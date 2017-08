Alexandru Tănase: „Dacă moldovenii decid că nu mai are rost să păstreze acest stat, nu au decât să-l lichideze. Constituţia permite acest lucru”

Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a declarat Europei Libere că, în opinia sa, Moldova este un proiect politic eșuat și asta se datorează, în primul rând, moldovenilor înșiși. Iată-i argumentele, într-un interviu cu Valentina Ursu:

Europa Liberă: Pentru că suntem în ajunul Zilei independenței Republicii Moldova, să vă întreb: După 26 de ani, continuă construirea statului sau se prăbușește și acea piatră de temelie care a fost pusă acum 26 de ani?

Alexandru Tănase: „Republica Moldova rămâne a fi un proiect eșuat, deocamdată, este o epavă, nu am reușit să ne mișcăm nici la una dintre cele mai importante poziții care sunt necesare pentru consolidarea unui proiect statal.”

Europa Liberă: Cine își asumă responsabilitatea pentru eșuarea acestui stat?

Alexandru Tănase: „Primii responsabili sunt cetățenii Republicii Moldova, deoarece ei sunt cei care, prin votul lor, formează puterea politică în stat. În cei 26 de ani de zile de independență, Republica Moldova a fost guvernată de guverne instituite în mod legal și democratic.”



Europa Liberă: Dar acești exponenți au pus mereu în capul mesei interesul național, astfel încât lucrurile să meargă în direcția cea bună, să fie, cel puțin, comparabil, așa cum s-a întâmplat în Țările Baltice?

Alexandru Tănase: „Nu ne putem compara cu Țările Baltice, nici la un capitol, deoarece Țările Baltice sunt populate de popoare distincte, care au conștiință națională foarte clară, care au în memoria lor națională apartenența la spațiul valoric european; ei niciodată nu au ezitat, chiar dacă au avut mai multe dispute interne. Au trecut și ei prin crize cumplite – crize economice, crize politice. Este suficient să menționăm că în Lituania președintele țării a fost demis prin impeachmentul Curții Constituționale, că au trecut prin situații extrem de complicate, dar niciodată nimeni nu a ezitat atunci când era vorba de anumite chestiuni de ordin național, cum ar fi...”

Europa Liberă: Lăsați să se înțeleagă că problema identitară ar fi cea mai mare problemă a societății?

Alexandru Tănase: „Fundamentală. Atâta timp cât nu știm cine suntem și ce vrem și care este locul nostru în istoria continentului european, evident că ne vom mișca haotic, ceea ce se întâmplă și la noi.”

Europa Liberă: Domnule Tănase, ați tălmăcit articolul 13 din Constituție, dar el rămâne a fi unul buclucaș în societate, pentru că anumiți politicieni, totuși, continuă să vorbească despre așa-zisa limbă moldovenească, pe când există și argumentul științific că limba pe care o vorbesc trăitorii de aici este limba română și există și acest verdict al Curții Constituționale. De ce nu e o lecție pentru întreaga clasă politică, ca să nu mai buimăcească lumea?

Alexandru Tănase: „Deoarece Republica Moldova este succesorul fostei Republici Sovietice Socialiste Moldovenești, care este o creatură stalinistă și trebuie să ținem cont de faptul că atunci când au venit sovieticii și au anexat acest teritoriu, ei, de fapt, au exterminat elitele intelectuale, ei au încercat să creeze un soi nou de om sovietic sau națiune distinctă moldovenească. Acest proiect iarăși a eșuat odată cu proclamarea independenței, dar după ’91, când ne-am pomenit cu toții că trebuie să luăm soarta propriei noastre țări în mâini, fosta nomenclatură comunistă, în mod foarte abil, a preluat controlul asupra economiei acestei țări, asupra politicii acestei țări și au continuat să implementeze acele proiecte staliniste care sunt favorabile Federației Ruse.”

Europa Liberă: Dar ați fost și Dvs. exponentul acestor guvernări și trebuia să vă implicați ca să schimbați percepția, realitățile.

Președintele actual al Republicii Moldova a fost ales, în special, de grupurile minoritare. Și el se comportă ca atare; el este președintele găgăuzilor, este președintele celor care sărbătoresc 9 mai, mai puțin președintele moldovenilor.

