrați și socialiști, le-am vorbit despre riscurile majore de fraudare a alegerilor și în mai multe întâlniri am primit promisiuni că vor încerca să trimită aici cât mai mulți observatori la alegeri, dar și misiuni până la alegeri, pentru ca să transmită mesaje clare guvernării că nu va fi tolerată fraudarea alegerilor.”

Europa Liberă: Dl Plahotniuc a avut câteva discuții cu dna Brink și am înțeles că acolo, la Washington, v-ați întâlnit și cu dumneaei. Ați aflat mai mult decât s-a știut până acum?

Maia Sandu: „Am vorbit cu ea despre ce se întâmplă acum în Republica Moldova. Deci, dumneaei m-a rugat să îi prezint informațiile recente și punctul nostru de vedere. Eu i-am spus despre ce facem noi, forțele autentic pro-europene, ca să ne pregătim de aceste alegeri, am reiterat riscurile sistemului electoral, care a fost introdus de curând, și am vorbit despre cum pot Statele Unite să influențeze starea de lucruri în Republica Moldova prin pârghiile pe care le au. Și la întrebarea pe care mi-a pus-o dânsa – cum ar putea autoritățile de acolo să determine guvernarea să aibă un comportament democratic? –, i-am zis că evident că prin sprijinul economic, prin proiectele pe care le oferă Statele Unite, dar mai ales, prin mesajele politice care trebuie să fie foarte clare. Reiterez, această guvernare, care nu are legitimitate internă, încearcă să compenseze prin legitimitate externă și uneori folosește mesaje diplomatice pentru a le prezenta prin presa de propagandă pe care o deține, pentru a le prezenta aceste mesaje ca mesaje de susținere a guvernării. Or, acest lucru este total eronat. Nu există susținere pentru guvernare, există mare îngrijorare pentru situația din regiune, există mare îngrijorare pentru ce se va întâmpla în continuare în Republica Moldova, dar nu există sprijin pentru această guvernare. Lumea acolo înțelege foarte bine că modul în care este guvernată țara de această forță de la putere este mai aproape de modul de guvernare a țărilor în Est și, în special, în Rusia.”

Europa Liberă: În presă am citit mai multe opinii, inclusiv că această vizită a Dvs. și întâlnirile pe care le-ați avut în Statele Unite ale Americii cu mai mulți interlocutori acolo a însemnat și o sugestie că ar trebui să fie cât mai consolidate forțele pro-europene în Republica Moldova, iar gândul duce și mai departe că, eventual, postelectoral al trebui să vă gândiți că aceste forțe pro-occidentale ar trebui, totuși, să facă și o coaliție majoritară.

Maia Sandu: „Aceste speculații au apărut în presa controlată de către PD, ca de obicei, fac parte din propaganda lor de manipulare și de inducere în eroare a cetățenilor, nu a fost sugerat acest lucru. Au fost întrebări despre cum pot să câștige forțele pro-europene și le-am explicat că putem să facem acest lucru doar prin unirea forțelor autentic pro-europene care nu au dezamăgit cetățenii, care pot să restabilească încrederea în politic și în democrație în general, doar că pentru asta avem nevoie de un pic de ajutor, ca să se asigure că alegerile sunt libere și corecte, pentru că doar în aceste condiții noi putem să câștigăm. Și de aici promisiunea să vină cu misiuni de monitorizare și cu cât mai mulți observatori în alegeri. În rest, sunt speculații și încercări de a ne denigra cu propria mizerie venită din partea Partidului Democrat.”

Europa Liberă: Eu mai citez o declarație pe care a făcut-o președintele României, Klaus Iohannis, care sugera „cât de importantă este consolidarea forțelor pro-europene ale Republicii Moldova pentru asigurarea unei perspective clare și viabile de integrare europeană”, pentru că România este avocatul Republicii Moldova pe calea integrării europene și în 2019, în prima jumătate a anului, va deține și președinția la Consiliul Europei. E un mesaj care tot se transmite din exterior că ar fi bine să se consolideze aceste forțe.

