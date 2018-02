Maia Sandu: „Prin teroare, așa cum face PD, nu poți să ajungi departe. Vedem că unii deja încep să părăsească această mașinărie” (Video)

Opoziția extraparlamentară este pe cale de a-și oficializa colaborarea electorală în vederea alegerilor generale din acest an, a declarat lidera Partidului Acțiune și Solidaritate. Maia Sandu spune că trebuie coagulat segmentul politic de dreapta, cu excepţia PD, care ar fi un partid pseudo-european.



Europa Liberă: Tocmai ați revenit de peste hotare. De data aceasta v-ați reținut mai mult în câteva orașe unde activează de mai mulți ani moldovenii. Asta înseamnă că ați discutat cu cei din diasporă și bănuiesc că subiectul cel mai important rămâne a fi cum participă ei la alegeri sau cum reușiți Dvs. să-i convingeți cât de responsabil este acest exercițiu electoral? Sau poate ne spuneți Dvs. cu ce ocazie ați ajuns în diaspora și ce ați făcut.

Maia Sandu: „În drum spre Bruxelles am petrecut un sfârșit de săptămână în Italia și am reușit să mă întâlnesc cu concetățenii noștri din două orașe - Parma și Bologna. O doamnă a venit și a zis: „Știți, eu tare vreau să mă întorc acasă, așa că vă rog frumos să ne vorbiți despre lucrurile frumoase care se întâmplă în Republica Moldova și mai puțin de cele urâte, astfel încât să nu-mi pierd entuziasmul și dorința de a veni acasă”. Și evident că am vorbit și despre lucruri bune, și despre lucruri mai puțin bune. Lucrul cel mai bun este dorința noastră de a schimba lucrurile și e dorința lor. Foarte multă lume de acolo vrea să se întoarcă acasă. Am întâlnit și tineri care nu au un răspuns foarte clar, dar majoritatea concetățenilor noștri din Italia vor să revină acasă și asta înseamnă că ei sunt preocupați de modul în care vor putea să participe sau nu vor putea să participe la decizia cine conduce țara.”

Europa Liberă: Lor le este clar ce este acest vot mixt?

Maia Sandu: „Nu. Și asta facem noi când mergem acolo, încercăm să le explicăm care este schimbarea că, în primul rând, această schimbare îi defavorizează masiv pe concetățenii noștri din afara țării.”

Europa Liberă: Li s-au oferit și lor circumscripții.

Guvernarea le-a scuipat în față atunci când nu le-a oferit suficiente buletine de vot...

Maia Sandu: „Da, dar dacă comparăm circumscripția una pentru Europa și ponderea votului celor care locuiesc în Europa în alegerile prezidențiale, o să vedem că ponderea acestui vot este mult mai mică decât până acum și asta vorbește despre faptul că guvernarea nu vrea ca acei care au plecat de acasă să aibă un cuvânt de spus la alegeri, iar ei vor să aibă un cuvânt de spus și merită acest cuvânt, pentru că sunt oameni care contribuie masiv la dezvoltarea Republicii Moldova. Știm cât alcătuiesc remitențele în Produsul Intern Brut, sunt peste 20% și asta este foarte mult. Acești oameni, unii dintre ei, cum spuneam, vor să revină acasă și-i interesează când în această țară vor avea locuri de muncă, când în această țară se va putea face business fără ca să te oprime, hărțuiască organele de stat, când în această țară poți să plătești impozite cu inima deschisă știind că n-o să-ți fure banii niște oameni care au ajuns în fruntea statului. Și evident, ei au și oameni dragi acasă pentru care își doresc condiții bune de muncă. Le-am explicat care e starea de lucruri, am vorbit și despre problemele de la alegerile prezidențiale. Foarte multă lume e supărată în continuare pe faptul că nu au ajuns buletine de vot în multe localități, că ei s-au mobilizat, au venit cu prieteni, cu rude, au pus la dispoziție mașinile lor personale ca să-i aducă pe cei care stăteau departe și guvernarea le-a scuipat în față atunci când nu le-a oferit suficiente buletine de vot; acum ei cer suficiente buletine de vot și cer ca guvernarea să le deschidă mai multe secții de votare, pentru ca oamenii să nu fie nevoiți să parcurgă sute de kilometri pentru a ajunge să-și realizeze dreptul fundamental, dreptul de a vota.”

