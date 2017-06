Maia Sandu: „Sunt semne clare că Moldova nu se mişcă în direcţia integrării europene” (VIDEO)

Lidera PAS a criticat, într-un interviu pentru Europa Liberă, schimbarea sistemului electoral, guvernarea care mimează reformele, precum şi pe şeful statului, Igor Dodon, care ar promova interesele Rusiei şi i-ar ajuta pe democraţi să se poziţioneze ca „apărători ai parcursului european”.

Europa Liberă: În ajun de 16 iunie, când ar trebui să vină recomandările Comisiei de la Veneția, sigur că discutăm și despre nevoia reformării legislației electorale sau de a rămâne cea care este. Dvs. ce credeți? Pentru că a fost deja dată publicității o știre de la Reuters care anunța că experții Comisiei de la Veneția consideră inoportună schimbarea sistemului electoral pe moment în Moldova.

Maia Sandu: „E prea devreme să comentăm o eventuală decizie a Comisiei de la Veneția. Este corect să așteptăm un comunicat oficial, și nu a mai rămas mult timp până atunci. Putem să comentăm, în același timp, declarațiile…”

Europa Liberă: Ce șanse sunt ca legislația să fie modificată sau nu, să-i mai înduplecați pe autorii, inițiatorii acestui proiect de lege să facă un pas înapoi?

Maia Sandu: „Spuneam că putem să comentăm declarațiile guvernării. Am asistat la o schimbare de macaz; dacă până la venirea experților Comisiei de la Veneția la Chișinău am auzit din partea guvernării despre angajamentul lor de a respecta sugestiile și recomandările acestei instituții, după vizita experților Comisiei și după apariția acestor, probabile, informații, asistăm la o schimbare de atitudine. Guvernarea, președintele Parlamentului le spune că modificarea sau nemodificarea sistemului electoral este decizia suverană. Și atunci mă întreb: până unde merg angajamentele pe care le face Republica Moldova în relația cu Uniunea Europeană, pentru că această guvernare își tot spune proeuropeană și se declară devotată valorilor și principiilor europene, or, când vine vorba să respecte sugestii, recomandări ale unei instituții europene, guvernarea aduce în discuție suveranitatea.

E foarte comod să procedăm așa, dar nu așa se integrează țara în Uniunea Europeană. Atunci când se fac angajamente foarte concrete, ele trebuie respectate, și schimbarea sistemului electoral ține de procesul democratic. Democrația este valoarea supremă a țărilor Uniunii Europene și, dacă guvernarea va încerca să facă abstracție de recomandările Comisiei de la Veneția, acesta va fi încă un indice al faptului că această guvernare nu este proeuropeană, nu își dorește ca Republica Moldova să avanseze pe calea europeană, dimpotrivă folosește în retorica sa aceste argumente pentru a se menține la putere, pentru a obține bani din străinătate. Dacă vor alege să nu respecte în totalitate aceste recomandări, atunci se vor face vinovați de schimbarea direcției de dezvoltare a Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Ideea era ca să se găsească un consens larg în societate și doar după găsirea acestui consens să se decidă cum se procedează mai pe departe. Guvernanții înțeleg în felul lor cum s-a ajuns la un consens larg, ținând cont că, totuși, în Parlament au votat deputații care au constituit așa-zisa majoritate parlamentară, dar și socialiștii care se aflau în opoziție, pentru că s-au comasat două proiecte de legi ȘI s-a ajuns să fie votat unul – cel care prevede votul mixt. Dvs. cum înțelegeți acest consens larg?

Maia Sandu: „Eu îl înțeleg așa cum îl înțeleg toți oamenii și, apropo, și guvernarea înțelege ce înseamnă consens larg, doar că ei manipulează cu aceste noțiuni. Au reușit să impună un anumit număr de deputați să le sprijine această inițiativă. Acești deputați neavând libertate de alegere, pentru că nu sunt liberi în decizii și în acțiuni, pentru că sunt pasibili de tot felul de sancțiuni din partea organelor de drept, sau poate în cazul unora au fost folosite instrumente de motivare financiară, materială, dar, în general, marea majoritate a oamenilor, cei care au acces la surse de informare înțeleg că această inițiativă vine să consolideze puterea unui partid care nu se bucură de sprijin popular.

Or, ceea ce ne dorim noi este să avem dreptul de a schimba guvernarea în mod pașnic și în mod democratic, așa cum cere legea. Ei încearcă să ne fure acest drept, încearcă să schimbe sistemul electoral și noi o să ne batem până la urmă ca acest lucru să nu se întâmple, dar în situația în care ei vor insista, mai devreme sau mai târziu, cetățenii se vor putea convinge despre care au fost adevăratele motive ale acestei inițiative.”

