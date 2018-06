Alexei Busuioc: „Vor fi presiuni extraordinare asupra primarilor”

Deseori primarii vorbesc despre lipsa de progrese în domeniul democrației locale și implementării foii de parcurs asumate de guvernare în faţa partenerilor occidentali. Primarul din Capaclia, Cantemir, Alexei Busuioc, spune că este foarte greu de înțeles poziția unor instituții de stat, care nu țin cont de realităţile din administraţia locală, respingând soluțiile propuse de CALM fără a le discuta și, în fine, pun sub lovitură imaginea Guvernului R. Moldova în raport cu instituţiile occidentale.

Alexei Busuioc: „De fapt, noi trăim în două lumi diferite, adică Parlamentul și administrația publică locală de nivelul întâi. În mintea primarilor, mandatul acesta va rămâne ca un pas extraordinar de important în ceea ce privește descentralizarea Fondului rutier. Deci au început în sate să se miște lucrurile. Eu mă duc la sud, vin de la Chișinău, mă duc la Capaclia, vin pe drumul R34 și chiar prin partea asta pe la Comrat zilnic cară și cară mașini cu piatră, deci se cară nebunește.”

Europa Liberă: Asta înseamnă că se îmbunătățește infrastructura drumurilor?

Alexei Busuioc: „Asta înseamnă că undeva cineva… Așa, asta înseamnă că în țară lucrurile merg bine, dacă cară mașinile acestea mari, TIR-urile acestea de tonaj greu. Eu mă întreb și noi deseori mai facem glume între noi, primarii, „dar până în 2017”? Că doar fondul acesta era tot centralizat la Chișinău, la centru, noi nu primeam niciun ban, dar nu se mișca absolut nimic în țară și numai s-a descentralizat – atenție! – nu tot Fondul rutier, doar 50% care au venit la raion și încă dintr-acelea 50% la noi sunt venite 25%. Deci, o părticică foarte mică s-a descentralizat și țara imediat a început să se miște înainte, un progres economic. Practic nu este sat în Republica Moldova care nu și-a făcut măcar un 300, un 500 de metri de drum local.”

Europa Liberă: Dar Dvs. ați fost cel care ați spus că „pentru a atrage investiții în mediul rural, e nevoie de îmbunătățirea infrastructurii”?

Alexei Busuioc: „Sigur, da!”

O părticică foarte mică s-a descentralizat și țara imediat a început să se miște înainte...

Europa Liberă: Adică, cineva a plecat urechea și v-a auzit?

Alexei Busuioc: „O să vorbim și despre urechea aplecată. Întrebarea noastră retorică este: Dar unde erau banii aceștia până acum?”

Europa Liberă: Și răspunsul Dvs.?

Alexei Busuioc: „Păi unde? Cred că și-au făcut case, și-au făcut mai știu eu ce… Vă dați seama, acestea-s sume enorme de bani?! Noi acum ne dăm seama că este vorba despre niște sume colosale și numai o bucățică din suma cea colosală de bani și uitați-vă ce se face, adică noi mai glumim că „băieții și-au făcut care cred că prin Monte Carlo casă, care prin Statele Unite, că ei toți sunt băieți serioși aceștia de la guvernare”. Cât despre urechea aplecată, și urechea aplecată poate fi, pentru că avem trei (foști) primari deputați care într-adevăr ne-au ajutat foarte mult. Deci am făcut un lobby cât am putut noi și cu trei deputați, ei fiind – atenție! – din diferite fracțiuni.”

Europa Liberă: Ștefan Vlas, Elena Bondarenco și Iurie Țap.

Alexei Busuioc: „Și Iurie Țap, da. Noi avem trei primari doar care-s acolo, dar prin intermediul lor…”

Europa Liberă: Acum îs trei deputați?

Alexei Busuioc: „Da!”

Europa Liberă: Ar fi putut să facă mai mult deputații pentru descentralizarea adevărată a puterii locale?

Alexei Busuioc: „Nu, n-au putut. Vorbiți despre acești trei deputați sau în genere Parlamentul?”

Europa Liberă: În general, corpul legiuitor.

