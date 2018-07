Neutral Milk Hotel a fost un grup american de indie rock înființat la Ruston, statul Louisiana, de cântărețul, ghitaristul și compozitorul Jeff Mangum, la sfîrșitul anilor 1980.

Au lansat doar două albume long play, „On Avery Island” în 1996 și „In the Aeroplane Over the Sea” în 1998.

În ciuda popularității crescânde, grupul se dezmembrează brusc în 1999, după ce Mangum a început să fie dezamăgit de turnee și de presa muzicală, și a avut o cădere nervoasă.

Al doilea lor album, „In the Aeroplane Over the Sea”, inspirat în mare parte de povestea Annei Frank, a fost foarte bine primit de critica muzicală din Statele Unite, și a avut un succes moderat la public (a fost vândut în 300.000 de exemplare).

În timpul concertelor, Jeff Mangum a spus că unele din cântecele de pe acest disc au la bază cîteva vise recurente pe care le-a avut despre o familie de evrei în timpul celui de-al doilea război mondial.

„In the Aeroplane Over the Sea” este un album misterios și straniu, care face parte din acele creații ce par că nu se învechesc niciodată, sau cel puțin asta se poate înțelege din faptul că în februarie 2018 cronicarul muzical de la publicația „Pitchfork” Mark Richardson a simțit nevoia să marcheze 20 de ani de la lansarea lui, spunînd că acest disc este o meditație asupra traumei, pierderii și speranței, acel gen de album care te face să încerci să afli unde anume ești exact, de unde vii, și te îndeamnă și să te gândești la ceea ce este cu adevărat important.