Alexei Busuioc: „Noi știm toți că se apropie anul 2018, anul decisiv pentru unii”

În Strategia de dezvoltare regională, Partidul Democrat a prevăzut un buget de peste 7 miliarde de lei pentru dezvoltarea localităților si raioanelor Moldovei. Subiectul a fost discutat marți la sedinta Partidului Democrat, iar purtătorul de cuvânt al formațiunii Vitalie Gămurari a recunoscut că planul estre unul „ambițios” si că „va aduce plus valoare în schimbarea efectivă a localităților”. Ceea ce nu este limpede din declarația Partidului Democrat este dacă de această suma vor beneficia numai localitățile care au la conducere membri ai acestui partid si dacă banii vor fi dați anul acesta sau anul viitor – an care este, cum bine știm, an electoral, sau dacă vor fi dați după toamna viitoare. Valentina Ursu a căutat sa afle mai multe de la Alexei Busuioc, primarul independent al satului Capaclia din Cantemir, membru al Congresului Autoritarilor Locale din Moldova (CALM).

Europa Liberă: Înainte de a începe discuția cu primarul de Cabaclia, Alexei Busuioc, cel care a lucrat și în administrația prezidențială pe timpul președinției domnului Voronin, am reținut informația că peste 7 miliarde de lei vor fi alocați pentru dezvoltarea localităților și asta se conține într-o strategie discutată de Partidul Democrat. Vă întreb de ce pe linie de partid și nu pe linie de stat, guvernamentală?

Alexei Busuioc: „Da, am auzit informația asta. Prin 2005, când au fost alegerile, eu eram primar și Partidul Comuniștilor a venit cu un program amplu, practic pe toată țara, care se numea „Satul Moldovenesc”. Eu îl țin minte, dar țara - nimeni nu mai ține minte nimic. Deci, asta înseamnă că acestea sunt niște programe, așa, știți, ca bulele de aer. Deci, cred că se apropie ceva. Noi știm toți că se apropie anul 2018, anul decisiv pentru unii.”

Europa Liberă: Alegerile parlamentare care vor decide, care din partide accede în Parlament.

Alexei Busuioc: „Decisiv pentru unii care vor să rămână la putere cu orice preț și important, foarte important, pentru alții care vor să vină la putere. Pentru mine, programul ăsta cu șapte miliarde de lei e un program bun. Exact aceeași întrebare mi-am pus-o și eu - de ce pe linie de partid se promovează ideea asta? Pentru că, de fapt, iese că un partid a monopolizat absolut toată țara. Deci, noi restul trebuie să fim la cheremul lor. Noi pledăm acum în cadrul CALM-ului pentru anumite modificări.”

Europa Liberă: Și de ce CALM-ul nu a ieșit cu asemenea inițiativă?

Alexei Busuioc: „Pentru că CALM-ul nu conduce Guvernul.”

Europa Liberă: Totuși, Congresul Autorităților Locale este o forță puternică, primarii rămân a fi o forță.

Alexei Busuioc: „Ar fi fost foarte bine dacă guvernarea ar fi delegat anumite competențe din aceste 7 miliarde, să delege simplu, nu partidul.”

Europa Liberă: Dar Partidul Democrat a ținut sfat cu primarii care au culoarea acelui partid?

Alexei Busuioc: „Da, poate da, care au culoarea acelui partid.”

Europa Liberă: Apropo, câți primari are astăzi PD-ul?

Alexei Busuioc: „Cam vreo 500 din 900. Dar sunt primari în adormire, cum le zicem noi, mulți primari doar au aderat, ca și în cazul PLDM-ului, apropo. Calcă pe aceeași greblă toți și când o să bată ceasul X o să vă convingeți că nu aveți pe nimeni. Deci, oricum populația o să taxeze, dacă are de taxat pe cineva.

Mult mai multă grijă avem noi de noi prin cadrul CALM-ului, dacă ați observat când au fost arestările acelea de primari, noi am sărit, primarii, n-a sărit Guvernul, n-a sărit nimeni.”

Europa Liberă: Așa este. Revenim la aceste șapte miliarde de lei. Dacă e să-i credem pe cei din PD, ei spun că planul lor prevede mai multe acțiuni ce țin de apă, canalizare, modernizarea clădirilor, businessul local, susținerea acțiunilor în domeniul turistic. Cât de politizate sunt aceste șapte miliarde de lei, domnule Busuioc?

Alexei Busuioc: „Dacă vine pe linie de partid toată inițiativa asta, din start, pentru mine ea este compromisă, pentru că eu sunt primar independent. Deci, eu nu voi accede la banii ăștia.”

