Andrei Năstase: „Este „un măr otrăvit”, pe care Plahotniuc ar trebui să și-l țină pentru el și pentru Dodon”

Liderul Partidului Platformei DA, Andrei Năstase a anunțat săptămâna aceasta că vrea să candideze la postul de primar general al capitalei, la alegerile care ar putea avea loc – dacă CEC este de acord – peste ceva mai mult de două luni. Astăzi A. Năstase a fost în studioul nostru de la Chișinău, unde Valentina Ursu l-a întrebat dacă nu s-a grăbit cu anunțul, devreme de data alegerilor încă n-a fost precizată oficial.

Europa Liberă: Luni urmează să se decidă data alegerilor parțiale din Chișinău și Bălți. Dvs. deja ați anunțat că sunteți gata să mergeți în această cursă electorală; mandatul primarului va dura până în anul 2019. De ce anunțați atât de repede această decizie?

Andrei Năstase: „Unora li se pare repede, mie mi se pare întârziată; capitala a ajuns într-un anumit moment să nu mai aibă un primar ales de locuitorii capitalei. Avem de la o vreme încoace un primar interimar pus, așa cum ne-a obișnuit deja acest regim, prin atacuri raider la Primăria capitalei. Apelul meu pe care l-am făcut încă în iulie 2017 era adresat dlui Chirtoacă, pe care îl creditam atunci cu prezumția de nevinovăție și pe care îl îndemnam să-și dea demisia, să dea o șansă locuitorilor capitalei pentru a-și alege un primar capabil să rezolve cele mai importante, cele mai stringente probleme ale Chișinăului. Este în întârziere acest demers al nostru, dar nu mai aveam unde să mai așteptăm, pentru că a doua zi după ce am declarat că Platforma Demnitate și Adevăr vine cu un candidat, vine cu un demers de a consolida forțele pro-europene, democratice, anti-oligarhice în jurul unui candidat comun, a doua zi regimul și-a scos la atac arsenalul, minciuna.”

Europa Liberă: Dl Plahotniuc a spus că PD-ul va susține un candidat unic al pro-europenilor.

Andrei Năstase: „Exact așa a făcut-o și în prezidențiale și am văzut că a făcut-o exact pe dos – l-a susținut cu toate mijloacele administrative, mediatice, financiare și de altă natură anume pe Dodon, pe cel cu care, chipurile, astăzi se bate și de care sperie cetățenii că, iată, va veni și va câștiga și în capitală.”

Europa Liberă: Și totuși, dacă această intenție este sinceră, vă ajută sau din contra vă defavorizează sprijinul pe care îl oferă PD, pentru că s-au făcut declarații și după alegerile prezidențiale când a câștigat Igor Dodon.

Andrei Năstase: „Știu…”

Europa Liberă: Și PD-ul a învinuit forțele pro-europene că nu au luat în serios mesajul pe care l-au transmis ei atunci și ar fi neglijat electoratul PD-ului.

Andrei Năstase: „Da, la fel ca și atunci noi am spus: este „un măr otrăvit”, pe care Plahotniuc ar trebui să și-l țină pentru el și pentru Dodon. În ce privește simpatizanții, membrii chiar ai PD-ului care în momentul de față de voie sau de nevoie se află acolo, noi mizăm și pe votul acestor oameni, pentru că la fel ca și toată țara suferă de acest regim și sunt sătui și de PD, și de Plahotniuc, și de tot regimul acesta „binom” Plahotniuc-Dodon, ca și întreaga țară.”

Europa Liberă: Unde ar putea să se ducă voturile votanților democrați?

Andrei Năstase: „Sunt mai multe categorii de votanți. Eu nu sunt analist politic și nici specialist în…”

Europa Liberă: Da, dar sunteți un actor politic pe care trebuie să-l intereseze fiecare sufragiu…

Andrei Năstase: „Am analizat. Este foarte multă lume care de nevoie rămâne astăzi înregimentată, să spun așa, în Partidul Democrat. Au funcție, au statut, sunt dominați de frică, pentru că dacă, Doamne ferește, te dă afară de la un serviciu, nu ai cu ce să-ți întreții familia, copiii, eu știu… părinții. Este și această categorie și pentru ei ne adresăm cu un mesaj foarte clar: să nu dea crezare la tot ce spune Plahotniuc când el vorbește de epurări politice. Categoric, nu! Toți acești oameni sunt bineveniți și pentru vot, dar și pentru a pune umărul pentru a scoate întâi capitala, iar mai apoi și toată țara din mizeria în care a scufundat-o regimul.”