​Alexandru Tănase: „Realitatea nu poate fi schimbată! Moldovenii sunt aceiași români, vorbesc limba română, facem parte din spațiul cultural, valoric, etnic românesc și nu ai cum să schimbi această realitate. Problema este alta – moldovenii nu votează, moldovenii sunt foarte supărăcioși și când se supără pe anumiți politicieni, în loc să-i sancționeze prin votul lor, stau acasă. În schimb, grupurile minoritare sunt foarte active. Exemplul fostelor alegeri prezidențiale a demonstrat foarte clar că președintele actual al Republicii Moldova a fost ales, în special, de grupurile minoritare. Și el se comportă ca atare; el este președintele găgăuzilor, este președintele celor care sărbătoresc 9 mai, mai puțin președintele moldovenilor. Am văzut că organizează acum, o să cânte împreună cu preoții „Katiușa” în Piața Marii Adunări Naționale; n-am auzit să fi fost anunțat măcar un eveniment legat de Ziua independenței.”

Europa Liberă: A anunțat Guvernul un program.

Alexandru Tănase: „Eu mă refer la șeful statului. Ultimele alegeri pe care le-am parcurs au fost alegerile șefului statului, unde moldovenii n-au votat și au votat cei care au fost mai activi și până la urmă nu poți să le reproșezi. Votul este o facultate – vrei…”

Europa Liberă: Dar mulți vă reproșează Dvs. că ar fi vina Curții Constituționale că a revenit la modificarea sistemului de alegeri a șefului statului prin vot direct și, iată, acea ambiție a Curții Constituționale a făcut ca lucrurile în Moldova să se împotmolească și mai tare, aducându-l pe Igor Dodon în fruntea țării?

Alexandru Tănase: „Este o abordare foarte simplistă și absolut inexactă. Să reproșezi unei instituții faptul că moldovenii nu iese la vot, iar grupurile minoritare s-au folosit de această situație. Care-i problema? Oamenii au obținut posibilitatea să voteze și au avut de unde alege – au fost doi candidați…”

Europa Liberă: Poate s-a grăbit atunci Curtea Constituțională și a luat acea decizie de a se reveni la alegerea statului prin vot direct?

Alexandru Tănase: „Nu are cum să se grăbească… Nu are Curtea cum să se grăbească. Curtea a fost chemată să răspundă la o întrebare și nicio Curte Constituțională din lume nu se eschivează atunci când este chemată să răspundă la o întrebare. Mai mult ca atât, trebuie să ținem cont de faptul că alegerile directe au fost în programul electoral al Partidului Liberal Democrat din Moldova, al tuturor…”

Europa Liberă: Din care ați făcut parte și Dvs.?

Alexandru Tănase: „…al tuturor partidelor politice. Mai puțin comuniștii. Aceștia au fost uncii care nu au mers pe această linie. Să ne amintim că am făcut și un referendum în acest sens. Adică, clasa politică a dorit alegeri directe. Și cei care sunt astăzi în opoziție, și cei care sunt astăzi la putere – toți au declarat că-și doresc alegeri directe ale președintelui. Altă formulă de a debloca acel impas instituțional în care ne-am pomenit noi și care genera alegeri anticipate o dată la doi ani de zile nu exista. Pur și simplu, nu exista. Și în sensul acesta, Curtea a rezolvat o problemă. Acum faptul că cetățenii Republicii Moldova preferă să voteze trecutul și nu vor să vadă, de fapt, ce au votat și care este viitorul, care sunt valorile lumii civilizate; faptul că cetățenii Republicii Moldova dorm și se trezesc în ORT și în propaganda rusească, nu-l poți reproșa unei instituții, în general…”

Europa Liberă: Dar reproșăm statului Republica Moldova că nu poate să-și facă ordine pe teritoriul său, inclusiv atunci când e vorba de această propagandă?

Alexandru Tănase: „Nu vrea, nu dorește. Ce înseamnă nu poate? Este suficient să adopți o lege și să închizi toate posturile rusești și să ne decuplăm odată pentru totdeauna de spațiul informațional rusesc și lucrurile se rezolvă. Au făcut-o ucrainenii, au făcut-o balticii. Nu-i nicio problemă. Nu-i o problemă în cazul în care, să zicem, ar rula filme în limba rusă; sunt foarte mulți care le privesc și le admiră, dar asta nu înseamnă că sub acest pretext, sub paravanul anumitor filme sau emisiuni culturale rusești, trebuie să fie infiltrat în metalul colectiv, percepția că noi și acum suntem parte a Uniunii Sovietice, perpetuarea acelui cult, ca să zic așa, comunist al victoriei din ’45 ș.a.m.d. – toate chestiile acestea sunt împotriva statului Republica Moldova. Și cei care guvernează nu ar trebui să ezite. Eu cred că ar trebui să închidă, imediat trebuie închise toate posturile și toate emisiunile, tot ceea ce poate fi asimilat cu propaganda sovietică.”