Europa Liberă: Dar rămâneți la ideea că nu s-a găsit acel consens larg, despre care s-a vorbit.

Maia Sandu: „Bineînțeles că nu. Bineînțeles că nu. Am văzut acest lucru la câteva proteste care au fost organizate. O să mai avem ocazia să demonstrăm care este punctul nostru de vedere în această duminică, pe 11 iunie. Chiar dacă ne așteptăm ca guvernarea să împiedice deplasarea oamenilor la acest protest, oricum, cei care vor ajunge vor avea o voce destul de importantă pentru a transmite mesajul.

Și, în afară de asta, noi, reprezentanții partidelor politice, societatea civilă, care este imparțială în acest proces, pentru că ei nu au de gând să candideze la următoarele alegeri, au formulat destul de multe îngrijorări în raport cu acest proiect de lege și au prezentat toate argumentele de ce acest proiect de lege nu trebuie aprobat în a doua lectură și pus în aplicare.”

Europa Liberă: Reproșul lor e că Dvs. vreți să veniți la putere, dacă nu se modifica legislația electorală, exact așa cum ziceți Dvs. că, dacă se modifică, ei vor să rămână la putere.

Maia Sandu: „Noi spunem că cetățenii trebuie să decidă cine trebuie să vină la putere – ei sau noi. Pentru ca cetățenii să poată decide cine merită să administreze această țară, trebuie să avem alegeri libere și corecte. Modul în care ei vor să schimbe sistemul electoral creează o sumedenie de oportunități pentru fraudare. Și în cadrul sistemului existent există oportunități de fraudare, doar că ele nu sunt atât de mari, precum cele pe care le prezintă acest proiect de lege.”

Europa Liberă: Europarlamentarul Siegfried Mureșan a avut o întrevedere cu vicespicherul, proaspăt vicepreședinte al Parlamentului, Iurie Leancă și, imediat după această discuție pe care a avut-o la Bruxelles, a și postat un mesaj pe Facebook, spunând că ei așteaptă ca recomandările Comisiei de la Veneția să fie pe deplin aplicate, iar nerespectarea avizului va atrage semne de întrebare. Și se pare că acest gând al lui duce către asistența financiară, despre care se zice că a fost amânată. Discuțiile pe marginea acestui subiect au fost lăsate pentru mai târziu, tocmai după ce vor fi aceste recomandări din partea Comisiei de la Veneția. Dvs. ce credeți despre condiționalitățile care vin din partea Uniunii Europeane?

Maia Sandu: „Faptul că această asistență nu a fost debursată sau decizia nu a fost luată, vina pentru această tergiversare aparține doar guvernării, celor care nu și-au îndeplinit angajamentele asumate pe mai multe dimensiuni de reformă, inclusiv din cauza acestei inițiative. Iar mai departe guvernarea va avea ocazia să demonstreze cât de proeuropeană este. Dacă va insista să ignore recomandările instituțiilor europene, va demonstra încă o dată în plus care sunt adevăratele ei obiective. În același timp, o să putem să verificăm și consecvența socialiștilor, pentru că ei au declarat mai devreme că, dacă avizul Comisiei de la Veneția va fi negativ, atunci ei nu vor susține acest proiect de lege în a doua lectură.”

Europa Liberă: Deși și fără socialiști ar exista suficiente voturi în Parlament pentru a modifica legislația.

Maia Sandu: „Este adevărat, cel puțin în acest caz, Partidul Democrat nu va putea spune că în Parlament există consens larg, pentru că ei vorbesc de consens larg într-un Parlament care a fost demult capturat.”

Europa Liberă: Despre cele o sută de milioane de euro așteptate din partea Uniunii Europene s-a discutat foarte mult. Guvernanții chiar au declarat că purtați și dvs., cei din opoziția extraparlamentară, vină, pentru că ați avut un rol anume în ceea ce ține de amânarea discuțiilor despre ajutorul acordat Chișinăului de către Uniunea Europeană. Cum comentați aceste declarații care vin din partea puterii?

Maia Sandu: „Aceste declarații prezintă aluzii proaste la adresa instituțiilor europene, fac aluzie la faptul că aceste instituții pot fi influențate și nu că acestea iau decizii obiective în funcție de realități. Nu cred că este o abordare corectă și nici nu cred că este o abordare înțeleaptă. Cel mai bine ar fi să recunoască unde au greșit, să-și asume aceste greșeli și să facă tot ce-i posibil pentru a le corecta și pentru a crește credibilitatea guvernării în ochii partenerilor străini, dacă tot țin atât de mult la banii care vin din afara țării. Au demonstrat în acest un an și câteva luni că sunt incapabili să consolideze creșterea economică și să facă Republica Moldova independentă de resursele care vin din afara țării. Dacă au nevoie de asistență, atunci să fie buni și să urmeze sfaturile și recomandările finanțatorilor.”