Europa Liberă: Dle Năstase, atunci când la început v-am întrebat dacă v-ați grăbit un pic sau nu să vă propuneți candidatura pentru acest scrutin local și opiniile multora care cred că, totuși, ar trebui să existe un singur candidat pe eșichierul de centru-dreapta, pentru că se arată că e foarte fărâmițat. Și atunci când e dezbinat, șansele de câștig sunt minime.

Andrei Năstase: „Trebuie să știți că aceeași preocupare o avem și noi. Am spus-o de mai multe ori – este nevoie să mergem cu un singur candidat. În momentul de față și cel mai îndreptățit din toate punctele de vedere, inclusiv a ceea ce prezintă sub aspectul structural, sub aspectul mesajului, sub aspectul modului de constituire a partidului, Platforma Demnitate și Adevăr este cea mai îndreptățită să vină cu un candidat. Am făcut apel către colegii noștri de la Partidul Acțiune și Solidaritate pe principiul reciprocității de care ne-am ghidat și în prezidențiale, și mai apoi, pe principiile meritocrației și ale integrității, am cerut sprijinul acestui partid, așteptăm și considerăm că un asemenea sprijin ar fi garanția unui câștig la următoarele alegeri. În lipsa unui asemenea sprijin, sigur că va fi mai complicat, dar asta nu înseamnă că nu vom depune toate eforturile pentru a nu lăsa în continuare orașul pe mâna unei diletante puse la Primărie de Plahotniuc, căreia i s-a croit o echipă din foști activiști ai PD-ului. Iată de ce Primăria este nevoie s-o readucem cetățenilor, iar odată scoasă din această captivitate, să facem așa încât nivelul de trai al locuitorilor Chișinăului să crească.”

Europa Liberă: Ați purtat sau nu negocieri cu lidera PAS și cu această formațiune? Și până la urmă, puteți să ajungeți la un compromis, la un consens, pentru că am auzit voci care spun că ar fi neproductivă din start ideea că „v-am susținut la prezidențiale, trebuie să ne susțineți la locale”?

Andrei Năstase: „N-am venit… Ca să fie clar – cine a lansat o asemenea idee, greșește. Noi nu am venit cu un asemenea demers – „dacă v-am susținut, să ne susțineți”; nu facem asta. Pe noi ne interesează în momentul de față să avem o campanie eficientă, o campanie care poate fi asigurată de niște structuri foarte bine închegate, de oameni. N-o să facă nimeni campanie pentru noi, dacă n-o s-o facem noi, iar să mizăm cumva că un val al nemulțumirii sau un val al votului negativ se va produce ar fi hazardant, iar eu nu am de gând să mă joc cu destinele țării într-un asemenea hal. Pur și simplu, nu putem admite ca lucrurile să se producă de la sine. Deci, ele trebuie influențate.”

Europa Liberă: Ați discutat cu dna Sandu?

Andrei Năstase: „Am discutat. Discuții cu privire la Primărie am purtat încă în vara anului trecut.”

Europa Liberă: Acum, recent?

Andrei Năstase: „Recent am discutat, i-am spus dnei Sandu care este opțiunea Platformei Demnitate și Adevăr și am cerut sprijinul acestui partid și eu cred că acest va veni, pentru că altfel șansele partidei pro-europene în Chișinău scad...”

Europa Liberă: Trebuie să mai discutați și cu alte partide care se consideră în opoziție.

Andrei Năstase: „Am făcut acel apel pe care l-am lansat luni și n-aș vrea acum să împart locuitorii municipiului în unioniști, în stataliști, în pro-UV, pro-UE… Demersul nostru a fost către toți cetățenii, către toți locuitorii municipiului Chișinău. Ne-am adresat către exponenți ai societății civile, către exponenți ai altor partide pro-europene, anti-oligarhice, democratice și ne-am adresat întregii țări, tuturor locuitorilor țării și celor de acasă, și celor din diasporă, pentru că ne-am propus ca această campanie pentru cucerirea Chișinăului să fie o campanie națională, nu doar una locală. Primăria Chișinău este atât de importantă în perspectiva și alegerilor din 2018, încât nu putem s-o lăsăm pe mâna fie a lui Dodon, fie a lui Plahotniuc, fie a vasalilor lor sau nu știu cum să-i spun, a instrumentelor lor.”