Europa Liberă: Și efectul va fi cel scontat…

Alexandru Tănase: „Da, am avea altă țară.”

Europa Liberă: …întrucât sunt și voci care spun că ar putea să fie un bumerang? Din contra, să caute și mai mult cei care s-au obișnuit cu acele programe rusești să le caute și în continuare?

Când îți arată toată ziua filme militare rusești, cum soldatul sovietic îi bate pe toți, în timp ce noi avem jumătate din teritoriul țării ocupat de armata rusă. Păi, noi suntem prinși undeva așa între coloana a cincea și salonul nr. 6, arată mai mult a casă de nebuni decât a stat funcțional.

​Alexandru Tănase: „Nicio problemă. Să le caute. Suntem, totuși, o societate democratică. Internetul, slavă Domnului, nu poate fi cenzurat. Nu au decât cei care nu pot trăi fără Kiseliov și fără emisiunile sale, nu au decât să le caute și să le vadă pe internet. Dar din punctul de vedere al educației și al spiritului civic, dispariția acestor emisiuni, în primul rând, ar genera dispariția coloanei a cincea sau, hai si zicem așa mai exact, ar diminua considerabil potențialul său de acțiune. Doi la mână: Într-o perspectivă de cinci, șase, șapte ani de zile, noi am trăi în altă țară, deoarece am obține cetățeni educați pe alte valori, dar nu pe valorile sovietice. Când îți arată toată ziua filme militare rusești, cum soldatul sovietic îi bate pe toți, cum soldații ruși omoară cecenii, îți bagă emisiunile lor, în timp ce noi avem jumătate din teritoriul țării ocupat de armata rusă. Păi, noi suntem prinși undeva așa între coloana a cincea și salonul nr. 6, arată mai mult a casă de nebuni decât a stat funcțional.

Când șeful statului declară că vrea să meargă să le dea distincții de stat celor care au omorât cetățenii Republicii Moldova, celor care sunt agresori… Când vorbim de agresiunea militară, acest fapt este constatat în actele Parlamentului Republicii Moldova, Guvernului Republicii Moldova, hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului, summitul de la Istanbul, nu există nimeni care ar avea altă poziție, cu excepția rușilor și a domnului Dodon și atunci când Domnia sa declară că vrea să meargă să le dea distincții de stat - sincer să fiu, nu asta m-a uimit -, de fapt, este clar că dl Dodon acționează în interesul statului rus și nicidecum nu în interesul Republicii Moldova. Este evident acest lucru.”

Europa Liberă: Deși el spune peste tot și cu diferite ocazii că este statalist, că este cel care va consolida statalitatea?

Alexandru Tănase: „Ce înseamnă „statalist”? Nu există asemenea cuvânt nici într-o limbă. Este o calchiere din limba rusă, este o invenție pentru fosta nomenclatură comunistă, care și-au găsit un refugiu în a se denumi „stataliști”. Nu există așa ceva! Dar să duc până la capăt acest gând: M-a deranjat nu atât ceea ce a făcut dl Dodon, deoarece el mereu a făcut acest lucru, că nu a existat nicio reacție consolidată la aceste acțiuni. Am văzut ultimul său interviu pe ITAR TASS, unde în mod clar își blamează propria țară, își blamează propria Armată Națională, unde-și bate joc de propria Armată Națională în calitate de comandant-șef…”

Europa Liberă: El depășește limitele Constituției pentru a fi atras la răspundere pentru gesturi, pentru implicare, pentru declarații, pentru acțiuni?

Alexandru Tănase: „Eu cred că da. Curtea Constituțională a adoptat o hotărâre foarte interesantă în acest sens, prin care a stabilit că jurământul președintelui Republicii Moldova nu este o formalitate, ci este un angajament juridic. Or, încălcarea acestui jurământ face incompatibilă persoana care a fost aleasă ca președinte pentru funcția de șef al statului. Și eu cred că dl Dodon deja a trecut demult această linie roșie prin incitări la separatism. Eu nu înțeleg cum poate un șef de stat să instige la separatism prin mesaje? Și o face în mod evident.”

Europa Liberă: Cum interpretați Dvs. această incitare la separatism?

Alexandru Tănase: „Somnul rațiunii naște monștri. Și iarăși revenim la începutul discuției noastre – cetățenii Republicii Moldova sunt cei care l-au ales și cei care tolerează. Uitați-vă cum îi crește ratingul. Înseamnă că asta vor moldovenii. Nu poți să impui nimănui libertatea. Libertatea e o valoare, dacă ea este o valoare, înseamnă că tu lupți pentru ea, dacă nu, înseamnă că o vei pierde.”

