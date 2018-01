Iurie Leancă: „R.Moldova va ieşi din CSI când va fi depusă o cerere de aderare la UE” (VIDEO)

Fostul premier, fost ministru de externe Iurie Leancă ocupă de curând postul de vicepremier cu integrarea europeană. El a făcut chiar prima vizită în această calitate la Bruxelles săptămâna aceasta. La întoarcere, V. Ursu i-a solicitat un interviu și l-a întrebat printre altele despre ideea ieșirii țării din CSI de dragul integrării europene.

Europa Liberă: S-ar părea că Moldova rămâne pe agenda Uniunii Europene. Rămâne în ce măsură – doar pentru a vă cere și mai insistent să continuați reformele, să duceți la bun sfârșit această modernizare a țării? Ce să se întâmple în această relație moldo-comunitară, dle Leancă?

Iurie Leancă: „Nu se pune problema – rămâne sau nu mai rămâne? Moldova nicăieri nu va pleca, va rămâne mereu pe agenda Uniunii Europene din simplul motiv că suntem țară vecină. Dar nu e doar acest motiv pentru care Uniunea europeană nu doar că urmărește evoluțiile din Republica Moldova, dar și este profund interesată în transformarea țării noastre într-o zonă previzibilă, într-o zonă de prosperitate și într-o zonă unde funcționează valorile care și-au demonstrat eficiența în spațiul vechi democratic, așa încât discuțiile pe care le-am avut atât cu membrii Comisiei Europene, cât și cu parlamentari europeni, cât și cu demnitari din cadrul Comisiei, cei care formulează agenda comisarilor, cei care vin cu sfaturi și cunosc situația din Republica Moldova, și asta ne arată că Uniunea Europeană este la fel de interesată. Altceva este că m-ați întrebat dacă insistă și mai mult pe procesul de modernizare. De fapt, obiectivul vizitei mele la Bruxelles a fost nu doar să ascult; în linii mari eu știu care este, și cunoaștem cu toții poziția Uniunii Europene pe domeniile-cheie de reforme din Republica Moldova, dar am mers să vorbesc despre ce se întâmplă în Republica Moldova și care sunt obiectivele pe termen scurt, în primul rând, ale Guvernului reînnoit. Deci, am vorbit despre aceste obiective, i-am informat care este aproximativ calendarul

pe tot ce înseamnă reforma justiției, operaționalizarea Agenției Naționale de Integritate, pe procesul care acum urmează să fie imediat inițiat de recrutare a inspectorilor de integritate, am vorbit despre sistemul bancar și, în mod special, în ce fază ne aflăm cu investigația bancară, am vorbit despre necesitatea unei comunicări mult mai intense, așa cum am avut-o cu altă ocazie…”

Europa Liberă: Dle Leancă, sunt 28 de condiționalități care vin din partea partenerilor externi. Ce a reușit și ce nu reușește Guvernul să onoreze din aceste condiționalități?

Iurie Leancă: „Valentina, sunt mai multe condiționalități decât 28; 28 sunt doar pe ceea ce înseamnă pachetul de asistență macrofinanciară.”

Europa Liberă: Exact, pentru dosarul asistenței macrofinanciare oferite de UE.

Iurie Leancă: „Noi mai avem proiecte de sprijin bugetar și acolo la fel sunt condiționalități. Așa cum aceste 28 de condiționalități sunt împărțite pe trei tranșe, deci, iată pe primele zece, a venit scrisoarea de la Ministerul Finanțelor că toate sunt îndeplinite. Deci, nu avem nicio restanță. Și bineînțeles că am vorbit și cu vicepreședintele Comisiei Europene, dl Valdis Dombrovskis, dar și cu comisarul pentru extindere și vecinătate, dl Johannes Hahn, despre subiectul asistenței macrofinanciare și sentimentul meu puternic este că în luna martie prima tranșă va veni la Chișinău. Am vorbit despre sprijinul bugetar, pe trei proiecte au fost făcute deja evaluările, deci acolo condiționalitățile au fost îndeplinite; pe altele trei la fel de mult așteptate de noi, în mod special, cel pe domeniul ENPARD-ului pentru a primi bani la buget și a putea sprijini mai mult fermierii noștri, voi avea o discuție cu colegii de la Ministerul Agriculturii. Deci, ne mișcăm bine…”

Europa Liberă: Puteți să explicați în limbajul cetățeanului simplu – ce ați adus Dvs. de la Bruxelles după discuțiile pe care le-ați purtat acolo? Acest mesaj de optimism că Moldova va continua parcursul european sau cum îi schimbați viața omului?

