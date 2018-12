Igor Bucătaru: „Drepturile omului trebuie să fie o componentă mai prezentă în curicula şcolară” (VIDEO)

Pe 10 decembrie se împlinesc 70 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului. Cu această ocazie Asociaţia Promo-LEX a organizat în ultimele săptămâni în 20 de localităţi lecţii publice pentru tineri despre importanţa cunoaşterii drepturilor omului.

Tinerii au fost provocaţi să participe şi la un concurs la care să vorbească despre respectarea drepturilor omului. vom face un bilanţ al acestei campanii în interviul cu expertul Promo-LEX, Igor Bucătaru.

Europa Liberă: Întâi de toate, domnule Bucătaru, vă felicităm pentru Premiul ONU obţinut aseară de Asociaţia Promo-LEX pe care o reprezentaţi, un premiu pentru activitate îndelungată şi promovare remarcabilă a drepturilor omului.

Igor Bucătaru: „Mulțumim mult. Cu siguranță scopul activității noastre nu este premiul în sine. Aceste premii sunt însă o dovadă în plus a aprecierii eforturilor pe care le facem noi de mai bine de 16 ani atât în ceea ce ține de drepturile omului, cât şi de monitorizare a alegerilor.”

Europa Liberă: Pe 10 decembrie se împlinesc 70 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, iar cu această ocazie Asociația Promo-LEX a iniţiat un proiect în care v-aţi propus să informaţi tinerii despre importanţa cunoaşterii şi respectării drepturilor omului, dar şi să-i ajutaţi să-şi dezvolte anumite atitudini. Ați putea acum, spre sfârşitul campaniei, să faceţi un scurt bilanţ al reuşitelor şi lucrurilor pe care aţi dori să le mai faceţi poate?

Igor Bucătaru: „Într-adevăr, am finalizat acest proces. De altfel, era preconizat să ne întâlnim cu tineri din 20 de școli, dar la solicitări suplimentare am reuşit să facem acest lucru cu tineri din 22 de școli. Vorbind despre bilanț, cu siguranță că pornim de la ce ne-am propus. Au fost două momente principiale. Începutul a ţinut de informarea tinerilor. Ne-am propus să-i informăm despre Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, să discutăm despre drepturile omului pe care în mare măsură le cunoşteau.

Al doilea moment, cel mai important pe care ni l-am propus este să le formăm atitudini. Or despre drepturile omului nu se poate doar de povestit. Asta nu este o istorie. Drepturile omului sunt ceva real. Ele sunt doar dacă le aplici. Respectiv, am încercat să le creăm atitudini. Ideea fiind ca ei să promoveze aceste drepturi, să le utilizeze zi de zi şi, la necesitate, să le poată apăra. Modalitatea prin care am încercat să o facem în special a fost prin a-i asculta pe ei. Nu ne-am dus cu lecţii clasice, ci am încercat să le oferim posibilitatea să se expună, să se exprime despre ce drepturi cred că le au, care sunt respectate, care mai puţin respectate, şi cum văd ei aplicarea acestor drepturi.”

Europa Liberă: Dvs. aţi participat la majoritatea lecţiilor publice pe care le-aţi organizat în 22 de instituții de învățământ. Există acest interes la tineri pentru un subiect ca drepturile omului?

Igor Bucătaru: „În mod firesc tinerii sunt deosebiți şi diferiți. Unii sunt interesați mai mult, alții - mai puțin. Sunt 30 de drepturi încadrate în Declarația Universală a Drepturilor Omului. Am observat că dacă unii tineri era interesaţi de un drept, alţii - de alt drept. Tinerii nu doar că sunt interesați, ei chiar la vârsta lor fragedă percep deja anumite realităţi din Moldova, văd care drepturi în opinia lor sunt încălcate mai mult, care mai puţin şi care sunt respectate. Chiar aş vrea să cred că tinerii din generaţiile care cresc în Moldova sunt mai buni, în acest sens, decât generaţiile anterioare. Cu siguranţă dacă îşi vor cunoaşte şi mai mult drepturile, asta va îmbunătăți cu mult situaţia.”

Europa Liberă: Aţi putea să spuneţi că tinerii înţeleg că drepturile omului nu e ceva abstract, ci e o chestie ce ţine de viaţa lor de zi cu zi?

Igor Bucătaru: „Da, ei conștientizează că nu e ceva abstract. Am avut buna ocazie să vizitez diferite şcoli din diferite regiune. Am fost la Bender, de exemplu, unde tinerii au vorbit despre anumite drepturi specifice pe care ei le consideră că mai mult se încalcă. Am avut ocazia să discut cu tinerii din Găgăuzia. Ei au scos în relief alte situaţii demonstrând diferite percepţii. Au invocat inclusiv lipsa de comunicare dintre comunităţile majoritară şi găgăuză. Ei au adus exemple concrete. Deşi sunt adolescenţi, ei văd foarte bine lucrurile care se întâmplă şi acestea sunt în mare parte o reflectare a situaţiei din ţară.”

Europa Liberă: Din discuţiile cu tinerii aţi înţeles nerespectarea căror drepturi îi îngrijorează cel mai mult pe ei?

Igor Bucătaru: „Momentele pe care ei le observă sunt legate de percepţia actului justiţiei pe care ei îl consideră nu chiar corect, că ar fi subiect influenţat. De exemplu, utilizând termenii lor, dacă cineva are bani, îşi câştigă dreptatea, dacă cineva nu are bani, nu-şi câştigă. Această percepţie formată la aşa o vârstă pe de o parte întristează. Iar pe de altă parte le formează de la o vârstă mai fragedă o percepţie asupra lumii care îi înconjoară. Apoi sunt situaţii specifice. Nu pot să nu menţionez tinerii din Bender cu care am discutat foarte mult despre şcoala cu predare în limba română de acolo despre dreptul la libera circulaţie. Ei, în general, văd lucrurile puţin altfel. Sunt diferiţi din moment ce ei simt cu li se încalcă drepturile.

