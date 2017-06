Felix Lucuțar: „Am întâlnit aici foarte mulți producători care au produse de-a dreptul geniale”

Felix Lucuțar, om de afaceri din România, a înființat compania Agriculture Capital Engeneering in anul 2006, care se ocupă de finantarile in domeniul agroindustrial. De ceva timp încearcă să ajute Republica Moldova. A fost înregistrată o instituție, un parc agro-industrial în România, care colaborează cu agenții economici din Moldova doritori să-și extindă afacerea sau pe lângă cea pe care o au în Moldova să-și mai inițieze una pe teritoriul României, în cadrul Uniunii Europene, ca să acceseze și fonduri europene pentru dezvoltarea lor.

Europa Liberă: Discutăm despre cooperarea moldo-română, dar pentru început vreau să vă întreb: Cum vedeți Dvs. Republica Moldova actualmente? Ce e bine, ce e rău, e un teren propice pentru investiții, e prietenos mediul de afaceri, ce se cere pentru ca să se ajungă la prosperitate și pe această palmă de pământ?”

Felix Lucuțar: „În opinia mea, va fi complicat dacă nu se va ajunge la aderarea Republicii Moldova, cu sprijinul României, la Uniunea Europeană în următorii ani va fi foarte complicat ca ea să-și gestioneze singură cu resursele, cu industria pe care o are pentru a se îndrepta către prosperitate, așa cum Dvs. spuneți. Deci, noi am plecat de la premisa că există resurse neexploatate.

Spre exemplu, Republica Moldova are resurse neexploatate în ceea ce privește partea de fructe, partea de agricultură… De asemenea, am plecat de la premisa că Republica Moldova în esență este o piață destul de mică; populația este destul de mică, există practic și o capacitate de cumpărare destul de redusă, există o dorință a producătorilor din Republica Moldova de a se adresa unei piețe mult mai mari. În primă instanță, pieței din România, care oricum e mai mare, și unde există avantajul că cam toată lumea cunoaște limba…”

Europa Liberă: Pe moment, demnitarii statului încearcă să acrediteze ideea că piața României a devenit cea mai atractivă pentru marfa moldovenească.

Felix Lucuțar: „Este… și chiar am ascultat zilele trecute o statistică că România este în momentul acesta între primele trei țări în legătură cu schimburile comerciale, dar eu am deja în Republica Moldova foarte mulți clienți care exportă în mod curent în România și tind în continuare să exporte și în celelalte țări din Uniunea Europeană. Ideea e că este…”

Europa Liberă: Dar e nevoie de modernizare, e nevoie de a atrage ceva finanțe, pentru că, deocamdată, este foarte greu să încerci o afacere, dacă nu ai bani.

Felix Lucuțar: „Sincer, am discutat cu mai multe bănci din Republica Moldova, condițiile de finanțare sunt înrobitoare, rata dobânzii este foarte mare, condițiile de creditare sunt destul de dificile, nu există practic un suport din partea statului, așa cum alte state oferă ajutoare de stat sau așa cum avem, să spunem, în România avem partea aceasta de granturi oferite de Uniunea Europeană și, practic, am văzut că și suportul pe care l-a oferit Uniunea Europeană, așa în ideea de preaderare, a fost foarte, foarte redus.”

Europa Liberă: Modest…

Felix Lucuțar: „Foarte modest, ceea ce mă face mai degrabă să cred că în situația și politică în care se găsește în momentul acesta Uniunea Europeană pare că pe moment Republica Moldova nu mai este o țară-candidată la modul serios - și de ce spun?-, pentru că m-am uitat, să zic, la programul pentru agricultură care-mi este foarte comun. În preaderare, România a avut pentru, să spun, alinierea politicii agricole cu politica agricolă europeană 1,3 miliarde de euro. Moldova are 40-50 de milioane de euro care…”

Europa Liberă: România, totuși, e mai mare de cinci ori, în comparație cu Republica Moldova și ca populație…

Felix Lucuțar: „Da, e mai mare chiar cu mai mult de cinci ori, dar ideea este că totuși diferența între 1,3 miliarde și 40 de milioane, diferența este practic de 30 de ori, ca scară. La nivel de politică agricolă, un suport de 40 de milioane înseamnă practic nimic. Deci, nu se poate pune problema de a alinia ceva din punct de vedere agricol cu actualele standarde de siguranță alimentară pe care le are Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: Dar încercați Dvs. acum să încetățeniți un parteneriat? Asta am înțeles.