Europa Liberă: Dar Dvs. admiteți că puterea ar putea să vă ia prin surprindere, să voteze cât de repede posibil modificarea sistemului electoral în Legislativ, să vă pună în fața faptului împlinit și chiar să se ajungă – de ce nu? – la alegeri parlamentare anticipate? Am auzit și unele păreri de felul ăsteia. Va fi o surpriză, sunteți pregătiți și pentru acest scenariu?

Maia Sandu: „Puterea poate comite tot felul de abuzuri, a făcut asta în trecut, respectiv ar putea să facă și acum acest lucru – ar putea să ignore recomandările instituțiilor internaționale, ar putea să ignore cererile cetățenilor proprii, dar vreau să le spun că oricât de mult s-ar strădui, oricum n-o să reușească să fure atât de multe voturi de câte au nevoie pentru ca să mențină controlul total asupra instituțiilor acestei țări și asupra Republicii Moldova, în general. Deci, ei nu au ales calea potrivită. Evident că-și doresc să rămână la putere.

Singura metodă durabilă prin care un partid poate rămâne la putere este să lucreze pentru propriii cetățeni, astfel încât cetățenii să-i sprijine în orice alegeri. Atâta timp cât lupți împotriva propriilor cetățeni, la un moment vine timpul când trebuie să plătește pentru asta. Și cu cât mai multe abuzuri comiți, cu atât mai mică este susținerea din partea cetățenilor.”

Europa Liberă: Ce șanse mai au acele inițiative pe care le-a promovat președintele Dodon că va face tot posibilul să se declanșeze alegerile parlamentare anticipate?

Maia Sandu: „Președintele Igor Dodon este ocupat cu promovarea intereselor Rusiei în Republica Moldova și în pauze se dă în spectacol, pentru a-i ajuta pe democrați să se poziționeze ca mari apărători ai parcursului european. Asta este tot ce face el, alte lucruri pe agenda lui nu vedem – nici alegeri anticipate, nici luptă împotriva corupției, nici lupta cu oligarhii…”

Europa Liberă: Dar există și opinii că, dacă Bruxelles-ul, Uniunea Europeană nu va mai oferi asistență Republicii Moldova, așa cum a făcut până acum - în ultimii șapte ani, au venit foarte mulți bani din partea Uniunii Europene – 746 milioane de euro este o sumă importantă. Dacă se renunță la acești bani, înseamnă că se schimbă macazul – Moldova va merge către Uniunea Euroasiatică dominată de Rusia lui Putin, așa cum încearcă unii chiar să o facă?

Maia Sandu: „Bineînțeles că Republica Moldova are nevoie de acești bani, sunt mulți cetățeni care ar beneficia de asistență, sunt multe întreprinderi care ar putea să se dezvolte și să crească datorită acestor surse, dar Uniunea Europeană, bănuiesc, nu vrea să finanțeze crearea unui regim autoritar în Republica Moldova. Și dacă în aceste condiții Partidul Democrat va alege să ignore recomandările Uniunii Europene, asta înseamnă o schimbare de direcție pentru Republica Moldova.”

Europa Liberă: E o îngrijorare, e o amenințare, e o interpretare – la ce vă rezumați?

Maia Sandu: „E o amenințare și e o îngrijorare, dar nu este una nouă. Din momentul în care acest Guvern a fost format așa cum a fost format și votat, din momentul în care instituțiile statului au devenit și mai puțin independente, și mai puțin au apărat interesele cetățenilor, din momentul în care economia a început să fie strangulată și mai mult – toate aceste lucruri sunt dovezi, semne clare că noi nu ne mișcăm în direcția integrării europene. Tot ceea ce face această guvernare nu are nimic în comun cu valorile europene.”

Europa Liberă: Fiecare al cincilea moldovean este sărac, arată statisticile, iar câte patru moldoveni emigrează în fiecare oră din cauza sărăciei. Pe de altă parte, guvernanții încearcă să acrediteze ideea că continuă să facă reforme, iar reformele ar trebui să aducă bunăstare. De ce atât de mare contrastul între ceea ce se declară și ceea ce este în realitate?