Europa Liberă: Maia Sandu va ajunge să discute și cu moldovenii care muncesc în Est, în Federația Rusă, acolo unde se zice că sunt concentrați la fel 600-700 de mii de cetățeni?

Eu sunt sigură că mulți oameni care lucrează în Rusia ar vrea să revină acasă dacă ar fi locuri de muncă aici, ca să stea aproape de cei dragi...

Maia Sandu: „N-am planificat încă o deplasare. Spuneam că noi încercăm să fim foarte eficienți, pentru că suntem un partid cu resurse mici și, având posibilitatea să merg la Bruxelles la invitația unei fundații germane care acoperă cheltuielile, a fost eficient să ne oprim în Italia. Deci, în funcție de posibilități, evident că noi avem același respect pentru toți concetățenii noștri și noi suntem siguri că toți – și cei care lucrează în Est, și cei care lucrează în Vest – își doresc o guvernare bună, o guvernare care să țină la interesele oamenilor. Eu sunt sigură că mulți oameni care lucrează în Rusia ar vrea să revină acasă dacă ar fi locuri de muncă aici, ca să stea aproape de cei dragi, ca să nu se expună riscurilor de călătorie ș.a.m.d. Și cred că putem să fim la fel de atrăgători într-un fel și pentru cei din Vest, și pentru cei din Est, dar pentru moment nu am planificată o vizită acolo. Am planificată o vizită și o întâlnire cu diaspora din Washington, Statele Unite ale Americii săptămâna viitoare și sper să ne revedem acolo cu cât mai multă lume.”

Europa Liberă: Mergeți peste Ocean?

Maia Sandu: „Exact.”

​Europa Liberă: Între timp, urmează să înceapă sesiunile Parlamentului. Deputații, mai ales cei din majoritatea parlamentară își propun o agendă ambițioasă, inclusiv amendamente la Constituție. Dvs. ce credeți despre această intenție a guvernanților ca să introducă vectorul politicii externe cu integrarea europeană în Legea Fundamentală?

Maia Sandu: „Noi știm deja că retorica partidului de guvernare este una, și acțiunile acestui partid sunt cu totul altceva. Despre asta am vorbit și la Bruxelles, am avut întâlniri cu mai mulți oficiali de acolo, am participat la Adunarea generală a Partidului Popular European și am folosit această ocazie să reiterez îngrijorările pe care le avem noi despre starea de lucruri în Republica Moldova și aceste îngrijorări sunt confirmate și de ultimele rapoarte. Ați văzut raportul Freedom House, care coboară Republica Moldova în clasamentul democrației sau lipsei de democrație, pentru prima dată ajungem în categoria de stat hibrid, unde nu putem să spunem nici măcar că avem democrație slabă. Deci, am intrat într-o categorie destul de urâtă și asta este cea mai bună dovadă a intențiilor pro-europene ale acestei guvernări. Deci, indiferent ce vor scrie ei în Constituție, dacă vor scrie că în această țară este democrație avansată, avem stat de drept, toate lucrurile frumoase care reprezintă valorile europene pot să le scrie într-un document, dar dacă de fapt ei fac altceva…”

Europa Liberă: Dar intenția cred că e să nu mai fie returnat acest parcurs european?

Maia Sandu: „Întotdeauna poate fi returnat și el este returnat în sensul în care acum Republica Moldova nu merge pe calea integrării europene, orice ar spune cei care sunt la guvernare, dar acțiunile lor sunt contrare valorilor europene, acțiunile lor mai mult seamănă a acțiuni ale unui regim autoritar, inclusiv așa cum este cel de la Kremlin, așa că noi avem nevoie de acțiuni concrete, ca să credem în intențiile pro-europene ale acestei guvernări.”

Europa Liberă: Dar se implementează prevederile Acordului de Asociere și cei de la guvernare așa spun că o bună parte din condiționalități chiar și sunt onorate și că iată în primăvară așteaptă tranșa de 100 de milioane de euro pentru acest fapt, că au reușit o parte din condiționalități să le respecte.