Iurie Leancă: „Avem nevoie de o înțelegere mult mai bună cu Uniunea Europeană, fiindcă în momentul în care există acest dialog mult mai intens, în momentul în care există o înțelegere a obiectivelor, a motivelor…”

Europa Liberă: Moldova este un partener credibil pentru UE?

Iurie Leancă: „O clipă, doar o clipă, stați o clipă… Deci, în momentul în care există această înțelegere, după cum vă spuneam, și acest dialog mult mai intens, după asta vine sprijin. În momentul în care au o înțelege bună a ceea ce facem noi, ce ne propunem să facem în continuare, vine sprijin financiar și vine o deschidere mai mare din partea UE cu înlesniri îmbunătățite pe diverse subiecte, astfel încât cetățeanul din Republica Moldova, comunitățile din Republica Moldova să poată beneficia. Să vă dau doar un exemplu. În cazul în care gazoductul Ungheni-Chișinău ar fi construit din banii luați împrumut de la cele două bănci europene, noi am fi primit un grant de zece milioane de euro, dar fiindcă s-a mers pe altă idee, care, după mine, este mult mai bună, de a avea această investiție privată din partea „Transgaz”-ului, noi puteam pierde acești bani. Iată…”

Europa Liberă: Când va fi funcțional acest gazoduct?

Iurie Leancă: „Dvs. nu-mi dați voie să spun până la capăt și m-ați întrebat despre beneficiul cetățenilor. Am discutat și sper să găsim o soluție ca acești bani să meargă spre Fondul Eficienței Energetice, iar din fondul cela vor fi anvelopate termic clădirile la grădinițe, la școli, la spitale ș.a.m.d. Am discutat cu comisarul responsabil de tot ce înseamnă măsuri sanitare și fitosanitare; cât mai repede să putem exporta nu doar produse de origine animalieră și, din păcate, o să mai dureze, dar sunt convins că timp de un an de zile, deci la începutul anului viitor vom putea face acest lucru, dar putem exporta, de exemplu, semințe. Iată suntem destul de avansați și în trei-patru luni producătorii moldoveni vor putea face acest lucru, de asemenea tot felul de plante. Deci a fost un dialog absolut necesar și sunt convins că după aceste întâlniri vom intensifica conlucrarea pe tot ce înseamnă începând cu energetica și terminând cu problemele din sănătate din Republica Moldova și cum obținem sprijinul european, astfel încât cetățenii să simtă pe pielea lor aceste schimbări spre bine.”

Europa Liberă: Când va fi funcțional gazoductul Iași-Chișinău?

Iurie Leancă: „Angajamentul ferm al acestui Guvern este că, până la finele anului 2018, gazoductul să fie…”

Europa Liberă: Pentru că au mai fost făcute promisiuni, termene și nu s-au ținut de cuvânt autoritățile.

Iurie Leancă: „Din păcate, au fost condiții mai complicate – crizele, animozitățile... Acum există voință, există o abordare comună și în cadrul Guvernului, și în cadrul majorității parlamentare și există această înțelegere foarte clară și cu Bucureștiul, și cu Comisia Europeană, care sunt la fel de entuziasmați că iată această interconectare va fi făcută. Vom fi și ajutați, și monitorizați. Sunt convins că șansele sunt foarte bune pentru asta.”

Europa Liberă: Dar între timp se va lua în calcul și relația pe care o are guvernarea de la Chișinău cu „Gazprom”-ul?

Iurie Leancă: „Sunt două chestii absolut separate.”

Europa Liberă: Separate, dar care până la urmă duc tot la aprovizionarea cetățenilor cu gaze.

Iurie Leancă: „Care ne va permite să nu mai depindem doar de o singură sursă și să cumpărăm de acolo de unde este mai ieftin. Sau țineți minte că acum un an-doi, conducerea „Gazprom”-ului a zis că din 2019 nu va mai tranzita cu gaze Ucraina. Dacă nu tranzitează Ucraina, atunci nu mai vin nici prin Republica Moldova. Și atunci ce ne facem noi? Venim cu tizic doar?”