Europa Liberă: Dar, apropo, într-o conferință de presă Igor Dodon a menționat că lupta de bază în alegerile locale, dar și cele parlamentare din toamnă se va da între Partidul Socialiștilor și restul partidelor de dreapta.

Andrei Năstase: „Nu vreau să analizez sau să comentez. Atâtea inepții a spus Igor Dodon în perioada de când este președinte și până a fi președinte, încât, dacă m-aș apuca acum să-i comentez inepțiile, apoi…”

Europa Liberă: El zice că este evident că, la următoarele alegeri, stânga politică pro-statalism PSRM va obține o victorie.

Andrei Năstase: „La următoarele alegeri se va lupta adevărul cu minciuna. Se va lupta cetățeanul de rând cu acest regim hibrid Plahotniuc-Dodon. Iată între cine se va da lupta. Și noi, cei de la Platforma DA, ne-am propus ca toți cetățenii țării, indiferent de opțiunea lor politică, geopolitică sau de altă natură, să se consolideze împotriva răului, împotriva celor care pe parcursul a zecilor de ani le-au făcut traiul un chin, le-au făcut din viața lor un iad. Iată a venit momentul adevărului. Am văzut ce s-a produs în perioada în care Plahotniuc controlează Parlamentul, Guvernul și restul instituțiilor. Îl avem pe Dodon ca pe un vasal al lui Plahotniuc, am văzut ce au făcut în toată această perioadă, ar fi putut să facă din Republica Moldova un colț de rai – ai toată puterea, ai toate resursele, ai tot de ce are nevoie o guvernare pentru a schimba în bine lucrurile… Ce au făcut ei? S-au jucat cu soarta oamenilor, s-au jucat cu destinele noastre, pensionarii sunt batjocoriți în continuare, la televizor sunt păcăliți că li se mărește pensia cu 37%, în realitate nici măcar subvenționarea nu s-a produs până la capăt și tot așa. Deci, în momentul de față avem nevoie de o societate consolidată, unită în jurul unei forțe politice pro-europene, anti-oligarhice fie deocamdată…”

Europa Liberă: Dacă ajungeți să fiți primarul municipiului Chișinău, ce priorități veți avea, de unde începeți?

Andrei Năstase: „Viitorul primar va avea două lucruri foarte importante de făcut, pentru că, la nivelul administrației municipale, două chestiuni macro macină Primăria, și anume: haosul și corupția.”

Europa Liberă: Și cum eliminați aceste fenomene din activitatea Primăriei?

Andrei Năstase: „Viitorul primar va trebui să-și facă o echipă cât se poate de competentă din experți, din specialiști; va trebui, și are prerogativele acestea date prin lege, de a-și constitui o echipă de buni specialiști. Noi vom atrage specialiști și din domeniul administrației publice locale și centrale, și din domeniul societății civile, iar acolo unde va fi cazul – și din afara țării. Apoi, sigur că o conlucrare foarte bună cu Consiliul municipal.”

Europa Liberă: Consiliul e pestriț. Dvs. știți prea bine – foarte greu se adună voturi pentru o majoritate.

Andrei Năstase: „E pestriț. Știu că este pestriț, dar va trebui făcute tentative pentru ca acest consiliu să fie determinat să muncească în interesul oamenilor. Un audit amplu a tot ce se întâmplă în municipiul Chișinău, un asemenea audit a existat. Un an în urmă chiar edilul Dorin Chirtoacă a făcut un asemenea audit. Am văzut care sunt carențele în activitatea serviciilor municipale la nivelul direcțiilor din Chișinău, nu s-a întâmplat absolut nimic și s-a rămas doar la acel audit. Odată făcut acest audit, se va vedea la nivelul fiecărei structuri, la fiecare întreprindere, la fiecare serviciu unde se funcționează bine, unde nu se funcționează bine. Cu un corp de control așa cum îl am în proiect se poate eradica corupția de la nivelul întregii Primării. Va fi un proces…”

Europa Liberă: Dle Năstase, pe câți alegători credeți că i-ați convins până acum să vă voteze, spunând aceste priorități?

Andrei Năstase: „Nu le-am terminat… Am spus că sunt două categorii – haosul și corupția. Pe de altă parte, sunt necesitățile și grijile cotidiene ale oamenilor. Sigur că în paralel nu ne vom ocupa doar de asta și vom lăsa într-o parte gropile din drumuri, nu vom lăsa în continuare neiluminate străzile, nu vom lăsa mirosul din capitală, calitatea apei, calitatea serviciilor de la nivelul Primăriei. Haideți să vedem ce se întâmplă cu construcțiile acestea. În momentul de față avem cel puțin peste 2.000 de construcții ilegale în oraș. Se construiește peste spațiul verde, peste un teren de joacă, peste un teren de fotbal al unei foste școli ș.a.m.d. Toate aceste chestiuni sunt în prioritățile noastre, dar nimic nu va putea fi demarat înainte de a elimina din cadrul Primăriei corupția.”