Maia Sandu: „Întrebați-i pe cetățeni și știu că Dvs. îi întrebați și aveți suficiente voci clare din partea cetățenilor, cum văd ei rezultatele acestei guvernări și vorbim aici despre sărăcie, despre migrație, despre faptul că oamenii n-au locuri de muncă, despre situația presei în Republica Moldova, despre situația societății civile, despre hărțuirea administrației publice locale și am avut ocazia ieri, cu prilejul Zilei autonomiei publice locale, să auzim câteva voci și m-am bucurat să aud câteva voci curajoase să vorbească despre realități, despre teroarea la care este supusă administrația publică locală. Deci, astea sunt lucrurile care contează. Guvernarea poate să scrie rapoarte multe și frumoase, să-și pună procente înalte la îndeplinirea condițiilor; contează ce resimt oamenii, care este efectul pentru oameni. Or, efectul este negativ și acest lucru este spus de toți, nu doar de către opoziție. ”

Europa Liberă: Doamna Sandu, periodic se face aceste sondaje de opinie. Ele arată că în topul preferințelor cetățenilor Republicii Moldova rămâne a fi între politicieni Igor Dodon, urmat de Dvs., și dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, respondenții spun că ar vota pentru trei partide – socialiști, Partidul Acțiune și Solidaritate și democrați. Cum vedeți Dvs. aceste preferințe ale cetățeanului moldovean și ce se va întâmpla pe viitor, dacă doar aceste trei partide acced în Parlament, ce guvernare va avea Republica Moldova?

Prin teroare, așa cum face Partidul Democrat, nu poți să ajungi departe și vedem că unii oameni deja încep să părăsească această mașinărie...

Maia Sandu: „Alegerile parlamentare nu vor avea loc duminica viitoare și asta înseamnă că noi avem toate șansele să schimbăm aceste preferințe. Unele, o parte dintre ele sunt influențate de manipularea la care recurge și Partidul Socialiștilor, și Partidul Democrat, pentru că știm că sunt două formațiuni care controlează în mare piața media, dar, cum spuneam, noi avem șanse bune ca să răsturnăm această situație, în pofida tuturor obstacolelor pe care le creează această guvernare și în sistemul electoral este un obstacol, deci, hărțuirea, presiunile pe care le pun ei pe opoziție , pe administrația publică locală. Sunt toate obstacole care vin să demoralizeze oamenii să opună rezistență guvernării. Acum noi știm că societatea poate să se mobilizeze, am văzut asta la alegerile prezidențiale. Rezultatul mare pe care l-am obținut noi în alegerile prezidențiale s-a datorat inclusiv mobilizării societății, pentru că au lucrat oameni care nu aveau afiliere politică sau nici nu au această afiliere politică, a fost un efort comun al societății. Ceea ce ne propunem să facem este să venim cu o echipă bună de oameni care să fie reprezentativă, să reprezinte părți cât mai largi ale societății, să fim responsabili în sensul în care în această echipă să încapă doar oameni cumsecade, onești, care aduc valoare adăugată listei, și nu invers și o echipă pentru care lumea să vrea să se mobilizeze și nu doar să voteze, dar să se mobilizeze astfel încât să putem să repetăm acest exercițiu de mobilizare generală. Prin teroare, așa cum face Partidul Democrat, nu poți să ajungi departe și vedem că unii oameni deja încep să părăsească această mașinărie, acest sistem, pentru că cine să vrea să lucreze pentru un sistem unde nu este respect pentru om, unde funcționează doar puterea banului și puterea sperietorii cu dosare penale și cu alte instrumente ale organelor de control.”

Europa Liberă: Dar dacă se adeveresc, totuși, aceste date ale sondajelor, rămâne să decideți Dvs. cu cine să faceți coaliție postelectorală?

Maia Sandu: „Noi categoric nu facem coaliție postelectorală cu asemenea forțe politice care lucrează în detrimentul societății. Din cauza acestor forțe politice, oamenii pleacă din această țară, din cauza acestor forțe politice, am ajuns să pierdem puțina democrație pe care am avut-o. Deci, e categoric exclusă orice coaliție și discuție, dar eu vreau să revin la mesajul precedent. Noi, forțele pro-europene și anti-oligarhice, avem toate șansele să câștigăm aceste alegeri și vom face tot posibilul pentru ca acest lucru să se întâmple.”