Felix Lucuțar: „Da, am plecat de la ideea că există niște resurse pe care nu le putem exploata corespunzător, în special legate de producția primară și de asemenea am văzut că este o apropiere atât de limbă, cât și o apropiere fizică, practic între raioanele Republicii Moldova și județele limitrofe din România e o distanță extrem de mică – practic în două ore ești dincolo de graniță. Există mai multe puncte de trecere acum ale frontierei și împreună cu un grup de investitori din Republica Moldova și împreună și cu colegii mei de la biroul din Chișinău am reușit și am poziționat, să spun, la granița dintre România și Republica Moldova mai multe investiții pe care le-am finanțat cu fonduri europene, investiții care aparțin practic doar investitorilor din Republica Moldova sau în parteneriat cu investitori din România.”

Europa Liberă: Dar nu e un paradox, pentru că, de fapt, se aștepta să treacă Prutul investitorii din România în Republica Moldova, iar Dvs. vorbiți despre o cu totul altă realitate, că cei din Republica Moldova merg să investească în România?

Felix Lucuțar: „De fapt, este un schimb – avem și investitori din România care investesc acum în producția primară, adică acolo unde este posibil, pentru că, în momentul de față, să spunem, dacă ai vrea să investești în procesarea producției primare, aici condițiile sunt foarte dificil de realizat. De ce ai face o fabrică de procesare aici, când poți s-o faci cu 40 la sută din resurse la 100 de kilometri distanță? N-ar fi logic.

Avem investitori din România care investesc în momentul acesta în Republica Moldova în producția primară – în producția de fructe, în producția de legume, în producția cerealieră, dar avem de asemenea în parteneriat un grup de investitori români și moldoveni, care-s tot români, care poziționează practic s-au poziționat în partea de procesare dincolo de Prut, procesând producția primară din Republica Moldova la 100 de kilometri distanță și rezultând un produs sută la sută european, un produs pe care îl pot exporta fără a avea bariere.

Eu am întâlnit aici foarte mulți producători care au de-a dreptul produse geniale. Eu mă pricep mai mult la industria alimentară, nu mă pricep la toată industria, dar în industria alimentară… am întâlnit aici produse care, în mod firesc, ar avea o nișă extrem de interesantă în Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: Care sunt aceste produse?

Felix Lucuțar: „Am întâlnit, spre exemplu, dulciuri care sunt geniale; dulciuri bazate pe fructe uscate, care sunt astăzi în direcția cea mai potrivită pe care industria de zaharoase o ia în Europa, și anume, dulciuri sănătoase; am întâlnit produse de panificație și patiserie…

Sunt produse care în Europa se produceau, nu știu, în urmă cu 20 de ani, dar astăzi nu le mai produce nimeni, și am plecat de la ideea că aceste produse practic ar avea o nișă de desfacere, dar ele, în momentul de față, au așa-zisele bariere non-tarifare în sensul că staționează în vamă, staționează ore în șir, sunt testate, pentru că nu există o garanție, așa-zisa garanție în ce privește siguranța alimentară ș.a.m.d.

Noi am trăit, să spun, și eu personal, dar și noi ca țară, am trăit exact această segregare pe care o trăiește și astăzi Moldova, respectiv granița Uniunii Europene era la Sighet, deci era în Ungaria și aveam exact aceeași problemă când trebuia să exportăm, deși noi aveam fabrici la un nivel la care Uniunea

Avem fabrici care rivalizează cu orice fabrică din Germania sau chiar mai bune...

Europeană poate nu le avea, pentru că ea s-a modernizat, și-a modernizat industria în urmă cu 15 cu 20 de ani; România și-a modernizat industria în ultimii zece ani și are astăzi, cel puțin în industria alimentară, avem fabrici care rivalizează cu orice fabrică din Germania sau chiar mai bune, fabrici noi, cu tehnologie după 2015 ș.a.m.d.