Maia Sandu: „România este, ar trebui să fie și probabil este, cea mai interesată țară ca în Republica Moldova lucrurile să se întâmple bine, să existe stabilitate, dar stabilitate în interesul cetățeanului, nu stabilitate în interesul clanurilor mafiote și tocmai de aceea România trebuie să fie cea mai interesată în unirea forțelor autentic pro-europene, nu pseudo-europene și sper că la aceste forțe s-a referit președintele României.”

Europa Liberă: Până la urmă, ați luat o decizie, cum mergeți în campania electorală? Cel puțin, între cele două formațiuni s-au purtat discuții serioase, ați ajuns la un compromis, la un consens?

Maia Sandu: „O decizie de principiu există în situația în care noi am convenit că trebuie să mergem cu o listă comună și oamenii pe această listă comună, în această echipă trebuie să vină în bază de competiție, deci, după ce trec filtrul de integritate, pentru că am promis și asta vom face. Vom veni doar cu oameni onești în noua echipă și 2) vrem ca această echipă să fie foarte puternică. O echipă foarte puternică se identifică inclusiv prin competiție. Acum mai discutăm niște detalii ale acestei competiții și sper eu foarte curând să putem să facem publice…”

Europa Liberă: Dar detaliile acestea duc și la divergențe sau, totuși, găsiți limbaj și numitor comun?

Maia Sandu: „Există anumite divergențe în sensul în care noi vedem care sunt calificările cele mai potrivite pentru un parlamentar. Deci, pe de o parte, ce cunoștințe, ce calificări, ce competențe trebuie să aibă un om când ajunge în Parlament, pe de altă parte, suntem interesați ca să avem o echipă reprezentativă, să fie reprezentanți oamenii din diferite domenii, oamenii care reprezintă diferite categorii de vârstă, evident, categorii de gen.”

Europa Liberă: Deci, nu e neapărat să fie membrii celor două formațiuni?

Maia Sandu: „Bineînțeles. Și am spus asta din start. Suntem gata să venim cu o echipă care este formată inclusiv din oameni care vin din societatea civilă, eventual din alte partide politice, doar ca reprezentanți, dacă acolo sunt resurse foarte bune, oameni care pot să aducă valoare adăugată echipei.”

Europa Liberă: Dar e dificil?

Maia Sandu: „Nu este ușor, dar este un proces politic firesc. Doar într-o coaliție de tipul celei de la guvernare, unde se operează cu dosare penale și cu sperietori, doar acolo se obține consensul, compromisul în cinci minute. În rest, sunt discuții care durează.”

Europa Liberă: Până la alegerile parlamentare, ar putea să aibă loc alegeri locale, cel puțin în două municipii, unde primarii și-au prezentat demisia – la Chișinău și la Bălți. Aveți o idee, cum procedați în cazul în care va trebui să înaintați candidaturi pentru aceste două funcții? Am citit opinia analistului politic Igor Volnițchi, care spunea că Năstase să nu ducă la infinit trena Maiei Sandu și să candideze la Primăria capitalei, indiferent că va fi sau nu susținut de Partidul Acțiune și Solidaritate.

Maia Sandu: „În primul rând, alegerile trebuie să aibă loc, dacă se respectă legea în această țară.”

Europa Liberă: Pe 20 mai, așa se vehicula…

Maia Sandu: „Vedem un pic de confuzie în tabăra PD-ului. Se pare că au fost luați prin surprindere de această decizie și sper eu că nu vor îndrăzni să vină cu tot felul de mișmașuri ca să oprească aceste alegeri, pentru că asta ar fi un alt atac foarte grav asupra legii și asupra democrației. În situația în care aceste alegeri au loc, evident că noi vom face tot posibilul pentru ca să obținem victorie în Chișinău. Asta înseamnă să redăm chișinăuienilor capitala, asta înseamnă să venim cu un administrator bun, un om care să facă lucrurile corect. La Primărie există tare multe probleme de rezolvat, corupția este foarte mare, e nevoie de un om curajos acolo și, evident, trebuie să ținem cont și de preferințele alegătorilor, de aceea, ne luăm timp și discutăm, ascultăm și părerile unor experți, dar și mai important – părerile membrilor partidului, părerile cetățenilor care vor veni să voteze. Nu este aici o grabă…”

Europa Liberă: Unii vorbesc că ar trebui să-i răspundeți cu aceeași monedă dlui Năstase, pentru că la prezidențiale el v-a cedat Dvs.