Europa Liberă: Apropo, eu vreau să vorbim, deși am mai discutat la acest subiect, despre atribuțiile șefului statului într-o republică parlamentară. Dl Dodon a știut foarte bine atunci când a candidat pentru funcția de șef de stat care-i sunt atribuțiile, ca imediat după ce a ajuns în fotoliul prezidențial să zică că are prea puține și că chiar voia să țină sfat cu poporul ca să i se mai acorde și alte atribuții, dar a fost și avizul Comisiei de la Veneția că-i sunt suficiente cele pe care le are.

Alexandru Tănase: „Mai mult, mai mult. Eu vreau să vă spun că avizul Comisiei de la Veneția face imposibilă atribuirea oricăror noi competențe șefului statului. El nu a fost tradus în limba română, din păcate, și nu a fost promovat. Toată lumea s-a focusat pe celălalt aviz, legat de sistemul electoral, care este mult mai puțin important, din perspectiva mea. Avizul pe inițiativele prezidențiale este mult mai important și ar fi bine să-l traducă cineva și să-l distribuie ca să vedem exact…”

Europa Liberă: Dar ce e important acolo?

Alexandru Tănase: „În esență, Comisia de la Veneția a spus foarte clar exact ceea ce a spus și Curtea Constituțională: Schimbarea procedurii de alegere a șefului statului nu schimbă forma de guvernământ. Republica Moldova rămâne a fi un stat parlamentar; oferirea oricăror noi competențe șefului statului ar genera noi conflicte instituționale. Comisia de la Veneția a remarcat că, de fapt, Curtea Constituțională, prin hotărârea din martie anul trecut, a rezolvat o problemă prin revenirea la alegerile directe, eliminând alte posibilități de instabilitate instituțională, inclusiv dizolvarea Parlamentului, iar acum inițiativele dlui Dodon, de fapt, urmăresc instituirea acelorași mecanisme. Și este imposibilă orice discuție. Sigur, în cazul în care le abordăm din punct de vedere democratic, orice discuție privind acordarea unor noi competențe președintelui Dodon în calitatea pe care o are.”

Europa Liberă: Atâtea voci sunt care vorbesc despre un eventual impeachment, chiar credeți că se poate ajunge? E o procedură foarte grea și nu e chiar atât de ușor un președinte ales prin vot direct să fie destituit din funcție.

Alexandru Tănase: „Președintele Paksas al Lituaniei a fost destituit din funcție de Curtea Constituțională ca rezultat al activității a trei comisii de anchetă parlamentare. Apropo, motivele pentru care a fost destituit Paksas sunt jocuri de copii comparativ cu argumentele pe care le furnizează dl Dodon parlamentarilor, dacă ei ar dori să facă acest lucru.”

Europa Liberă: Dar tot Dvs. ați spus că îi crește ratingul președintelui?

Alexandru Tănase: „Asta mai puțin contează.”

Europa Liberă: Și dacă crește ratingul și încerci să-l aduci până la impeachment, atunci ar putea să ajungă a fi o victimă politică și lumea încă și mai mult să-l sprijine?

Alexandru Tănase: „Păi, elitele în general trebuie să decidă care este rolul lor: de păstor sau de oaie? De fapt, păstorul duce turma acolo unde trebuie să o ducă, dar nu dictează turma încotro să meargă păstorul. Dacă avem elite politice, cred că este evident pentru oricine cât de periculos este dl Dodon prin ceea ce face. Nu pentru cineva în parte, pentru acest stat, deoarece el, de fapt, demolează metodic instituțiile statului.”

Europa Liberă: El o să interpreteze că este o răfuială a lui Alexandru Tănase cu Igor Dodon, pentru că știți că el v-a numit că în cadrul Curții Constituționale ați făcut jocul unioniștilor?

Eu văd o apatie totală a moldovenilor, eu văd o opoziție absolut incapabilă să articuleze niște mesaje politice, o opoziție care nu are o agendă politică proprie, care joacă de fapt pe agenda puterii, nu reușește să creeze niciun eveniment.

​Alexandru Tănase: „Interpretări pot fi diverse. Eu nu mai sunt în funcție, nu mai am nicio atribuție cu viața publică, hai să zic așa, sunt persoană absolut privată. Dar în calitate de persoană privată, dar și în calitate de fost judecător constituțional, mai exact, pot să vă spun că există suficiente temeiuri pentru a încheia acest subiect foarte periculos pentru cetățenii Republicii Moldova. Mai mult ca atât…”

Europa Liberă: De ce îl considerați periculos?