Alexei Busuioc: „Da, desigur, au putut să facă foarte multe lucruri. Apropo, nici fondul acesta rutier nu este chiar până la urmă definitivat, pentru că anul trecut niște bani care au rămas Guvernul i-a luat înapoi, n-au mers în sold pentru anul ăstlalt, dar i-au luat înapoi. Deci nici lucrul acesta nu este definitivat până la urmă. Noi acum banii îi cheltuim, facem dintr-odată tot, ca să nu mai rămână niciun ban pentru anul viitor, că un primar deștept face deseori niște calcule.”

Europa Liberă: Până la urmă, meritul că se construiesc acești peste o mie de kilometri de drum aparține puterii?

Alexei Busuioc: „Care? Cu aceștia o mie de kilometri de drum și-au făcut programul electoral al guvernării. Aici sunt două lucruri distincte. Fondul rutier, care vine – vrei, nu vrei vine deja –, conform legislației cade în primărie…”

Lasă-i să investească bani, că noi, oamenii, știm ce o să alegem...

Europa Liberă: În bugetul local…

Alexei Busuioc: „Așa… Și acestea o mie de kilometri care au fost promise. De exemplu noi, Capaclia, n-am intrat acolo, pentru că, mă rog, eu îs primar independent… Dar sunt alți independenți care au nimerit în această conjunctură de o mie de kilometri. Bine, eu văd că au profitat unii colegi din raion, chiar deja au făcut 500-600 m de asfalt. Lumea văd că-i mulțumită, chiar și dacă-i un proiect electoral. E clar că e electoral sută la sută, dar lasă-i să investească bani, că noi, oamenii, știm ce o să alegem.”

Europa Liberă: Dle Busuioc, dar și în tagma dvs. părerile sunt împărțite.

Alexei Busuioc: „Da!”

Europa Liberă: Primarii care au culoarea partidului de guvernământ nu abordează atât de insistent problemele, ei spun că nu sunt persoane cu oftatul, ci mai degrabă cu rezolvatul problemelor.

Alexei Busuioc: „Nu că nu le abordează, le abordează, doar că ei sunt un pic mai rezervați, pentru că ei fac parte din arcul acesta guvernamental. Sunt primari foarte buni de la PD, doar că ei nu pot să-și exprime tot ce gândesc, pentru că ei fac parte din guvernare și la un moment dat să nu fie acuzați din interior deja de sabotaj sau mai știu eu ce, că ei au acolo tot felul de pârghii cu care să stopeze…”

Vă dau garanție că-s maximum 300 de primari care sunt pentru Partidul Democrat...

Europa Liberă: Dle Busuioc, din 900 de primari mai mult de 600 sunt deja în carul partidului de guvernare.

Alexei Busuioc: „Asta-i ceea ce credeți Dvs., asta-i numai partea de sus a aisbergului; în realitate, fiți sigură că nu-s mai mult de vreo 200, restul îs veniți cu anumite interese. N-o devenit nimeni mare PD-ist. Să știți lucrul acesta. Acolo se raportează 600, eu vă dau garanție că nu-s mai mult de 250, maximum 300 de primari care într-adevăr sunt pentru Partidul Democrat.”

Europa Liberă: Toată această armată mare de primari își dorește descentralizarea adevărată a puterii?

Alexei Busuioc: „Cam 80 la sută ne dorim descentralizarea adevărată, reală; mulți, nu toți…”

Europa Liberă: Și dacă aceștia 600 sunt în carul puterii, ei pot să aducă suficiente argumente ca această descentralizare să se facă nu doar pe hârtie, dar în realitate?

Alexei Busuioc: „Eu cunosc primari din PD care luptă într-adevăr în interior și luptă foarte tare, doar că deseori interesele economice sau de altă natură pe dânșii îi dau la o parte. Și eu știu primari care au intrat în coliziune directă cu conducerea Partidului Democrat și-s puși de o parte și stau așa, în stand-by, cum s-ar zice, deoarece cred că totuși interesele de a se afla la putere sau de a rămâne la ciolan îs atât de mari, încât o voce de undeva de acolo de prin țară sau de printr-un oraș nu se mai aude deja. Ei au complet alte interese. Îmi pare rău că se întâmplă așa. Mai în glumă, mai în serios spuneam că, dacă ar fi un partid al primarilor care să intre în Parlament, noi am putea face foarte multe lucruri, la care am stat după asta și am analizat așa, văzând ce zic colegii din România, că ei au foarte mulți primari ajunși în Senat și în Parlament. Cum au intrat acolo, parcă le pune o injecție cineva – îs schimbați totalmente, parcă nici n-au mai fost primari. Aici e nedumerirea: Cum tu ai fost primar de la firul ierbii de acolo din țară și ajungi sus și iuți de toate? Deci sunt niște lucruri care un pic cred că țin și de educație…”

Știu primari care au intrat în coliziune directă cu conducerea Partidului Democrat...

