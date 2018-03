Dumitru Diacov: „Nicio țară nu e atât de divizată cum e Republica Moldova. Niciuna!” (VIDEO)

Ne-a vizitat redacția din Chișinău Dumitru Diacov, președintele de onoare al principalului partid de guvernământ din Republica Moldova, Partidul Democrat. În interviul pe care i l-a solicitat, Valentina Ursu l-a întrebat printre altele ce crede despre evoluția relațiilor moldo-române.

Dumitru Diacov: „Despre Partidul Democrat poți să auzi fel de fel de lucruri de la opoziție, mă rog, opoziția își face meseria, dar este singurul partid plasat pe centru-stânga, este singurul partid; pe stânga avem, cel puțin, vreo trei partide, să-i spunem pe stânga radicală; pe dreapta – la fel, avem mai multe partide. Este singurul partid care păstrează acest echilibru, este singurul partid care și-a schimbat liderii. Iată, suntem la al treilea președinte…”

Europa Liberă: Da, dar e și partidul de guvernământ care a venit cu 19 deputați și prin șiretlicuri, prin ce ați crescut numărul?

Dumitru Diacov: „Asta-i altă temă și putem să revenim, dar încă două propoziții. Ia uitați-vă: noi vorbim că o țară trebuie să acumuleze tradiții, cultură politică, experiență ș.a.m.d. Unde sunt partidele care au existat pe parcursul anilor în Republica Moldova? Ele apar și dispar. Partidul Agrar a dispărut, partidul lui Roșca a dispărut, partidul lui Matei a dispărut, partidul lui Snegur a dispărut, partidul lui Braghiș a dispărut, Partidul Comuniștilor îi pe ducă, PLDM îi pe ducă. Asta este o problemă fundamentală a Republicii Moldova. Eu aș vrea ca…”

Europa Liberă: Dar cu ce preț ați menținut Dvs. Partidul Democrat?

Dumitru Diacov: „Cu prețul jertfirii noastre, cu un preț nu foarte scump. Pe parcursul acestor ani de zile am fost un partid care a încercat să vină să explice lucrurile. În Republica Moldova nu trebuie să explici, în Republica Moldova trebuie să te plasezi pe segmentul ori din dreapta radicală, ori din stânga radicală, să faci gălăgie, să vociferezi niște lozinci pe criterii naționale și ți-ai asigurat mandatul. Noi și acum suntem, iată chiar în aceste zile, jertfa acestei situații…”

Europa Liberă: Dar polarizarea societății vine tot de la clasa politică, dle Diacov?

Dumitru Diacov: „Polarizarea vine de la aceste partide care unul promovează un vector și altul promovează alt vector. Și avem o grămadă de lume zăpăcită de aceste lozinci. Este o temă foarte interesantă ca noi să discutăm de ce se întâmplă chiar în aceste zile. Nu trebuie să-ți complici viața, să elaborezi programe, să te gândești ce faci cu impozitele, cu taxele, pentru atmosfera din business, ce faci cu problemele din sistemul fiscal sau vamal, sau altele – trebuie să vii cu niște lozinci. „Fraților, ne unim!”, iată e foarte actuală tema, da? „Unirea ne salvează pe toți – o să aveți pensii mari, salarii mari!” și apare din cealaltă parte, care spune că „nu, că trădători, că, iată, noi venim…”. Și Republica Moldova este împărțită în două tabere și atunci, omul cu o voce liniștită, partidul cu idei bazate pe niște valori social-democrate, în cazul nostru, de exemplu, mai reușești să bați la ușă?”

Europa Liberă: Dar ce vrea PD? Unde duce Republica Moldova Partidul Democrat azi?

Dumitru Diacov: „Pe calea europeană, așa cum este și anunțat.”

Europa Liberă: Pentru că sondajele arată că cetățenii spun că Moldova merge pe o cale greșită.

