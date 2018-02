Gheorghe Gaberi: „S-a mărit substanțial volumul de export la toate categoriile de fructe”

Cum au ajuns merele moldovenești în Rusia, ce volume de fructe au fost livrate în Uniunea Europeană şi ce au arătat analizele Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) în cazul companiilor ce procesează laptele? Întrebări la care răspunde directorul ANSA, Gheorghe Gaberi.

Gheorghe Gaberi: „Cam de la 1 ianuarie încoace, de câteva ori am avut și nu doar discuții, dar la nivel de schimb de scrisori, prin care ei motivează că s-a mărit numărul de retururi și iată dacă azi cred că în presă deja este informație că încă o mașină de mere a fost returnată în Moldova, dar motivul este același, că este viermele oriental al mărului. Eu i-aș putea propune cuiva Premiul Nobel, dacă un vierme oriental al mărului ar putea trăi în frigider din septembrie când s-au pus merele și până acum, și încă să fie în stare vie, așa cum sunt regulile. Dar ei au făcut retururile acestea, oamenii noștri nu prea au respectat cerințele lor în ceea ce ține de marcare, ca să fie indicat pe etichetă producătorul, ceea ce au cerut ei. Încă din luna iulie a intrat în vigoare decizia aceasta și ea este exact aceeași ca și în Uniunea Europeană. Acolo se cere să fie neapărat indicat producătorul, ca să se

respecte principiul de trasabilitate în cazul că trebuie, să poată reveni până la el. Dar oamenii noștri nu prea au respectat și s-a acumulat un număr de retururi. Ele nu sunt multe, noi am calculat cât ar fi în procente și e un număr mult mai mic decât are Rusia retururi din alte piețe, dar motivația asta stau pe ea că înseamnă că încă mai există probleme în Republica Moldova la producători, care nu respectă. Și toate țineau de viermele acesta oriental care în frigider el în câteva zile iese din măr, dacă este acolo. Adică, nu poate trăi în condiții de frig, fiindcă merele se păstrează la temperaturi foarte joase. Când pleacă din livezi, atunci există riscul ca viermele să stea în măr și gata. Însă noi acum purtăm cu ei tratative foarte dure cu partea rusă, fiindcă ei au o listă de 68 de companii care exportă spre Moldova producție de origine animalieră și le-am pus condiții că le aprobăm numai când se aprobă și lista noastră, dar nu cred că ei se vor dezice de listă, fiindcă e o practică a lor și cu alte țări, și cu Uniunea Europeană; până n-a fost embargoul, au fost liste, cu alte țări tot îi sistemul de liste. Aceasta-i o practică a lor și, dă, Doamne, s-o putem noi depăși, fiindcă se comportă așa cu mai mulți parteneri, nu cu noi doar.”

Europa Liberă: Dar producătorii din Moldova s-au adresat la Dvs.?

Gheorghe Gaberi: „Producătorii pe parcursul întregului an au depus la noi cereri ca să le propunem companiile lor în lista asta cu drept de export. Noi pe fiecare când se acumulau 10-20-30 le-am expediat părții ruse; avem dosarele lor aici, ca să li se acorde acest drept de export. Cu regret, pe parcursul anului 2017 doar unei singure companii i s-a acceptat dreptul, având o motivație așa mai mult ce nu ținea de producere…”

Europa Liberă: Cu aceste liste, chiar dacă sunt așa cum sunt, după datele Asociației „Moldova Fruct”, 96% din merele din anul trecut au mers spre Rusia. Ce cantități, din punctul Dvs. de vedere, sau ce ați centralizat până acum?

Gheorghe Gaberi: „Valentina, noi mâine vă dăm, o să fie pe site-ul nostru plasată o informație, o notă foarte desfășurată despre toate exporturile de toate produsele vegetale, inclusiv merele, strugurii, prunele ș.a.; o să vă dăm toate statisticile și cu analiză ce s-a produs în anul 2017 și exportul de produse vegetale pe toate piețele – și în Uniunea Europeană, și în Rusia, și

CSI în ansamblu. S-a mărit substanțial volumul de export la toate categoriile de fructe; s-a mărit volumul de mere care au fost exportate. Avem exporturi și spre Uniunea Europeană mai mari ca înainte, vreo 4.000 de tone pentru procesare, vreo două mii și ceva de tone pentru consum în stare proaspătă, dar s-a mărit. La prune noi am ajuns la 20 de mii de tone în Uniunea Europeană, s-a mărit la struguri; am valorificat dublu cota care ni s-a dat, noi am exportat încă 10 mii de tone supracotă cu taxe vamale plătite în Uniunea Europeană. S-a schimbat geografia exporturilor și chiar avem o creștere. La struguri de masă am ajuns la cifra de 80 de mii; anul trecut era sub 60, dar anul curent am avut sporiri, majorări serioase de exporturi și la fructele procesate, și la miez de nucă, nuci în coajă.”

Europa Liberă: De ce vă întrebam de exportul spre Rusia? Faptul că foarte multe mere au fost preluate de firmele care au dreptul să exporte de la cele care nu au dreptul, practic, au fost cumpărate și unii producători se plâng că au ratat, într-un fel, între 15% și 30% din venituri.