Europa Liberă: De ce vă adresez aceste întrebări? Pentru că electoratul este obosit de mesaje politice.

Andrei Năstase: „Categoric. Eu personal, știți foarte bine, nu am un profil de politician, eu vin din domeniul juridic, eu vin din domeniul societății civile, așa cum au venit și alți primari în marile capitale. Îmi propun ca studiile mele juridice să fie aduse în interesul cetățeanului, așa cum am făcut-o de fiecare dată – atunci când am salvat bugetul de stat cu șapte milioane și ceva de euro pe care voia să-i ia o grupare criminală. Dar toate proiectele noastre la nivel național, și mă refer aici inclusiv la debirocratizare, la demonopolizare, la de-offshorizare, la descentralizare, deci, toate aceste inițiative pot fi implementate la nivel local. Foarte multe afaceri cu Primăria s-au făcut cu firme care în spate aveau acționari ascunși în offshore. Deci, iată asemenea lucruri trebuie excluse. Eliminarea schemelor de înstrăinare a proprietății municipale, așa cum s-a întâmplat în ultimul timp, cel puțin 300 de hectare aparținând municipalității au fost atribuite în mod ilegal, iar asta înseamnă peste șase miliarde de lei neîncasați în bugetul municipal, care în anul acesta constituie patru miliarde 100 de milioane. Iată odată acumulați acești bani, se vor putea crește salariile la nivelul administrației publice locale, se va putea eficientiza structura astfel încât serviciile cetățenilor să fie de o altă calitate, iar corupția categoric să fie eradicată.”

Europa Liberă: Aminteam că mandatul de primar de Chișinău va fi de scurtă durată, până în 2019, dar vreau să-l întreb pe Andrei Năstase: ce ar fi acum mai important pentru Dvs. – să câștigați fotoliul de primar sau să mergeți în cursa parlamentară?

Andrei Năstase: „Ca să renunți la mandatul de primar sau la cel de deputat, trebuie, întâi de toate, să le obții. Nu-i așa? Deci, angajamentul nostru este de a câștiga, în momentul de față de a câștiga Primăria, iar odată câștigată Primăria, sigur că da, va trebui să ne implicăm și în procesul din 2018 la parlamentare pentru a ridica…”

Europa Liberă: Dacă câștigați acest fotoliu, rămâneți la Primărie?

Andrei Năstase: „Mă voi angaja plenar pentru a câștiga Primăria Chișinăului cu toate structurile noastre din Chișinău și din țară; absolut totul vom pune la bătaie pentru a câștiga Primăria, pentru că este prima redută în această luptă cu binomul Plahotniuc-Dodon. Odată numită data alegerilor parlamentare, ne vom implica cu tot arsenalul, inclusiv de pe poziția de primar al Chișinăului, pentru a obține un scor foarte bun și pentru a prelua puterea și la nivel central, iar odată preluată puterea și la nivel central, și în municipiul Chișinău, noi știm ce să facem cu ea – să guvernăm țara în interesul cetățeanului.”

Europa Liberă: Personal pentru Dvs. ce e mai tentant – mandatul de primar sau cel de deputat?

Andrei Năstase: „Cel mai bine e să fiu în sânul familiei. Cel mai tentant mandat este acesta.”

Europa Liberă: Dar dacă v-ați aruncat în această bătălie politică, oricum trebuie să decideți?

Andrei Năstase: „Da, a face alte angajamente, mi se pare prematur, dar tot ce voi face eu va fi consultat cu societatea, va fi consultat cu partenerii noștri și din alte partide astfel încât, odată cucerită capitala, să putem cuceri întreaga țară și împreună că putem transforma Republica Moldova într-o țară în care chiar să vrei să trăiești.”