Europa Liberă: În schimbul acestor bani, primarii trebuie să aducă votul pentru partidul care oferă acești bani?

Alexei Busuioc: „Oficial, nu. Oficial toți vor spune că „Nu, noi suntem așa cum suntem, noi vrem să facem „ghini la narod”. Dar în realitate, clar lucru, că lucrurile vor sta de altă natură și mulți, poate pe față nu va fi spus nimic, dar undeva o să se deie de înțeles.”

Europa Liberă: Dar banii sunt ai partidului sau de unde sunt acești bani?

Alexei Busuioc: „Păi, asta și este important - să vedem de unde vine sursa asta de 7 miliarde.”

Europa Liberă: Ce faci cu 7 miliarde de lei, pentru câte localități ar ajunge și ce proiecte concrete pot fi implementate în baza acestei sume?

Alexei Busuioc: „Cu 7 miliarde noi doar putem să facem niște proiecte mai mari ca să aducem zeci de miliarde. Deci, noi trebuie să avem acces la fondurile europene. Primul lucru, eu iau colegii din România, așa e? Ne-am frățit cu Ciugudul, Niculițelul și Cumpăna. La Giugud, în 2007, când a intrat România în comunitatea europeană, alături de Alba, atenție, numai Mureșul îl treci și-i Alba, era un sat vai de capul lui, cu drumuri cu glod, cu nevoi și așa mai departe. Nu aveau nici apă, nici canalizare. În zece ani de zile, colegul Ghiță Damian a reușit să facă una din cele mai prospere comune din toată România. Dar nu cu banii Guvernului sau a partidului cu atât mai mult, dar a reușit să facă lucrul acesta, de ce? De atâta că, cu banii pe care îi obținea, făcea proiectele tehnice și mai departe mergea la comunitatea europeană. De acolo vine reala sursă de bani. Deci, noi asta trebuie să facem dacă vrem să obținem niște lucruri și să nu fie pe coloratură politică, pentru că astea 7 miliarde, știți la ce o să ajungă? La boit buzele.”

Europa Liberă: Să vorbim concret despre comunitatea în fruntea căreia vă aflați dumneavoastră, Cabaclia. Dacă astăzi vi s-ar aduce șapte miliarde de lei, dumneavoastră, ca și primar, sfătuindu-vă cu Consiliul local, ce ați putea face?

Alexei Busuioc: „Păi, nu, că nu vin toate 7 miliarde, că dacă vin toate 7 miliarde eu fac capitala Republicii Moldova, o fac la Cabaclia.”

Europa Liberă: Concret, spuneți-ne, domnule Busuioc.

Alexei Busuioc: „Ipotetic, cu 7 miliarde într-o singură localitate, practic, o ridici complet. O singură localitate.”

Europa Liberă: Și dacă-i dai cu țârâita la mai multe?

Alexei Busuioc: „Aici trebuie să fie ascunsă ideea. Ție îți vine o anumită sumă de bani, admitem din astea 7 miliarde, nu știu dacă-i per capita, mai știu eu cum acolo, îți vin 300-500 de mii de lei. Primarul care are o viziune mai clară pentru viitor, el începe a căuta proiecte.

Toate proiectele necesită, în primul rând, contribuția de 10% a cetățenilor. Deseori, cetățenii fiind în situația în care sunt ei acum și toată Moldova, ei nu pot. Deci, aici trebuie să vină administrația publică locală, Consiliul local. Bine, de exemplu eu, dacă m-ați întrebat despre Capaclia, eu o parte aș investi în proiectul tehnic și aș pune o parte de cam 10%, văzând cam la ce, la unde mă guguț eu, la ce proiect vreau, de exemplu, vreau un proiect de 10 milioane de lei, 7 milioane de lei, 100 de milioane de lei, pun de-o parte contribuția de 10%. Și atunci mă apuc deja pentru a căuta banii în comunitatea europeană. Că, apropo, acolo, în comunitatea europeană, dacă aplici, acolo nu se uită la culoarea politică.”

Europa Liberă: La moment, relația dintre administrația publică locală și cea centrală, cum o descrieți?

Alexei Busuioc: „Dacă să luăm prima componentă, presiunile enorme asupra administrației publice locale, eu vorbesc despre arestări, despre dosare, despre sutele de dosare care stau în adormire și numai așteaptă să spună „Fas!” și s-au pornit. Dacă să luăm componenta asta, în linii generale, este o perioadă de stagnare, eu l-aș numi „brejnevismul”. Guvernarea parcă nici nu ne încurcă tare, dar nici nu poate să ne ajute. Noi înțelegem pentru că nu are acum Guvernul de unde să ia banii aceștia și toate lucrurile sunt foarte condiționate, având situația politică pe care o avem, unu trage la răsărit altul în altă direcție... Eu vreau să cred că Guvernul, totuși, merge spre Occident, eu vreau să cred lucrul acesta.”