Dumitru Diacov: „Sondajele arată starea de spirit la momentul adresării către cetățean. El aseară a privit două emisiuni, ieri a avut niște probleme la serviciu, așteptări de salariu, de locuri de muncă ș.a.m.d. și acesta este tabloul…”

Europa Liberă: În ultimii doi-trei ani, aceste cercetări sociologice arată că Moldova merge pe o cale greșită.

Dumitru Diacov: „O parte de moldoveni care devin pradă a acestor lozinci, fiindcă lui îi spun așa: „Nu trebuie să muncești, nu trebuie să te strădui să faci, hai mergi…”

Europa Liberă: Cine-i spune?

Dumitru Diacov: „Păi, aceștia care spun: „Hai în Uniunea Vamală și o să fie tot bine, o să avem export, o să aveți de lucru, o să vă asigurăm migrația nu știu unde”, dar celălalt spune că „nu, că trebuie să ne unim și o să avem salarii, pensii și toate celelalte”. Măcar că și unul, și altul nu este cinstit cu noi, fiindcă toată lumea înțelege foarte clar că soarta Republicii Moldova și a cetățenilor care trăiesc pe acest pământ este în mâinile cetățenilor Republicii Moldova. Nici americanul, nici rusul și nici românul nu are de gând să-i salveze, pentru că toți au problemele lor.”

Europa Liberă: Dl Diacov, cu acești pe care-i criticați Dvs., de exemplu, cu cei de stânga, cu socialiștii ați votat reforma electorală…

Dumitru Diacov: „Eu nu critic, eu fac niște…”

Europa Liberă: Cu cei de dreapta, cu dl Ghimpu ați guvernat mai mult timp. Și unii, și alții v-au fost parteneri la anumite etape.

Dumitru Diacov: „Dar ce să facem noi, dacă… Bine, Valentina, dacă noi am avut cândva 24 de mandate, pe urmă – 12 mandate, pe urmă – 19 mandate, ce trebuie să faci? Trebuie să faci coaliție cu Partidul Democrat. Este singurul partid care este predispus să discute cu partidele din Parlament, că noi, dacă trebuie, stânga și dreaptă îi despărțim când ei se încaieră și dacă trebuie să invite cineva la masă, cine este în stare să-i invite?... Ia uitați-vă, oamenii noștri cum votează! Votează unul din dreapta radicală și unul din stânga radicală, care din start, este clar pentru toată lumea că ei, în doi, niciodată nu se vor așeza la masă. Dar această țară trebuie guvernată! Dar, dacă nu există un partid cu o majoritate parlamentară, păi, atunci sunteți sortiți să faceți coaliție.”

Europa Liberă: Dvs. știți câte critici dure vin din partea colegilor Dvs. din Parlament referitor la faptul că s-a produs acest traseism politic – și dl Ghimpu, și dl Voronin, și dl Dodon, și toți vă acuză că ați fi cumpărat deputații.

Dumitru Diacov: „Sigur că opoziția poate să spună orice sau partidul care pierde deputații tot la fel trebuie să spună ceva tare, ca să se memorizeze, dar în 2001 plecau de la Partidul Democrat spre partidul care? Comunist care se găsea la guvernare.”

Europa Liberă: De guvernământ.

Dumitru Diacov: „Da! Și eu pot să vă dau nume grele care au plecat și n-am văzut ca presa să se „îmbolnăvească de cahâr”, cum spun moldovenii, că, uite, pleacă de la Partidul Democrat. Eu am propus în 2001-2002, am avut câteva discuții cu Voronin de atunci. Zic: „Aveți majoritatea constituțională, hai să modificăm Constituția, să interzicem turismul parlamentar”. Nu…”

Europa Liberă: Și acum, dl Voronin a venit cu această inițiativă de a vota o lege care ar interzice traseismul politic?

Dumitru Diacov: „Și acum dl Voronin ne învinuiește că uite… Eu vreau să vă spun că deputații pleacă din acel partid care nu asigură realizarea ideilor, planurilor și o creștere în carieră a deputaților. Și pleacă de la partidele care se demolează, care nu au grijă, care mâine-poimâine este clar pentru toată lumea că sunt în declin. Oamenii caută o posibilitate de a se manifesta.”

