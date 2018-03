Alexei Busuioc: „Tinerii se duc și au să plece în continuare”

Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă administraţiile publice locale din mediul rural este lipsa infrastructrii rutere. Alexei Busuioc, primarul satului Capaclia din raionul Cantemir spune că Infrastructura din mediul rural ar fi la „pământ”. El vorbeste despre posibilitatea implementării proiectelor de dezvoltare într-un an electoral.

Europa Liberă: Dle primar, cu mai multe ocazii am vorbit aici, în studioul Europei Libere, despre problemele cu care se confruntă mediul rural și Dvs. ați insistat pe problemele de infrastructură. Începeți să rezolvați aceste probleme despre care vorbește omul de la firul ierbii? Vă pun această întrebare și în contextul acestei inițiative care vine de la Partidul Democrat de a construi câte o porțiune de drum în fiecare localitate.

Alexei Busuioc: „Inițiativa asta noi am discutat-o chiar nu demult, cu vreo săptămână în urmă am avut o ședință în Comisia paritară la Guvern, unde a fost dl Gaburici. Și dl Gaburici a încercat să ne răspundă la întrebările noastre. Eu i-am pus desigur întrebarea clară referitor la porțiunea de drumuri. Pe de o parte, e bine că ei organizează tenderul și n-au să ne mai controleze pe noi, să vină să ne facă tot felul de dosare. Las’ să facă ei singuri acolo cum au de gând, deși avem noi alte suspiciuni, dar, mă rog, am pus și eu întrebarea asta. Zic: „Dle Gaburici, dar cine hotărăște unde? Pentru că eu am, de exemplu, tocmai în capătul satului, la pădure, am nevoie de 1 km de asfalt”. Răspunsul eu l-am înțeles care-i. Tot eu li l-am spus după aceea.”

Europa Liberă: Și ce fel de răspuns?

Alexei Busuioc: „Păi, le-am spus în felul următor: „Eu înțeleg, dle ministru, intenția – o să fie drumul acesta cam unde este situat biroul electoral. Omul când vine la alegeri, ultimii 200 sau 300 de metri el să meargă pe asfalt”. Deci, asta este miza, pentru că el când merge pe asfalt, că deseori oamenii vin la alegeri fără ca să fie pregătiți cu ceva dinainte, cu anumite păreri. El vine și la dânsul poate să se schimbe în drum spre alegeri, că s-a întâlnit cu Vasilică, cu Petrică și-i schimbă opinia lui. Omul o să vadă că-i glod, că o să fie luna noiembrie, cred eu, decembrie și când o să vadă că merge pe asfalt, el o să zică: „Ooo, iaca ce-i, d-apoi noi votăm pentru aceștia, uite ce bine ne țin aceștia!”.”

Europa Liberă: Deci, Dvs. legați de un an electoral această acțiune?

Alexei Busuioc: „Da, eu leg asta de alegeri. Dar să nu-mi spună nimeni, că eu vă aduc o mie de argumente că este electorală.”

Europa Liberă: Dar, în general, cum se îmbunătățește infrastructura în mediul rural astăzi?

​Alexei Busuioc: „Noi mai criticăm unele lucruri, dar nu trebuie să uităm de fondul rutier. Aici chiar, cum zic francezii, Dieu merci, mulțumesc lui Dumnezeu, cu fondul acesta rutier noi într-adevăr ne-am dezlegat un pic mâinile, noi într-adevăr putem să ne permitem acum, chiar dacă nu mari porțiuni, dar noi putem să prognozăm deja, cum am făcut și cu Consiliul nostru local, alte consilii de prin țară, de prin sate, deci, și-au programat deja pentru trei-patru ani înainte cu, de exemplu, 200-300.000 cât este, iaca facem varianta albă, de exemplu, un kilometru sau cât acolo, iar anul viitor facem de acolo până dincolo.”

Europa Liberă: Infrastructură înseamnă nu doar drum; înseamnă și apeduct, înseamnă canalizare…

Alexei Busuioc: „D-apoi sigur…”

Europa Liberă: Înseamnă servicii în teritoriu.

