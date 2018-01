Lilian Carp: „Guvernarea se va implica și în verificarea e-mailurilor”

În cadrul unui interviu acordat Europei Libere, deputatul liberal Lilian Carp a vorbit despre noua sesiune parlamentară, proiectul liberalilor de ieșire a Republicii Moldova din CSI, dar și despre alte aspecte importante din actualitatea politică.

Europa Liberă: „Urmează sesiunea de iarnă-primăvară. Ce priorități are Legislativul?

Lilian Carp: „Din ceea ce am înțeles la un post de televiziune, la care am participat și a participat și un reprezentant al majorității parlamentare, dl Ghilețchi, văd că una din ele este Legea „Big Brother”, pentru a putea fi verificate e-mailurile, și asta și mai mult aduce argumente că deja guvernarea se va implica și în verificarea e-mailurilor. Noi avem astăzi în Republica Moldova ordonanțe, sunt ascultate peste 12 mii de numere de telefoane. Deci, dacă luăm Anglia, Marea Britanie, unde luptă cu terorismul ș.a.m.d., au până la 2.600, iar Republica Moldova are peste 12 mii. Dacă se mai votează și această lege, atunci e clar că vom avea verificată și poșta electronică; lumea și mai mult va fi intimidată în ceea ce privește comunicarea. Nu poți pune restricții în comunicare, deci, omul se simte liber atunci când comunică.”

Europa Liberă: Și alte probleme care se regăsesc pe agenda parlamentară care ar mai fi?

Lilian Carp: „Sunt anumite proiecte de lege în ceea ce privește reformarea justiției. Noi avem acele restanțe din cauza cărora nu am primit anumite fonduri din partea Uniunii Europene. În linii generale, să nu ne așteptăm de la actuala legislatură la lucruri spectaculoase, poate cu excepția proiectului de lege care a fost înregistrat al Partidului Liberal în ceea ce privește ieșirea Republicii Moldova din CSI. În linii generale, o să vedem cum decurge această sesiune și deja ce proiecte vor fi înregistrate.”

Europa Liberă: Ce credeți despre această inițiativă a Partidului Liberal? Dvs. mai sunteți liberal?

Lilian Carp: „Mai sunt membru al fracțiunii Partidului Liberal.”

Europa Liberă: Despre ieșirea Moldovei din Comunitatea Statelor Independente, ce credeți?

Lilian Carp: „Eu consider că Federația Rusă nu este un partener care și-a respectat acordul din Comunitatea Statelor Independente (CSI) atunci când a impus diverse embargouri Republicii Moldova ca bâtă politică, iar în aceste condiții, când faci parte dintr-un acord economic, iar el nu se respectă, înseamnă că nu-și are rostul prezența în cadrul acestei comunități. Noi am văzut că oamenii de afaceri sau businessul din Republica Moldova s-a reorientat spre piața europeană și astăzi doar în Federația Rusă avem 11,8, dacă nu mă înșală memoria, în care produsele noastre sunt exportate, iar cei care au fost pe piața europeană nu se mai reîntorc pe piața rusă.”

Europa Liberă: Are șanse acest proiect de lege să fie votat? Vă trebuie și voturile majorității parlamentare.

Lilian Carp: „Vor demonstra cât de mult își doresc această luptă cu adevărat antirusească. Noi am susținut acel proiect de anti-propagandă rusă și vedem dacă cu adevărat se declară promotori ai eurointegrării Republicii Moldova și, dacă vor vota, atunci înseamnă că sunt sinceri în declarațiile lor, dacă nu, atunci înseamnă că joacă dublu.”

Europa Liberă: Păi, dar nu se așteaptă și modificarea Constituției sau includerea în Constituție a vectorului politicii externe integrarea europeană?

Lilian Carp: „Includerea în Constituție nu este… Aceasta poate fi votată în anumite condiții, atunci când recunoaștem că și limba vorbită în Republica Moldova este limba română, am mai spus. Dacă ne propunem să recunoaștem un adevăr istoric…”

Europa Liberă: Dar și asta se regăsește pe agenda parlamentară – modificarea articolului 13 referitor la care e limba de stat a Republicii Moldova?

Lilian Carp: „De acord. Și atunci, dacă cu adevărat doresc să modifice Constituția, nu de dragul de a o flutura în plină campanie electorală că ei sunt cei care au pus Republica Moldova pe vectorul european, că de fapt noi știm că acest lucru a început din 2009, atunci când a fost formată Alianța pentru Integrare Europeană-1 și drumul a fost destul de lung, destul de anevoios, noi știm că ni s-a dat în avans acest lucru din cauza conflictului din Ucraina și acum e clar că ceea ce încearcă a face, deci, PD-ul prin acest proiect de lege, e să demonstreze că ei de fapt au dus Republica Moldova în Uniunea Europeană. Pe când noi de fapt avem un Acord de Asociere sau este acea relație pe care o avem cu Uniunea Europeană. Să depună o cerere de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, aceasta va fi mult mai logic decât modificarea în Constituție.”