Europa Liberă: De ceva timp se insistă pe ideea că problemele satului sunt și problemele statului, iar tot de la dvs., primarii, aflu că guvernarea locală nu ajunge să fie de importanță națională.

Alexei Busuioc: „Dar de unde ați luat Dvs. formula asta, că mi-e interesant? Durerile satului sunt și…”

Europa Liberă: Problemele satului sunt problemele statului.

Alexei Busuioc: „Cine a spus asta, că eu n-am auzit-o? V-am spus că noi trăim, de fapt, în două lumi paralele. Acum noi mulți am vrea să ne lase în pace măcar mandatul acesta să-l ducem până la urmă și să lucrăm pentru societate, de fapt pentru satele noastre care ne-au ales, pentru că sunt prea multe presiuni. Sunt presiuni și eu am spus-o și prevăd lucrul acesta – cu cât vom fi mai aproape de alegeri, vor fi presiuni extraordinare asupra primarilor.”

Europa Liberă: Adică, ce fel de presiuni mai pot fi exercitate?

Alexei Busuioc: „Păi, când tu ai o familie și când tu ești chemat de colaboratorii aceștia din Anticorupție, și tu te duci la dânșii în birou, dar nu știi ai să mai ieși sau nu mai ieși de acolo sau vei fi încătușat, deci sunt niște lucruri care te umilesc și te fac mai supus. El în firea lui totuna rămâne în picioare, dar ca să dea impresia cuiva de acolo că el e în buzunarul cuiva, el deseori merge la niște lucruri…”

Europa Liberă: Și Dvs. vorbiți despre aceste lucruri, constatați aceste situații, ținând cont de faptul că Republica Moldova se clădește ca un stat de drept, ca un stat unde democrația funcționează, ca un stat unde se fac reforme în interesul cetățeanului…

Alexei Busuioc: „Bine, ca să facem, deși știm că el nu este un stat de drept, dar noi ne acomodăm la statul de drept existent, de drept – clar lucru – cum este el; noi îi zicem de drept, dar poate fi luat și între ghilimele lucrul acesta. Deci, acomodarea asta, v-am spus că pe foarte mulți primari îi reduce la tăcere, îi reduce la inactivitate. Chiar și în cadrul CALM-ului mai suntem acolo, câți am mai rămas, vreo câțiva primari care mai dăm din coate, încercăm din răsputeri ca să mișcăm niște lucruri, ca să le aducem pe tavă. Noi avem tot, avem și expertiza, avem și practica, avem absolut tot și le dăm mură în gură la deputați – numai ia și votează, cum s-ar zice. Clar lucru că mai cizelează în funcție de interesele pe care le au.”

Europa Liberă: Și de ce nu se dorește?

Alexei Busuioc: „Păi, dar nu mă întrebați pe mine, că eu nu sunt deputat. Eram înainte un pic mai optimist, astăzi poate-s mai informat și de aceea îs mai puțin optimist.”

Europa Liberă: Dar relația primar-cetățean astăzi la ce se reduce?

Alexei Busuioc: „Păi, cetățenii au început să devină un pic mai versați, să le zicem așa. De-acum când vin la primărie sunt unii care își știu drepturile. Știți, asta pe de o parte mă bucură foarte mult…”

Europa Liberă: Deci, populația e mai informată, începe să-și cunoască drepturile?

Alexei Busuioc: „Un pic mai informată, nu tare. Și aici e punct, pentru că obligațiunile nu le atinge. Tare mă tem să nu ajungem noi la un stat de asistați social și să-i folosească cineva doar ca mașină de vot cum, din păcate, au făcut și foarte mulți colegi de-ai noștri de peste Prut.”

Europa Liberă: Primăria în sondaje rămâne a fi una dintre puținele instituții ale statului care se bucură de încrederea cetățeanului, iar dacă Dvs. vorbiți despre felul cum își exercită mandatul astăzi un șef de localitate, ar putea să piardă și această încredere?