Cu toate astea, nu puteam să exportăm, pentru că aveam camioanele oprite în vamă, trebuia să stea la testare trei-patru ore, ne trezeam că apăreau teste fals-pozitive cu întoarcerea camioanelor și cu toată procedura Uniunii Europene, procedură de recall, procedură de anunțare ș.a.m.d. și înțelegem exact sau eu, cel puțin, înțeleg exact ce înseamnă o barieră non-tarifară, ce înseamnă să ai un produs bun, dar nimeni să nu creadă că ai un produs bun, pentru simplul fapt că îți lipsește o certificare…

Plecând de la lucrurile astea, am inițiat această cooperare și astăzi avem un număr destul de mare de investiții, deci avem cred că aproape 30 de companii înregistrate cu parteneri micști. E un lucru care cred că este benefic atât pentru investitorii din Republica Moldova, pentru că reușesc să adauge valoare la producția lor, lucru pe care nu l-ar fi reușit fără un suport financiar serios și de asemenea câștigă deschidere în ceea ce privește o piață cu mult mai mare, este de asemenea un câștig foarte mare pentru România, pentru că am locat aceste investiții în două județe care-s considerate sărace în România, respectiv Botoșani și Vaslui, sigur și în Iași, dar nu e un județ sărac Iașiul considerat, cu toate astea, practic ridicăm cumva și economia locală.

De asemenea, avem forță de muncă mixtă, în sensul că ar putea să vină și din Republica Moldova, ar putea să vină și din România și practic, să spun, am reușit cum îmi face plăcere să mai vorbesc cu partenerul meu de aici, Alexandru Jolondcovschi, care este sufletul nostru aici, la Chișinău, și am reușit să creăm așa un fel de pod economic…”

Europa Liberă: Deci de la poduri de suflet s-a trecut la poduri pragmatice?

Felix Lucuțar: Da, sigur. Suntem acum la nivel operațional…

Europa Liberă: Nu ați făcut și precizarea – acuma cei care s-au pus pe treabă pot accesa credite din România?

Felix Lucuțar: „Da, pot accesa atât credite din România, cât și granturi din România. Am reușit să facem un montaj financiar destul de interesant peste Prut, cu trei bănci din Moldova – cu „Mobias”, BCR și „ProCredit” -, care au surori în România și în esență, dacă se pot pune practic gajuri aici, în Republica Moldova, cu acordarea de credite peste Prut sau avem un alt montaj în care utilizăm practic o garanție de stat pentru start-up urmând ca ulterior să fie înlocuită garanția. În afară de…, mă rog, partea de granturi.

Întâlnesc aici deseori o opinie care își pune întrebarea: de ce apar atât de multe investiții noi peste Prut? Nimeni nu mai face astăzi o investiție fără granturi. În noul program de finanțare pe care ni l-a acordat Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020 noi avem în România 33 de miliarde de euro-granturi.”

Europa Liberă: Dvs. puteți evalua: agricultura Republicii Moldova de cât timp ar avea nevoie să se modernizeze sau să ajungă ritmul pe care l-a atins România?

Felix Lucuțar: „România a avut un program de aderare de șapte ani, în care pentru partea de agricultură a primit 1,3 miliarde de euro doar pentru alinierea din punct de vedere agricol și vreau să vă spun că, după acești 1,3 miliarde, în primul an când am aderat, agricultura a suferit un șoc – au fost extrem de multe companii care s-au închis.”

Europa Liberă: Cu această frică trăiesc foarte mulți agricultori și din Republica Moldova.

Felix Lucuțar: „Așa se va și întâmpla.”

Europa Liberă: Păi, îi speriați și mai tare?

Felix Lucuțar:„ Nu!.. Încerc doar să subliniez că este nevoie ca fiecare fermier, fiecare agricultor, fiecare procesator să se pregătească, pentru că în primul moment nu se va resimți un lucru pozitiv, se va resimți doar o competiție acerbă, foarte multă marfă care va veni fără niciun fel de barieră vamală de calitate, să știți că nu înseamnă că, dacă avem producție în Uniunea Europeană, nu înseamnă că toată producția este de calitate. Mâncați în Moldova incomparabil mai bine decât mâncăm noi.”

Europa Liberă: Iar percepția unora este că, dacă va fi greu să penetreze piața Uniunii Europene, se vor întoarce la piața Rusiei sau chiar tânjesc, deplâng faptul că au pierdut piața estică.

Felix Lucuțar: „Am observat că mereu există legătură cu piața estică - un motiv întemeiat sau neîntemeiat, de obicei bazat pe probleme legate de siguranță alimentară și care opresc practic exportul către piața estică – ba se întâmplă pestă, oricum ceva tot timpul se întâmplă și nu te poți baza atunci când ai o piață nepredictibilă…”

Europa Liberă: Deci, vă referiți la restricțiile care au fost impuse pentru mărfurile moldovenești din partea Federației Ruse?

Felix Lucuțar: „Exact, exact… Fără să urmăresc, fără să pretind că sunt specialist în acest domeniu sau fără să pretind că pot să dau o lecție… Este doar o opinie personală pe care, dacă m-ați întrebat, pot s-o împărtășesc.”