Maia Sandu: „Da, cum spunea cineva: „Una arată la televizor și alta se vede în frigider”. Exponenții guvernării ar trebui să coboare din fotolii și să meargă în localitățile Republicii Moldova, atât în sate, cât și în orășele mici, în special, ca să vadă situația reală. Bănuiesc că nu-i interesează. Mă întreb: care este strategia lor pe termen lung și mediu pentru Republica Moldova? Se pare că nu au asemenea strategie, pentru că migrația reduce în continuare numărul oamenilor activi pe piața muncii. Cei care pot să producă ceva, cei care pot să plătească taxe, cei care pot să plătească contribuții la Fondul de Asigurări Sociale, astfel încât acest stat să poată să asigure servicii de bază – să finanțeze educația, sănătatea, să poată să plătească pensii. În situația în care oamenii tineri și oamenii apți de muncă pleacă din această țară, în puțin timp, Republica Moldova se va transforma într-un tărâm al crizelor umanitare, în care cei peste 800 de mii de pensionari vor rămâne fără întreținere din partea autorităților, pentru că nu va exista economie.”

Europa Liberă: Există acest pericol?

Maia Sandu: „Există un pericol foarte mare.”

Europa Liberă: Ce părere aveți despre preconizata reformare a Guvernului? Un subiect de actualitate, iarăși unii văd într-un fel reforma, alții o înțeleg cu totul altfel. Cum credeți Dvs. că se va face această reformă?

Maia Sandu: „Nu putem să numim această acțiune „reformă”. Au auzit doar despre faptul că vor fi comasate câteva ministere și, respectiv, putem să calculăm că eficiența va crește doar de pe urma lichidării unor funcții de miniștri și viceminiștri. Și iată, salariile lor, în total, vor fi economisite. E OK, dar asta este foarte puțin comparativ cu ceea ce se poate face și trebuie să se facă în administrația publică centrală.”

Europa Liberă: Dar această reformă se face când la putere e un singur partid - Partidul Democrat?

Maia Sandu: „Da. Bineînțeles. Aici îi putem suspecta de faptul că vor să scape de oamenii incomozi. Cu toate că până acum au reușit să-i descurajeze pe toți cei care aveau curaj și independență să facă lucrurile așa cum scrie legea, nu cum le cere partidul. Dar chiar și așa, lucrurile în administrația publică centrală se pot îmbunătăți doar atunci când se va schimba calitatea oamenilor și calitatea politicilor publice, calitatea legilor pregătite. Și calitatea serviciilor publice prestate depinde în mare măsură de calitatea oamenilor. Ca să îmbunătățim calitatea oamenilor, trebuie să avem un sistem bun de motivare și trebuie să avem un sistem bun de promovare în funcție a oamenilor.

Ce am văzut acum de curând - de exemplu, a fost numită în funcție o viceministră a Educației, doamna Pogolșa, pe care o cunosc de pe timpul mandatului meu de la Ministerul Educației. O persoană care a comis abuzuri, pe care noi, din păcate, prin organele de drept, nu am reușit să le demonstrăm, pentru că nu noi trebuia să le demonstrăm; organele de drept trebuiau să se ocupe de lucrurile astea, dar este un exemplu foarte clar care este politica de cadre a Partidului Democrat.

Atâta timp cât promovezi în funcție oameni care comit abuzuri, oameni care nu au respect pentru munca subalternilor, care nu promovează oamenii pe bază de merite, atunci orice reformă, oricât de bine ar fi ea scrisă pe hârtie, o să aibă efecte nu nule, ci negative. Mai bine nu ar face această reformă, pentru că o discreditează, exact așa cum a făcut Partidul Comunist mai mulți ani în urmă. Contează și procesele, dar contează, în primul rând, calitatea oamenilor. Or, oamenii pe care îi promovează Partidul Democrat sunt departe de a fi onești și buni profesioniști.”

Europa Liberă: Ce crede Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiunea pe care o conduceți, despre demiterea primarului de Chișinău și, eventual, dacă se ajunge de a fi revocat din funcție, pe cine vedeți în calitate de edil al capitalei?

Maia Sandu: „Acum că Partidul Democrat nu mai are nevoie de Partidul Liberal, le-a permis sau le-a indicat celor de la Centrul Național Anticorupție, de la Procuratură să se ocupe de Partidul Liberal, pentru că e ciudată această coincidență – până acum câteva luni nu a fost niciun caz în care exponenți ai Partidului Liberal să fie trași la răspundere, să se deschidă dosare sau, cel puțin, să se facă publice aceste dosare și acum, într-o lună, s-au pornit atât de multe procese. Evident că aceasta este luptă selectivă cu corupția. Nu zic, acestor oameni nu au ce să le incrimineze, probabil că da, dar e o acțiune care are tentă politică și, respectiv, acest lucru nu face să crească încrederea noastră în organele de drept și în organele care combat corupția.