Mie în calitate de moderator îmi era dificil să le explic cum statul asigură respectarea acestor drepturi în condiţiile în care se vede pe viu că statul R. Moldova nu le poate garanta multe din drepturi. De cealaltă parte, vă spuneam, în Găgăuzia discutam despre percepţia anumitor evenimente istorice pe care ei le văd altfel decât e scris în manuale. Ei spun că li se încalcă drepturile pentru că ei nu pot să se expună într-un fel sau în altul. Sunt multe teme de discuţii şi chiar sunt bucuros că am discutat cu ei. Or ceea ce lipseşte de multe ori pentru soluţionarea acestor situaţii, probleme este comunicarea. Lipsa comunicării în mare parte stă la baza problemelor şi a percepțiilor care există.”

Europa Liberă: Înţeleg că una din constatări e că în Moldova situaţia proastă cu drepturile omului e generată nu atât de faptul că oamenii nu-şi cunosc aceste drepturi, ci mai curând că cei care trebuie să asigure respectarea acestor drepturi nu-şi fac treaba?

Igor Bucătaru: „Nu aș vorbi în termeni categorici, de excludere a unii opţiunii sau alteia. Cu siguranță că ambele sunt valabile. Într-o societate ca a noastră în care nu avem un curs istoric de clădire a drepturilor omului cu siguranţă rolul statului este foarte mare. În condițiile în care statul cu adevărat ar avea acea voinţă politică despre care vorbim de fiecare dată, dacă statul şi-ar dori să cultive aceste drepturi, atunci cu siguranţă că rolul său ar fi foarte mare. E clar lucru că drepturile omului pornesc de la fiecare. Aceasta este o axiomă. Însă e complicat în discuţiile cu adolescenţii să le spui că totul depinde doar de ei, iar ei în replică îşi spun că nu e chiar aşa, uite că s-a furat miliardul ş.a.m.d. De aceea spun că rolul statului este unul foarte mare.

Aş face o paralelă cu practica mea de profesor universitar. Cu cât mai buni studenți ai, cu atât mai mult te dezvolți şi tu ca profesor. Revenind la statul nostru, dacă vom avea o societate care-şi va cunoaște cu adevărat drepturile, o societate responsabilă, atunci cu siguranţă ea va avea cerințe mai mari față de stat, iar în felul acesta şi statul se va dezvolta mai mult. Tare sper că la noi nu e din perspectiva inversă în care statul nu este interesat să aibă nişte cetățeni care şi-ar dori aceste drepturi pentru că asta l-ar pune în dificultate pe undeva.”

Europa Liberă: În instituţiile de învăţământ se studiază sporadic drepturile omului. Credeţi că ar fi nevoie de o schimbare a programei şcolare?

Igor Bucătaru: „Cu siguranță drepturile omului trebuie să fie o componentă mai prezentă în curicula şcolară. Elevii chiar trebuie să fie instruiți să fie mai buni la acest capitol decât am fost noi. Lucrurile oricum se schimbă, dar nu știu dacă această schimbare e datorată sistemului de a fi sau felului de a fi a copiilor. Făcând o paralelă chiar şi cu generaţia mea, acum tinerii văd mult mai bine lucrurile şi discută probleme complexe. De exemplu, despre aceleaşi drepturi ale minorităţilor sexuale se discută liber în clasă, deşi părerile sunt diferite, unii sunt de acord, alţii – nu. În prim plan apar teme mult mai importante din societate. Sper că se va insista pe studierea drepturilor omului în şcoală. Acest lucru va fi benefic pentru societate deoarece vom avea cetăţeni care vor cere mai mult şi vor avea alte standarde pentru viaţă.”

Europa Liberă: Urmează sâmbătă să anunţaţi câştigătorii concursului din cadrul proiectului, concurs în care tinerii au avut invitaţia invitaţia să vorbească despre drepturile omului fie printr-un eseu, fie printr-un spot video. Cât de activ au participat tinerii şi ce aţi putea remarca după evaluarea lucrărilor acestor tineri?

Igor Bucătaru: „Mulţumesc mult că aţi menţionat şi acest aspect. Într-adevăr, o componentă a proiectului „Sărbătorirea drepturilor omului în Moldova în contextul celei de-a 70-a aniversări de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului” a fost şi organizarea unui concurs. Tinerii au fost foarte activi. Suntem acum la etapa examinării a dosarelor. Ei urmau să prezinte şi eseuri pe tema drepturile omului, dar şi video-uri. În mod firesc, ei au abordat diferite teme.

Încercăm să apreciem originalitatea şi prezentarea unor cazuri concrete prin care ei scot în prim plan ceea ce consideră că se încalcă sau ceea ce trebuie de promovat mai mult în societate. Ne mândrim cu tinerii noştri, cu activismul lor. Ne bucurăm mult că se implică şi cei din afara Chişinăului, în condiţiile social economice mai grele ei reuşesc să facă filmuleţe cu puterile lor. Merită stimă şi respect din partea noastră. Sâmbătă o să anunțăm rezultatele concursului respectiv.”

*Materialul este realizat în cadrul Proiectului „Sărbătorirea drepturilor omului în Moldova în contextul celei de-a 70-a aniversări de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului.”, implementat de către Asociația Promo-LEX și susținut financiar de către Ambasada Britanică la Chișinău.