Europa Liberă: Lupta va fi crâncenă. Asta arată și spiritul din societate. Ați văzut că deja pe rețelele de socializare au apărut filmulețe compromițătoare la adresa lui Andrei Năstase, unde îl arată alături de Igor Dodon…

Andrei Năstase: „Cel care face zilnic aranjamente cu Dodon pe domeniul securității naționale, pe domeniul banilor de la „Metalferos”, pe domeniul banilor de la „Gazprom”, cel care împarte judecătorii împreună cu Dodon, cel care împarte ambasadorii împreună cu Dodon o să-mi pună mie în cârcă orice fel de relații. Bine că a murit Ben Laden, dacă a murit, că, probabil, mi l-ar fi pus și pe acela în cârcă. Cu Dodon n-am mai vorbit de pe timpul când eram platformă civică. Atunci când eram platformă civică, sigur că am protestat împreună cu toată lumea și nu îmi păsa cine este în dreapta – că este Dodon, că este Usatîi sau că este altcineva, sau că este Maia Sandu pe alături –, mă interesau cetățenii Republicii Moldova. Nu aveam de gând să fac politică, din momentul în care am făcut politică, în momentul în care am fost înregistrați la Ministerul Justiției pe data de 24 februarie, nu am mai avut niciun fel de contacte publice cu Partidul Socialiștilor și cu Dodon. Eu sunt omul care n-am mai vorbit cu Dodon dinainte de prezidențiale, mai găsiți-mi-l pe unul care pe ascuns nu mai vorbește cu acesta. Și să-mi pună mie în cârcă așa ceva este…”

Europa Liberă: Dle Năstase, dar știți de ce vi se pune în cârcă? Că totuși nu ați fi sincer atunci când vorbiți despre parcursul european al Republicii Moldova. După ce ați făcut faimoasa declarație „batista pe țambal”, s-au încins spiritele și chiar multe săgeți cu critică dură s-au îndreptat către Dvs.

Andrei Năstase: „Îi îndemn pe toți cei care au exploatat acest subiect la maximum, l-au exploatat fariseic, pentru că eu în acea emisiune la Lorena Bogza am făcut o afirmație întrebat: ce facem cu vectorul european al Republicii Moldova, cu Acordul de Asociere? Și eu am spus-o sacadat: im-ple-men-tăm! N-am renunțat la acest deziderat și n-am să renunț niciodată. Cât privește „batista pe țambal”, era un îndemn pentru toți cei care zbiară „Unirea”, pentru cei care zbiară „integrarea europeană” și n-au făcut absolut nimic nici pentru unul din aceste obiective. Eu sunt omul cuvântului transformat în faptă, iar când am vorbit despre a renunța la retorică, am spus că „cei care s-au ascuns în spatele retoricii și ale flamurilor integraționiste, au furat miliarde, au spălat prin teritoriul Republicii Moldova, prin bănci și prin sistemul de justiție miliardele mafiei rusești concrescute cu cea moldovenească.”

Europa Liberă: Cum vă închipuiți Dvs. că poți să câștigi această bătălie fără ca să compromiți omul, dar să ataci doar ideea?

Andrei Năstase: „Asta e o întrebare mai degrabă pentru Plahotniuc decât pentru mine. Eu n-am vorbit…”

Europa Liberă: Vă sperie aceste lucruri?

Andrei Năstase: „Nu! Nu mă sperie, doamnă pentru că eu am încredere în discernământul cetățeanului Republicii Moldova, eu am încredere în discernământul locuitorilor…”

Europa Liberă: Și dacă mai apar filmulețe?

Andrei Năstase: „Să apară oricât ar apărea. Eu știu cine sunt, eu știu ce am făcut în viață, eu știu pentru cine mă bat. Chiar crede cineva că mie îmi trebuie o funcție sau alta în statul Republica Moldova? Pentru mine, nu! Dar eu nu pot să trăiesc într-un stat batjocorit și eu să fiu unul dintre cei batjocoriți. Iată de ce m-am angajat în această luptă. M-am angajat în această luptă și nu mă sperie aceste atacuri anume pentru faptul că am trecut printr-o asemenea experiență. În prezidențiale nu ați găsit pe nimeni mai atacat, mai linșat decât mine. Eu am trecut prin asemenea experiențe, nu mă sperie. Când ei mă atacau, eu întineream și asta voi face și de această dată – mă voi bate pentru cetățeanul de rând, mă voi bate pentru locuitorul municipiului Chișinău, iar mai apoi – pentru toată țara, pentru că mai mult decât atât nu poți face. Ei – cu arsenalul lor, cu minciuna, cu linșajul, cu televiziunile, cu banii, cu tot felul de scheme; eu – cu sprijinul oamenilor, cu dragostea mea față de ei și a lor față de mine.”