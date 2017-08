Dumitru Diacov: „Dacă dl Plahotniuc era în funcția de prim-ministru, era cu mult mai ușor și pentru dumnealui, și pentru noi toți”

Europa Liberă: Sunteți considerat unul dintre cei mai longevivi politicieni din Republica Moldova. Discutăm acum, în ajun de cea de-a 26-a aniversare de la proclamarea independenței. Domnule Diacov, la ce v-ați gândit atunci, în 1991, când s-a proclamat independența și ce visuri aveați că se va întâmpla cu această țară peste 26 de ani?

Dumitru Diacov: „În ‘91 eu eram la București. Deja am avut un an de experiență de a trăi în această vâltoare de schimbări, drept că de altă calitate, în România. De aceea, când s-a produs evenimentul în Republica Moldova, am fost într-o oarecare măsură moral pregătit pentru acest lucru.”

Europa Liberă: Li s-a pus pe tavă această independență cetățenilor Republicii Moldova?

Dumitru Diacov: „Da, sigur că da. Sigur că da. Eu împărtășesc euforia multora care erau în Piață, mă rog, așa au fost timpurile, dar…”

Europa Liberă: Și se vorbește despre 100 de mii de cetățeni care au venit din toate colțurile țării la acea Mare Adunare Națională?

Dumitru Diacov: „…independența Republicii Moldova și nu numai a fost dăruită de acei trei lideri ai Rusiei, Belarusului și Ucrainei. Ei au decis împărțirea Uniunii Sovietice. Și pentru Republica Moldova…”

Europa Liberă: Destrămarea?

Dumitru Diacov: „Destrămarea, da. Și sigur că a fost un cadou. Republica Moldova nu a fost pregătită, nu a existat o opoziție, să-i spunem așa, formată, o opoziție pregătită, călită în lupta politică pentru independența Republicii Moldova. În alte țări au stat pe la pușcărie ani de zile oamenii care au fost în opoziție față de sistemul sovietic; în Țările Baltice, de exemplu. Eu, de exemplu, am participat la a 100-a aniversare a Partidului Social Democrat din Lituania și la acea ședință au fost premiați activiștii de partid care în toată perioada Uniunii Sovietice au fost membri ai Partidului Social Democrat – erau profesori, erau oameni cunoscuți în țară și eu chiar atunci m-am gândit că, uite, prin ce se deosebește Republica Moldova de Lituania, în cazul de față, că această flacără a independenței a fost păstrată toți anii sovietici. Republica Moldova, trebuie să recunoaștem, nu a avut această experiență, prin urmare, nu a avut oameni gata să preia a doua zi guvernarea. Sigur că s-au transferat de la un partid la altul…”

Europa Liberă: Știți că există și această percepție că nomenclaturiștii s-au perindat la putere pe parcursul acestui pătrar de veac și de asta Moldova nu a cunoscut o dezvoltare adevărată?

Dumitru Diacov: „Parțial cred că are dreptate această versiune, dar, pe de altă parte, altcineva cine trebuia să preia, fiindcă nomenclaturiștii erau cei mai pregătiți oameni la momentul respectiv. Am avut…”

Europa Liberă: Guverne de stânga și guverne de dreapta s-au perindat la putere pe parcursul acestor 26 de ani. La modul cel mai serios: A existat o elită politică care s-a gândit la interesul național și care e acest interes național?

Dumitru Diacov: „Nu, eu cred că a existat o elită mai degrabă intelectuală, nu politică, o elită intelectuală care a preluat acest drapel de luptă pentru independența Republicii Moldova. În tot spațiul sovietic a fost această mișcare, după puci, imediat lucrurile acestea s-au intensificat…”

Europa Liberă: Dar mai încoace?

Dumitru Diacov: „…și această elită intelectuală a dat câteva semnale sau câteva impulsuri pentru dezvoltarea politică de mai departe și prin acea nomenclatură de care ați vorbit Dvs., n-aș spune că s-au strecurat, au venit câțiva reprezentanți ai intelectualității și s-a format această primă guvernare.”