Europa Liberă: De ce? Nu sunteți încrezător că este ireversibilă această cale de integrare europeană?

Lilian Carp: „Atunci când există anumite riscuri, în cazul în care o forță pro-rusă va obține o majoritate parlamentară, și există acest risc, chiar cu participarea…”

Europa Liberă: Vă referiți la Partidul Socialiștilor?

Lilian Carp: „Și cu participarea Partidului Democrat, noi vom avea după alegerile parlamentare, fie că vor fi în 2018 sau în 2019…”

Europa Liberă: De ce ziceți „fie că”?

Lilian Carp: „Fiindcă legea prevede că 90 de zile de la data când a avut loc, data de 28 noiembrie, adică poate avea până la 28 februarie loc, de aceea las această marjă a Parlamentului, care poate să voteze și o altă dată decât data de 2 decembrie. În cazul în care noi vom avea o situație în care nu va putea fi formată o majoritate parlamentară, noi vedem foarte bine retorica Partidului Socialiștilor, care este una pro-rusă, apoi retorica Partidului Democrat, care este una pro-europeană și apoi avem retorica partidelor de dreapta, care sunt pro-europene, dar anti-PD, care au declarat că nu vor merge la o alianță cu Partidul Democrat.”

Europa Liberă: Dar aici vreau să ne spuneți foarte clar: Retorica este anti-PD sau anti-Plahotniuc?

Lilian Carp: „Acum, la etapa actuală, asta înseamnă una și aceeași. Fix cum când vorbim Lenin, înțelegem partid și când vorbim partid, înțelegem Lenin. Acum s-a contopit foarte mult denumirea Partidului Democrat cu liderul său.”

Europa Liberă: Și Dvs. excludeți o coaliție, așa cum și-ar dori-o PD-ul cu forțele pro-europene?

Lilian Carp: „La etapa actuală, da.”

Europa Liberă: Dar mai târziu?

Lilian Carp: „Eu sunt sigur că unii actori politici de pe dreapta sunt foarte sinceri când declară că nu vor face alianță cu PD-ul atât timp cât este Vlad Plahotniuc liderul acestui partid și nu doar, dar și anumiți lideri care mai sunt. E vorba de PAS și eu cred sincer în asta. Vedem care vor fi rezultatele electorale, dar noi înțelegem foarte bine că majoritatea mandatelor, în proporție de 93-94 din mandate vor fi împărțite între aceste trei partide – Partidul Socialiștilor, Partidul Democrat, care va forma, eu cred, un bloc electoral, fiindcă această metodă, dacă luăm acest sistem electoral, el foarte mult încurajează blocurile electorale sau partidele dominante. Și următorul bloc – PAS-ul, Platforma DA și altele care vor adera la acest bloc. Eu sunt sigur că nu vor fi doar două partide în blocul menționat; restul partidelor, din păcate, vor trebui să adere la un bloc sau altul și nu-i exclus faptul că vor trece câțiva independenți, care însă nu vor reprezenta foarte mult în formarea majorității.”

Europa Liberă: Lăsați să se înțeleagă că guvernarea nu va face un pas înapoi referitor la reforma electorală?

Lilian Carp: „Nu, este foarte clar spus. Acesta a fost, ca să spunem așa, proiectul de suflet al PD-ului pentru următoarea campanie electorală. Ei înțeleg foarte bine că, dacă s-ar merge pe votul proporțional, asta ar însemna maximum 15-16%, cu toate resursele administrative. Chiar dacă sondajele arată 5-6%, eu sunt sigur că pot lua 15 la sută, dar cu votul proporțional pot ajunge într-un bloc electoral cu PPEM-ul și cu altcineva până la 30 de mandate.”

Europa Liberă: Cum credeți că va evolua relația între Republica Moldova și Occident?

Lilian Carp: „Totul va depinde de ce majoritate parlamentară vom avea.”

Europa Liberă: Până atunci, până la alegerile parlamentare?

Lilian Carp: „Până atunci este an preelectoral, noi știm că, atunci când este an preelectoral, relațiile sunt echidistante. Uniunea Europeană nu este Rusia să se implice în alegerile din Republica Moldova și ea își are rolul său în ce privește dezvoltarea și modernizarea Republicii Moldova, dar nu se implică în procesul electoral, dacă luăm în comparație cu Federația Rusă, prin diferite mecanisme și transfer de imagine ș.a.m.d. De aceea, eu sunt sigur că nu vor fi aceste relații cumva mai proaste decât au fost până acum, eu sunt sigur că Acordul de Asociere nu va fi anulat sau regimul liber de vize nu va fi anulat, mai mult ca precis, fiindcă Uniunea Europeană înțelege că acest lucru poate afecta viitorul relațiilor postelectorale în Republica Moldova. Deci, trebuie să înceapă tot de la zero. De aceea, acest lucru va fi lăsat doar după alegerile care vor avea loc.”