Europa Liberă: Asta era îngrijorarea cea mai mare.

Iurie Leancă: „Nu, acum nu mai e posibil, slavă Domnului, un astfel de scenariu. Iată am schimbat o opinie pe acest subiect și cu comisarul, vicepreședintele Comisiei pe energetică, fiindcă rușii nu sunt gata, nu au soluții de ocolire a Ucrainei, acest „Nord Stream-2” și încă pe fundul Mării Negre, dar noi trebuie să fim gata și de astfel de scenarii. Deci, prin acest gazoduct Moldova nu va mai fi vulnerabil㸠prin acest gazoduct vom putea asigura și prețuri mult mai competitive.”

Europa Liberă: Reforma justiției cu siguranță a fost subiectul pe agenda discuțiilor pe care le-ați purtat cu partenerii externi de la Bruxelles. Când va exista și o finalitate a acestei reforme, dle Leancă?

Iurie Leancă: „Finalitate nu cred că există, e un sistem care mereu necesită o îmbunătățire. Uitați-vă...”

Europa Liberă: Când cetățenii vor avea încredere în justiția Republicii Moldova?

Iurie Leancă: „Asta e o altă problemă. Iată, înainte de a merge acolo, am avut discuții și cu primul ministru, și cu ministrul Justiției, în mod special, cu dl Tănase. Am discutat acest subiect și în cadrul coaliției, fiindcă era foarte important să merg nu doar cu punctul meu de vedere, ci cu o abordare convenită în cadrul acestei majorități. Eu cred că foarte curând, în câteva zile, vor fi anunțate și prioritățile chiar și la nivel de acțiuni foarte concrete, ce urmează să se întâmple în săptămânile și în lunile următoare.”

Europa Liberă: Și Chișinăul va solicita asistență financiară iarăși Bruxelles-ului pentru această reformă din domeniul justiției?

Iurie Leancă: „Noi, din păcate, am picat la capitolul sprijinul bugetar pentru reforma justiției din cauză că n-au fost întreprinse mai multe acțiuni. M-am interesat cum am putea să ne construim inclusiv relația financiară pentru a sprijini reforma justiției. E nevoie de o strategie mai amplă și știu că se lucrează deja pe o strategie mai amplă și atunci se va decide – că va fi sprijin bugetar, că vor fi proiecte care să…”

Europa Liberă: Problema era că nu există voință politică ca această reformă să fie făcută așa precum o așteaptă cetățenii.

Iurie Leancă: „Sentimentul meu este că acum există o înțelegere mai mare ca niciodată că e nevoie de reforme. Și chiar dacă unora nu le-a plăcut cuvântul de credibilizare a acestor pași pe reforma justiției și împotriva corupției, e nevoie și de această credibilizare sau să avem un fel de ștampilă că tot ce se face e o chestie sănătoasă și în interesul cetățeanului, și înțeleasă și susținută de cei de la Comisia Europeană. Deci, puțină răbdare și cred că curând Guvernul va veni cu elemente foarte clare pe acest subiect.”

Europa Liberă: Dar Dvs. vă este clar de ce nu e cunoscut bine motivul pentru care Moldova nu are o perspectivă de integrare în UE?

Iurie Leancă: „Dacă în 2015 continuam tot ce a fost bun până în 2015 și soluționam problemele, și reformam justiția, și făceam alte reforme necesare, așa cum am avut și angajamente. Am vorbit despre angajamente pe care le-au luat străinii, partenerii noștri în raport cu noi. Sunt convins că puteam anul acesta cel târziu să depunem cererea de aderare.”

Europa Liberă: Dar, deocamdată, nimeni de la Bruxelles nu vă vorbește despre faptul dacă va accepta sau nu o asemenea cerere?

Iurie Leancă: „Vreau să vă spun că pentru prima dată de când mă ocup de acest domeniu, din ’97 încoace, de data asta am vorbit mai puțin. Am remarcat că pentru Moldova nu există alternativă. Am zis că obiectivul nostru este să depunem cererea pentru a deveni țară-candidat. Când se va întâmpla asta? În primul rând, bănuiesc că e mult mai responsabil să ne angajăm să facem astfel de evaluare după alegeri. Am speranța că va exista o majoritate clară în Parlament, un Guvern la fel de orientat pe reforme și pe calea prooccidentală și după asta să vedem ce se întâmplă și în Uniunea Europeană, fiindcă și acolo dinamica e foarte mare, iar în 2019, în prima parte a anului va fi președinția românească, iar asta ar putea fi…”

Europa Liberă: Da, dar consensul trebuie să existe în cadrul tuturor celor 28 de țări membre ale UE?