Europa Liberă: Ați bătut în cuie înțelegerea că faceți front comun cu PPDA?

Maia Sandu: „Am făcut în angajament să mergem împreună. Acum discutăm mecanismele prin care se va realiza acest parteneriat și sper că foarte curând vom putea să-l aducem la cunoștința tuturor pentru ca toată lumea să înțeleagă care sunt regulile. Și aceste reguli vor conferi credibilitate acestui parteneriat, astfel încât să putem să implicăm cât mai multă lume în echipa noastră.”

Europa Liberă: Dar segmentul de dreapta rămâne a fi mai fărâmițat decât cel de stânga?

Maia Sandu: „Noi suntem deschiși, spuneam, cu excepția Partidului Democrat, care este pseudo-european, noi suntem deschiși pentru toate forțele de dreapta, pentru că, atâta timp cât e un segment fărâmițat, acest lucru creează avantaje pentru socialiști, unde competiția sau concurența este mai mică, pentru că celelalte partide au cam dispărut; unele dintre ele cred că vor fi retrase de către Kremlin, ca să nu-i facă concurență lui Dodon. De aceea este important ca noi pe centru-dreapta să demonstrăm unitate.”

Europa Liberă: Crește curentul unionist. Cu ei ce faceți – vă apropiați, merge fiecare pe cont propriu?

Maia Sandu: „Este aceeași abordare pentru toți. Curentul unionist împărtășește valorile europene, este de dreapta și, respectiv, noi suntem deschiși pentru tot acest segment. Nu credem că este bine să mergem separat.”

Europa Liberă: Între timp, imaginea Dvs. încearcă să v-o afecteze inclusiv partidul dlui Shor, primarul de Orhei; ați avut și musafiri, reprezentanții lor au venit aici, în capitală, au ajuns la sediul Dvs., au zis că au deszăpezit. E o relație ostilă, e o răzbunare? Ce se întâmplă?

Maia Sandu: „Cazul Shor este cel mai elocvent caz atunci când vorbim de lipsa de dorință a acestei guvernări pentru a aborda problema corupției. Deci de fiecare dată când într-un raport sau altul Guvernul Republicii Moldova scrie că „întreprinde măsuri pentru a lupta împotriva corupției”, de fiecare dată apare cazul Shor. Și despre asta am vorbit și la Bruxelles, pentru că este strigător la cer ceea ce întâmplă. O schemă de corupție faimoasă pe tot globul pământesc, prin care cetățenii Republicii Moldova au fost lipsiți de 12% din Produsul Intern Brut, ceea ce este foarte grav și iată pe acest caz răsunător autoritățile nu fac absolut nimic, dimpotrivă, din răsputeri încearcă să-l protejeze pe unul din participanții la această schemă sau, cel puțin, implementatorul acestei scheme, pentru că de toți beneficiarii nu știm sigur încă și nu avem informații, pentru că ei nu vor să ni le arate, și prin faptul că încearcă să-l protejeze, încearcă să tergiverseze procesul de judecată, ca să nu existe o decizie finală a judecății și, eventual, omul să poată să intre în politică. El își face partid din banii pe care i-a furat de la noi și intenționează să ajungă în Parlament. Shor este unul dintre cei pe care Plahotniuc și-i dorește ca parteneri și de asta îl ajută. Deci, asta este ideea. Plahotniuc, evident, încearcă să-l folosească pe Shor pentru a ne denigra pe noi, dar toată lumea înțelege că asta este doar o încercare din partea lor ca să mușamalizeze acest scandal de corupție și să-l scoată basma curată pe Shor, pentru că, dacă nu l-ar scoate basma curată pe Shor, atunci acesta ar putea să vorbească și să spună mai multe lucruri, inclusiv despre Plahotniuc și cei din anturajul lui.”

Europa Liberă: Această campanie electorală va fi una dură. Observatorii scenei politice spun că va fi și una murdară. Aveți putere să țineți piept tuturor metodelor care se aplică într-un an electoral? Ați trecut prin acest „botez” în cadrul alegerilor prezidențiale, dar, oricum, vă întreb: Nu vă demoralizează, nu vă demotivează tot ceea ce se întâmplă?