Europa Liberă: De ce s-a produs și continuă să se adâncească această prăpastie între cei de sus și cei de jos?

Lilian Carp: „În primul rând, abordările celor care sunt la putere, ei încearcă să-și concentreze puterea și mai mult în vederea eventualelor alegeri parlamentare, vedem și în toate sondajele din ultimul timp, vedem anti-ratingul pe care îl are actuala guvernare și clar că metodele pentru a putea să se mențină la putere nu sunt tocmai cele mai ortodoxe, folosindu-se diferite metode de intimidare și atunci e clar că apare acest decalaj între putere și populație.”

Europa Liberă: Și populația trăiește cu frică, o bună parte din cetățeni chiar trăiesc cu această teamă?

Lilian Carp: „În perioada guvernării comuniste, în anii 2005-2006, exista această fobie a populației întotdeauna că este ascultată la telefon, că se vorbea în coridoare, deci în șoaptă. Acum vreau să vă spun că acest lucru s-a reîntors în societatea moldovenească într-o formă și mai gravă, când lumea, practic, are impresia că există urechi peste tot și sunt ascultați și ar putea să-și piardă locul de muncă, practic, a fost tăiat elanul nucleului, așa să-i spunem, activ al societății în implicarea politică.”

Europa Liberă: Și instituțiile statului se împacă cu această stare de spirit?

Lilian Carp: „Aceste instituții ale statului unele sunt implicate în procesul de intimidare. Dacă o să discutați neformal cu mai mulți primari din Republica Moldova, atâtea istorioare despre felul cum sunt intimidați, cum le sunt impuse anumite cereri pentru a putea fi folosite în viitoarele alegeri parlamentare pârghiile administrative în vederea obținerii…”

Europa Liberă: Unii dintre acești primari au vorbit chiar și la microfonul Europei Libere despre aceste intimidări, despre hărțuială, despre șantaj.

Lilian Carp: „De aceasta și spun, lumea are impresia că cineva stă la geam și-i ascultă. Deci, noi acum am ajuns în situația când au prioritate cei care vin și aduc pocloane partidului, șefului, îl elogiază, îi spun cât de frumos este, Amun-Ra pe pământul moldav care a apărut ș.a.m.d. Dar aceasta aduce la disfuncționalitatea democrației. Cu cât mai mult este concentrată puterea politică într-un stat sărac, dar Republica Moldova, din păcate, nu are resurse naturale sau dacă sunt, nu sunt exploatate…”

Europa Liberă: Puterea concentrată într-o singură mână?

Lilian Carp: „Este concentrată în mâinile unei singure persoane, dar noi trebuie să înțelegem fenomenul cultului personalității. El nu întotdeauna este impus de către o singură persoană, dar de grupul care o înconjoară, uneori aceștia sunt mai agresivi decât este propriu-zis persoana în jurul căreia se formează cultul.”

Europa Liberă: Dvs. sunteți deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Dvs. ar trebui totuși să militați pentru dreptate, pentru justiție independentă, pentru ca legea să fie lege și pentru vlădică, și pentru opincă. Ce vă reușește Dvs. în calitate de parlamentar?

Lilian Carp: „Cu excepția acelor declarații pe care le facem, din păcate, majoritatea parlamentară care există, una destul de monolită, datorită modalității cum a fost formată și încropită această majoritate, celor din opoziție nu le rămâne decât posibilitatea de a se pronunța și a trage, așa să spunem, clopotele despre situația gravă pe care o trece Republica Moldova și cu cât mai mult ne vom apropia de alegerile parlamentare, cu atât mai mult situația democrației Republicii Moldova se va agrava, fiindcă lumea nu va

dori să candideze, fiind acea frică - în cazul dacă nu reușesc să ajung deputat, atunci care va fi răfuiala cu mine după? Așa cum s-a întâmplat în alegerile primarilor în câteva localități în care au avut loc alegeri anticipate și foarte multe persoane nu au dorit să participe sau au fost nevoite să candideze. Și acum lauda pe care o are Partidul Democrat spunând că toți sunt cei care vin din rândul Partidului Democrat nu este adevărată. Uitați-vă și puteți chiar face o investigație jurnalistică să vedeți membri ai căror partide au fost o parte din cei care au candidat, au fost și la diverse partide, persoanele fiind impuse să candideze, în caz contrar, dacă nu participau din partea partidului, atunci existau probleme. Nu în zadar la Lăpușna populația a boicotat alegerile, noi am văzut că au fost doar douăzeci și ceva la sută din populație, pur și simplu, din cauză că nu i s-a permis candidatului care avea șanse să obțină rezultat, deci oamenii au boicotat alegerile.”