Alexandru Tănase: „Deoarece un președinte de stat care acționează împotriva propriului stat este un pericol eminent pentru acest stat. Președintele este garantul integrității teritoriale. Tot ceea ce face dl Dodon în mandatul său de președinte, de fapt, el vrea să scindeze și mai tare societatea, în ciuda declarațiilor sale. Eu mă uit la fapte. El vrea să consolideze cât mai multe poluri autonome de existență pe teritoriul Republicii Moldova care ar paraliza acest stat și l-ar băga totalmente sub controlul Federației Ruse. Este în contradicție cu interesul acestui stat, dacă noi vrem să construim un stat, dacă nu, atunci haideți să revenim la Memorandumul Kozak, construim această struțo-cămilă nefuncțională și elitele se vor îmbogăți, iar oamenii vor fugi. Iată care va fi consecința acestor acțiuni.”

Europa Liberă: Igor Dodon este politicianul care face cel mai des trimitere la articolul privind neutralitatea din Constituția Republicii Moldova.

Alexandru Tănase: „Și care-i problema cu neutralitatea? Eu nu văd ce amenință neutralitatea. Unica amenințare sunt trupele rusești care ocupă jumătate din teritoriul Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Asta voiam să vă întreb pe Dvs.: De ce credeți că el insistă pe ideea recunoașterii garanției neutralității?

Alexandru Tănase: „Garanțiile neutralității nu vor fi recunoscute niciodată, deoarece n-au fost recunoscute în momentul proclamării și nu vor fi recunoscute de acum încolo. Este o neutralitate unilaterală, pe care moldovenii au anunțat-o, dar pe care nimeni niciodată nu o va recunoaște. Chiar dacă ar fi…”

Europa Liberă: Dar puteți să ne spuneți de ce au anunțat-o atunci, inițial?

Alexandru Tănase: „A fost un instrument pentru a forța Federația Rusă să-și retragă trupele militare de pe teritoriul Republicii Moldova…”

Europa Liberă: Și nu a prins?

Alexandru Tănase: „Noțiunea de neutralitate nu trebuie văzută separat de demilitarizarea și de interdicția de a avea prezențe a trupelor militare străine pe teritoriul Republicii Moldova, a spus și Curtea Constituțională acest lucru. Dodon foarte bine înțelege aceste lucruri. Noi nu avem pe teritoriul Republicii Moldova trupe militare sau baze militare ale altor state, cu excepția celora care sunt ale Federației Ruse și care sunt contrar voinței Guvernului Republicii Moldova. Vedeți și ultima declarație a Parlamentului care îi încurajează pe ruși să-și retragă acasă munițiile și trupele militare.”

Europa Liberă: Dar în percepția lui Igor Dodon această neutralitate înseamnă că niciodată Republica Moldova nu ar trebui să pretindă la statutul de aderare la Alianța Nord-Atlantică, la o cooperare mai strânsă dintre Moldova și NATO.

Alexandru Tănase: „Este o speculație. Dl Dodon se pliază foarte clar pe propaganda rusească, care a creat din NATO o sperietoare. Cetățenii Republicii Moldova trăiesc în această propagandă rusească, cred în aceste prostii că vine NATO. Nu vine NATO! Eu nu am văzut niciun act semnat și nicio intenție manifestată nici din partea Guvernului Republicii Moldova, nici din partea Alianței Nord-Atlantice; măcar de ar începe discuțiile în vederea aderării Republicii Moldova la această instituție. Nu există! Este un fals grosolan care, fără propaganda rusească, el nu ar prinde, dar așa pe oameni îi sperie, îi sperie că vine NATO, că ei privesc televiziunea rusească și le spun că aceștia mănâncă copii, beau sânge de creștini… Asta este declarațiunea. În fond, nu există. Dacă cineva poate să-mi arate mie măcar o intenție politică a Chișinăului oficial în cei 26 de ani de zile de a deveni membru. Când este vorba de cooperare, este cu totul altceva. În general, militarii cooperează între ei.”

Europa Liberă: Da, dar vedeți că șeful statului a împiedicat plecarea contingentului de militari la acțiunile de pacificare?

Alexandru Tănase: „E o acțiune propagandistică. Dl Dodon, de fapt, este în campania electorală. Din momentul în care a intrat în funcția de președinte, el nu a încetat să fie în campania electorală, inclusiv cu acest referendum, cu această farsă care a fost jucată de către dl Dodon.”