Alexei Busuioc: „E strigător la cer! Da, aveți dreptate și mai ales vă dau dreptate – știți unde? – că oamenii deseori judecă persoana după anumite standarde. Ai dosar? „Apoi dar acesta-i hoț”. Și astăzi ca să te murdărească cineva, chiar poți să fii un băiat extraordinar sau o fată extraordinar de bună, cu capacități, dar tu ai dosar și satul deja se uită un pic altfel la tine. Și se pornesc chiar tot felul de zvonuri din astea prin sat: „Ați auzit ce-a făcut? D-apoi el a furat, măi, acolo! A făcut ferească Dumnezeu ce-a făcut!”… Și toate lucrurile acestea când încep să le dezvolte, oamenii pot să-și piardă încrederea și în ultimul bastion.”

Europa Liberă: Dacă se discreditează statutul acesta al primarului, ce mai rămâne?

Alexei Busuioc: „Popa, Biserica, probabil. Nu știu, cred că popa mai rămâne, Dumnezeu, nu știu, căci dacă mai discreditezi și primarul la ora actuală…”

Europa Liberă: Dar lucrul acesta se întâmplă?

Aceștia îl lovesc din toate părțile, dar primarul stă în picioare și-și duce mandatul până la bun sfârșit...

Alexei Busuioc: „Da, da, se întâmplă, pentru că la un dosar făcut primarului satul imediat reacționează, ca de fapt și în oraș. Ai un dosar, imediat știe și presa tot, tot știe. Și oamenii deja, chiar dacă s-au uitat cândva cu simpatie, cu respect, acum zic: „D-apoi el are dosar, băiatul, degeaba nimeni nu-ți face dosar…” Știți cum e percepția poporului, dar până la urmă noi înțelegem. Eu deja mă uit că dacă a ieșit cineva de prin dosare acestea, are dosare și el șede în picioare și zâmbește – eu știu câte dosare are el, are vreo două-trei săracul, vai de capul lui, dar el zâmbește – mă mândresc cu breasla asta că, uite, bravo, stă în picioare. Aceștia îl lovesc din toate părțile, dar primarul stă în picioare și-și duce mandatul până la bun sfârșit.”

Europa Liberă: Am reținut o declarație pe care o făcea un demnitar tot la microfonul Europei Libere, spunând că la o întâlnire cu primarii foarte mulți edili s-au plâns că localitățile continuă să-și ducă viața într-o sărăcie lucie, dar primarii ar trebui să știe că așa cum e sărăcie în sat, așa e sărăcie mare în întregul stat.

Alexei Busuioc: „Aici vrei, nu vrei ajungi la lozinca unioniștilor. Dar care-i soluția? Unirea, mă! Și înțelegeți…”

Europa Liberă: Cum scapă Moldova de sărăcie?

Alexei Busuioc: „Eu cred că câteodată poate se face lucrul acesta intenționat. Nu știu, știți când omul așa de tare se dezgustă de statul ista, Republica Moldova, că de-acum când te uiți la atitudinea oamenilor când noi vorbim că suntem suverani, independenți, oamenii vor, nu vor zâmbesc. Și în zâmbetul acela tu de fapt citești – cine poate citi anumite lucruri – care suveranitate, care democrație, despre ce vorbiți voi acolo? Sărăcia a fost și ea continuă, devine tot mai profundă și mai profundă.”

Europa Liberă: Dar ce înseamnă această sărăcie? Cum o descrieți Dvs.?

Alexei Busuioc: „În primul rând, lipsa de infrastructură și în al doilea, lipsa de educație. Iată acestea-s două elemente pe care eu le văd la ora actuală cele mai importante, pentru că noi avem foarte mulți, dar extraordinar de mulți asistați social. Oameni care nu fac absolut nimic și primesc bani.”

Europa Liberă: Deci, persoane care beneficiază de asistență socială?

Alexei Busuioc: „Da! Și – atenție! – noi avem mătuși prin sat care au lucrat toată viața, câte 30-40 de ani a lucrat cu sapa pe deal, săraca femeie, și ea primește vreo 800-900 de lei, dar asistatul social primește 1.000-2.000 de lei, 2.500, depinde de copii sau ce mai are el acolo.”

Europa Liberă: De ce nu ați bătut alarma la autoritățile statului?