Europa Liberă: Dacă ar fi fost o normă legală care ar fi interzis acest traseism politic, ce ar fi făcut PD-ul cu 19 deputați?

Dumitru Diacov: „N-ar fi făcut nimic. S-ar fi conformat situației și cred că ar fi avut loc alegeri anticipate în Republica Moldova, dacă era în Constituție interzis, dar fiindcă nu este interzis, nu este Republica Moldova singura țară unde migrează; poftim, hai să ne uităm peste Prut, migrează din fracțiune în fracțiune, nu este un lucru lăudabil, dar nu este nicio problemă fundamentală, să-i spunem așa, fiindcă, dacă să vorbim așa, Partidul Democrat și-a asumat responsabilitatea guvernării în 2016. A fost un risc pentru Partidul Democrat? Sigur că a fost un risc mare, fiindcă nu eram convinși că o să avem majoritatea suficientă, nu eram convinși că deputații PD plus cei care au venit de la comuniști sau cei care au venit de la liberal-democrați vor fi funcționali într-un grup parlamentar. Și riscul de a-ți asuma răspunderea după o criză era foarte mare. Iată că doi ani de zile, practic, Republica Moldova nu are conflictele astea interne. Ați auzit vreun conflict care să vină din interiorul Guvernului în acești doi ani de zile? Ați auzit vreun conflict care să iasă din cadrul coaliției majoritare sau vreun conflict între Guvern și coaliția majoritară? Este un lucru pozitiv. Există obiecții din partea opoziției? Sigur că da! Opoziția pentru asta și este.”

Europa Liberă: Dar dl Ghimpu tot aici, în studio, mi-a vorbit despre felul cum se guvernează cu PD-ul și a spus că atunci când se organizau ședințe, așa cum zice d-lui, „doar la PD”…

Dumitru Diacov: „Dar dl Ghimpu n-a vrut să treacă pe partea astălaltă și să spună da cum se guvernează cu dl Ghimpu? Eu vreau să vă spun că nu este cadou și dl Ghimpu.”

Europa Liberă: El a vorbit cât de greu e să guvernezi cu PD condus de Vladimir Plahotniuc.

Dumitru Diacov: „Este greu să guvernezi cu orice partid care este în cadrul coaliției. Avem țări cu tradiții bogate democratice. Nu este ușor. Ia uitați-vă, nemții – cinci luni de zile Partidul Creștin-Democrat a negociat cu Partidul Social-Democrat formarea unui Guvern, după o experiență de patru ani de zile. Înțelegeți? Și în republica noastră, stimați prieteni…”

Europa Liberă: Haideți să revenim la ale noastre. Toate păcatele dvs., ale politicienilor vin de la simplul motiv că ați partajat anumite funcții-cheie în stat. Asta v-a jucat cel mai mult festa. Atunci când procurorul e trimis de un partid trimis de un partid să stea în fruntea Procuraturii Generale, e aproape clar că o justiție independentă în Moldova nu va fi; atunci când un guvernator la Banca Națională e numit pe criterii politice, atunci când un șef la Serviciul de Informație și Securitate e trimis de un partid și lista poate continua…

Dumitru Diacov: „Bun, Valentina, nu este pentru prima dată, doar pe criterii politice au fost numiți oamenii și mai înainte.”

Europa Liberă: Dar lucrurile au degradat acum, în anii din urmă?

Dumitru Diacov: „Eu, fiind președintele Parlamentului, am recomandat Parlamentului doi procurori – dl Catană și dl Iuga. Poftim, îs vii, îs sănătoși, întrebați-i: am sunat vreodată și am intervenit vreodată cu altceva?”