Maia Sandu: „Sunt conștientă că va fi o luptă dură și pe alocuri urâtă, așa cum am văzut și în trecut, dar mă încurajează oamenii. Venind la Dvs. în studio, m-au salutat mulți oameni, m-au încurajat să mergem mai departe. Am primit multe încurajări în Italia acum când m-am întâlnit cu concetățenii noștri. Atâta timp cât va exista sprijin din partea oamenilor pentru ceea ce facem, atâta timp o să mergem cu fruntea înainte, pentru că știm că merită efortul. Sunt oameni care au mare nevoie de schimbare astăzi, aici, care nu pot pleca sau chiar din cei care au plecat, care trăiesc în condiții destul de grele și, iată, toți acești oameni merită efortul pe care îl facem și o să-l facem până la capăt.”

Europa Liberă: Ceva mai devreme ați menționat cât de important este rolul unei echipe consolidate. E greu, totuși, în Moldova să găsești oameni suficienți pentru a numi o echipă puternică?

Maia Sandu: „E greu, pentru că partidele politice de până acum au reușit să demoralizeze multă lume bună și noi, într-un fel, plătim pentru greșelile comise de aceste partide. Politica nu mai este credibilă și foarte multă lume încearcă să se țină departe de politică, dar, pe de altă parte, trebuie să punem pe cântar riscurile pentru Republica Moldova și oamenii încep să înțeleagă tot mai mult cât de importante sunt aceste alegeri, cât de periculos este să rămânem pe mâna unor corupți încă patru ani de zile, pentru că riscăm să ajungem o țară fantomă. Oamenii aleg să plece în momentul în care nu văd nicio perspectivă pe termen mediu și lung în această țară și atunci rămânem fără potențialul uman cu care putem să facem schimbarea. Deci, pornind de la aceste riscuri, eu cred că mai mulți oameni sunt deschiși pentru a-și asuma un rol politic, chiar dacă temporar, pentru a ajuta și a scoate țara din această beznă.”

Europa Liberă: Ce credeți despre demisia domnului Tudor Panțîru din funcția de președinte și judecător al Curții Constituționale?

Maia Sandu: „Momentul în care nu ni s-a oferit prea multe detalii, putem doar să speculăm, dar mi se pare că avem suficiente motive să speculăm că a fost o decizie de neacceptare a ceea ce se întâmplă la Curtea Constituțională și am văzut o decizie care a fost emisă într-un mod foarte suspect și publicată la fel într-un mod foarte suspect, deși eu vreau să cred că asta este un semn că oamenii nu vor mai…”

Europa Liberă: Vă referiți la inițiativa liberalilor care au mers la Curtea Constituțională și au sesizat Înalta Curte referitor la felul cum sunt croite circumscripțiile electorale?

Maia Sandu: „Exact, da… Și modul în care a fost emisă această decizie și în care a fost publicată, deci, e foarte clar că lucrurile nu sunt curate acolo și vreau să cred că a fost un pas din partea dânsului de a se distanța de acest sistem.”

Europa Liberă: Ceea ce se mai zvonește astăzi în presă e că se retrage din viața publică și liderul comuniștilor, Vladimir Voronin. Dacă e această decizie, ce semnal transmite?

Maia Sandu: „Nu știu dacă e o decizie care să mă supere prea tare, nu mi-am pus niciodată speranțe în liderul comuniștilor. Partidul Comuniștilor oricum a fost dezmembrat demult de către Plahotniuc, cu acordul lor, e foarte clar, așa că e încă un exemplu ce li se întâmplă partidelor care fac parteneriate cu Partidul Democrat, cu Plahotniuc. În același timp, acest partid, Partidul Comuniștilor, este profund vinovat de starea de lucruri în care suntem, pentru că acest partid a crescut acești oligarhi pe care îi avem astăzi, în special, Plahotniuc. Deci, ei au fost promovați, au ieșit din sânul Partidului Comunist.”

Europa Liberă: Credeți că între cei doi actori importanți – instituția prezidențială condusă de Igor Dodon și guvernarea care îl are ca și coordonator pe domnul Plahotniuc – va fi confruntare mai mare pe mai departe sau cum?