Iurie Leancă: „Deci, nimeni nu ne poate opri să depunem cerere. E dreptul oricărui stat care se conformează anumitor principii. În primul rând, stat european și suntem un stat european. Dar iată asta vom discuta și cu colegii când voi efectua o vizită la București, vom evolua ce se întâmplă anul acesta, ce ar putea să se întâmple pe timpul președinției. De exemplu, președinția bulgară deja a declarat că prioritatea nr. 1 este integrarea țărilor din Balcanii de Vest în Uniunea Europeană. Sper foarte mult că președinția română va face o prioritate din Republica Moldova, într-un context sigur că mai larg, regional. Dar încă o dată, acum important este în timpul relativ scurt pe care îl avem de cinci, șase, șapte luni, că după aia începe campania și nu te mai preocupi de reforme, de comunicare foarte bine, toți vor fi în expectativă din afara țării. Iată acum e important să demonstrăm o viziune în înțelegerea problemei și să venim cu soluții.”

Europa Liberă: Dle Leancă, dar acolo, la Bruxelles, vorbiți cu interlocutorii Dvs., demnitarii de rang și despre relația ostilă pe care o are Chișinăul cu Moscova?

Iurie Leancă: „Vorbim despre multe chestii. Relația cu Moscova este un element important și pentru Occident, și pentru noi. Bineînțeles că având în mod special problema conflictului transnistrean. Este foarte important să înțelegem care este relația cu Moscova, care este mobilul Moscovei, la ce ne putem aștepta, eventual, după alegerile din Federația Rusă. Apropo, o temă foarte importantă pe care am dezbătut-o în mod special cu înaltul reprezentant al Uniunii Europene, cu doamna Federica Mogherini, cu care am avut un schimb foarte bun de opinii. A fost cum ne ajută ei pe noi pe tot ce înseamnă războiul hibrid. I-am mulțumit pentru faptul că am fost aleși ca țară-pilot. În curând o să vină o delegație de la Uniunea Europeană, care ne va ajuta în mod special să înțelegem cum să coordonăm răspunsul unor atacuri cibernetice – și sunt convins că vor veni în contextul alegerilor de la noi –, cum răspunde fiecare instituție, cum se pregătește…. Tot cu dna Mogherini am convenit că vom iniția foarte curând așa-zisul dialog pe probleme strategice, care tocmai înseamnă un schimb de opinii pe tot ce înseamnă relația cu Rusia, conlucrarea cu Ucraina și într-un context regional, relația cu Uniunea Europeană. Deci, sigur că am discutat aceste subiecte.”

Europa Liberă: Legea anti-propagandă va înrăutăți și mai mult relația moldo-rusă?

Iurie Leancă: „Nu. Cu occidentalii, sub nicio formă, nu.”

Europa Liberă: Dar cu Kremlinul?

Iurie Leancă: „Cu Kremlinul, sigur că.”

Europa Liberă: Știți că în Duma de Stat a fost dezbătut pe larg acest subiect. Ar putea să urmeze și consecințe?

Iurie Leancă: „Nu m-ar surprinde. Era absolut firesc și previzibil că o astfel de reacție va urma. Apropo, vă spuneam că mi s-a părut că m-ați întrebat de reacția Occidentului. În Parlamentul European a fost o dezbatere foarte interesantă despre efectele propagandei rusești și cum să le contracarăm și reprezentantul Comisiei, un comisar britanic a avut un discurs foarte dur la adresa acestor acțiuni pe care le întreprinde Kremlinul pe tot ce înseamnă dezinformare, intoxicare a spațiului informațional și la ei, nu doar în zona noastră. La noi e arsenalul mult mai mare, că acolo e doar „Russia Today” și „Sputnik”, iar la noi sunt încă opt sau zece televiziuni. Deci, era previzibilă această reacție nervoasă a Federației Ruse și nu mă miră.”

Europa Liberă: Admiteți că vor fi și alte măsuri din partea Federației Ruse?