Alexei Busuioc: „Dar noi batem, noi batem, dna Valentina, dar noi nu avem acces la Parlament…”

Europa Liberă: Și să faceți ordine odată și la acest capitol, pentru că deseori s-a vorbit că foarte multe persoane parazitează în baza acestui ajutor social care este oferit de stat. Primarul cunoaște fiecare persoană…

Alexei Busuioc: „Desigur, cunoaștem; cum zicem noi, cunoaștem la fiecare și mărimea la pantofi în sat.”

Europa Liberă: În atâția ani nu s-a putut face ordine în aceste liste ale persoanelor care au nevoie de un ajutor din partea statului?

Cum zicem noi, cunoaștem la fiecare și mărimea la pantofi în sat...

Alexei Busuioc: „Nu, nu! Și mai mult decât atât am să vă spun – este interzis ca noi să publicăm lista asistaților social care și cât primește. Informația este confidențială.”

Europa Liberă: Dar Dvs. îi cunoașteți pe sătenii care beneficiază de acest ajutor?

Alexei Busuioc: „Sigur! D-apoi cum să nu-i cunosc? Eu îs primar, eu știu multe lucruri. Noi am învățat o bună parte din societate să paraziteze, efectiv să paraziteze. Iată astăzi eu caut să ridic acolo un garaj pentru o mașină pe care trebuie s-o aduc din Austria, o autoincendiară. Și într-un sat cu peste două mii de locuitori eu nu am de unde să iau oameni, dar eu am o grămadă de asistați social și eu mă duc la Oficiul forței de muncă. Am găsit vreo trei-patru, dar ei nu vor să lucreze. Și noi plătim doar. Mă înțelegeți? Astăzi tu nu ai efectiv cu cine lucra în țară. Oamenii au lăsat mâinile în jos. Eu nu știu ce se întâmplă cu țara acum, dar demoralizarea aceasta a societății are să-și arate impactul în alegerile parlamentare unde oamenii nici n-au să iasă să voteze, ceea ce ar fi o foarte mare greșeală. Chiar astăzi am vorbit, am avut o întrunire cu femeile de la grădiniță, că eu trebuie să închid pe o lună grădinița acum, ca să putem exista până în decembrie. Deci, noi căutăm diferite soluții; gata, noi suntem „pe burtă”. Și femeile îmi spuneau „dle primar…”, că eu le ziceam: „Fetelor, nu pot eu să hotărăsc întrebarea; aceasta-i o întrebare de competența Parlamentului”. Să vedeți cu ce replici față de Parlament veneau și eu le spuneam: „Păi, iată când au să vină să vă povestească în noiembrie sau când au să fie alegerile parlamentare, în decembrie sau când au să vină ei, acolo spuneți oful vostru”. „Nici nu ne ducem la vot”, spuneau ele. Aici am înțeles că e o apatie totală, când oamenii deja nici nu mai vor să iasă la vot. Asta ar fi cea mai mare greșeală!”

Europa Liberă: Dar în campania electorală, actorii politici vor veni și vor face iarăși promisiuni?

Alexei Busuioc: „Eu cred că o să le vină greu, din ce în ce mai greu o să le vină cu minciunile, cu poveștile. Și oamenii au devenit și cam brutali. V-am spus că-s două elemente pe care eu le văd – infrastructură și educație. Dacă infrastructura câteodată poți s-o faci și să ai și apă, și canalizare și tot, dar educația este o problemă foarte mare, după care necazurile, grijile acestea cotidiene ale oamenilor de la sate… Și când au să vină parlamentarii, ei au să simtă nu că discuții, acolo nici nu știu dacă o să fie discuții cu mulți, o să fie chiar un fel de replici tăioase…”

Din banii noștri publici își iau laurii lor...

Europa Liberă: Dar pomenile electorale ar putea să-i facă pe alegători să ierte, să uite greșelile politicienilor?

Alexei Busuioc: „Acești care-s asistați social, da, pentru că ei așa au fost educați, el știe că trebuie să-i dea cineva. Și dacă-i dă cine-i dă, el…”

Europa Liberă: Dar ajutorul acesta de la stat nu e din buzunarul partidului, e din vistieria statului?

Alexei Busuioc: „Păi din banii noștri publici își iau laurii lor, că asta noi am făcut, partidul de guvernământ. Așa au făcut și comuniștii, așa fac și aceștia. Aici e problema că cineva, aflându-se la cârmă, dirijează cum vrea el cu banii și face ce vrea, deși îs banii noștri, că nu-s banii lui din buzunar.”