Europa Liberă: Dar de ce percepția cetățeanului simplu…

Dumitru Diacov: „Foarte ambiguă, de fapt, trebuie să recunoaștem, în primii ani, fiindcă un agrarian, un secretar al comitetului central, alături de un poet, de un preot a fost foarte complicat să coagulezi acest conglomerat, însă asta este istoria Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Dar de ce ideea multor cetățeni rămâne a fi aceea că doar politicienii au avut de câștigat pe parcursul acestor 26 de ani și clasa politică aproape că nu s-a gândit la grijile, necazurile, suferințele omului simplu?

Dumitru Diacov: „Lucrul acesta nu este caracteristic numai pentru Moldova.”

Europa Liberă: Vorbim despre Moldova.

Dumitru Diacov: „Și declarațiile, și starea asta de spirit, ea este foarte caracteristică pentru toate țările din spațiul acesta ex-socialist, nu numai sovietic. Ceaușescu era urât de toată populația și peste câțiva ani, după executarea lui Ceaușescu, Ceaușescu a devenit pentru o parte a populației un idol. Asta e psihologia oamenilor. Noi trăim într-o țară mică, într-o țară fără tradiții, fără cultură politică, într-o țară săracă, din păcate, și iată toate aceste lucruri s-au acumulat.”

Europa Liberă: În favoarea cetățeanului ce s-a făcut?

Dumitru Diacov: „Eu cred că s-au făcut multe lucruri. Republica Moldova nu arată așa cum arată, practic, toate țările din jur, are lucruri pozitive și are lucruri nu prea pozitive, dar Republica Moldova în comparație cu alte țări… (Eu acum șase-șapte ani de zile mă plângeam unui prieten, unui coleg de universitate; m-a sunat de la Minsk și m-a întrebat cum stau lucrurile, cum viața? Zic, uite, e bine, e cât de cât normal, dar iar avem necazurile acestea, iar nu s-a putut alege președintele, iar trebuie să mergem la alegeri anticipate… Mă rog, eram și eu într-o dispoziție nu prea bună. Și el îmi spune: Dumitru, voi măcar aveți alegeri și această frază îți demonstrează că noi trebuie să fim obiectivi. Noi avem mari probleme, noi avem mari neajunsuri, dar noi am realizat niște lucruri care la prima vedere nu se văd, dar din altă parte se văd foarte bine.) Republica Moldova nu în zadar o bună perioadă a fost pe agenda europeană una din țările cele mai pregătite.”

Europa Liberă: De ce cuvântul „european” a ajuns să fie cel mai de ocară cuvânt?

Dumitru Diacov: „Din cauză că noi suntem așa cum suntem. Moldovenii, moldovenii, noi în poveștile noastre spunem că suntem muncitori, că suntem loiali, că suntem cuminți, dar nu este chiar așa. De aceea, nu numai politicienii, noi toți suntem responsabili.”

Europa Liberă: Instituțiile statului nu se mai regăsesc în topul instituțiilor de încredere în rândul cetățenilor – nici Guvernul, nici Parlamentul, nici instituția prezidențială, nici justiția… Nu vă pune pe gânduri că, totuși, undeva scârțâie?

Dumitru Diacov: „Ei bine, nu este foarte popular ca eu să vin să apăr instituțiile statului și să spun că, uite, îi Doamne ferește, îi bine și greșesc cetățenii. Nu, cetățenii întotdeauna au dreptate, dar sunt și lucruri obiective în acest proces chiar negativ, fiindcă ce înseamnă să iubești pe un politician într-o țară săracă? Cum se poate lucrul acesta?”

Europa Liberă: Percepția omului e că țara e săracă, pentru că politicianul nu poate aduce prosperitate în casa oamenilor.

Dumitru Diacov: „Politicianul nu aduce prosperitate din cauză că și noi suntem așa. Noi, ca cetățeni, toți împreună nu purtăm răspundere de ceea ce se întâmplă în țară? Politicienii sunt vinovați, dar cine îi alege și-i trimite pe acești politicieni, îi deleagă în structurile puterii?”

Europa Liberă: Alegătorul.

