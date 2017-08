Igor Corman: „Am luat decizia să dăm startul acestui proiect în regiunea Orhei, ținând cont de infrastructură, de apropierea de Chișinău...”

Compania japonezo-germană Sumitomo Electric Bordnetze şi-a lansat oficial activitatea în Republica Moldova la sfârşitul anului 2015, iar în toamnă ar putea fi dată în exploatare fabrica de producere a cablajelor pentru industria germană de automobile. Investițiile gigantului în Republica Moldova sunt gestionate de fostul politician Igor Corman care, în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă, a declarat că întreprinderea va asigura locuri de muncă pentru 2500 de angajați.

Igor Corman: „Investitorii sunt dornici să-și aducă banul atunci când ei văd profit, fac planuri pe termen lung și, în cazul în care și investitorii sunt mulțumiți și sunt mulțumiți și cei care participă în astfel de proiecte, așa cum se zice în engleză win-win situation, atunci este un caz de succes. Eu, în proiectul în care m-am încadrat acum de vreun an și jumătate, este o investiție mare și astfel de proiect cum este Sumitomo Electric Bordnetze. Are altă amploare și din cauza asta pot să spun că și atenția autorităților – și locale, și centrale – este una bună.”

Europa Liberă: Pentru că Parlamentul de la Chișinău a aprobat acel proiect de lege privind extinderea Zonei Economice Libere Bălți până la Orhei, acolo unde se termină construcția acestei fabrici ale cărei treburi le administrați Dvs.?

Igor Corman: „Zonele economice libere sunt importante. Este mai ușor de lucrat pentru investitori și noi avem mai multe zone economice aici, în țară. Atunci când s-a luat decizia cu extinderea la Orhei, asta a fost ca să identificăm o altă regiune, deci, să nu mergem peste alți investitori, dar nu zona economică liberă, de fapt, este cel mai important lucru. La noi toți se axează că, dacă există zonă, deja vine totul de la sine. Nu este așa. Sunt multe alte criterii importante.”

Europa Liberă: Care ar fi alte criterii?

Igor Corman: „Noi, de exemplu, am luat decizia să dăm startul acestui proiect în regiunea Orhei, ținând cont și de infrastructură, deci, apropierea de Chișinău, fiindcă este nevoie și de potențial, să zicem așa, de alt nivel, când vorbim de management. Ne-am gândit și la căile de acces care există, dar bazinul forței de muncă, în primul rând, asta este foarte important și, deoarece nu sunt alte investiții comparabile în această regiune, noi am îndrăznit, am riscat să mergem acolo cu o investiție care este pe cel puțin 20 de ani înainte. Acestea sunt planurile care se fac. Acum sperăm ca și forța de muncă să fie într-adevăr pe măsura așteptărilor noastre.”

Europa Liberă: Dar nu v-ați dezamăgit un pic atunci când e vorba să adunați brațe de muncă, pentru că mulți vorbesc că cele mai calificate persoane ar fi plecat peste hotare?

Igor Corman: „Noi am adunat echipa anul trecut. Dacă vorbesc de manageri, eu, personal, sunt satisfăcut, fiindcă managerii sunt buni, majoritatea lor sunt locali, avem câțiva pe o anumită perioadă pe contract din întreprinderile grupului, dar majoritatea sunt locali și ei s-au integrat în grup – grupul are întreprinderi în mai multe țări din toată Europa. S-au integrat foarte bine, impresiile sunt bune. În rest, vorbesc de managementul mijlociu și acei operatori, muncitorii simpli, noi avem un proces destul de bine pus la punct. În câteva săptămâni, ei trec acest training și, de fapt, până acum rezultatele sunt bune, eficiența este înaltă, nu am avut surprize, dar pe moment noi avem doar 470 de angajați…”

Europa Liberă: Din 2500?

Igor Corman: „…fiindcă fabrica, care va fi dată în exploatare acum în viitorul apropiat și unde deja începem să transferăm echipamentul, are o suprafață de 27 de mii de metri pătrați. Deci, asta înseamnă capacități pentru acest gen de producție, capacități pentru 2500 de locuri de muncă și ne pregătim ca să organizăm transportul, să aducem oamenii nu doar din orașul Orhei și din satele din vecinătatea imediată, dar și de la o distanță de 20-30 km, dacă va fi cazul, și rămânem optimiști că vom fi în stare, dar nu este un lucru foarte ușor. Sigur că satele noastre, cu părere de rău, pustiesc. Noi sperăm că pe cei care au mai rămas să-i ținem la fața locului și asta nu-i ții doar cu promisiunea, dar îi ții cu condițiile.”

Europa Liberă: Un salariu bun ar fi cel mai motivațional?

Igor Corman: „Este vorba de salariu, că toată lumea vine la lucru pentru salariu, să-și întrețină familia, foarte clar; este vorba și de alte condiții pe care noi le oferim – transport organizat pe cheltuiala companiei; este vorba de mâncarea gratuită oferită, aceeași îmbrăcăminte pe care le-o pui la dispoziție, dar este vorba și de condiții, începând de la temperatura constată și vara, și iarna, și un lucru foarte important este cultura corporativă care se promovează, deci, atmosfera, chiar dacă este deja un colectiv mare și va fi și mai mare, dar atitudinea omenească, deci, anumite reguli civilizate, ele trebuie să existe.