Europa Liberă: Da, dar după asta s-a încetățenit această practică cu linie scurtă?…

Dumitru Diacov: „Eu nu știu, eu n-am fost martor nici la un sunet. Noi nu numai politicului trebuie să punem întrebarea aceasta; trebuie să punem întrebarea aceasta și celor care sunt de cealaltă parte – și guvernatorului, și procurorului și judecătorilor, și celorlalți. „Oameni buni, voi aveți Constituția, voi aveți legea? Respectați legea, respectați Constituția și veți fi respectați și voi, și instituțiile voastre!”.”

Europa Liberă: Până la finele mandatului actualei legislaturi în Parlament, modificați Constituția?

Dumitru Diacov: „De ce, pentru?”

Europa Liberă: Se vorbea că s-ar putea să introduceți parcursul european care să fie ireversibil. Unii mai spuneau, tot din colegii Dvs., că s-ar putea reveni la articolul 13 și odată pentru totdeauna să se pună punct dezbaterilor din societate pe subiectul ce limbă se vorbește în Republica Moldova. Dvs. ce ziceți acum?

Dumitru Diacov: „Dacă vor 68 de voturi, eu cred că ambele lucruri vor fi aprobate.”

Europa Liberă: Care e șansa ca articolul 13 să aibă scris odată și pentru totdeauna ce limbă se vorbește în Republica Moldova?

Dumitru Diacov: „Eu nu pot să răspund pentru toți deputații. Eu mi-am spus de nenumărate ori poziția mea. Și în ‘94 am pledat, ridicați stenograma…”

Europa Liberă: Ce ați spus?

Dumitru Diacov: „Că limba de stat în Republica Moldova este limba română. Așa trebuia să fie în Constituție.”

Europa Liberă: Dar în partid la Dvs.?

Dumitru Diacov: „Bun și în partid avem diferite păreri.”

Europa Liberă: Dar pe toate alte probleme există consens și doar pe marginea acestui subiect nu se găsește consens?

Dumitru Diacov: „De ce? Sunt mai multe… Această problemă pe Dvs. vă interesează în mod deosebit și puneți întrebarea la toți.”

Europa Liberă: Societatea o interesează, pentru că în campania electorală știți că e un subiect în baza căruia se încearcă a pescui voturi?

Dumitru Diacov: „Valentina, eu vreau ca noi, ambii, să fim foarte obiectivi. Societatea este divizată și în această chestiune și unii consideră că trebuie să fie limba moldovenească, alții consideră că trebuie să fie limba română. Eu consider de mulți ani că era bine să fie scris „limba română”. Punct. Cetățenii Republicii Moldova, moldovenii din Republica Moldova vorbesc limba română, așa cum austriecii vorbesc limba germană, așa cum jumătate de Africă vorbește limba franceză sau portugheză, sau spaniolă ș.a.m.d., dar țările-s diferite; așa cum Elveția vorbește și limba italiană, și limba germană, dar sunt elvețieni. Este o chestie care trebuie să treacă timpul…”

Europa Liberă: Eu cred că aceste subiecte de identitate au fost și ele politizate…

Dumitru Diacov: „Nu poți cu de-a sila, trebuie lucrurile astea să se rezolve în timp. Așa cum vine cultura politică, așa cum se implementează tradițiile, așa și lucrurile astea mai dureroase, ele necesită o mai bună înțelegere. Când vom avea o majoritate favorabilă acestei idei, atunci va fi implementată. Dumneata îi spui limba română, eu îi spun limba română, vine altul și îi spune limba moldovenească, dar să fim sănătoși. Statul trebuie să facă tot ce-i posibil ca limba română să fie studiată pe întreg teritoriul Republicii Moldova, și în zonele compacte unde trăiesc minoritățile naționale, fiindcă noi producem opoziție și în această chestiune. Dacă copilul termină școala și nu cunoaște limba de stat, inițial e o problemă de școală, dar pe urmă se transformă în problemă socială, politică ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Cum vede actuala guvernare relația cu Bucureștiul?