Europa Liberă: El promite să scoată lumea în stradă, să înceapă proteste de amploare în toamnă?

Alexandru Tănase: „Să-i scoată în stradă… Sigur, sigur…”

Europa Liberă: Apropo, Dvs. ce credeți – va fi o toamnă fierbinte, așa cum se preconizează și foarte multă lume crede că ar putea să se ajungă și până la o confruntare civilă?

Alexandru Tănase: „În general, confruntările civile sau revoluțiile trebuie să aibă un sprijin popular. Eu nu văd un sprijin popular pentru nimic. Eu văd o apatie totală a moldovenilor, eu văd o opoziție absolut incapabilă să articuleze niște mesaje politice, o opoziție care nu are o agendă politică proprie, care joacă de fapt pe agenda puterii, nu reușește să creeze niciun eveniment. De doi ani de zile, din 2015, opoziția nu a mai creat niciun eveniment ca să forțeze puterea să joace ei după regulile opoziției.”

Europa Liberă: Știți ce o să constate mulți, după ce ascultă, urmăresc această discuție? Că Alexandru Tănase e de partea puterii sau e avocatul guvernării…

Alexandru Tănase: „Nu vă supărați, fiecare judecă…”

Europa Liberă: …dacă critică atât de vehement opoziția.

Alexandru Tănase: „Eu nu am criticat, eu am constatat doar. Și eu cred că orice om rezonabil este de acord cu mine.”

Europa Liberă: Dar ce ar trebui să facă opoziția?

Alexandru Tănase: „Noi am fost în opoziție cu regimul Voronin, care a fost mult mai cumplit decât actualul regim. Și noi cream evenimente și forțam guvernarea să reacționeze la evenimentele noastre. Și nu invers. Acum lucrul acesta pe tabla de șah este inversat – vine guvernarea cu o anumită inițiativă, 100 de oameni protestează; vine guvernarea cu altă inițiativă, cineva merge cu jalba în proțap la Bruxelles și se plânge. În fond, cu asemenea instrumente nu ai cum să câștigi puterea în stat, deoarece nu-i insuflă cetățeanului încredere. Noi am câștigat în alegerile din 2009 din simplul motiv că am reușit să avem propria noastră agendă și să forțăm guvernarea să țină cont de noi. Ceea ce acum nu se întâmplă.”

Europa Liberă: Cine articulează astăzi bine mesajele politice?

Alexandru Tănase: „Acum nu avem mesaje politice bine articulate.”

Europa Liberă: Nici de la putere, nici din stradă?

Alexandru Tănase: „Bine, puterea tot timpul este într-o situație avantajată. E suficient ca un reprezentant al puterii, șeful Parlamentului, șeful Guvernului să iasă într-un briefing și toată lumea este cu ochii pe el, din cauză că ceea ce spune el, se va transforma în decizii politice. Ei sunt avantajați, nici nu putem să-i punem pe aceeași…”

Europa Liberă: Pe același cântar?

„Cea mai eficientă luptă cu corupția au purtat-o Stalin cu Mussolini și cu Hitler, că aceștia împușcau fără niciun fel de… Dar în rest, campaniile anticorupție nu dau niciodată niciun fel de rezultate.”

​Alexandru Tănase: „Sunt lucruri care nu pot fi comparate. Dacă vă amintiți, anul 2007, 2008, 2009, alegeri la primărie, altfel de opoziție a avut guvernarea și ăsta este motivul pentru care guvernarea a pierdut puterea. Acum ceea ce văd eu, sincer să fiu, nu-mi insuflă deloc optimism vizavi de șansele electorale pentru scrutinul… Poate se va schimba ceva, eu nu mai știu.”

Europa Liberă: Pentru care scrutin?

Alexandru Tănase: „Păi, acesta care va fi în anul viitor, în 2018.”

Europa Liberă: O să vă întreb dacă admiteți că ar putea să apară o a treia forță politică?

Alexandru Tănase: „Ce înseamnă o a treia forță politică? Forța politică…”

Europa Liberă: Dacă nu sunt buni cei de la guvernare și cei din opoziție, să vină alții.

Alexandru Tănase: „Valentina, o forță politică trebuie ancorată într-un anumit sprijin popular.”

Europa Liberă: Absolut.