Și eu cred că acesta-i un lucru foarte important – omul, dacă vine și are condiții bune și merge cu plăcere la muncă, atunci el își leagă viitorul, iată, de un astfel de proiect. Cred că, dacă ar fi mai multe astfel de proiecte aici, în țară, poate într-adevăr ar înțelege lumea că nu este cazul să mergi pentru câteva luni peste hotare, dar aici noi oferim stabilitate pe termen lung.”

Europa Liberă: Eu am citit un mesaj al unei moldovence din Portugalia. Ea spunea că a muncit la o asemenea fabrică în această țară, primea un salariu mult sub așteptările ei și spune că acești investitori se opresc în țări unde se plătește puțin, dar se muncește foarte mult. E o experiență tristă, e un caz singular?

Igor Corman: „Trebuie să înțelegem că, de exemplu, când cineva ia o decizie ca să deschidă o întreprindere în altă țară, ia în considerare și factorii de risc care sunt acolo, stabilitatea din țara respectivă, dar este obligat să se uite și la costuri. Și dacă se închide o întreprindere, de exemplu, în Polonia, ea se închide, fiindcă costurile nu mai sunt competitive acolo și dacă în România, deci, iarăși salariul minim legal în euro a crescut la un asemenea nivel, încât ei nu mai rezistă nici acolo concurenței, atunci ei sunt obligați să se miște în altă regiune.

Ei vin în Moldova, fiindcă aici salariile sunt mai mici, dar asta nu înseamnă să fie foarte mici și eu, personal, fac tot ce-i posibil ca anume

Salariile oamenilor din start trebuie să fie decente și ele trebuie să fie în permanentă creștere...

capitolul salariilor să nu fie pus sub acest risc că să-l menținem jos și nici chiar să-l începem de la un nivel foarte jos; sunt alte aspecte care influențează costurile afacerii. Acolo sunt posibilități de optimizare, acolo trebuie să ne fie toată atenția, dar salariile oamenilor din start trebuie să fie decente și ele trebuie să fie în permanentă creștere. Noi astfel planificăm bugetul, deci, cu creșteri anuale în permanență.”

Europa Liberă: Dvs. ați vorbit despre perspectiva acestei afaceri pentru două decenii, cel puțin.

Igor Corman: „Cel puțin, două decenii, așa sunt planurile noastre.”

Europa Liberă: Cum vedeți această investiție peste 20 de ani?

Igor Corman: „Sunt sigur că nu ne vom limita doar la această fabrică, pe care am construit-o la Orhei. Deja avem discuții serioase privind identificarea unei a doua locații. Un astfel de proiect, ca să fie de succes, în jur de 5000 de oameni cam ar trebui să fie implicați. Și atâta timp cât indicatorii de bază sunt buni, deci, după un an de zile, după ce am dat startul producției într-o hală interimară unde ne aflăm acum, asta ne inspiră și încredere, și optimism că vom dezvolta nu în 20 de ani, dar în următorii patru-cinci ani acest proiect.”

Europa Liberă: Asta face parte din strategia investitorilor?

Igor Corman: „Exact. Și acum este, de fapt, o șansă pentru Moldova cu acest gen de afacere, ca să spunem așa, cum a fost valul textilelor prin anii ‘90. Ei bine, era munca de alt fel, mai prost plătită. Acum, iată, vine valul producătorilor de cablaje, fiindcă este o industrie prosperă în Europa și în lume și tot ceea ce este conex cu construcția de automobile, cablajele, în primul rând, este un lucru de durată și acum este șansa Moldovei. Și noi, dacă vom dezvolta la maximum și dacă vom avea forța de muncă aici, în țară, atunci eu cred că va fi un sector foarte important din economia moldovenească în perspectivă.”

Europa Liberă: Portofoliul investițional e mare – 30 de milioane de euro.

Igor Corman: „Această companie, Bordnetze, ea a fost din start una germană. A fost creată de Volkswagen și Siemens, ca să producă cablaje pentru grupul Volkswagen, dar a fost achiziționată de japonezi, cu zece ani în urmă. Deci, acționarii sunt japonezi, dar firma, practic, în continuare a rămas germană. Acum ea este internațională – lucrează și polonezi, și slovaci ș.a.”

Europa Liberă: Și investițiile pe care le fac ei în Moldova depășesc cifra de 30 de milioane de euro?

Igor Corman: „Investițiile care au mers în construcția fabricii sunt de circa 22 de milioane, dar mai vine adițional și tot echipamentul. Deci, în

Două mii cinci sute de oameni vor avea posibilitate să muncească pe termen lung, stabil, în condiții normale...

jur de 30 de milioane, asta din prima fază. Nu este vorba de acești bani care vin, fiindcă aceștia sunt bani investiți în fabrică, în utilaj, dar e o investiție mare din punctul de vedere că…”

Europa Liberă: Se asigură cu locuri de muncă o bună parte din populație?

