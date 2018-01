Igor Boţan: „Pentru PD e important să se agațe bine, după care are instrumente pe care le poate folosi” (VIDEO)

Vasile Botnaru discută cu directorul Asociației pentru Democrație Participativă (ADEPT), Igor Boțan, despre activitatea noilor miniştri din Guvernul Filip.

Europa Liberă: Liderul partidului de guvernământ al democraților, atunci când anunța că e nevoie de o altă componență a Guvernului, spunea că miniștrii, ca să fie reinstalați în funcții, vor trebui să probeze eficiență și, într-un final, o bună parte dintre cei care au ocupat funcții ministeriale nu s-au regăsit în noua formulă, Filip-2. Dvs. ați înțeles ce anume ar fi trebuit să facă miniștrii, și nu au făcut?

Igor Boțan: „Da, am înțeles perfect că dl Vlad Plahotniuc, liderul Partidului Democrat, este perfecționist și chiar dacă un Guvern, care avea o componență bună, care a muncit bine, a dat rezultate, el a decis să modifice componența Guvernului pentru ca performanțele să fie și mai mari, și mai bune…”

Europa Liberă: S-a făcut o aluzie că e nevoie de departinizarea Cabinetului de miniștri, astfel încât performanțele sau, dimpotrivă, eșecurile să nu se asocieze direct cu partidul de guvernământ.

Igor Boțan: „Da, el a spus acest lucru și se pare că așa s-a întâmplat, numai că doi foști prim-vicepreședinți ai Partidului Liberal Democrat au devenit membri ai Cabinetului și, în acest sens, putem înțelege că depolitizarea, de fapt, are dedesubturi, totuși, politice…”

Europa Liberă: Iar Iurie Leancă rămâne în funcția de lider al partidului său?

Și goana după performanțe introduce anumite confuzii, pentru că e greu să înțelegem de ce e nevoie în cazul în care avem Minister al Afacerilor Externe și Integrării Europene să mai avem și un viceprim-ministru pentru integrare europeană.

Igor Boțan: „Da, este adevărat. Și goana după performanțe introduce anumite confuzii, pentru că e greu să înțelegem de ce e nevoie în cazul în care avem Minister al Afacerilor Externe și Integrării Europene să mai avem și un viceprim-ministru pentru integrare europeană. Totuși, trebuie să avem în vedere că, în ajun de alegeri parlamentare, mai degrabă acestea sunt manevre politice pe care le vedem, dacă ne referim, de exemplu, la activitatea Ministerului Educației. Ne amintim cu toții că, în efortul perfecționist, dl Vlad Plahotniuc la 17 octombrie a dat ordin ca să fie introdus un moratoriu la închiderea școlilor, deși statisticile arată că, în perioada guvernării lui Pavel Filip, au fost închise peste 700 de instituții de învățământ.”

Europa Liberă: Inexplicabil și cuvântul acesta, „moratoriu”, de parcă era un război împotriva școlilor.

Igor Boțan: „Da. Și am văzut că nu doar moratoriul a avut loc, dar s-a întreprins și un efort pentru a deschide o școală primară în satul Țepilova din raionul Soroca și am văzut cum s-a produs în acest caz doamna ministru Babuc, lucru de care a râs întreaga Republică Moldova.”

Europa Liberă: Poate nu s-au așteptat că o să existe părinți care o să pună piciorul în prag?

Igor Boțan: „Dar am văzut statisticile pe de o parte și am văzut efortul. Mai mult decât atât, știm care sunt statisticile oficiale. În ultimii 15 ani, numărul elevilor din Republica Moldova a scăzut de la aproximativ 600 de mii la 330 de mii, iar numărul școlilor s-a micșorat, dar în proporție mult mai mică. Iar cazul de la Țepilova și porunca dlui Plahotniuc pentru Ministerul Educației a pus-o pe doamna ministru într-o situație foarte proastă. Eu cred că cetățenii văd aceste lucruri. Noi am văzut și reacția părinților de la Țepilova, care au spus: „Domnilor, de ce să deschidem o școală primară în care vin trei elevi, iar calitatea predării este la un nivel foarte jos?” Mai mult decât atât, profesoara nici nu vrea să activeze în instituția respectivă.”