Iurie Leancă: „Alte măsuri, vă referiți la acțiuni de hibrid, tot mai…”

Europa Liberă: …care să o pedepsească Republica Moldova, să-i provoace prejudicii?

Iurie Leancă: „Energetic nu au cum să ne pedepsească, fiindcă noi achităm pentru ceea ce primim. Pe Transnistria, sigur că pot fi provocări, că mai au această rămășiță a Armatei a 14-a, aceste forțe paramilitare, care pentru mine sunt aceeași entitate. Deci, mai pot face provocări, dar sper că rațiunea va triumfa și nu se vor gândi la așa ceva.”

Europa Liberă: Sunt voci care spun că OSCE împreună cu Federația Rusă ar pune la cale un plan de soluționare a problemei transnistrene și ar fi în defavoarea autorităților de la Chișinău.

Iurie Leancă: „Dna Valentina, nicio forță nu ne poate băga pe gât, nu ne poate obliga să acceptăm un plan care nu ne este convenabil. Acesta e primul lucru și 2) nu cred că OSCE-ul ar putea să insiste, să ne propună, să examinăm anumite elemente care poate nu le sunt favorabile, pentru asta și avem capacitatea de a analiza și a spune „nu”, dacă nu suntem de acord, cu argumente ș.a.m.d. și să mergem mai departe. Nu credeți acestor zvonuri.”

Europa Liberă: Dar Dvs. puteți spune cu certitudine că Chișinăul nu face cedări în fața Tiraspolului?

Iurie Leancă: „Dar le-ați văzut Dvs. aceste cedări undeva? Eu nu le-am văzut.”

Europa Liberă: Inclusiv după semnarea celor patru înțelegeri…

Iurie Leancă: „Și ce s-a întâmplat după ele?”

Europa Liberă: Păi, nu. Vă întreb pe Dvs. dacă nu ar însemna cedări?

Iurie Leancă: „Nu. Eu nu văd în niciun fel cedări în acest sens; ba, din contra, ceea ce s-a făcut chiar și ceea ce s-a făcut chiar și pe funcționarea zonei de liber schimb – mici pași, foarte mici, dar pași care ne duc spre anumite abordări comune, standarde comune, dreptul nostru de a verifica anumite entități care exportă mult mai mult pe piața Uniunii Europene după ce au intrat în zona de liber schimb din regiunea transnistreană. Deci, Rusia cum ne poate pedepsi – iarăși să nu-i dea voie lui Dodon să folosească lista companiilor pe care dânsul o stabilește și să exporte pe piața rusească sau companiile înregistrate în regiunea găgăuză? Păi, slavă Domnului, moldovenii s-au învățat deja să exporte pe piața europeană. Ați văzut cât a fost în 2017 ponderea în exportul nostru pe piața Uniunii Europene? 67,5 la sută. Deci, asta înseamnă 2/3.”

Europa Liberă: Dle Leancă, liberalii vor sprijin parlamentar pentru a scoate Republica Moldova din cadrul Comunității Statelor Independente. Cum vedeți această inițiativă a liberalilor și ce șanse sunt ca Moldova să abandoneze acest aranjament?

Iurie Leancă: „Eu mereu am spus că prefer mișcări lente; uneori e nevoie și de mișcări și mai bruște, și mai categorice, dar eu nu știu ce anume îi împiedică acum pe liberali pentru a activa și pentru a fi incisivi pe agenda parlamentară. Ce constrângeri au din faptul că Republica Moldova mai e încă în CSI?”

Europa Liberă: Oricum, achită niște cotizații…

Iurie Leancă: „Foarte, foarte mici, minuscule, în raport cu toate cotizațiile pe care le are Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dar ce beneficii are Moldova de la CSI?

Iurie Leancă: „Nu are beneficii, dar încă o dată – în momentul în care depunem cererea de aderare la Uniunea Europeană și obținem statutul de țară-candidat, iată în momentul acela anunți că părăsești CSI-ul. Acum e doar o mișcare strict populistă…”

Europa Liberă: Georgia, Ucraina au făcut mișcări populiste?

Iurie Leancă: „Stați… Ucraina încă nu a ieșit din CSI.”

Europa Liberă: Nu a ieșit, dar oricum intenția este clară, să părăsească?

