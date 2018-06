Ana Nemerenco: „Lucrurile se schimbă din rău înspre mai rău și probabil că în curând n-o să mai avem medici”

Datele prezentate de autorități arată că în ultimele două decenii aproape jumătate dintre medicii din Republica Moldova au părăsit sistemul. Cauza? Salariile mici dar şi condiţiile precare de muncă. O bună parte dintre ei au plecat în domeniul privat, alţii peste hotare. Cu o deficiență de cadre medicale se confruntă mai ales spitalele raionale. Cum poate fi redresată situația? O întrebare pe care stagiara Europei Libere, Diana Petrușan, i-a adresat-o expertei în sănătate Ala Nemerenco, președinta Comisiei pentru protecție socială din cadrul Consiliului Municipal Chișinău:

Europa Liberă: Cunoaștem faptul că medicina din Republica Moldova se confruntă cu un șir de probleme. Una din ele ar fi lipsa medicilor de familie în localitățile din țară. De ce credeți că există această lacună?

Ala Nemerenco: „Într-adevăr, avem o lipsă aș zice chiar drastică de medici de familie, în special în zonele rurale și o să aduc mai jos cifre concrete din datele statistice, dar vreau să vorbesc la început de numărul de medici care este calculat la 10 000 de persoane. Deci, dacă noi avem pe țară o medie de 29 de medici la 10 000 locuitori. Nu ar fi un număr așa de rău în comparație cu țările Uniunii Europene care înregistrează 33 de medici la zece mii de locuitori, iar o normă recomandată de către Organizația Mondială a Sănătății este în jur de 30 de medici. Însă dacă mergem în raioane, avem raioane cu o situație destul de proastă, fiindcă, de exemplu, în Leova și Comrat avem doar 10 medici la 10 000 de locuitori, Făleștiul și Taraclia au circa 11 medici și un grup întreg de raioane: Ștefan Vodă, Ungheni, Sângerei, Telenești, Căușeni, Nisporeni și altele au în jur de 13 medici, ceea ce ar însemna de trei ori mai puțin decât norma recomandată. Asta se reduce la un acces scăzut al populației la anumite servicii medicale. În 15 ani țara a pierdut 506 medici de familie, în special din zonele rurale. Asta chiar dacă pregătește în fiecare an de la 50 la 75 medici de familie. Costul unui medic de familie era în 2014 de

320 000 de lei. Deci, dacă facem un calcul obișnuit și presupunem că undeva 50 din acești 70 de medici de familie nu se încadrează în muncă, ceea ce de fapt este așa, doar într-un singur an țara pierde 16 milioane de lei, fiindcă toate pregătirile sunt realizate din banii contribuabililor, din banii bugetari. În 10 ani am pierdut undeva 160 de milioane de lei. Eu întotdeauna mă întreb: suntem o țară într-adevăr săracă sau suntem o țară absolut ineficientă la calcule, produceri și menținere a personalului medical? În pofida tuturor recomandărilor care au fost făcute, inclusiv și faptul că Ministerul Sănătății posedă o strategie și un plan de acțiuni referitor la resursele umane în sănătate, lucrurile se schimbă din rău înspre mai rău și probabil că în curând n-o să mai avem medici.”

Europa Liberă: Care credeți că ar fi motivul principal că satele rămân fără medici de familie?

Ala Nemerenco: „În primul rând salariul, în al doilea rând infrastructura, condițiile de lucru – nu toate centrele sunt renovate, posedă condiții, asigurare cu echipament, faptul că celălalt membru al familiei, soțul sau soția, nu au de lucru în acest sat. Sunt foarte și foarte multe bariere și de asemenea politicile de retenție, de menținere a personalului, astfel nu doar este vorba de motivația financiară dar de crearea unor alte instrumente care să-l motiveze cumva pe medic sau să rămână acolo sau să locuiască într-un centru raional și să facă zilnic naveta. Chiar și aceste cheltuieli de deplasare de fiecare zi, de a parcurge hai să zicem chiar până la 10 km, tur-retur cheltuielile zilnice sunt incomparabil mai mici decât cele pe care le pierde statul atunci când nu are medici în localități. Noi am studiat ce se întâmplă cu medicii care au migrat spre România, cu cei care au migrat către Uniunea Europeană. Mulți s-au încadrat foarte reușit. Cei din Italia, Olanda și alte țări, desigur se încadrează mult mai greu, dar oricum medicii sunt destul de curajoși. Până la urmă își ating scopul.”