Alexei Busuioc: „De exemplu, din banii de anul trecut, chiar pe sfârșit de an noi am cumpărat țevile astea pe unde o să facem, că avem o râpă unde apa spală tot timpul drumul și noi o să facem ca să treacă apa pe sub pământ. Și asta-i tot din fondul rutier. De aceea și zic: aici chiar găsim foarte bine lucrul acesta. Fondul acesta e unicul argument forte care pe parcursul legislativului acesta, nu știu al câtelea e el…”

Europa Liberă: Mandatul acestui Parlament…

Alexei Busuioc: „Da, mandatul. Acesta-i unicul lor merit.”

Europa Liberă: Și dacă Dvs. ziceți că se începe a îmbunătăți infrastructura la sat, de ce lumea continuă să plece?

Alexei Busuioc: „Ceea ce simt eu acolo la firul ierbii, cum spuneți Dvs., este un trend deja – oamenii vor să încerce și altceva și slavă Domnului că este posibilitatea asta. Slavă Domnului că încă nu ne-au închis ăștia cu soiuzul (uniunea) lor, cum le zicem noi acolo la sat, nu ne-au închis frontiera în partea României și în partea Occidentului. Tinerii se duc și au să plece în continuare, pentru că doar cu un drum asfaltat, acolo 100 de metri de asfalt sau un kilometru de drum de acesta de pietriș tu n-ai să poți să ții niște tineri, fiindcă ei au nevoie de un salariu. Salariul la noi este mizer, pentru că este sub orice așteptare, chiar nu poți să trăiești, ca primar vă spun. Eu sunt persoană aleasă care dragă Doamne am un salariu și acum chiar când am venit din Franța, cu toată rușinea, dar am întrebat pe unii din colegii mei. Și acolo ei mă întreabă: „Dar tu unde mai lucrezi?”, pentru că de fapt până la 5.000 la dânșii legislația le permite să lucreze undeva. Și le zic: „Noi nu putem lucra nicăieri, pentru că, dacă noi lucrăm undeva sau avem o activitate economică, a doua sau a treia zi stai cu cătușele pe mâini”. Și ei rămân perplecși, cum trăim noi cu salariile astea.”

​Europa Liberă: Dar omul de la țară?

Alexei Busuioc: „Cu atât mai mult. Eu vorbesc acum de un primar, dar noi vorbim de un tânăr de acesta că, iaca, a terminat…”

Europa Liberă: Și ce face lumea la țară?

Alexei Busuioc: „Doar agricultură, curat agricultură. Care mai au ceva, acordă servicii. Iaca acum vine primăvara și care mai au tractoare prin sat, mai acordă niște servicii, cu aratul, cu semănatul, cu toate chestiile astea. Deci, în principiu, la țară și de fapt și țara trăiește foarte greu. Eu mă mir câteodată când văd atâta entuziasm… Știți aici că „noi am făcut, că noi ridicăm Moldova”, aici chiar un pic mă deranjează.”

Europa Liberă: Dle primar, este un an electoral și în acest an electoral cei care vor aspira la fotoliul de deputat vor veni să discute cu cetățenii, să facă iarăși promisiuni în baza cărora să obțină această încredere din partea alegătorilor. În ce promisiuni mai cred oamenii astăzi?

Alexei Busuioc: „Păi, asta am vrut să vă zic. Cine o să mai iasă să mai asculte poveștile astea? Pentru că într-adevăr la țară oamenii care ar putea să asculte și să pună niște întrebări au plecat. E interesant când au să vină acum partidele politice, cui o să se adreseze, pentru că, practic, țara nu mai există. A rămas numai sfera socialmente vulnerabilă și aceia vin doar cu o singură întrebarea: „Pensia ne-o mărit sau nu”? Deci, forța motrice a țării este plecată. Chiar sînt curios cu cine o să vorbească?”

Europa Liberă: Care e greutatea unei promisiuni pe care o face politicianul în campania electorală?

Alexei Busuioc: „Dar nu mai crede nimeni, dna Valentina! Dacă credeți că la sat…”

Europa Liberă: Oricum, lumea trebuie să meargă să aleagă.