Dumitru Diacov: „Părerea mea personală și a guvernării, sunt convins, este că noi trebuie să avem relații foarte bune și cu Bucureștiul, și cu Moscova, și cu Kievul…”

Europa Liberă: Acum vorbim despre relația moldo-română…

Dumitru Diacov: „Relațiile Chișinău-București sunt foarte bune astăzi. Și dialogul între guvernare, cu atât mai mult că noi avem un partid-partener la guvernare la București…”

Europa Liberă: Ați fost acum la ultimul lor congres, al PSD-ului?

Dumitru Diacov: „Am fost la mai multe congrese ale PSD-ului, decât foarte mulți delegați de-ai lor. Am fost la primul congres în ‘90…”

Europa Liberă: Disputa acum care s-a purtat în Parlamentul de la Chișinău dacă va merge o delegație compusă din deputați la București pentru data de 27 martie?

Dumitru Diacov: „Va merge o delegație din Partea Parlamentului Republicii Moldova la București, la această ședință, dar noi nu trebuie să confundăm relațiile bune, constructive, relațiile care sunt în beneficiul cetățenilor cu unele lozinci, care la prima vedere s-ar părea că sunt o expresie extraordinar de bună ș.a.m.d., dar în realitate creează alte probleme.”

Europa Liberă: Știți că peste 100 de primării au semnat aceste declarații simbolice de Unire cu România. Aici, în Republica Moldova, părerile sunt împărțite. De exemplu, punctul de vedere al șefului statului Igor Dodon e că cei care au semnat și au aplicat ștampila cad sub incidența atragerii la răspundere. Dvs. ce credeți despre aceste gesturi? L-am auzit pe șeful diplomației de la București, dl Meleșcanu, care a spus că nu au consecințe juridice.

Dumitru Diacov: „Eu împărtășesc părerea dlui Meleșcanu. Eu în toți acești ani am vorbit cu foarte multă lume serioasă de la București care spune același lucru. Ba mai mult, în dialoguri din astea bilaterale, spun lucruri mai concrete, fiindcă este o problemă pentru București, ceea ce alții încearcă s-o prezinte ca un lucru aproape împlinit. Și pentru Chișinău este o problemă. În primul rând, nu primăriile au semnat. În fiecare primărie au semnat câteva persoane: 5, 7, 8, 9, 10 ș.a.m.d., dar nu in corpore. Pe urmă, semnătura unor consilieri nu înseamnă și părerea întregii comunități. Eu cred că noi trebuie să mergem încet, să nu excităm, să nu alimentăm spiritele, fiindcă vin din ăștia foarte aprinși cu ideea Unirii și imediat se găsesc foarte mulți din ăștia care sunt împotrivă. Și atunci baricada noastră care a fost construită în ‘92, pe care noi toți anii aceștia visăm s-o demolăm, să trăim toți într-o societate unită, să fim toți împreună, să fim toți pentru integrarea europeană, noi alimentăm acest conflict, această divizare a societății. Uitați-vă în spațiul ex-sovietic – nicio țară nu este atât de divizată cum este Republica Moldova. Niciuna! Și această divizare este alimentată de partidele politice din extrema dreaptă și extrema stângă. Cred că România nu are niciun interes și vă asigur, oamenii serioși vorbesc cu îngrijorare de acest lucru. România are nevoie la frontiera sa din est de o țară liniștită, de o țară democrată, de o țară care se autoguvernează și nu are nevoie de conflictele acestea.”

Europa Liberă: Relația Republicii Moldova cu Federația Rusă în cel de-al patrulea mandat al lui Vladimir Putin la cârma țării, cum va arăta?

Dumitru Diacov: „Eu sper să arate civilizat, eu sper să arate așa cum e destoinic pentru secolul XXI. Republica Moldova nu are nicio șansă să plece de aici în altă parte. Federația Rusă întotdeauna va manifesta interes pentru această zonă a Europei.”

Europa Liberă: De care interes, ce fel de interes?

Dumitru Diacov: „N-are importanță.”

Europa Liberă: Are importanță!