Alexandru Tănase: „Eu nu simt în societate această energetică, deoarece competiția se duce pe o zonă unde a priori acest război nu poate fi câștigat. Toată confruntarea s-a redus la campaniile anticorupție. vedeți cum au funcționat aceste campanii în altă parte – altceva decât distrugerea clasei politice nu au generat nimic. Nici corupția n-au eliminat-o. Poți demola, dar nu poți câștiga alegerile cu așa ceva. Puterea a reacționat excelent. Voi vreți luptă cu corupția? Pușcăriile sunt pline. În fiecare zi noi vedem demnitari de tot felul - și buni și răi, și mari, și mici…”

Europa Liberă: Da, dar se subînțelege că este o răfuială politică și șantajul acesta politic devine și mai pronunțat la adresa oponenților guvernării?

Alexandru Tănase: „Asta înțelegeți Dvs., dar încercați și vedeți ce înțelege un om simplu, care seara vine și pune televizorul.”

Europa Liberă: Se bucură că a ajuns un funcționar după gratii?

Alexandru Tănase: „Păi, nu se bucură… Timp de cinci ani de zile, toată opoziția a strigat: „La pușcărie!” Și acum puterea asta și face. Oamenii înțeleg mult mai simplu. Cetățeanul de rând nu este atât de inițiat în nuanțe și nici nu-i preocupat, din cauză că el are serviciu, el are copii, pe care trebuie să-i trimită la școală, are salarii mici, mizerie, facturi pe care trebuie să le plătească… Nu intră nimeni în detalii chiar atât de adânc, cum joacă opoziția și cum joacă puterea acest tangou. Dar este absolut evident că încercarea de a demola o putere și de a provoca o schimbare, având doar acest mesaj, nu are cum să dea rezultate. Eu, sincer să fiu, îmi doresc un echilibru. Eu aș dori să avem o guvernare de coaliție, mai întâi de toate, și îmi doresc să nu avem nici într-un caz un Parlament monocolor. Nu vreau să existe o majoritate constituțională în viitorul Parlament. Asta, de fapt, este esența și garanția… Numai puțin, numai puțin…”

Europa Liberă: Ajungem și aici. Vreau să vă întreb: În lupta cu corupția, totuși, cine ar trebui să se facă mai văzut – justiția sau politicul?

Alexandru Tănase: „Cea mai eficientă luptă cu corupția au purtat-o Stalin cu Mussolini și cu Hitler, că aceștia împușcau fără niciun fel de… Dar în rest, campaniile anticorupție nu dau niciodată niciun fel de rezultate.”

Europa Liberă: Și ce trebuie de făcut ca Moldova să scape de acest flagel?

Alexandru Tănase: „Vă spun eu. Aceste campanii dau rezultat doar în situația când statele încep să se asaneze, când încep să funcționeze anumite instituții. Fără ca aceste instituții să funcționeze, aceste campanii nu vor da niciun rezultat.”

Europa Liberă: De ce în Moldova instituțiile sunt amorfe și nu funcționează?

Alexandru Tănase: „Din cauză că moldovenii astfel formează puterea de stat. Tot timpul moldovenii au avut opțiuni, au avut de unde alege. Nu am avut nicio campanie ca să zici că moldovenii nu au avut de unde alege. Ne întoarcem la ultima campanie prezidențială. Am avut de unde alege. Și au stat acasă. Acum se revoltă la bucătărie. Păi, fraților, nu vă supărați, în ziua în care erau alegeri trebuia să veniți și am fi avut alt șef de stat.”

Europa Liberă: Deci, toate pietrele le aruncați în ograda electoratului?

Dacă vor să păstreze acest stat, atunci să fie buni să se implice, să nu voteze idioți, să se debaraseze de trecutul sovietic, să aleagă altceva care îi vor conduce în altă direcție. Altă paradigmă nu există.

​Alexandru Tănase: „Fiecare om trebuie să fie responsabil. În democrație, fiecare este responsabil pentru soarta sa. În totalitarism, stai și dormi, și statul se gândește pentru tine – votează în locul tău, decide în locul tău, absolut orice. Dar, dacă vrem și pretindem că vrem să construim un stat democratic, atunci activismul civic este absolut necesar. În cazul în care nu există acest activism civic, sau cum să zic eu, ignoranța asta socială, ea generează ceea ce avem noi la ora actuală. Și putem schimba actorii, dar nu se va schimba tabloul în ansamblu. În locul unei persoane arestate astăzi, mâine va veni alta care peste trei ani de zile și ea poate fi arestată. În afară de frică, nu dă nimic chestia asta. Dar, dacă vorbim de o schimbare, sigur că procesele sunt cu mult mai complicate și cu totul altfel trebuie abordate.”

Europa Liberă: Pe acest fondal, multă lume o să zică că nu mai vrea să trăiască într-un stat unde nu există instituții funcționale, unde cetățenii nu știu ce vor, unde politicienii, unii dintre ei fac doar ceea ce îi duce capul în interes personal. La cel bun să mai existe statul Republica Moldova după 26 de ani?

