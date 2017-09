„Atârnare frumoasă față de elevi și predarea materialului mult mai bine decât în alte școli” (VIDEO)

Anul școlar a început vineri 1 septembrie pentru aproape 334.000 de copii din Moldova, cu 6.000 mai puțini decât anul trecut. Într-un interviu pentru postul nostru de radio, ministra Educației, culturii și cercetării, Monica Babuc a spus că 1 septembrie 2017 înseamnă „o scăderea drastică a numărului de elevi şi peste 1.800 de cadre didactice lipsă în sistem”. Cele mai afectate școli sunt cele din mediul rural, pe când în capitală unele instituții de învățământ înregistrează un surplus de elevi. Tamara Grejdeanu a vizitat azi Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din Chișinău, unde, în fiecare clasă învață peste 30 de copii.

Elevii din clasele terminale par a fi cei mai motivați, să învețe sistematic și să fie perseverenți, pentru că își dau seama că doar un an îi desparte de examenele de bacalaureat.

Vineri însă, la proba de atenție și curiozitate i-au întrecut elevii din clasa întâi. Aliniați la careu în fața școlii, copiii așteptau să fie îndrumați de dascăli și părinți.

Stau de vorbă cu câțiva elevi din clasele liceale, adunați grămadă mai departe de festivitatea primului sunet:

„Ne gândim foarte mult la ce o să fie mai departe, eu așa fac”

Europa Liberă: Ce scopuri ți-ai pus pentru noul an școlar?

„Să învăț limba engleză, să particip la mai multe activități școlare și să îmi fac mai mulți prieteni.”

„Pornesc cu un gând că o să am performanțe mai mari, de exemplu în acest an îmi propun să învăț engleza pentru ca să iau TOEFL, pentru ca să am nota zece la bacalaureat.”

Europa Liberă: Ce așteptați de la profesori?

„Atârnare frumoasă față de elevi și predarea materialului mult mai bine decât în alte școli.”

Cei mai mulți elevi așteaptă ca dascălii să renunțe la tonul ultimativ și să-și revadă metoda de predare, astfel încât să intereseze și să satisfacă necesitățile elevilor. Directoarea liceului, Elena Cernei spune că aceste doleanțe sunt în mare măsură îndreptățite, sau, crede ea, reușita elevului depinde și de atitudinea profesorului pe care îl are în față:

„Astăzi nu mai poți veni în fața copilului așa cum a fost pe timpuri, trebuie să fii pregătit foarte bine. Avem părinți care cunosc foarte multe despre ceea ce trebuie să facă școala, cerințele sunt mai mari și desigur pentru cei din școală, administrație, responsabilitățile sunt cu mult mai mari ca acum 10 ani.”

Europa Liberă: Cum mențineți specialiștii sau tot mai mulți manageri se plâng pe lipsa cadrelor didactice, nu reușesc să-i atragă pe cei noi?

„Chiar dacă salariile sunt modeste, cel care este corect direcționat spre pedagogie, nu pleacă. Cei care întâmplător au apărut în aulele studențești, desigur că nu rezistă.”

În Liceul Teoretic Onisifor Ghibu învață peste 1200 de copii, o cotă numerică care-i asigură instituției o independență financiară și posibilitatea de a aloca bani pentru achiziții și reparații. Directoarea, Elena Cernei mai zice că numărul mare de elevi este și o garanție pentru profesori, de care nu duce lipsă în instituție. Anul acesta salariul cadrelor didactice s-a majorat cu 11, 3 la sută, însă, așa cum spune fosta viceministră a educației, lucrurile se vor schimba după aplicarea unui noi sistem de salarizare bazat pe performanță, proiectul căruia a ajuns la Guvern.

Concomitent cu modificarea procedurii de remunerare a dascălilor, de câțiva ani se tot discută despre simplificarea programei școlare. Așa cum mi-au spus mai mulți părinți, acest lucru ar mări apetitul elevilor pentru învățătură:

„Sincer, copilul nu prea a dorit la școală. Cu programul încărcat pe care îl au în ziua de azi elevii, cam puțini doresc la școală. Țin minte, mie toată vara îmi era dor de școală, nu de colegi, îmi era dor să fac carte. Acum copiii nu mai sunt cei care au fost.”

Inițiativa schimbării programului școlar în învățământul general a apărut în anul 2013, și a fost agreată în cadrul unor dezbateri mai ales de elevi, dar și de profesori și părinți. Discuțiile nu s-au finalizat cu vreo decizie însă. Iar așa acum a anunțat ministra Monica Babuc care a preluat recent conducerea ministerului educației după fuziunea cu ministerul culturii și cel al tineretului, problema lipsei cadrelor didactice și micșorarea numărului de elevi sunt cele mai stringente actualmente.