Dumitru Diacov: „Eu de multe ori, chiar și în acest studio îmi pare că am vorbit noi odată cum se întâmplă așa că noi, cetățenii, toți mergem și votăm, votăm o lozincă… Iată, hai să ne amintim: în 2001 că intrăm în Uniunea Rusia-Belarus, că votca o să fie ieftină, cârnatul ieftin, pensiile mari ș.a.m.d. Și? După aceea nu s-a întâmplat nimic. Și în 2005, când erau comuniștii la putere, tot acest grup de oameni masiv s-a dus și a mai votat o dată. Pentru ce? Pentru integrarea europeană. Același partid. Ia uitați-vă cum suntem noi, uitați-vă, vine o persoană la Chișinău, organizează trei-patru concerte, face două-trei declarații dure, și gata; noi suntem gata să-l pupăm, să-l îmbrățișăm. Sigur că asta arată, pe de o parte, dezamăgirea de ceea ce este, dar noi așa de ușor, așa de creduli, atât de repede suntem gata să ne aruncăm dintr-o direcție în alta…”

Europa Liberă: Domnul Diacov, votantul a crezut tuturor politicienilor – fie de dreapta, fie de stânga, fie liberal, fie comunist, fie democrat, fie…

Dumitru Diacov: „Nu știu, eu cred că în cazul nostru cu sânge, fiecare vot a fost nu speculat, noi n-am venit cu lozinci niciodată – Hai cu rușii sau hai cu românii, sau hai cu nu știu cine.”

Europa Liberă: Și cine a divizat societatea, dacă nu politicienii?

Dumitru Diacov: „Păi, politicienii, în mare măsură. Pe mine chestia asta întotdeauna m-a revoltat și eu întotdeauna am fost foarte explicit din punctul acesta de vedere. Ia uitați-vă ce se întâmplă și acum – noi avem două tabere de cetățeni care împărtășesc o idee și altă idee.”

Europa Liberă: Unii sunt proeuropeni și alții – pro-ruși.

Dumitru Diacov: „Da. Și noi îi cimentăm în această credință și în această ură unul față de altul. Orice guvernare ar veni în această țară, ea este pusă în situația să unească. Numai atunci noi o să avem prosperitate, când aceste două tabere…”

Europa Liberă: Era de datoria Dvs. să identificați această idee națională în jurul căreia să consolidați societatea.

Dumitru Diacov: „Valentina, dar eu toată viața spun unul și același lucru. Noi trebuie să unim societatea, indiferent că este găgăuz, că ești moldovean, că ești bulgar, că ești român… Fiecare se identifică așa cum dorește el, dar noi toți suntem cetățeni ai acestei țări. Noi suntem responsabili de ceea ce se întâmplă, dar noi avem…”

Europa Liberă: Dar cum îi uniți pe toți aceștia, dacă nu există politici clare guvernamentale?

Dumitru Diacov: „Noi avem lideri pe aceste extreme, aceiași lideri speculează anumite teme și-și coagulează în jurul lor electoratul. Și noi avem oameni care se duc și sunt foarte fericiți că ei, uite, sunt în tabăra asta. Noi avem două tabere distincte toți acești ani de zile.”

Europa Liberă: Și se seamănă ură, se seamănă vrajbă. Și încotro, Moldova?

Dumitru Diacov: „Da. Păi, asta-i și problema. Și acum, în ajunul independenței…”

Europa Liberă: Păi, Dvs., ca politician, ce răspuns ați da?

Dumitru Diacov: „Eu am nu un răspuns, eu am un apel: Oameni buni, hai să ne unim! Noi toți trăim într-o țară, noi trebuie să împărțim lumea în tabere bazate pe valori – valori liberale, valori social-democrate, valori…”

Europa Liberă: Nicio doctrină aproape că nu e cunoscută de cetățeni atunci când e vorba de cine să fire ales la guvernare.

Dumitru Diacov: „Dar noi cum ne împărțim? Noi ne împărțim geografic, dacă vreți… Geografic noi ne împărțim, geopolitic, cum mai spun alții, și asta nu ne permite ca noi să fim o entitate. Am auzit cineva deunăzi vorbea la Dvs. aici, că noi nu avem identitate. Păi, cum să avem identitate, dacă…”

Europa Liberă: Vă referiți la declarațiile pe care le-a făcut fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase.

Dumitru Diacov: „Nu, nu știu, dar…”

Europa Liberă: El a spus-o și mai dur – statul a eșuat.”

Dumitru Diacov: „Eu nu sunt de acord cu chestia asta și dacă un judecător, un fost președinte al Curții de Conturi spune lucrul acesta, și-l spune aproape cu mândrie…”

Europa Liberă: Nu, nu l-a spus chiar cu mândrie…

Dumitru Diacov: „Nu, sper eu, sper că vechiul nostru prieten a spus-o așa ca să-i trezească pe mulți, ca să ne mobilizăm, fiindcă noi trebuie să plecăm de la aceste extreme, noi trebuie să unim țara în jurul unei idei și să se unească toți, fiindcă numai atunci o să fim fericiți.”