Iurie Leancă: „Dar nu a ieșit încă. Uite, când o s-o părăsească, și noi o s-o părăsim, dar vorbim când o s-o părăsească… Și Ucraina care este în război cu altă țară din CSI și încă n-a plecat…”

Europa Liberă: Georgia a plecat.

Iurie Leancă: „Păi, Georgia altfel a fost în război, dar uitați-vă că Ucraina e ceva mai atentă, fiindcă are mulți cetățeni în continuare care se află în Federația Rusă. Deci, obiectivul meu personal, cel puțin, e să nu stricăm. Hai să facem ceea ce ne poate aduce plus valoare, ceea ce ne poate îmbunătăți situația și inclusiv pentru cetățenii noștri. Deci, că vom ieși din CSI, că nu e un organism funcțional, că nu ne ajută cu nimic?... Categoric, da, chiar dacă în cadrul CSI-ului, apropo, există această zonă de liber schimb în baza căreia avem comerț și cu Rusia, și cu Bielorusia, și cu Kazahstanul ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Da, dar embargourile pe care le-a impus Federația Rusia Republicii Moldova…

Iurie Leancă: „Federația Rusă, da, dar cu Bielorusia e încă alt aranjament nu avem…”

Europa Liberă: S-au produs… Moldova fiind membru al CSI.

Iurie Leancă: „Deci, asta ar însemna, Valentina, că, înainte de a ieși din CSI, ar trebui cel puțin să mergem la Minsk, să mergem în țările Asiei Centrale și să inițiem acorduri de liber schimb bilaterale. După cum, iată, Brexit-ul, ați văzut cum se face? Marea Britanie a anunțat că va ieși în 2019, dar deja de pe acum negociază o zonă de liber schimb sau aranjamentele pe care le avea cu Uniunea Europeană. Deci, ce propun liberalii? Am ieșit, și mâine în baza căror principii negociem cu Bielorusia care e un partener important? Cu Kîrgîzstanul sau cu Kazahstanul, cum facem comerț? Deci, încă o dată: pentru mine e o declarație din astea strict propagandistă…”

Europa Liberă: Deci ar putea să rămână fără sprijin parlamentar această inițiativă parlamentară a liberalilor?

Iurie Leancă: „Eu nu-mi dau seama de ce ar trebui să fie sprijinită. Și nu văd valoarea adăugată, asta v-am spus. Că vom ieși, încă o dată: nimeni nu contestă…”

Europa Liberă: Vreau să vă mai întreb și ce credeți Dvs. despre declarația pe care a făcut-o spicherul Andrian Candu, spunând că o comisie de experți ar putea să vadă dacă e posibil să se ceară despăgubiri din partea Federației Ruse pentru staționarea Armatei a 14-a în stânga Nistrului, fostei armate a 14-a?

Iurie Leancă: „Am văzut această declarație. E o declarație interesantă, bineînțeles, chiar dacă ar putea unii spune că e întârziată în sensul în care balticii au pus problema respectivă sau problema despăgubirii pentru ocupația sovietică încă la începutul anilor ’90. Nu știu, o să-l întreb pe dl spicher, cum vede dânsul, care ar fi efectele. E o propunere interesantă, dar trebuie să analizăm tot contextul și care ar fi eventual evoluțiile ulterioare.”

Europa Liberă: Apropo, ca să revin la Legea anti-propagandă. Deputații din Duma de Stat a Federației Ruse au zis că se adresează Organizației Națiunilor Unite și Consiliului Europei, pentru că în Moldova se încalcă drepturile omului, libertățile.

Iurie Leancă: „Fantastic…”

Europa Liberă: Ce reacții ar putea să vină din partea acestor două foruri internaționale?

Iurie Leancă: „Eu nu cred că ONU, cel puțin, ar putea să vină cu astfel de reacție. La Consiliul Europei există o instituție care se numește Oficiu pentru libertatea mass-media; eu nu am văzut deocamdată acest oficiu să aibă vreo reacție și sper că nu avea nicio reacție. În primul rând, că nu suntem prima țară care a procedat în asemenea manieră – Ucraina a interzis televiziunile rusești; Lituania a interzis câteva televiziuni, la fel și Estonia…”

Europa Liberă: Dar prin aceste gesturi Rusia se amestecă în activitatea politică din Republica Moldova?