Alexandru Tănase: „Și aici este decizia moldovenilor. Dacă moldovenii decid că acest stat nu mai are rost să-l păstreze din cauză că beneficiază doar elitele, dar nu și ei, nu au decât să ia o decizie să lichideze acest stat. Constituția moldovenească permite acest lucru. Poftim. Dacă vor să-l păstreze, atunci să fie buni să se implice, să nu voteze idioți, să se debaraseze de trecutul sovietic, să nu-și păstreze reflexele acestea staliniste care le-au fost inoculate în mentalitate de-a lungul anilor, să aleagă altceva care îi vor conduce în altă direcție. Altă paradigmă nu există. Este foarte simplu să spui: Domnule, nu avem elită politică, politicienii sunt răi, că ăștia sunt corupți, că ăștia au mințit. În toată lumea politicienii promit, în toată lumea nu execută nici măcar un sfert din promisiunile pe care le fac. Asta este logica competiției politice.”

Europa Liberă: Da, dar există dezvoltare, vine și prosperitate și în casa, și în buzunarul cetățeanului? Îs lucruri diferite, dl Tănase!

Alexandru Tănase: „Dar Dvs. credeți că este posibil să ai prosperitate într-o țară unde nu există concurență în economie, unde ai jumătate din teritoriu ocupat de Federația Rusă, unde politicienii în fond sunt preocupați de viitoarele alegeri, nu și de proiectele de dezvoltare? Păi, lucrurile sunt legate, nu le poți lua separat.”

Europa Liberă: Se perpetuează de 26 de ani aceeași situație.

Alexandru Tănase: „Și se va perpetua de-acum înainte, în cazul în care oamenii nu vor decide să judece puțin. Puțin să judece, și atunci lucrurile se vor schimba.”

Europa Liberă: Faptul că instituțiile sunt politizate și că și persoanele astăzi au ajuns să vorbească mai mult despre politică decât despre anumite probleme ale societății…

Alexandru Tănase: „Dar așa a fost mereu. A fost cândva altfel?”

Europa Liberă: Eu vreau să vă întreb pe Dvs. o părere referitor la felul cum a acceptat biserica să fie politizată?

Alexandru Tănase: „Păi, biserica noastră nu că este politizată, noi aici nici nu avem biserică. Ce să vă spun? În esență…”

Europa Liberă: Există Mitropolia Moldovei, există și o a doua Mitropolie a Basarabiei…

Alexandru Tănase: „Bine, acestea sunt instituții politice care au preluat, după prăbușirea Uniunii Sovietice, au încercat, cel puțin, să preia ceea ce făcea înainte Secția de propagandă a Comitetului Central. Până la urmă, biserica va fi cea care va plăti foarte scump toate jocurile politice pe care le face.”

Europa Liberă: În ce sens? Va rămâne fără enoriași?

Alexandru Tănase: „Cred că da.”

Europa Liberă: S-a făcut business din biserică?

Alexandru Tănase: „Nu știu, eu nu monitorizez ce face biserica. Am văzut acum că vor să cânte „Smugleanka” preoții împreună cu un cântăreț foarte contradictoriu din Federația Rusă de Ziua independenței…”

Europa Liberă: Nu de Ziua independenței.

Alexandru Tănase: „Pe 25.”

Europa Liberă: Pe 24.

Alexandru Tănase: „Este absolut evident de ce pe 24. Ce s-a întâmplat pe 24? Nimic. Care-i evenimentul?”

Europa Liberă: Ei scriu în Piață că-i eliberarea.

Alexandru Tănase: „Păi, eliberarea poți s-o faci tot anul, că nu s-a eliberat pe 24 nimic. Când eliberezi, pleci. Dar eu cred că ar fi foarte bine ca preoții să meargă să cânte nu în Piața Marii Adunări Naționale, nu au decât să se deplaseze lângă clădirea fostului Consulat italian, lângă actuala Academie de Arte, acolo sunt gropile de var și „eliberatorii” când au venit, ei au nimicit în primele zile peste 2000 de preoți, dar în general, când cântă comuniștii cu preoții în Piață ar fi bine să țină cont de faptul că per total au fost nimiciți peste 560 de mii de preoți. Și acum, dacă ei cântă „Smugleanka” împreună… mie, cel puțin ca om simplu și ca enoriaș care nu sunt foarte bisericos, îmi arată un tablou foarte clar cine-s oamenii aceștia.”