Alexei Busuioc: „Da. Dacă credeți că la sat încă mai pot prosti oamenii, o mai fac și ei așa câteodată pe prostul, dar ei înțeleg foarte bine. Credeți-mă. Sunt oameni care mai înțeleg chiar și din sfera asta socialmente vulnerabilă. Oamenii înțeleg foarte bine ce se petrece în țară.”

Europa Liberă: Și ce vor oamenii?

Alexei Busuioc: „Păi, ce vor oamenii? Întrebarea-i clasică: ce vor oamenii? Pentru că până la urmă și cu vrutul acesta, știți cum e? Noi vrem multe, dar nu se știe dacă o să putem să obținem lucrurile acestea. Acum de la o mahala la alta câteodată diferă pozițiile lor; de la familie la familie diferă pozițiile lor. Acum este foarte greu să spui ce vor oamenii. Ca ideal, ei vor o viață mai bună. Pensionarul vrea pensie ca lumea, ăștia de-alde noi care mai putem da din coate vrem infrastructură, drumuri ca să putem circula, vrem un salariu, vrem o viață mai decentă, profesorii vor salariu mai bun, medicii vor salariu mai bun și tot așa.”

Europa Liberă: Dar tocmai asta o să se regăsească în aceste promisiuni pe care o să le facă potențialii candidați în deputați?

Alexei Busuioc: „Eu cred că de data asta o să le vină un pic mai greu. La foarte mulți o să le vină greu să umble cu minciunile. Când o să se declanșeze atunci campania asta electorală, o să vedeți o opoziție, cred eu așa. Știți, nu știu de unde lucrul acesta s-a luat, dar oamenii s-au înrăit și la sate. Chiar acolo unde tot timpul oamenii îs un pic mai retrași, așa mai rezervați, chiar și acolo, la sate, oamenii s-au înrăit deja. Eu nu știu cum o să vină ei cu promisiunile, chiar nu știu.”

Europa Liberă: Faptul că reforma electorală prevede ca 51 de deputați să fie aleși pe circumscripții și intenția celor care au votat această reformă e ca să aducă alesul poporului mai aproape de grijile cetățeanului prinde contur în mediul rural?

Alexei Busuioc: „Cetățeanul cu drept de vot, în marea lui majoritate, n-o să facă diferență mare. Acum când le spui la oameni că o să fie cum a fost în ’94, mulți nici nu știu cum a fost în ’94. Știți că ei se alegeau totuși pe circumscripții, mulți atunci au intrat, directori de colhoz au ajuns ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Primul Parlament independent?

Alexei Busuioc: „Da!”

Europa Liberă: Dvs. cum vedeți această intersecție a interesului politicianului cu cel al cetățeanului?

Alexei Busuioc: „Eu cred așa că, dacă acum opoziția ar fi inteligentă, poate să-i bată cu arma lor, pe care au născocit-o ei. Ei pot să piardă tare, dacă să fie opoziția inteligentă, să fie un pic mai comunicabili și mai deschiși ei între dânșii; să nu facă tot felul de căpușe, dar să se concentreze asupra la una sau două persoane, de exemplu, în fiecare circumscripție. Eu cred că guvernarea poate să piardă cu arma lor.”

Europa Liberă: Dvs. ce părere aveți despre semnarea de către mai mulți aleși locali a acestor declarații simbolice de Unire cu România?

​Alexei Busuioc: „Dar eu am spus: asta este o tendință și acesta nu este un act juridic și să nu creadă că, dacă a semnat primarul și Consiliul local, încă vreo șase-șapte consilieri, tot satul vrea Unire. Doamne ferește, nu-i așa! Ba mai mult decât atât vă spun, mai sunt acum din ăștia care trag sforile prin raioane și sună prin sate (de-ai lor vechi comuniști, de acei care acum s-au transformat în socialiști) și încearcă să tulbure apele. Au fost la o primăriță la Florești, nu știu unde, a fost când a chemat-o satul și i-a spus: „Dar cu ce ocazie ai semnat? Trebuie să faci adunarea satului ș.a.m.d. Asta-i doar o poziționare electorală.”