Europa Liberă: Discutăm, de fapt, despre randamentul reformei. E adevărat, înainte de cele 100 de zile, care i se acordă oricărui Guvern nou sau înnoit, Dvs. v-ați referit la cazul Țepilova, eu vreau să vă referiți și la primul turneu al vicepremierului Leancă.

Igor Boțan: „Dl Leancă, trebuie să recunoaștem că este un diplomat foarte iscusit și cred că este o achiziție foarte bună pentru Guvern, numai că am văzut care a fost reacția doamnei Mogherini, care a spus că este la curent cu ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, că va judeca despre reformele din Republica Moldova pornind de la instrumentele de care dispune Uniunea Europeană și aceste instrumente se referă inclusiv la obligațiunile pe care și le-a asumat țara noastră. Are în vedere și acel memorandum pentru susținerea Republicii Moldova, dezvoltarea multipartitismului în Republica Moldova, dezvoltarea și evoluția pe domeniul justiției, iar aici lucrurile stau prost de tot, pentru că chiar anul trecut Uniunea Europeană a stopat finanțarea reformei justiției, cele 27 de milioane de euro sunt în suspans…”

​Europa Liberă: Ministrul Tănase înțelege că nu poate fi recuperat acest portmoneu, dar totuși se angajează să facă ceva ca să reabiliteze justiția.

Igor Boțan: „Este un gest curajos din partea domnului Alexandru Tănase, care exact o jumătate de an în urmă în acest studio al Europei Libere afirma că Republica Moldova este un stat eșuat, iar recent a recunoscut că nu are încredere în justiția din Republica Moldova. Cu toate aceasta, s-a angajat să promoveze reforma în justiție…”

Europa Liberă: Poate vrea să oprească căderea în gol?

Ce poți face în situația în care justiția este selectivă, când procesele de rezonanță legate de furtul miliardului sunt închise...

Igor Boțan: „Poate vrea. Și acest lucru este apreciabil, numai că ce poți face în situația în care justiția este selectivă, când procesele de rezonanță legate de furtul miliardului sunt închise, oamenii nu au acces la informație să afle ce se întâmplă acolo.”

Europa Liberă: Real vorbind, într-un an de zile, se poate redresa situația?

Igor Boțan: „Nu cred. Este un lucru imposibil, dar eforturile concentrate și concertate susținute de mediaholdingul dlui Plahotniuc și a acțiunilor Domniei sale de caritate cu cadouri și concerte poate avea efect.”

Europa Liberă: Miniștrii cei mai vizibili ai Cabinetului – Tănase, Leancă, Gaburici – sunt doar motoare de propulsie pentru democrați sau vor fi chiar viitoare vedete democrate?

Igor Boțan: „Eu cred că acești oameni au un potențial, și Partidul Democrat nu vrea ca acest potențial să fie dispersat. E mai bine să fie, hai să spunem așa, în arsenalul Partidului Democrat, de aceea cred că au fost cooptați în Guvern, dar responsabilitatea le aparține. Bugetul de stat pentru anul curent a fost întocmit astfel, încât cadourile să curgă gârlă către cetățeni, iar cetățenii noștri prind la așa ceva…”

Europa Liberă: Nu toți…

Igor Boțan: „Nu toți, dar mulți prind, iar pentru Partidul Democrat e important să se agațe bine, după care are instrumente pe care le poate folosi, așa cum a fost în cazul convertirii a 2/3 din fracțiunea comunistă, a 2/3 din cea a foștilor liberal-democrați și toți sunt acum împrejurul Partidului Democrat, conduși și coordonați de dl Vlad Plahotniuc care, așa cum spuneam, iată, demonstrează eforturile perfecționiste pentru a promova integrarea europeană a Republicii Moldova.”