Europa Liberă: Care este de fapt situația în țările vecine?

Ala Nemerenco: „De fapt migrația este un fenomen care a afectat toate țările, mai dezvoltate ca RM, și aș spune că chiar țări destul de dezvoltate. Românii migrează spre țările din Europa de vest. Cei din Europa din vest, din Franța, din Marea Britanie migrează spre țările Americii de Nord și migrația este un fenomen care este acum mult mai răspândit, având în vedere că este asigurată în secolul XXI, circulația este mult mai liberă a populației, au venit tehnologiile informaționale peste noi și acesta este un lucru normal. Dar fiecare țară se luptă să-și mențină cadrele sau să le găsească în altă parte în momentul când nu le are. De exemplu, Marea Britanie s-a confruntat foarte mulți ani cu lipsa asistentelor medicale până a ajuns să aibă asistente medicale care vin aș zice pe conveer, pregătite în Filipine și vin în Marea Britanie ca să lucreze. De asemenea, România a îmbrățișat cu mare drag toți medicii care au plecat încolo, cu atât mai mult că nu exista bariera lingvistică și nici bariera de cultură. Ei s-au încadrat foarte și foarte ușor. România acum iarăși în 2017 a început de fapt din 2016 guvernul precedent, după aceasta a continuat guvernul actual, a majorat foarte mult salariile medicilor. Aceasta este o politică care va menține medicul acasă. Până la urmă, fiecare dorește să locuiască acolo unde este familia lui, părinții, rudele și unde se simte bine. Pâinea nu este atât de ușoară într-o țară străină unde totuși tu nu ești. Ești străin până la urmă, chiar dacă și vorbești limba foarte bine. Sunt diferite momente de adaptare, încadrare, familia, membrii familiei și vârsta la care pleci iarăși are un rol important. Republica Moldova trebuie să-și bată capul de cadrele sale și să depună eforturi să mențină atât cât poate. Să nu fie atât de acută această pierdere și să nu fie atât de simțită de populația țării.”

Europa Liberă: Credeți că în viitorul apropiat se va schimba ceva?

Ala Nemerenco: „Eu personal nu cred. Optimista din mine a murit demult. Eu tot speram că lucrurile se vor schimba spre bine dar din câte urmăresc, tot ce se întâmplă, se întâmplă doar din mai rău în mai rău și n-aș vedea o îngrijorare atât de mare din partea Ministerului referitor la faptul că pierde atât de repedele cadrele medicale și în special medicii. Ministerul Sănătății a inițiat o reformă foarte mare în domeniul medicinii primare. Asta înseamnă trecerea la practica privată, de fapt se numește practica liberă a medicului de familie, în care ei vor fi fondatori și vor fi stăpâni pe contractele care le semnează și așa mai departe. Nu aș vrea să zic că aceasta nu este ceva tare deosebit de care ar trebui să ne fie frică, fiindcă foarte multe țări în Europa au așa un sistem, dar el nu este recomandat pentru țările în curs de dezvoltare ca Republica Moldova. Așa sistem își pot permite țări ca olanda și altele. Mii de localități nu mai au medic de familie. De ce? În oraș totul va fi bine, sunt absolut sigură. În zona rurală statul nu va mai putea controla ce se întâmplă. Din moment ce este practică liberă, medicul va pleca acolo unde consideră el că este mai bine. Și dacă în Cioc-maidan sau Bumbăta infrastructura nu-l va satisface el își va deschide această practică liberă în centrul raional sau în Chișinău și ne vom confrunta cu acele probleme cu care s-au confruntat deja alte țări care au trecut prin această practică.”

* Acest interviu a fost produs cu suportul programului „Consolidarea Presei Independente și a Educației Mediatice în Moldova” implementat de IREX Europe.