Maia Sandu: „Dl Năstase nu a cedat și noi nu împărțim țara și ne-o cedăm unul altuia sau capitala. Mă rog, îmi pare rău dacă unii analiști politici așa văd lucrurile. Deci, noi o să luăm decizia și o să facem așa cum este mai bine pentru cetățenii capitalei și implicit pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru că capitala reprezintă un obiectiv important.”

Europa Liberă: Dar așa se zice că prevederile legale arată că doar pentru un an de mandat ar veni primarul în fruntea municipiului la Bălți sau la Chișinău?

Maia Sandu: „Corect. Doar pentru un an de mandat și chiar dacă consiliul nu se schimbă și ne dăm seama cât de mare opoziție ar crea acest consiliu unui primar care ar vrea să schimbe lucrurile. Oricum, ce ar putea să facă acest primar, este să scoată în vileag toate schemele de corupție de acolo, să curețe Primăria de elemente corupte…”

Europa Liberă: Dar dna Radu asta și spune că face?

Maia Sandu: „Dna Radu numește în funcție fără competiție, încălcând legea, tot felul de personaje obscure. De exemplu, unul dintre ei numit de curând este cel mai mare finanțator din anul 2016, dacă nu greșesc, al Partidului Democrat…”

Europa Liberă: Vă referiți la dl Maiduc?

Maia Sandu: „Exact. Un om care, lucrând în serviciul public, reușea să facă donații la Partidul Democrat mai mari decât venitul lui anual. Acum înțeleg că în această funcție se va ocupa și de achizițiile publice la Primărie. Asta nu are cum să nu ne ducă cu gândul la faptul că, prin aceste achiziții publice, acest domn va reuși să facă contribuții și mai mari la Partidul Democrat, contribuții financiare. Deci, ceea ce face dna Radu nu e nici pe departe competiție corectă, politică de cadre corectă; e mai aproape de politica de cadre a Partidului Democrat – numirea în funcție a unor persoane cu reputație proastă, care au probleme de integritate și care nu neapărat se pricep la domeniul pe care trebuie să-l administreze.”

Europa Liberă: În ultimul timp, tot mai mulți actori politici sunt, se arată preocupați de sesiunea Bacalaureatului. Au venit și câteva inițiative, inclusiv cea pe care a prezentat-o Partidul Popular European, ceva mai devreme și șeful statului vorbea că ar trebui să fie făcute modificări. Dvs. cum vedeți această stare de lucruri în domeniul educației?

Maia Sandu: „Aceasta este o imixtiune din partea acestor politicieni, pentru că educația ține de competența celor de la educație, ține de competența sectorului educațional și acolo se pot purta discuțiile cu profesorii, cu părinții, cu elevii. Mai puțin, politicieni populiști și dacă până acum erau socialiștii, acum îi vedem și pe cei de la PPEM. Nu au probleme de rezolvat în această țară, totul e bine și frumos, au ajuns la problema Bacalaureatului. E incorect să se ceară organizarea de patru ori pe an a sesiunii de Bacalaureat, pentru că sesiunea de Bacalaureat este o operațiune destul de complexă și, dacă s-ar organiza de mai multe ori pe an, ar perturba procesul educațional. Aici înseamnă să se elaboreze teste de fiecare dată, să se organizeze comisii pentru organizarea Bacalaureatului, pentru verificarea Bacalaureatului. Deci, sunt mult mai multe lucruri, decât își imaginează acești oameni. Există o restricție astăzi în lege care poate fi eliminată. De exemplu, legea spune că poți să vii să susții Bacalaureatul trei ani la rând, câte două sesiuni în fiecare an. Ar putea fi eliminată această restricție, să poți să vii să susții mai mulți ani la rând, dacă e așa de greu…”

Europa Liberă: Mai mult decât trei ani?

