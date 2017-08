Gestul președintelui Dodon în direcția Uniunii Europene

Președintele Igor Dodon l-a decorat astăzi la Chișinău pe emisarul la capăt de mandat al UE, Pirkka Taipola. Mica ceremonie vine după mai multe zile în care pro-rusul Dodon a atacat din greu colaborarea militară a R. Moldova cu Statele Unite și după luni de zile când a repetat mereu că asocierea la UE a făcut numai rău Moldovei și că acordul din 2014 trebuie revocat, renegociat ș.a.m.d. Când este sincer Igor Dodon – când critică Bruxelles-ul sau când îi decorează reprezentantul?

Observatorii vieţii politice de la Chişinău nu se aşteptau ca preşedintele Igor Dodon să-l decoreze pe ambasadorul UE după ce a declarat că Republica Moldova nu va adera niciodată la UE, că Acordul de Asociere a dăunat economiei moldovene, prin urmare trebuie revocat, că UE a asistat tacit la furtul miliardului, ba chiar ar fi vinovată că i-a sprijinit politic pe cei care au făcut-o, şi că o bună parte din asistenţa oferită de-a lungul timpului de UE pentru dezvoltarea Moldovei s-ar fi furat şi ea sub privirea impasibilă a instituţiilor europene.

Ar putea fi vorba despre simple uzanţe diplomatice, admit unii observatori, printre ei analistul politic Corneliu Ciurea:

„Totuşi, Tapiola, în statutul ambasadorilor, ocupă prima sau a doua poziţie, un fel de egalitate cu ambasadorul SUA şi, în aceste condiţii, este normal ca preşedinţia să recurgă la asemenea gesturi. Prin acest gest, Dodon a vrut probabil să arate că nu se află în relaţii de război diplomatic cu UE şi probabil chiar caută posibilităţi de apropiere, chiar dacă reprezintă un punct de vedere care nu este agreat de UE susţinând de cele mai multe ori viziunea pro-rusească.”

Ceremonia filmată de președinție și postată pe site-ul ei public

S-ar putea crede, în acelaşi timp, că Igor Dodon, după ce prin suita de declaraţii extrem de ostile la adresa UE a respins cu brutalitate electoratul pro-european, ar vrea să şi-l apropie pentru ca, dacă eventual se ajunge la anticipate, aşa cum prevestesc unele scenarii, să poată conta pe un bazin electoral mult mai larg decât cel tradiţional pro-rusesc.

O astfel de explicaţie îi este mai la îndemână analistului politic Victor Ciobanu, care la fel admite că, prin un asemenea gest, Dodon încearcă să se pună mai bine pe lângă UE în cazul unui război politic la toamnă cu PD, război prevestit şi el în anumite scenarii de analişti:

„Prin declaraţiile sale extrem de belicoase, preşedintele s-a marginalizat în sens electoral. El o ia tot mai la stânga, respectiv cred că a fost sfătuit să-şi echilibreze discursul. Am observat şi anterior că, după declaraţii mai trăznite urmează negreşţit o perioadă de înmuiere a discursului atunci când e luat în termeni concreţi. Deci, eu văd acest gest al preşedintelui în limitele acestui joc, de a-şi echilibra imaginea şi a o face mai relevantă pe diferite segmente, pentru a răspunde acuzelor că nu este preşedintele tuturor: a luat-o prea spre stânga şi acum a luat această pozişie, chit că Tapiola chiar a meritat această decoraţie.

Ar putea fi şi o poziţionare a socialiştilor în legătură cu ostilităţile pe care le are PD cu UE. Sde invocă tot mai frecvent scenariul că în toamnă ar putea avea un atac mai dur din partea democraţilor asupra socialiştilor, respectiv Igor Dodon încearcă ar vrea să se asigure de sprijin din partea UE, dacă este atacat prea dur de PD. Un alt scenariu spune că am putea avea alegeri alegeri anticipate în toamnă şi atunci Dodon şi socialiştii sunt nevoiţi să-şi rectifice mesajul ca să-şi lărgească bazinul electoral, care are de suferit în urma declaraţiilor lui Dodon.”

Într-un comentariu de pe pagina sa de Facebook, Igor Dodon a avut totuşi o altfel de explicaţie a distincţiei oferite celui faţă de care nu şi-a ascuns anterior ostilitatea. „Este unul dintre ambasadorii care a încercat şi i-a reuşit să excludă geopoliticul din relaţiile noastre", a scris el. „Singura geopolitică a UE în raport cu Moldova sunt reformele”, obişnuia într-adevăr să afirme Pirkka Tapiola în luările de poziţii de la final de mandat, un mandat de care cei mai mulţi observatori leagă câteva reuşite mari, cum ar fi obţinerea regimului fără vize şi a Acordului de asociere şi de liber schimb pentru moldoveni.

De altfel, cel care îl va înlocui pe Tapiola nu este un necunoscut la Chişinău. Slovacul Peter Michalko a vizitat Moldova de mai multe ori, este familiarizat cu situaţia şi politicienii moldoveni, căci a activat în cadrul Misiunii EUBAM, dar şi în calitate de consilier al unui predecesor al lui Tapiola, Kalman Mizsei.

Cea mai dificilă problemă pe care o va avea de gestionat este asistenţa financiară europeană, acordarea căreia a fost pusă sub un serios semn de întrebare prin adoptarea reformei electorale de către autorităţile de la Chişinău, în ciuda unei viziuni extrem de critice a Occidentului.