Dumitru Diacov: „Are importanță, dar pentru noi nu trebuie să aibă importanță. Noi trebuie să fim oameni treji la cap, noi trebuie să ne căutăm de treabă, noi trebuie să nu umblăm încolo-încoace, dar dacă vorbim de integrarea europeană, asta înseamnă legi bune, calitate a producție, disciplină, multe, multe alte lucruri și să fim foarte deschiși cu Federația Rusă. Să spunem: „Noi vrem să cooperăm, noi vrem să conlucrăm”. Federația Rusă are relații bune cu Cehia, de exemplu, sau cu Slovenia, sau cu Slovacia, sau cu Ungaria, sau cu alte țări din acest spațiu, țări foste socialiste. Are bune relații astăzi economice și de altă natură?”

Europa Liberă: Pentru că aceste țări nu au conflicte la baza cărora ar fi stat interesul Federației Ruse.

Dumitru Diacov: „Bine, în unele poate există, dar noi nu putem să-i răspundem Federației Ruse de la replică la replică, că noi nu suntem în stare să ducem această povară pe termen lung.”

Europa Liberă: Eu îl citez pe dl Dodon care zicea că „în 2019, inclusiv cu ajutorul dlui Putin, ar putea să se înceapă o etapă de găsire a unei soluții pentru problema transnistreană” și alții care cunosc bine acest dosar spun că toate drumurile duc către o federalizare. Dvs. ce ziceți?

Dumitru Diacov: „Eu, venind la Dvs. în studio, am auzit declarația ministrului de Externe, care a făcut o conferință de presă împreună cu Karasin, viceministrul de Externe al Federației Ruse, și a anunțat că dl Andrei Neguță, ambasadorul nostru la Moscova, revine în funcție. Și asta este primul pas pentru reglementarea și pentru așezarea relațiilor noastre pe un făgaș normal și constructiv.”

Europa Liberă: Dar tot dl Ulianovschi i-a amintit dlui Karasin despre angajamentul pe care și l-a luat Federația Rusă să-și retragă armata din stânga Nistrului?

Dumitru Diacov: „Bine, trebuie să vorbim despre toate lucrurile, să vorbim liniștit, fără isterie, conștientizând că există o serie de probleme pe care trebuie să le rezolve și Federația Rusă, și Republica Moldova.”

Europa Liberă: Dar Dvs. credeți în șansa rezolvării problemei transnistrene?

Dumitru Diacov: „Eu cred că, mai devreme sau mai târziu, o să se rezolve. Sigur că da. Nu poate Federația Rusă să ducă povara asta pe un termen foarte, foarte lung.”

Europa Liberă: Dar presiuni asupra autorităților statului se vor face?

Dumitru Diacov: „Toate țările mari au genul lor de presiuni asupra statelor mici – directe, indirecte, care le plac țărilor mici, care nu prea le plac –, dar noi nu trebuie să ne pierdem cumpătul. Noi trebuie să fim liniștiți, noi trebuie să conștientizăm că există acest interes. Ce interes al Bucureștiului nu există câteodată specific în Republica Moldova? Există! Al Ucrainei există interes față de Republica Moldova? Există! Da, și tu dacă ești la guvernare sau tu dacă guvernezi Republica Moldova, trebuie să ții cont de interesul Moscovei, de interesul Kievului, de interesul Bucureștiului, de interesul Turciei – de ce nu? De interesul Bulgariei. Și Turcia, și Bulgaria sunt interesate ce se întâmplă cu diaspora lor aici, în Republica Moldova. Și atunci, Chișinăul, dacă tu ești responsabil de actul de guvernare, trebuie să creezi o atmosferă ca cetățenii tăi de naționalitate găgăuză, bulgară, rusă, ucraineană să trăiască confortabil aici, să se simtă confortabil și atunci tu guvernezi, n-ai probleme.”

Europa Liberă: Au venit concluziile Comisiei de la Veneția pe marginea votării reformei electorale, acest vot mixt, care va fi implementat în toamnă în cadrul alegerilor parlamentare. Când vor avea loc ele?