Maia Sandu: „Mai mult decât trei ani de zile. Și, mă rog, asta poate ar fi mai potrivit pentru oamenii care au încercat să susțină o dată și după aia au plecat la munci, după zece ani au revenit, și-au schimbat opinia și vor să meargă la facultate și să poată să susțină peste zece ani. Dar să credem că le oferim posibilitatea în fiecare zi să vină să susțină și de la asta se va schimba ceva, deci, e o inițiativă populistă, care nu le face față celor de la guvernare.”

Europa Liberă: Dar credeți că, totuși, se ia în calcul și faptul că instituțiile de învățământ superior rămân fără studenți?

Maia Sandu: „Și de la faptul că se va organiza mai des sesiunea de Bacalaureat le vor crește cunoștințele copiilor? Nu! Trebuie să vină cu inițiative care țin de creșterea calității învățământului. Mai bine s-ar da cu părerea despre investițiile iraționale pe care le face acum Partidul Democrat, când redeschide școli la care merg un copil sau doi, sau trei; în schimb, banii aceștia în loc să-i investească într-o școală l acare merg 300-400 de copii și care au nevoie de materiale didactice, unde profesorii au nevoie de salarii mai bune, pentru că o să ajungem să nu avem profesori, în general, dacă va continua această politică. Iată unde trebuie să fie atenția membrilor Parlamentului – să găsească bani pentru a majora salariile profesorilor, nu să vină cu inițiative populiste.”

Europa Liberă: Exponenții guvernării se arată tot mai optimiști că va veni asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene și următoarea tranșă de la Fondul Monetar Internațional. Credeți că mai e cazul să vorbim despre condiționalitățile care au fost impuse sau, totuși, acești bani vor ajunge la Chișinău?

Maia Sandu: „N-am de unde să știu. A fost în misiune aici Comisia de la Veneția, care trebuia să facă un raport pe care să-l expedieze celor de la Bruxelles și, în funcție de acestea rapoarte, va fi o decizie a Bruxelles-ului dacă se vor debursa banii sau nu. Cu cei de la Fondul Monetar Internațional evident și am discutat cu reprezentanții directorului executiv de acolo; cei de acolo spun că sunt anumite progrese în raport cu sistemul bancar și putem să revenim la tranzacția care s-a făcut atunci când a fost vândută o parte din acțiunile de la Victoriabank către banca transilvăneană, ceea ce e de bine. De rău este faptul că s-a mușamalizat ce s-a întâmplat până acum. Deci, acum o să avem un acționar transparent. Problema este că acest acționar transparent a cumpărat acțiunile de la un proprietar care se pare că a furat banii din Banca de Economii ca să ajungă să dețină acolo acțiuni. Și iată aici e partea problematică. Le-am zis și cu această ocazie celor de la Fondul Monetar Internațional că ar fi bine, așa cum se întâmplă în cazul programului FMI din Ucraina, să avem o componentă de combatere a corupției. Și răspunsul lor a fost că nu putem să avem o componentă de combatere a corupției în programul FMI cu Republica Moldova, atâta timp cât autoritățile nu-și doresc acest lucru.”

Europa Liberă: Deci, trebuie să vină din partea guvernanților?

Maia Sandu: „Guvernarea se pare că nu este dornică să introducă acțiuni, măsuri de combatere a corupției în programul cu FMI.”