Europa Liberă: Domnul Diacov, țara rămâne depopulată, lumea își face bagajele și pleacă. Tot mai mulți și mai mulți își văd viitorul în afara Republicii Moldova, își câștigă bucata de pâine în străinătate, pentru că, așa cum spun foarte mulți dintre ei, aici e aproape imposibil să reușești.

Dumitru Diacov: „Este adevărat, dar parțial eu cred că această temă este exagerată și de presă, și de politicieni.”

Europa Liberă: Cine-i alungă pe acești oameni din Moldova?

Dumitru Diacov: „Din nou aceste extreme. Ia uitați-vă, noi ani de zile ne-am mândrit că trăim în grădina…”

Europa Liberă: Cea mai înfloritoare.

Dumitru Diacov: „…înflorită a Uniunii Sovietice – „țvetușcii sad”. Și noi ne mândream cu chestia asta, că 60% din populație este în glod, la țară. Acum, noi am descoperit că, stai, bade, lucrul acesta nu-i sănătos. În lumea civilizată, în lumea dezvoltată, agricultura o fac 6-8-4% din populație și noi ne-am trezit cu sate mari, unde un bar este principala industrie în sat și nu este nimic…”

Europa Liberă: Eu vă spun și altceva – există un sat în raionul Nisporeni, unde sunt 30 de baruri.

Dumitru Diacov: „Sate mari, cu o mie, cu două, cu șase, cu șapte, cu… noi avem cu 15 mii de populație sat unde nu există prelucrare, unde nu există industrie, unde nu există nimic. Ce trebuie să facă acești oameni? Înainte toți erau în colhoz. Oamenii se făceau că lucrează, statul se făcea că le plătește, dar acum agricultura în unele sate o fac 20-120 de persoane. Restul, ce trebuie să facă?”

Europa Liberă: Domnul Diacov, poate trebuia să faceți legislație bună, ca să vină investițiile aici,ca să fie create locuri de muncă?

Dumitru Diacov: „Valentina, eu îs de acord că trebuie să facem, dar revenim la cercul vicios. Noi n-am împăcat țara, nu ne-am liniștit, nu putem să ne apucăm, fiindcă există aceste tabere și periodic antagonismele acestea ne dau rezultatul votului până la urmă și ne deleagă în Parlament fărâmițate câteva grupuri care este aproape imposibil, eu nu vreau să numesc partide, lideri ș.a.m.d., dar sunt oameni delegați de către populație în Parlament care nu se așază unul cu altul să discute și să rezolve. Noi nu avem nicio problemă să discutăm și cu unii, și cu alții în numele viitorului acestei țări.”

Europa Liberă: Poate era mai bine dacă reduceați pragul de trecere a partidelor în Parlament și venea mai multă lume și poate găseați mai multe soluții la probleme?

Dumitru Diacov: „Eu nu cred că asta este problema de bază. Problema de bază este această divizare voită de către partidele politice…”

Europa Liberă: Deci, acum îs două tabere selecte?

Dumitru Diacov: „De exemplu, eu am fost în Israel. În Israel este 1% pragul electoral și ei suferă din cauză că vin partide prea fărâmițate și cu 3-4 deputați de la un partid este foarte greu să te înțelegi, și la noi lucrul acesta se repetă.”

Europa Liberă: Domnul Diacov, acum toată lumea vorbește despre aceste două tabere care se luptă pe muchie de cuțit – socialiștii care încă mai cred că Igor Dodon este în fruntea lor, chiar dacă dl Dodon este șeful statului și ar fi trebuit să fi ajuns președintele tuturor cetățenilor, și tabăra dvs., a majorității parlamentare din Legislativ. E o confruntare, e o înțelegere, pentru că percepția iarăși a unora este că dvs. l-ați adus pe Igor Dodon în fotoliul prezidențial.