Iurie Leancă: „Sigur că e într-un fel o tentativă de a lua atitudine față de anumite decizii care sunt decizii suverane și sunt decizii care sunt explicate și decizii care sunt argumentate, fiindcă eu accept că trebuie să discutăm și cu Federația Rusă așa cum discutăm cu Occidentul anumite decizii luate. Ei rămân un partener important, un actor influent și pe plan regional, și pe plan mondial și toți își doresc relații normale, bune, previzibile cu Federația Rusă și Moldova la fel își dorește același lucru, dar există anumite limite pe care la un moment dat dacă le depășești, atunci de la consultări pleci în faza de amestec în treburile interne.”

Europa Liberă: Unii experți cred că prin această înrăutățire a relației dintre guvernarea de la Chișinău și cea de la Moscova i se aduce mai mult capital politic președintelui Igor Dodon.

Iurie Leancă: „Lăsați-mă să nu intru în speculații de acest gen. Eu nu cred în așa ceva. Relația pe care o avem noi cu Moscova nu e una scoasă dintr-un context regional; relația dintre Estul nostru și Vestul nostru este una foarte și foarte complicată, tensionată; mulți experți se așteaptă la o înrăutățire a acestei relații, în mod special, după deciziile din luna februarie, iată, în câteva săptămâni se așteaptă deciziile congresului pe noi sancțiuni, eventual, așa că urmează să vedem ce se va întâmpla. Deci, relația noastră nu e una scoasă din context. Din păcate, suferim și noi și suferă și cei din Federația Rusă. Chiar acum o săptămână citeam că în Europa Occidentală au fost anul trecut condițiile climaterice destul de dure și producția de vinuri s-a diminuat și astfel încât producția vinicolă europeană exportată pe piața rusească se va scumpi cu vreo 20-30 la sută. Păi, iată noi avem suficient vin de calitate și, dacă n-ar fi intervenit aceste sancțiuni, noi am fi putut să exportăm vin, ei să consume vin bun și cu prețuri decente. Iată că politicul… și ei au venit cu astfel de decizii, cu sancțiuni ș.a.m.d. Se creează probleme pe loc gol într-un fel și până la urmă nu ne-au determinat pe noi să abandonăm și să nu semnăm Acordul de Asociere sau să nu mergem spre zona de liber schimb care câte ne-a adus beneficii nouă. Deci, efecte nu a avut, decât negative pentru relația noastră cu Federația Rusă.”

Europa Liberă: Și ca să punem punct acestei discuții, să vă întreb: totuși, într-un an electoral, e posibil să livrați rezultate în implementarea reformelor, în îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din Republica Moldova?

Iurie Leancă: „Știți ce îmi spunea un comisar? Că, de regulă, preferă să călătorească într-o țară sau alta nu în contextul alegerilor. Din păcate, în Republica Moldova mereu sunt alegeri. Și ce am vrut să spun prin asta? Noi nu ne putem permite luxul să așteptăm iarăși alegeri și doar după aia să planificăm anumite reforme.”

Europa Liberă: Dar percepția e că totul ce se face, se face pentru a câștiga voturi?