Dumitru Diacov: „Eu mă gândesc că până la sfârșitul anului. Conform Constituției, de la intrarea în vigoare a acestui Parlament sau de la ultimele alegeri, trei luni de zile este absolut legal, constituțional petrecerea alegerilor. Deci, trebuie de așezat și de hotărât…”

Europa Liberă: Nu aveți regrete că ați votat această lege?

Dumitru Diacov: „De ce? Care?”

Europa Liberă: Legea votului mixt.

Dumitru Diacov: „Offf, atâtea discuții… Deja este un fapt împlinit. Ceea ce trebuie să facă un primar, este convingerea mea, Executivul, în primul rând, și toți ceilalți să asigurăm o atmosferă sănătoasă în țară, să asigurăm o competiție liberă a partidelor politice și a subiecților electorali, să asigurăm un vot liber, să asigurăm condiții democratice și atunci obiecțiile acestea vor căpăta altă conotație.”

Europa Liberă: Deci, nu aveți regrete că ați votat această lege?

Dumitru Diacov: „Nu. Nu are sens să discutăm. Codul Electoral în foarte multe țări, mai ales din spațiul acesta ex-socialist, se schimbă foarte des, fiindcă toate națiunile sunt în căutarea celei mai bune soluții.”

Europa Liberă: De ce această îngrijorare a cetățenilor că banul va decide totul?

Dumitru Diacov: „Ideea cu mixtul nu este una proaspătă. Partidul Democrat nu a născocit-o.”

Europa Liberă: Temerile care se acumulează acum că banul va decide totul?

Dumitru Diacov: „Păi, iată, guvernarea va trebui să demonstreze că nu decide banul, dar cetățeanul liber decide acest lucru. Este o problemă foarte mare pentru oricine va câștiga alegerile, dacă ele vor fi în condiții nu prea transparente, nu prea libere, nu prea cinstite. De aceea, eu sper foarte mult că guvernarea, noi toți împreună vom asigura legile și competiția aceasta să fie una deschisă și liberă.”

Europa Liberă: Cum va arăta viitorul Parlament dacă vin 51 de deputați din circumscripție și 50 pe listă de partid?

Dumitru Diacov: „Va fi mai complicat ca astăzi, fiindcă noi nu știm în rândul celor 51 cine va fi, dar, în primul rând, nu va exista monopolul partidelor. Partidele vor fi puse în situație să discute, să negocieze, să caute soluție. Bun, asta îngreunează procesul…”

Europa Liberă: Cum se va crea o majoritate parlamentară, nimeni nu o să se încumete să facă pronosticuri?

Dumitru Diacov: „Nu, eu sper că se va găsi, îs cetățenii noști, cetățenii Republicii Moldova. Oamenii votează, ei vor face promisiuni la oameni că doresc să vină să contribuie la democratizarea țării, la economia de piață. Fiecare își va spune programul său electoral pentru care oamenii trebuie să-l voteze.”

Europa Liberă: Dar interesant, ce va face PD-ul dacă va ajunge în situația să vadă cu cine să mai facă coaliție, cu cei de dreapta sau cu cei de stânga?

Dumitru Diacov: „Nu, în primul rând, Partidul Democrat întotdeauna a făcut coaliție cu partidele de dreapta. În condiții foarte complicate…”

Europa Liberă: Ar putea să vină și timpul când face coaliție și cu un partid de stânga?

Dumitru Diacov: „Eu nu cred, fiindcă, ce înseamnă stânga-dreapta? Dacă și stânga noastră va împărtăși vectorul european, atunci noi trebuie să ne…”

Europa Liberă: Stânga dvs. fiind socialiștii?