Dumitru Diacov: „Percepția este alimentată tot de o parte, să-i spunem așa, a mediului politic și a presei. Populația l-a votat pe Igor Dodon președinte. Sigur că eu îmi doresc ca dl Dodon să devină președintele tuturor moldovenilor – și al celor care împărtășesc alte idei, alte ideologii ș.a.m.d. La urma urmei, eu cred că și noi, guvernarea, și președintele Dodon trebuie să găsească, iată acum, Ziua independenței este un eveniment care trebuie să ne unească pe toți. Este un eveniment la care trebuie să fim toți împreună.”

Europa Liberă: Și vedeți cum se întâmplă, pe 24 august, Igor Dodon sărbătorește eliberarea și pe 27, guvernarea o să sărbătorească independența?

Dumitru Diacov: „Bine, hai să serbăm independența toți împreună, să vorbim despre Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dvs. ați reacționat la evenimentul pe care vrea să-l organizeze dl Dodon?

Dumitru Diacov: „Nu știu, eu ieri am revenit în Chișinău, am auzit de acest concert… Este o acțiune mai degrabă de partid, propagandistică, nu este o acțiune a președintelui, mă gândesc eu, măcar că este foarte greu acum ca să delimitezi unde-i președintele nostru și unde-i președintele partidului. De aceea, eu, totuși, aș vrea ca în perspectivă noi să facem concluziile de rigoare din biografia noastră proprie.”

Europa Liberă: Votul acesta din Parlament, pe care și l-au dorit democrații și socialiștii, a fost unul gândit, e unul care va aduce liniște și pace la alegerile parlamentare următoare?

Dumitru Diacov: „Asta depinde de mediul politic, de clasa politică, de partidele care se vor prezenta la alegeri. Sigur că au existat foarte multe speculații – cine a fost „pentru”, cine a fost „împotrivă”, măcar că la diferite etape toți au trecut peste această temă. Asta încă o dată vorbește despre faptul că populismul nu este bun pentru a mobiliza…”

Europa Liberă: Când s-a votat legea, și democrații, și socialiștii au avut interes și intersecția acestui interes a făcut ca să se ajungă la un vot comun, iar pe de altă parte, vorbiți tot Dvs. despre dezbinare?

Dumitru Diacov: „Eu cred că sistemul electoral nu este o problemă fundamentală pentru noi. Acest sistem electoral a existat și în mai multe țări din spațiul nostru. Este importantă atmosfera în care se va petrece campania electorală, este important ca partidele să aibă mesaje. Eu, de exemplu, n-am nimic împotriva nimănui, eu, poftim, participați, veniți, convingeți oamenii…”

Europa Liberă: Dar de ce pe mulți îi îngrijorează faptul că ar putea să existe o coaliție între democrați și socialiști în următorul Parlament?

Dumitru Diacov: „Nu, ar putea să existe o coaliție care va rezulta din votul cetățenilor Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Deci, democrații cu socialiștii pot face o coaliție?

Dumitru Diacov: „Democrații întotdeauna au făcut coaliție cu partidele de centru-dreapta. Și noi în ‘98 și în 2009 și pe urmă…”

Europa Liberă: Deci, nu ar putea să se ajungă la o înțelegere între democrați și socialiști ca să guverneze pe următorii patru ani ei Republica Moldova?

Dumitru Diacov: „Partidul Democrat are această experiență, dar este important rezultatul votului, ce fel de vot vom avea, pe cine vom avea. Partidul Democrat întotdeauna a demonstrat această flexibilitate și dorința principială de a face o guvernare proeuropeană. Ceea ce facem noi ultimii doi ani de zile nu poate fi întrerupt peste jumătate de an. Este absolut necesar ceea ce facem noi în acești 2016, 2017 este absolut necesar de a continua încă, cel puțin, vreo patru ani de zile, ca Republica Moldova să vadă că, uite, mă, și democrații, toți democrații, am în vedere, sunt capabili să ofere prosperitate, să ofere mișcare înainte ș.a.m.d. Și eu cred că noi, ceea ce se acumulează experiența aceasta din ultimii doi ani de zile, când Guvernul nu se ceartă, când coaliția majoritară nu lansează din interior fel de fel de obiective din astea năstrușnice care să ducă la dezbinarea societății și eu cred că lucrul acesta trebuie de continuat și mai departe.”

Europa Liberă: Admiteți că ați putea să reveniți la reforma electorală și, totuși, să includeți și turul doi de scrutin?

Dumitru Diacov: „Nu știu, nu știu, eu am citit chestia asta în presă, vă spun, nu a existat nicio discuție în partid pe tema respectivă, deci nu știu, asta este…”

Europa Liberă: Dar părerea Dvs. personală – e nevoie de un al doilea tur sau nu?