Iurie Leancă: „Orice partid politic – și cel de la guvernare, și cel din opoziție – face tot ce-i posibil, în cadrul legii e de dorit, bineînțeles, că acesta-i elementul fundamental, pentru a câștiga voturi. Aceasta este esența luptei politice. Dar noi acum discutăm despre reforme. Suntem datori să inițiem anumite lucruri pe care avem angajamente și pe plan intern, și pe plan extern. Agenția Națională de Integritate este un organ nou, dar unul cheie, care ne va permite prin evaluarea integrității judecătorilor, procurorilor, funcționarilor, deputaților să începem treptat procesul de curățenie în tot ce înseamnă instituție din Republica Moldova, inclusiv în instituțiile de drept, inclusiv în instituțiile administrative ș.a.m.d. Deci, ne putem noi permite să amânăm operaționalizarea acestei agenții după alegeri? Sub nicio formă, nu. Poate nu se va reuși în totalitate, poate va fi doar un început de proces. Deci, e nevoie de puțin timp, că e ceva nou pentru a pune acest mecanism destul de complex și unul care va trebui să fie foarte obiectiv, fiindcă îmi spuneau și colegii de la București că au fost multe cazuri când oamenii au fost cu sentințe chiar aduși în închisoare și peste jumătate de an au fost declarați nevinovați, fiindcă Procuratura sau DNA-ul n-au putut demonstra vinovăția lor și a suferit omul, iar orice zi de închisoare e o tragedie. Deci, orice acuzație sau orice element de acuzație pe care îl va face acest inspector, întâi de toate, ar trebui să fie foarte bine probat. Asta înseamnă că inspectorii vor trebui să fie foarte bine instruiți. Avem noi sau nu avem astfel de oameni? Să vedem, dar să știți că avem o problemă mare – lipsa de cadre bine pregătite și în ministere, și în agenții. Nu în zadar am vorbit cu comisarul Hahn despre necesitatea de a obține un sprijin pentru consolidarea capacităților administrative în ministere și agenții, fiindcă dacă nu avem acolo experți, specialiști pe elemente tehnice foarte importante pentru a avea o relație plenară cu Uniunea Europeană, noi nu vom reuși să ieșim din această situație și să valorificăm și zona de liber schimb, și Acordul de Asociere ș.a.m.d. Deci, probleme sunt multe, dar orizontul e cinci-șase luni, nu mai mult. Vorbesc despre nouă componență a Guvernului, care a reușit în prima fază să stabilizeze sistemul economic, sistemul financiar, sistemul bancar și acum avem încasări mult mai bune pentru o administrare mai bună fiscală și a serviciului vamal, încasări mai bune la buget. Iată acum trebuie să trecem…”

Europa Liberă: Și acum e o stabilitate?

Iurie Leancă: „Acum e o stabilitate, mi-au spus și partenerii europeni. Păi, faptul că BERD și cu FMI-ul, programul aprobat în decembrie a doua tranșă a fost eliberată ș.a.m.d., faptul că o să vină bani din asistența macrofinanciară, totul arată că există o încredere în capacitatea pe domeniul în mod special economic, social ș.a.m.d., acum trebuie să trecem la aceste probleme-cheie, fără de care și mă refer la justiție în mod special, noi nu vom reuși să fim sustenabili. Și nu doar sustenabili, nu doar o dezvoltare durabilă, dar să vină investiții, oamenii de afaceri din Moldova să se simtă descătușați de presiune, de povară și să înceapă să creeze locuri de muncă ș.a.m.d. și omul, ce e mai important, ceea ce m-ați întrebat de la bun început, să aibă încredere că, dacă n-a furat, atunci e lăsat în pace; dacă are o problemă, să meargă în justiție, că va fi tratat corect. Iată, acesta este obiectivul.”

Europa Liberă: Mai multă lume se întreabă – rămâneți sau nu la cârma PPEM?

Iurie Leancă: „Nu plec nicăieri. La un moment dat, voi pleca. Când voi pleca? Atunci când vor decide colegii și cu mine că acest lucru trebuie să se întâmple. Nu mă țin de fotoliu sub nicio formă, ba din contra, cred că problema mai multor partide de la noi care au momente de ascensiune, de glorie și după aceea au căzut brusc e tocmai că un lider sau altul nu înțelegea că a venit timpul să plece. Deci, eu sper să aleg acest moment atunci când va fi momentul oportun, dar nu cred că a venit el.”

Europa Liberă: În campania electorală o să vă implicați activ?

Iurie Leancă: „Deocamdată, acesta este planul, bineînțeles, dar acum vreau să mă axez pe tot ce înseamnă activitatea Executivului, în mod special, pe domeniul meu de responsabilitate care este eficiență în implementarea Acordului de Asociere, eficiență în implementarea agendei de reforme legate de Acordul de Asociere și aici sunt toate domeniile-cheie și această comunicare mult mai bună cu Uniunea Europeană. Și mă bucur că am avut discuții foarte bune – de deschidere, de interes de a ne sprijini, de a transmite expertiză, de a trimite specialiști de-ai noștri pentru stagiuni acolo. Deci, am revenit entuziasmat că, chiar dacă am pierdut doi-trei ani în relația cu Uniunea Europeană în sensul în care astăzi puteam să depunem cerere sau eram deja cererea depusă și din momentul în care țara e candidat e alta cu totul relația și cantitativ, și calitativ, dar am venit binedispus, fiindcă avem prieteni. Îi cunosc capabili pe toți, ei mă cunosc, au salutat faptul că am revenit în Executiv, au încredere și în mine, și în premier, și în capacitățile noastre de a face ceva.”