Europa Liberă: Dacă dumneavoastră ați spus că armata asta de primari e atât de numeroasă, e și puternică, e și vocală, de ce, totuși, vă domină presiunea de sus?

Alexei Busuioc: „Pentru că pârghiile reale ale puterii sunt sus și, ne întoarcem la componenta despre care am vorbit - arestări, dosare și așa mai departe. Deci, nu vreau să fie un fel de poliție politică. Tot sistemul de jurisprudență s-a transformat într-o poliție politică.

Noi, deseori, vorbim între primari: „Bă, o venit anul 1937, când erau represiunile celea.” Noi n-am trăit atunci, dar buneii noștri ne-au povestit oricum că așteptau cam de la trei până la cinci dimineața, veneau, te ridicau și nu mai știa nimeni de tine. Exact cam același lucru, numai că acum Siberia nu există și undeva te ascunde prin subsoluri până peste vreo două, trei zile de-acum afli unde. Chiar le găsesc foarte proaste, show-urile astea politice.”

Europa Liberă: Dar primarii sunt solidari între ei? Breasla asta, segmentul dumneavoastră sunteți uniți?

Alexei Busuioc: „Doamna Valentina, suntem foarte uniți, problema este în frică. Noi avem o frică toți. Pentru că nu există astăzi primar în Republica Moldova care, dacă vrei, în 20-30 de minute ieși cu dosarul de acolo penal. Deci, nu există așa persoană. Și aici ei știu și dacă el vine să te atace, el știe că precis găsește ceva.

A găsit un cetățean din sat care e tot pe-o linie cu el și i-a spus: „Băi, Vasilică, ia scrie o fițuică pe primarul ăsta, scrie cam în ce domeniu...”. Și el, cetățeanul, a scris. Normal, din punct de vedere juridic, procuratura se autosesizează și s-a pornit dosarul. Gata, e punct la linie. Și pe urmă se încep show-urile, că primarul X sau Y, el are familie, el are copii, și vin toți mascații ăștia, îl pun cu fața la pământ ca pe cel mai mare criminal. Dacă, într-adevăr, ar fi lucrurile reale, că a furat, hoțul trebuie să steie la pușcărie. „Ai furat frate, la dubă!”. Problema este că tu poți să-l chemi printr-o citație, l-ai chemat la Procuratură sau unde acolo, i-ai pus în față dosarul. Dar oamenii clar că vor sânge și când văd câte-un primar reținut toți bat din palme: „În sfârșit s-a apucat guvernarea să facă treabă!”. Oamenii cred că chiar se face o curățenie masivă, totală.”

Europa Liberă: Mai departe de Chișinău fiind, ce credeți despre ceea ce s-a întâmplat în capitală?

Alexei Busuioc: „Cu arestarea colegului?”

Europa Liberă: Mă refer la arestarea lui Dorin Chirtoacă, relația lui cu Consiliul municipal, interimatul pe care l-a preluat un vice-primar.

Alexei Busuioc: „Părerea, și la mulți primari, apropo, eu vorbesc acum nu numai din numele meu, este că e un show politic. Dacă a făcut ceva Dorin, el trebuie să răspundă. Dar părerea la mai mulți este că, totuși, el este o jertfă a sistemului sau a unui partid care undeva s-a împiedicat cu alt partid.”

Europa Liberă: Liberali și democrați sau și socialiști? Sau toți trei?

Alexei Busuioc: „Eu aș zice trei. Dar situația concretă referitoare la Dorin este că e un show politic. Până la urmă, ei o să facă tot posibilul ca să-l înlăture și eu cred că ei au pregătită o candidatură, eventual două, care ar trebui să acceadă, hai să-i zicem, la cârma municipiului, orașului Chișinău care, de fapt, este capitala țării și este fortăreața politică a Republicii Moldova. Următorul care va veni primar de Chișinău va veni o figură politică. Chișinăul, tot timpul, a votat politic.”

Europa Liberă: Din ceea ce lăsați dumneavoastră să se înțeleagă, acum se pregătește terenul pentru alegerile parlamentare din 2018 și toți, și toate se îndreaptă către câștigarea mandatelor în viitorul Parlament. Și unde e interesul localității, interesul statului?