Dumitru Diacov: „Părerea mea personală era inițial că turul doi oferă mai multă posibilitate de a legitima mai bine Legislativul, dar avem și exemple din astea când într-un singur tur se decide. În România, de exemplu, într-un singur tur.”

Europa Liberă: Circumscripțiile vă este clar cum vor fi trasate?

Dumitru Diacov: „Eu știu că lucrează un grup de experți la Comisia Electorală Centrală, știu că în Guvern, care este responsabil de organizarea alegerilor, tot există acest interes de a avansa și sper că în septembrie-octombrie vom avea o claritate.”

Europa Liberă: Despre cooperarea moldo-rusă vreau să vă întreb și să ne spuneți cum vor evolua relațiile dintre Chișinău și Moscova, după ce Dmitri Rogozin, vicepremierul rus, a fost declarat persona non grata?

Dumitru Diacov: „Știu că este un eveniment neobișnuit, mai ales pentru țări ca Republica Moldova. Eu întotdeauna am fost de părere că Republica Moldova trebuie să creeze o atmosferă favorabilă pentru cooperarea noastră cu țările din jurul nostru. Federația Rusă este prezentă în această zonă, are interese, noi nu trebuie să ne isterizăm pe această temă și trebuie să răspundem cu demnitate. Trebuie să avem o claritate în ce fel de relații construim cu Federația Rusă. Tema economică este o temă foarte importantă pentru…”

Europa Liberă: Va fi afectată această cooperare dintre Republica Moldova și Rusia?

Dumitru Diacov: „Eu sper că să avem discuții, în primul rând, sigur că a fost un episod așa, nu prea fericit nici din partea echipei dlui Rogozin și poate și la noi s-au privit lucrurile acestea prea fierbinte, așa să spunem, dar orice problemă de genul acesta se discută și se rezolvă la masa de tratative, de negocieri.”

Europa Liberă: Relația dintre Chișinău și București astăzi e cea mai privilegiată, pentru că din partea Guvernului României au venit și mulți bani în Republica Moldova, mai cu seamă când e vorba despre reparația grădinițelor, instituțiilor de învățământ. Se investesc bani și în gazoductul Iași-Chișinău…

Dumitru Diacov: „Asta-i o chestie așa, mai materială, să spunem așa. Noi întotdeauna cu Bucureștiul am avut relații destul de deschise, destul de sincere, chiar indiferent de culoarea guvernării de la București. La Chișinău s-au mai întâmplat lucruri pe timpul când erau comuniștii la putere, acum auzim careva mesaje din partea președintelui pe această temă, dar eu mă gândesc că ele tot sunt așa, cu nuanțe speculative, mai ales cu interese de partid. În ceea ce privește guvernarea, Guvernul Republicii Moldova, majoritatea parlamentară de astăzi avem un interes foarte sincer, deschis de a construi un fundament serios în relațiile noastre.”

Europa Liberă: Igor Dodon vă acuză că încurajați curentul unionist.

Dumitru Diacov: „Igor Dodon trebuie să se bucure când se încurajează curentul unionist, fiindcă asta îl întărește și pe dânsul. Asta întărește aripa de stânga radicală întotdeauna și cei care sunt responsabili de atmosfera din Republica Moldova trebuie să înțeleagă acest lucru.”

Europa Liberă: Dacă se va opune inaugurării Oficiului de informare NATO la Chișinău, ar putea să se ajungă ca să nu mai fie deschis?

Dumitru Diacov: „Nu cred. Este competența Guvernului. Noi cu Alianța Nord-Atlantică am avut o cooperare destul de fructuoasă toți acești ani de zile, noi avem o Constituție și foarte clară din acest punct de vedere – nu este vorba de integrare în NATO, nimeni nu se cere în NATO, nimeni nu ne cheamă în NATO. Care-i problema? O cooperare mai strânsă între structurile europene, structurile atlantice și Republica Moldova nu face decât ca noi să ne putem moderniza, inclusiv Armata Națională mai bine. Asta nu înseamnă că noi trebuie să fim agresivi cu alți vecini; noi trebuie să fim absolut previzibili, absolut deschiși și absolut cooperanți și cu ceilalți vecini.”