Europa Liberă: Dar Dvs. ce importanță dați acestui gest?

Alexei Busuioc: „Eu demult am făcut înfrățirea cu România. Eu am cetățenie română, toată familia mea are cetățenie română; eu am făcut patru înfrățiri cu localități din România, eu chiar să nu fi semnat actul acesta așa simbolic, demult eu aveam înfrățirea. Și la Capaclia la noi și copiii deja de vreo patru-cinci ani la mare se duc tot timpul în baza Acordului de înfrățire. Banii pentru proiectul drumului pe care-l avem tot din România i-am luat, de la Consiliul local Ciugud; de la Niculițel am luat bani pentru scaune, pentru podeaua de la Casa de cultură ș.a.m.d. Deci, noi chiar ne folosim de fructele astea, noi demult am făcut Unirea. Mai sunt prin sat, sunt câțiva din ăștia vechi, comuniști că „noi, moldovenii” ș.a.m.d., dar eu le-am spus și tot timpul le lămuresc: „Măi oameni buni, nimeni nu v-a luat vouă identitatea. Dar acei de la Iași ce-s?”.”

Europa Liberă: Era o relație mai tensionată între puterea locală și cea centrală.

Alexei Busuioc: „Acum, gata!”

Europa Liberă: Acum s-au normalizat lucrurile?

Alexei Busuioc: „Nu putem să spunem că s-au normalizat. S-au deschis un pic ușițele, au început a coopera mai mult cu CALM-ul, cu Congresul Autorităților Locale din Moldova. Adică, revenim înapoi cam la vreun an și jumătate, cam de unde ne porniserăm. Știți că era o colaborare totuși când erau guvernările anterioare, tot din garnitura asta care este acum erau un pic mai loiali cu noi. Deci, dacă era vreun proiect de lege sau vreo hotărâre de Guvern care avea tangență cu administrația publică locală, ministerul X sau Y cerea un aviz de la CALM și la ședințele Guvernului întrebau tot timpul: „CALM-ul a dat un aviz?”, pentru că avea tangență cu administrația publică locală. Cred că se reia un pic, noi revenim la varianta zero, cum am fost cu vreun an și jumătate în urmă. Noi înțelegem de ce revenim la lucrul acesta. Noi, primarii, am înțeles. Alegerile parlamentare.”

Europa Liberă: De ce?

Alexei Busuioc: „Pentru că așa au fost toate guvernările. Ceva s-a schimbat, nu putem să spunem că noi mergem acum spre viitorul luminos, dar ceva s-a schimbat și chiar mulți dintre primari, când mai vorbim între noi, zic că cel puțin măcar își fac față, știți, că ne întreabă: „Măi, iaca, dar cum credeți voi”? Deși noi știm că ei fac așa cum vor ei, dar cel puțin măcar ne întreabă și pe noi și noi intervenim. Acolo unde trebuie de pus piciorul în ușă, noi îl punem, chiar cu riscul de a fi sancționați, că știți cum e, acum e foarte greu, în perioada asta când fuge pământul de sub picioare la foarte multă lume, dar la foarte multă lume fuge pământul de sub picioare, ei pot să devină și agresivi un pic, știți, cu tot felul de dosare. Că acum, v-am spus, în două ore dosarul e gata. Acum văd că mulți primari tac. Înainte când ne mai adunam pe la diferite ședințe, întruniri, aici la CALM, noi cam în glumă, cam în serios întrebam: „Ce, câte dosare ai – trei, patru, cinci”? Adică, hi-hi, ha-ha-ha. Astăzi de acum nu prea se mai vorbește despre dosare. Ori ele au fost puse „în adormire”, aceste dosare, și așteaptă ceasul X, ori într-adevăr ele au fost închise, că deja nu prea observ între primari să se vorbească despre presiuni. Deci, nu știu, e meritul guvernării sau e meritul Consiliului Europei, sau al Bruxelles-ului. Nu știu, chiar nu știu al cui e meritul, dar este un merit.”