Alexei Busuioc: „Da, doamna Valentina, în râpă la Budei, la noi.”

Europa Liberă: Și din râpă nu pot fi scoase?

Alexei Busuioc: „Eventual, numai dacă vom avea accesul la comunitatea europeană sau dacă intrăm în comunitatea europeană. Că dacă, Doamne ferește, apucăm direcția proastă, de unde răsare soarele, eu cred că acolo în râpă și-o să rămână toate interesele.”

Europa Liberă: Acolo de unde se zicea că vine lucoarea de la răsărit vrea să ducă Republica Moldova actualul șef de stat, domnul Dodon, nu ascunde că dacă Moldova s-ar apropia mai mult de Federația Rusă, viitorul acestui stat ar fi altul, mai bun.

Alexei Busuioc: „Domnul Dodon trebuie să aibă grijă de el și de familia lui. El nu este președintele meu. Bine că nu conduce el statul că, altfel, statul ăsta era un faliment și era un război acum pe străzile Chișinăului de nu era să se vadă om cu om. Eu văd în sate, mai are niște adepți el, dar se răresc rândurile, tare se răresc. Eu nu vreau să-i fiu nici avocat, nici procuror lui, dar eu cred că nu își va duce mandatul până la urmă, asta e o părere curat subiectivă.”

Europa Liberă: Să vorbim și despre reforma teritorial-administrativă. Ce se întâmplă, v-ați implicat, când va fi adoptată, când va fi pusă în aplicare, se va ajunge la asta?

Alexei Busuioc: „La Holercani am fost invitați mai mulți - CALM-ul și vreo câțiva primari care suntem, vreo 15-20 care am fost invitați acolo, și au fost venit și un grup de experți. Nouă ni s-au propus acolo trei proiecte despre reforma teritorial-administrativă, ne-au spus: „Iată, care le-ați alege voi, domnilor primari?”.

Noi ne-am uitat unul la altul. Eu am spus-o acolo într-o formă așa, mai țărănească: „Eu am impresia că sunt o oaie și dus de gât la iesle și pus, iac-aici îi fân, iac-aici îi grâu, iaca asta. Și ia și mănâncă, fân, grâu.”. Iată, oaie dusă la iesle. Băi, oameni buni, aici e vorba de oameni, de țară, de sat. Voi aveți habar despre ce vorbiți?

Oamenii altfel gândesc acolo. Oamenii, sunt sate cu sate, care tu n-ai să poți să le contopești pentru că ei s-au bătut toată viața dintre dânșii și s-au mâncat.”

Europa Liberă: Dar vorba este să fie comasate anumite localități, mai ales acolo unde suprafața satului e mică sau numărul populației e mic.

Alexei Busuioc: „Doamna Valentina, ascultați ce propunem noi. Un grup din experți din cadrul CALM-ului, umblăm prin absolut toate raioanele. Au fost și la noi la Cantemir. Noi am făcut asociația primarilor din Cantemir, noi ne-am expus părerea noastră și gata, am ajuns la un numitor comun. Băi, sunt democrații care au făcut reforma teritorial-administrativă câte 20 de ani, 15-20 de ani se face o reformă micuță.

La noi aici, peste noapte, cu sabia, ca și Guvernul, pac, o venit Guvernul, l-o pus noaptea. Ăștia tot peste noapte vor să taie în stânga și în dreapta. Adică, în ce sens? Noi am spus - 111 primării în toată țara sau 300 și ceva. Alegeți. Din 900. Ori îi alba ori îi neagra.

Pentru dânșii nu există culori mai deschise, mai închise, nuanțele astea. Cu sabia. Lucrul ăsta nu se face într-o democrație, dacă vorbim despre o democrație. Cum adunăm informația din absolut din toate primăriile? CALM-ul pe urmă o să facă o rezoluție din tot ce-am adunat noi și o să venim cu propunerea noastră, a CALM-ului. Pentru că, de fapt, țara este condusă de către noi, de jos, nu de ei și ei nu pot să cunoască mai bine decât noi, cei ce avem în sate.”

Europa Liberă: În cât timp colectați aceste date?

Alexei Busuioc: „Cred că în vreo două-trei săptămâni o să fie colectat tot.”

Europa Liberă: Și o să propuneți vreun proiect de lege pentru o reformă teritorial-administrativă?

Alexei Busuioc: „Da, așa, alături de cele trei.”

Europa Liberă: Când o să veniți cu acest proiect?

Alexei Busuioc: „Eu cred că în vara asta, până în iulie cred că noi o să venim, că experții mai departe trebuie să lucreze.”