Europa Liberă: Ce-i doriți Moldovei la această aniversare de 26 de ani de la proclamarea independenței și cetățenilor statului?

Dumitru Diacov: „Offf… Doresc optimism, doresc încredere în ziua de mâine, doresc ca să fim mai uniți. Pe mine mă chinuiește, sincer vă spun, chestiile acestea.”

Europa Liberă: Totul depinde de dvs., cei care sunteți clasa politică.

Dumitru Diacov: „Depinde, sigur că depinde, eu nu neg acest lucru. Noi nu obosim toți acești 20 de ani să chemăm lumea la mai multă unitate, să coborâm de pe baricade. Noi avem politicieni care se cațără singuri pe baricade și strigă unul la altul acolo „cu-cu-ri-gu!” și-i cheamă pe oameni după dânșii și asta ne face ca să păstrăm această baricadă în Republica Moldova. Nu găsiți o țară care să aibă această atmosferă din fostele chiar republici sovietice, o țară mai dezbinată din punctul acesta de vedere, ca Republica Moldova. Cum putem noi să progresăm, cum putem să ne mișcăm înainte, cum putem să mobilizăm populația pentru a rezolva problemele economice, sociale pe care le avem, dacă noi păstrăm aceste tabere antagoniste? Și sigur că Partidul Democrat n-avem nicio problemă să discutăm și cu unii, și cu alții și noi chemăm și ne adresăm și cu această ocazie să fim mai toleranți. Eu înțeleg partidele de stânga, eu înțeleg partidele de dreapta, dar aveți o măsură oarecare. Și toate chemările voastre trebuie să fie măsurate cu interesul cetățenilor Republicii Moldova. N-o să vină nimeni să ne salveze, n-o să vină nimeni să lucreze în locul nostru, n-o să vină nimeni să ne plătească pensiile și salariile, de aceea, noi suntem responsabili pentru ce se întâmplă în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Reforma Guvernului îl va aduce pe dl Vladimir Plahotniuc în fruntea Executivului?

Dumitru Diacov: „Nu este neapărat. Nu se pune așa problema, măcar că eu consider că sigur că era bine, am înțeles că dlui Timofti îi pare rău acum, că eu am avut cu dânsul o discuție…”

Europa Liberă: Ce-i pare rău?

Dumitru Diacov: „Că nu a propus candidatura dlui Plahotniuc. Dacă dl Plahotniuc era în funcția de prim-ministru, era cu mult mai ușor și pentru dumnealui, și pentru noi toți.”

Europa Liberă: Dar dumnealui își mai dorește această funcție?

Dumitru Diacov: „Nu știu, n-am vorbit, dar funcția de președinte al unui partid care este la guvernare, care poartă răspundere…”

Europa Liberă: Partidul a venit doar cu 19 mandate.

Dumitru Diacov: „N-are importanță. Constituția nu interzice ca un deputat, altul… De ce când plecau de la Partidul Democrat, nu se revolta nimeni? La comuniști…”

Europa Liberă: Ați mai spus despre asta.

Dumitru Diacov: „Am mai spus, sigur că. Deputații sunt liberi, nu le interzice… Eu am propus....”

Europa Liberă: Mandatul vine din partea cetățeanului și cetățeanul când îl votează pentru anumite convingeri, pentru anumite așteptări, pentru anumite…”

Dumitru Diacov: „Păi, da, dar, poftim, duceți-vă iarăși la București, vorbesc de București că-i mai aproape…”

Europa Liberă: Nu toate exemplele rele trebuie de preluat.

Dumitru Diacov: „Nu, eu sunt împotriva acestui turism și împotriva traseismului, dar este un lucru pe care noi trebuie să-l înțelegem – deputații doresc să se manifeste, deputații doresc să fie în partidul

Europa Liberă: Dar cum ar arăta o Republică Moldova cu dl Plahotniuc premier și cu Igor Dodon președinte?

Dumitru Diacov: „Eu cred că era să fie foarte bine, era să fie mai explicite lucrurile. Dl Plahotniuc care are atâta energie putea să fie focalizată mai bine în acțiunile Guvernului și până la urmă răspunde și Plahotniuc, și partidul de calitatea guvernării. Cetățeanul are posibilitatea să decidă – ați guvernat bine, vă mai dăm patru ani de zile, ați guvernat rău – sorry, la revedere!”