Europa Liberă: Să vă întreb și o opinie a Dvs. referitor la felul cum vrea să îmbunătățească guvernarea relația cu Federația Rusă. Acum la conferința de la Munchen din Germania s-a vorbit mult despre cooperarea moldo-rusă. Dvs. ce credeți, că se plătește un preț pentru ca să fie îmbunătățită această relație dintre Chișinău și Moscova? E cu șanse să fie îmbunătățită așa cum și-o doresc autoritățile de la Chișinău, care spun că „în baza respectului reciproc și fără ca să fie dominantă dimensiunea politică”? Ce înțelegeți Dvs. din cum ar trebui să fie această cooperare bilaterală moldo-rusă?

Maia Sandu: „E greu de înțeles, pentru că a fost foarte multă și este foarte multă incoerență în discursul și acțiunile guvernării în raport cu Federația Rusă. Deci, pe de o parte, încearcă să se prezinte ca mari luptători împotriva Federației Ruse, după care vin și spun că-și doresc o relație bună… Deci, e parte din jocul lor. Unica concluzie pe care o pot face: această guvernare este una oportunistă și își face politica, vine cu acțiuni doar care să avantajeze partidul de la guvernare și, în special, oamenii din fruntea acestui partid, iar interesele țării sunt gata să le pună pe locul 14-15, foarte departe.”

Europa Liberă: Și soluționarea problemei transnistrene ar putea să fie urgentată?

Maia Sandu: „Nu am văzut o strategie, niciodată nu este clar care este punctul final către care vrea să ajungă această guvernare. În continuare există o întrebare fără răspuns: de ce a trebuit să revenim la achiziția de electricitate din Transnistria…”

Europa Liberă: De la Cuciurgan?

Maia Sandu: „De la Cuciurgan, știind că prin aceasta noi, consumatorii de aici, din Republica Moldova, contribuim la finanțarea regimului de la Tiraspol? Deci, sunt acțiuni contradictorii, sunt mesaje contradictorii. Și revin, oportunismul guvernării e singurul care poate să explice aceste lucruri.”

Europa Liberă: Cât de fierbinte va fi această confruntare electorală în acest an?

Maia Sandu: „Va fi foarte fierbinte și va fi foarte urâtă. Înțelegem că miza este foarte mare pentru cei de la guvernare, pentru că ei riscă să piardă foarte multe – și averile acumulate ilegal, și libertatea și i-am cunoscut deja și știm de ce sunt capabili. Respectiv, trebuie să fim gata pentru o campanie urâtă.”

Europa Liberă: Dar dvs., opoziția, mai lăsați loc de dialog cu guvernanții?

Maia Sandu: „Nu. Nu avem ce să discutăm cu oameni care au uzurpat puterea, cu oameni care își bat joc de propriul popor, cu oameni care încearcă să instaureze aici dictatura, deci, un regim autoritar. Nu avem nimic în comun cu acești oameni și nu avem de ce să discutăm cu ei.”

Europa Liberă: Ce mesaj optimist transmiteți cetățenilor Republicii Moldova?

Maia Sandu: „Cetățenilor vreau să le spun să creadă. E posibil să facem schimbarea! Noi o să ne facem treaba și o să venim cu o echipă foarte bună, foarte puternică, care să vă placă dvs. tuturor, în care să aveți încredere. După care, împreună cu această echipă și cu toți ceilalți cetățeni care vor această schimbare, cu siguranță că putem să obținem.”

Europa Liberă: E ușor pentru o doamnă să stea în fruntea unei formațiuni politice și să lupte pe această arenă politică?

Maia Sandu: „Cam asta m-a întrebat și dna Madeleine Albright, fost secretar de stat al Statelor Unite ale Americii, și i-am spus că nu este ușor, dar asta este realitatea. I-am spus că sunt mândră de faptul că în alegerile prezidențiale, în pofida tuturor lucrurilor urâte care s-au spus despre mine, în pofida imixtiunii Bisericii în campania electorală, jumătate din cetățenii Republicii Moldova au votat pentru o femeie. Asta înseamnă că în Republica Moldova există premise ca femeile să fie apreciate și, da, trebuie să continuăm lupta.”