Gheorghe Gaberi: „Să le dea Domnul mai mulți ani ca anul acesta, fiindcă li s-a plătit bine la toți. Dacă în 2015 undeva peste jumătate din volumul de export era înfăptuit de firmele rezidente în Transnistria, acum ponderea lor substanțial a scăzut. Și sunt niște companii care cred că și în viitor, ei sunt specializați în exporturi, au parteneri buni acolo, eu cred că și în continuare

nu fiecare producător va putea să-și ducă marfa acolo, fiindcă cerințele acum și pe piața Federației Ruse sunt ca să fie merele spălate, calibrate, împachetate cum trebuie… Și nu fiecare are livadă bună, dar așa-i în toată lumea. Unul e producător, altul e procesator, exportator… Cu părere de rău, avem foarte multe companii care au tot acest ansamblu, pornind de la livadă, frigider, linie de sortare, dar care nu au dreptul la direct să vândă, asta-i… Noi chiar și vom insista, în primul rând, să fie acceptați acești producători care au infrastructura totală de producere și procesare post-recoltare. Noi ne conducem de regulile internaționale, unde nu este acceptat principiul acesta de liste, sunt impuse niște cerințe. Fiecare țară își impune cerințele către exportatorii spre piața respectivă, dar nu pot să stabilească că acesta poate și celălalt nu poate. Toți cei care se conformă cerințelor, toți trebuie să aibă dreptul la export, dar asta este o practică care, cu regret, ne străduim cu partea rusă în ‘16, pe 29 noiembrie noi am semnat protocolul ședinței comisiei mixte, unde ei s-au obligat treptat să anuleze atât taxele, cât și să se dezică de principiul acesta de liste. Spre regret, acel protocol a rămas nevalorificat.”

Europa Liberă: Și totuși, puteți să ne spuneți câte mere, din datele Dvs., au mers spre Rusia, până în acest moment?

Gheorghe Gaberi: „A mers o cantitate bună, dar…”

Europa Liberă: Dar în procente asta cam cât ar fi?

Gheorghe Gaberi: „Ei, în procente, peste 90% din mere. Anume merele au și fost, ponderea Federației Ruse este principală pentru măr până la moment.”

Europa Liberă: Are vreo explicație – sunt soiuri cumva tradiționale din perioada sovietică?

Gheorghe Gaberi: „Nu… Este o cerere mare, mai ales în Federația Rusă. Anul acesta s-a înregistrat o roadă mai mică cu vreo 30%-40% și în Uniunea Europeană, dar în Federația Rusă încă mai mică a fost roada. Și acolo sunt tradițional, până vom deschide alte piețe. Noi lucrăm acum poate să obținem dreptul de a exporta spre India, de exemplu. Acolo sunt operatori care deja ne-au scris, au manifestat interesul la „Moldova Fruct”, sunt gata să preia cantități de 300 de mii de tone și mai mult, dar nu avem dreptul, spre regret, acolo. Lucrăm, am prezentat pe parcursul anului toată informația ca să dobândim acest drept de a exporta pe piața lor. Și în momentul în care vom găsi piețe de alternativă, dar în regiune, aici, Uniunea Europeană are suficiente mere. În anul trecut a fost un deficit, dar în rest, Ucraina, Belarus tot sunt asigurate; Federația Rusă este cel mai mare consumator.”

Europa Liberă: Dacă sunt gata analizele pentru produsele lactate?

Gheorghe Gaberi: „Se lucrează cu ele. Deja nu numai analizele sunt gata, dar acolo unde au fost depistate neconformitățile, deja au lucrat astăzi echipele noastre de intervenție pentru a ridica marfa de pe rafturi. S-a făcut acest lucru de la câțiva producători la care s-a confirmat că produsele lor conțin uleiuri străine și noi am și întreprins măsuri astăzi cu ei.”

Europa Liberă: Puteți oferi mai multe detalii – despre ce produse e vorba?

Gheorghe Gaberi: „Produsele lactate. S-a luat un spectru larg din toate produsele – smântână, brânzeturi, cașcavaluri, unt. Tot spectrul de la producătorii care erau cu pricina, cumva menționați în raportul acela precedent. Noi am făcut verificări, am prelevat probe conform tuturor rigorilor. Spre regret, echipamentele procesează pe zi doar 14 probe și iată a durat, fiindcă am luat un număr mare de probe.”

Europa Liberă: Dar în concluzie puteți spune – parte din acele rezultate s-au confirmat?

Gheorghe Gaberi: „S-au confirmat, desigur. Dar noi știam, că noi am avut și înainte; noi am făcut pe parcursul anului 2017 mai multe teste, care cunoșteam despre unii producători neonești. Și chiar nu numai cunoșteam,

dar și am întreprins multe măsuri; noi nu am făcut lucrul acesta pentru presă, dar am întreprins măsuri, au fost amendați, suspendați, absolut. Noi știam despre faptul acesta și i-am monitorizat câte o lună întreagă la rând pe cei care nu erau onești. Pentru marți noi convocăm o ședință cu toți producătorii, toată conducerea la toate întreprinderile – 29 – de procesare a laptelui și vom discuta foarte dur situația de la ei și le vom impune condițiile stricte, să respecte toate actele normative.”

Europa Liberă: În afară de conținuturi vegetale în produsele lactate, ați constatat și alte încălcări?

Gheorghe Gaberi: „Se lucrează încă, fiindcă paralel, noi acum facem testele nu doar la conținutul de produse vegetale sau parametrii de calitate, dar și la acele de siguranță – analizele și microbiologice, conținutul de reziduuri și ele vor fi și tot vom putea să informăm.”