Igor Corman: „…2500 de oameni vor avea posibilitate să muncească pe termen lung, stabil, în condiții normale și de la asta profită și bugetul statului, fiindcă asemenea companii lucrează în condiții de totală transparență, 100%.”

Europa Liberă: Deci, impozitele care vor fi vărsate în bugetul statului…

Igor Corman: „Absolut, absolut, noi am plătit impozitele încă înainte de a avea profit, fiindcă când începi o afacere, dar din start regulile sunt foarte clare. Deci, aici absolut transparență totală și bugetul local tot profită, fiindcă sunt anumite vărsări și în bugetul local. Deci, este o situație de câștig pentru toate părțile – pentru investitori și pentru muncitori.”

Europa Liberă: Și acum, în funcție de reușita acestei investiții, s-ar mai putea să vină și alții?

Igor Corman: „Noi deja avem câțiva concurenți pe piața moldovenească în acest domeniu. Iată avem Draexlmaier, care este de mai mulți ani În Moldova, în Zona Economică Bălți, avem Fugikura, care recent aici, în Chișinău sunt, mai avem Introscop-ul, care lucrează pentru Leoni ca cubcontractor și pentru Sumitomo Electric Bordnetze, pentru compania noastră. Deci, deja sunt câțiva actori; ei sunt concurenți, dar eu zic să dea Domnul să fie o concurență sănătoasă. Atâta timp cât mai există spațiu aici, concurența este pentru bazinul forței de muncă, iar atâta timp cât noi suntem plasați geografic, eu cred că destul de reușit, această concurență nu va fi foarte strânsă la modul direct.”

Europa Liberă: Ce credeți despre mediul de afaceri, cât de prietenos e în Republica Moldova?

Igor Corman: „Eu cred că pentru astfel de investiții el este prietenos. În primul rând, că există aceste zone economice libere, de atâta fiindcă și Guvernul, și Ministerul Economiei înțeleg foarte bine rostul acestor investiții care oferă locuri de muncă și vărsări în Bugetul de stat.”

Europa Liberă: Dar și investitorii au condiții? În primul rând, vor stabilitate, vor o lege…

Igor Corman: „Eu pentru investitori nici nu vorbesc. Acesta-i punctul lor de vedere”…

Europa Liberă: …care să nu se schimbe regulile de joc în timpul jocului, pentru că Republica Moldova mai e cunoscută și ca un stat de unde investitorii au plecat?

Igor Corman: „Legislația nu este rea; niciodată noi n-o să spunem că ea este perfectă. Vedeți, și acum se poartă discuții, de exemplu, privind Codul muncii – în ce măsură angajatorul este protejat sau în ce măsură angajatul are drepturile pe care le are? Și este și normal. Există diferite platforme, iată, Asociația Investitorilor Străini...”

Europa Liberă: Și dacă legislația este foarte bună, se vorbește despre corupție.

Igor Corman: „În astfel de proiecte mari, aici nu putem vorbi despre corupție, fiindcă aceste companii muncesc în condiții de totală transparență. Deci, eu nu văd cum vreun reprezentant al unei astfel de companii poate să mituiască, să dea mită. Nu are cum; transparență totală. Pe de altă parte, el nici nu are nevoie, fiindcă atitudinea este una corectă față de astfel de investiții.”

Europa Liberă: Știți că a fost cazul Draexlmaier?

Igor Corman: „Acolo nu era vorba de corupție…”

Europa Liberă: Investitorii erau cu mâna pe valize să plece.

Igor Corman: „Eu nu vreau să comentez alte afaceri. Acolo a fost o chestie de interpretare a legislației din puncte de vedere diferite – în ce măsură acele surse financiare care sunt oferite muncitorilor pentru a lua masa pot fi folosite și pentru alte scopuri? Acolo a fost o dispută. Eu îmi amintesc că eram încă în Parlament și atitudinea unor autorități a fost una așa, destul de drastică, fiindcă ei au blocat contul, dar, până la urmă, s-au descurcat și situația a fost rezolvată.”

Europa Liberă: Pe cât de mult vă avantajează faptul că ați fost ambasador al Republicii Moldova la Berlin și că această investiție are și partea banilor din Germania?

Igor Corman: „Sigur că, dacă ei te cunosc, au încredere mai mare. Pentru ei, în astfel de regiuni este foarte important să aibă niște parteneri de încredere, fiindcă ei sunt așa, un pic mai atenți la regulile de joc de aici și când au parteneri de încredere, atunci ei mai ușor fac pasul și iau decizia. Pe lângă asta, sigur că, dacă vorbești limba lor, comunici mult mai bine.”

Europa Liberă: Un avantaj mare?

Igor Corman: „E un avantaj mare, sigur că.”

Europa Liberă: Ar putea să vină mai multe investiții din partea Germaniei?

Igor Corman: „Draexlmaier-ul și acum Sumitomo Bordnetze deja sunt două companii mari și să dea Domnul să mai vină și din alte părți.”