Dumitru Diacov: „Stânga noastră, eu nu știu cine va intra, socialiștii, alte partide de stânga. Comuniștii am înțeles că se pregătesc să participe la alegeri. Un singur lucru care noi nu-l vom pune în discuții este vectorul european al Republicii Moldova. Noi nu putem să ne gândim că avem șansă să ieșim la mal, să fim o țară prosperă dacă ne vom juca cu aceste chestiuni, patru ani mergem într-o direcție, am lăsat tot baltă, ne întoarcem, mergem în altă direcție ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Acum, PD-ul așteaptă un răspuns din partea formațiunilor proeuropene la propunerea de a susține un candidat comun la alegerile locale anticipate din Chișinău, dar ați pus carul în fața boului. De ce nu ați căutat mai întâi să discutați cu aceste partide pe care le vreți la negocieri întru identificarea unui candidat comun și după asta să anunțați decizia, dar ați făcut invers?

Dumitru Diacov: „Eu presupun că asta este din cauza timpului limitat, fiindcă alegerile sunt prea aproape. Avem partide gălăgioase, foarte…”

Europa Liberă: Da, dar le-ați pus pe celelalte formațiuni în fața unui fapt împlinit: PD-ul a vrut, PD-ul a decis și voi acum reacționați?

Dumitru Diacov: „Nu, bun. Important nu este procedura cum ajungem, important este rezultatul care urmează să fie și de aceea…”

Europa Liberă: De ce nu ați avut candidatul propriu?

Dumitru Diacov: „Noi avem mulți candidați, dar noi nu vrem să fie dispersat segmentul acesta de centru-dreapta ca să existe mare risc pentru...”

Europa Liberă: Și candidatul dvs. avea să disperseze acest eșichier?

Dumitru Diacov: „Eu nu știu care idee se va cristaliza, în jurul cărei candidaturi se vor uni toate partidele acestea. E clar că trebuie să existe o competiție care ar permite ca un candidat din acest segment centru-dreapta să aibă șansa să câștige alegerile.”

Europa Liberă: Dl Diacov, în teorie e frumos spus, dar în practică nu este chiar atât de frumos.

Dumitru Diacov: „…Ca primarul… Înțelegeți, eu cred că și oamenii trebuie să înțeleagă. Primarul municipiului Chișinău nu trebuie să fie în luptă cu guvernarea sau guvernarea cu primarul viitor. Eu cred că toată lumea trebuie să dorească ca Chișinăul să vină în rând cu lumea, ca Chișinăul să devină într-adevăr un oraș exemplu pentru toată republica. Și din punctul acesta de vedere este foarte mult de lucru în Chișinău. De aceea, eu nu pot astăzi să spun cine va fi candidatul care va acumula sprijin din partea mai multor partide. Nu a rămas mult să vedem toată palitra de candidați, dar până la urmă eu cred că lumea se va determina.”

Europa Liberă: S-a făcut liniște și pace în relația dintre guvernare și Președinție?

Dumitru Diacov: „Eu sunt adeptul păcii și liniștii și cooperării din start. Da, și guvernarea trebuie să facă un pas, dar și președintele trebuie să facă un pas la întâmpinare guvernării, nu trebuie să se rușineze că guvernarea e de altă orientare, să-i spunem așa, strategică. Noi suntem pentru integrarea europeană, ei au fost puțin așa mai în altă direcție. Președintele, în condițiile Republicii Moldova, trebuie să fie un factor de echilibru.”

Europa Liberă: Și acum există o conlucrare?

Dumitru Diacov: „Președintele trebuie să fie moderator, președintele trebuie să fie distanțat de partidul care l-a emanat, fiindcă una a fost Voronin când era președintele ales de Parlament și alegerile prezidențiale și cu alegerile parlamentare erau concomitente și alta este situația de astăzi, de aceea sigur că eu aș fi dorit ca președintele, așa cum și dumnealui a anunțat, eu vreau ca, indiferent de culoarea politică sau de partidul din care eu fac parte, președintele să fie și președintele meu, nu numai președintele unui partid.”

Europa Liberă: Unde veți fi în 27 martie?

Dumitru Diacov: „În 27 martie sper că voi fi acasă, dacă nu va apărea vreo deplasare.”