Maia Sandu: „Confruntarea va fi la nivel de spectacol, am auzit exponenții Partidului Socialiștilor spunând că ei consideră opțiunea unei coaliții între socialiști și democrați, deci, pe față o să vedem în continuare spectacol, altfel în spatele ușilor închise ne putem aștepta la tot felul de înțelegeri între cele două puteri.”

Europa Liberă: Da, dar ei o să vă învinuiască eventual democrații pe Dvs. că îi trimiteți spre socialiști, și nu faceți coaliție împreună?

Maia Sandu: „Noi îi trimitem la pușcărie, în altă parte noi nu îi trimitem.”

Europa Liberă: Și în încheiere, liberalii mai anunțau că ar vrea să scoată Republica Moldova din CSI. Guvernarea a spus că e declarație pentru campania electorală, că Moldova ar trebui să mai rămână în Comunitatea Statelor Independente. Dvs. ce credeți?

Maia Sandu: „E ciudat că liberalii acum vor să iasă din CSI și nu au venit cu propunerea asta când erau la guvernare, deci, asta tot vorbește despre cât de serioasă este această abordare, dar în general se poate face un calcul elementar pe dimensiunea comerțului, ce ar putea să piardă Republica Moldova și nu cred că pierderile sunt foarte mari, dar în general este foarte clar că noi mergem înspre Uniunea Europeană și acolo trebuie să ne ancorăm, inclusiv în ceea ce ține de acordurile economice și mă bucură faptul că crește comerțul cu țările Uniunii Europene, asta înseamnă că avem produse mai competitive, dacă sunt capabile întreprinderile noastre să exporte acolo și asta înseamnă că putem să contăm pe o piață mai stabilă. Nu înseamnă însă că trebuie să renunțăm la piața rusă în condițiile în care se respectă niște reguli elementare și nu se iau decizii politice atunci când se impun anumite restricții.”

Europa Liberă: Pentru Dvs. ca și opoziție extraparlamentară, pro-europeană, să vă întreb, pe agenda priorităților ce loc ocupă soluționarea conflictului transnistrean?

Maia Sandu: „Evident că ocupă un loc important, doar că noi suntem conștienți că nu există o soluție imediată și ușoară la acest conflict, pentru că sunt anumite lucruri care depind de forțele de la Chișinău și astea sunt cele pe care le vom face imediat, asta înseamnă să înceteze orice participare a autorităților de la Chișinău de la orice nivel în scheme de contrabandă și corupție, așa cum se întâmplă acum și s-a întâmplat și în trecut. Și vorbim aici și despre aceste achiziții de energie electrică, atunci când Guvernul semnează contract cu o companie ucraineană ca să procure energie electrică din Ucraina, după care peste două luni anulează parțial rezultatele concursului de achiziții și începe să cumpere din Transnistria energie electrică, știind sigur că banii aceștia vor merge la finanțarea regimului de acolo și multe alte lucruri. Deci, sunt probleme care pot fi rezolvate de către autoritățile de la Chișinău și aici aveți tot angajamentul nostru. Sunt elemente ale problemei care, evident, pot fi rezolvate doar cu concursul puterilor mari și aici mă refer la Statele Unite, la Rusia, Ucraina. Trebuie să recunoaștem că Ucraina, acum de când are problema Donbasului, este mai înțelegătoare și, respectiv, putem să contăm pe bunăvoința ei în încercarea de a rezolva conflictul, dar știm că și poziția Rusiei contează, și aici soluționarea va depinde de concursul de împrejurări în situația în care vom putea să beneficiem la nivel regional de un mediu care să fie propice și rezolvările conflictului…”

Europa Liberă: Dvs. veți putea convinge alegătorul din stânga Nistrului să vă voteze?

Maia Sandu: „Sper să avem ocazia să ajungem la alegătorul din stânga Nistrului, pentru că în alegerile prezidențiale acest lucru nu a fost posibil. Una la mână - oamenii politici din Republica Moldova nu au dreptul să meargă fără acceptul de la Tiraspol și nu sunt printre oamenii politici pe care regimul îi place și doi - media prin care noi aici împărtășim informațiile pe partea dreaptă nu ajunge în partea stângă, deci e mare întrebare inclusiv pentru cei care au croit acest sistem electoral cum cred ei că putem noi să mergem să facem campanie, ca oamenii de acolo să facă o alegere informată.”