Ce se va întâmpla mai departe? E la latitudinea Partidului Democrat.

Cum spuneam, în această țară nu se respectă legea, nu se respectă interesul public. O decizie cu privire la aveam alegeri anticipate la Chișinău sau avem alegeri ordinare peste un an și ceva, se va face nu în funcție de necesitatea de administrare a Chișinăului, ci în funcție de interesele de partid și de negocierile pe care Partidul Democrat le poartă cu Partidul Socialiștilor.”

Europa Liberă: Vă întrebam și cine ar merita să ajungă în fruntea capitalei?

Maia Sandu: „Bineînțeles că un om onest și un bun administrator. Orașul acesta are mare nevoie de un bun administrator. Experimentele din ultimii ani cu oameni care vorbesc frumos la televizor sau, cel puțin parțial, un timp au vorbit frumos, dar care nu au nicio idee despre cum se administrează o localitate și care pe deasupra se pare că au permis ca corupția să înflorească reprezintă un dezastru pentru Chișinău și e nevoie de un bun administrator ca să putem să salvăm ce a mai rămas din acest oraș.”

Europa Liberă: PAS are un candidat pentru această funcție?

Maia Sandu: „Bineînțeles că PAS are oameni care au demonstrat, atunci când au fost în funcții publice, că știu să facă lucrurile bine. În afară de asta, PAS este deschis și pentru oameni din afara partidului, dacă aceștia se vor dovedi a fi mai buni decât membrii PAS. Pentru noi, meritocrația este criteriul principal atunci când propunem oameni pentru funcții publice.”

Europa Liberă: Despre proteste și cu ce se aleg oamenii participând la aceste proteste, să vorbim la finele acestei discuții. Ați amintit ceva mai devreme despre protestele de duminică, care urmează să aibă loc în inima Chișinăului. Mai sunt cetățenii Republicii Moldova protestatari sau, totuși, frica, teama îi demotivează, pentru că de foarte dese ori aud din gura mai multor oameni că le este frică, le este teamă să se implice, pentru că sunt folosite aceste elemente de șantaj la adresa oponenților, la adresa celor care nu împărtășesc neapărat acțiunile sau declarațiile celor care conduc. Cum vedeți acest spirit protestatar în Moldova, pe moment?

Maia Sandu: „Este adevărat că, în această țară, nu se respectă dreptul oamenilor de a simpatiza un partid sau altul, de a se implica într-o activitate politică, în special atunci când este vorba de un partid de opoziție. De curând noi am avut o discuție cu colegii noștri din toate raioanele în care avem organizații teritoriale și toată lumea ne-a spus că această frică îi oprește pe foarte mulți oameni să se implice în activități de partid. Oamenii spun că noi vă sprijinim, noi o să vă votăm, dar nu ne cereți să ne expunem, pentru că riscăm să ne pierdem locul de muncă - fie în sectorul public, fie în sectorul privat pentru cei care au o afacere.

Și până la urmă, se pare că oamenii care s-au pensionat sunt cei mai liberi în această țară, pentru că lor guvernarea nu are ce să le mai ia. Le-a luat aproape totul. Evident că acest lucru este foarte trist și noi, chiar dacă nu vrem ca oamenii să se expună și să-și piardă locul de muncă, sperăm că există suficienți oameni care vor reuși să ajungă la acest protest, ca să putem să ne spunem și noi punctul de vedere, inclusiv pentru organizațiile internaționale, dar și pentru guvernare, care a demonstrat că este surdă și mioapă.”

Europa Liberă: Ce tactici și strategii aveți pentru a cuceri simpatia populației și a ajunge la putere?

Maia Sandu: „Singura noastră tactică este să fim sinceri cu oamenii. Întotdeauna am fost sinceri și atunci când o parte dintre noi am lucrat la Ministerul Educației și am făcut lucruri dificile, dar le-am spus pe nume și am încercat să explicăm de ce trebuie să facem lucruri dificile. Exact asta spunem și acum. Noi nu spunem că vom transforma țara peste noapte, pentru că acest lucru nu este posibil. Noi nu mergem și povestim că o să dăm pensii de mii de euro sau salarii de mii de euro. Am văzut de-a lungul timpului partide populiste, care au făcut asemenea promisiuni, noi promitem să promovăm în funcții oameni onești, să creăm condiții de lucru bune pentru toți, să creăm oportunități pentru ca oamenii să aibă unde să lucreze și să-și câștige în mod cinstit pâinea aici, acasă.”