Europa Liberă: Dar reforma asta trebuie să aibă loc până la alegeri?

Alexei Busuioc: „Mandatul primarului și al Consiliului local este imperativ. Deci, până în 2019, uitați de reforme. Deci, începând cu 2019, atunci deja noi putem să vorbim. Dar el se votează de pe acum, că noi, de fapt, suntem aici parteneri cu Guvernul. Noi îi ajutăm pe dânșii să nu facă prostii, greșeli.

Pe scurt, vă spun viziunea noastră: raioanele noi nu le vedem, veriga de raioane dispare. Între timp, din 2019 până în 2023, următorul mandat, noi lăsăm primăriile aceleași care sunt astăzi, 900, dar le dăm Fondul Rutier, Fondul Ecologic Național, din FISM contribuțiile oamenilor, de exemplu, care lucrează capaclieni la Chișinău, să vină la viza de reședință taxele. Și în felul acesta, dacă tu ca primărie, având vreo 1000 de oameni sau mai puțin, tu nu poți exista, nu poți rezista, noi atunci propunem o amalgamare. Mă apropii de primăria X și îi spunem „Bă, asta-i. Noi nu putem exista”. Dar în momentul în care sunt sate în care sunt 1000 de locuitori, așa-i făcut sistemul la ei, pentru că ei trăiesc mai bine decât sate cu patru, cinci mii de locuitori, de ce să-l amalgamezi dacă el este în stare să întrețină primăria aceea? Deci, noi propunem asta: de-abia în 2023 să fie luată altă decizie, dar să nu sărim înainte.”

Europa Liberă: Dar credeți că, până la urmă, decizia vă aparține dumneavoastră, celor care reprezentați administrația publică locală, sau clasei politice?

Alexei Busuioc: „Politicului, clasei politice. Și noi o să venim cu propunerea noastră, tare am vrea să fim ascultați. Dar dacă nu și dacă o să facă greșeala asta, ei o să se convingă, ei deodată o s-o dea în bară. Ei o să înțeleagă despre ce vorbim noi acum.”

Europa Liberă: Dar, din câte știam există și finanțatori, parteneri externi ai Republicii Moldova care insistă, totuși, pe o reformă pentru că, după cercetările lor, se consumă foarte mulți bani în van pentru „cinovnici”.

Alexei Busuioc: „Sperietoarea asta că nouă nu ne permite Fondul Monetar, BERD-ul, Banca Mondială, asta-i sperietoare, doamna Valentina. Ei nu se-amestecă în bucătăria noastră internă, ei vin să ne facă un suport. Întrebați pe cineva din Fondul Monetar, luați pe cineva și întrebați-l: „Voi într-adevăr puneți restricții Republicii Moldova?” și să vedeți răspunsul.”

Europa Liberă: Reforme se cer, domnul Busuioc?

Alexei Busuioc: „Păi, nu încurcați reforma cu restricțiile. Deci, se cer niște reforme, dar el nu-ți spune că: „Uite, ai să ai 300 de primării sau 600 sau 100.”. El nu-ți spune lucrul ăsta. Noi, de la talpa țării, noi știm mai bine ce se petrece acolo pentru că, vă zic încă odată, sunt sate care niciodată n-o să fie compatibile unul cu altul.”

Europa Liberă: Să nu vă pomeniți c-o să vi se spună că sunteți o frână, o piedică în calea reformelor.

Alexei Busuioc: „Nu este exclus să fim și acuzați de chestia asta pentru că, dacă li se încurcă cărțile lor, aici, la ăștia care fac acum pasiența asta și ajunge reforma teritorial-administrativă, de exemplu, pe canalele CALM la Strasbourg sau la Bruxelles și o văd acolo niște consilieri sau specialiști în domeniu că reforma noastră este mai bună și mai bine argumentată decât ce propun experții Guvernului, atunci, clar lucru, că autorităților li se încurcă cărțile. Și guvernarea, într-adevăr, poate să vină cu o acuzare: „Noi am vrut să facem ghini la narod, dar, iaca, CALM-ul pe noi ne-a încurcat.”. Deci, nu este exclus și jocul ăsta.”

Europa Liberă: Dar vi-l asumați.

Alexei Busuioc: „Eu vreau să cred că CALM-ul, totuși, este o organizație independentă și noi, într-adevăr, suntem uniți acolo și reprezentăm marea majoritate a țării. Și n-aș vrea ca CALM-ul să fie folosit așa, ca un instrument doar. Eu vreau să cred că noi, totuși, suntem uniți.”