Igor Boţan: „R. Moldova merge pe o traiectorie proastă, negativă, dar lucrurile nu pot fi comparate cu Rusia”

Europa Liberă: Ce valoare au rapoartele de monitorizare realizate de OSCE și alte organisme internaționale, în special atunci când există încălcări, dar autorii rapoartelor eufemistic spun că aceste încălcări nu au influențat decisiv rezultatul alegerilor?

​Igor Boțan: „Rapoartele instituțiilor internaționale specializate în monitorizarea alegerilor, de fapt, au o foarte mare valoare. Aceste rapoarte sunt luate în considerare de alte instituții internaționale care întocmesc tot felul de ratinguri.”

Europa Liberă: Și ce i-ar păsa lui Putin dacă stă prost într-un rating realizat de monitorizatori?

Igor Boțan: „Îi pasă, pentru că dl Putin vrea ca Rusia să fie considerată pe arena internațională drept un stat democratic, în care se dezvoltă capitalul uman, în care investitorii străini pot veni și desfășura activități economice. Deci, prestigiul țării depinde foarte mult de aceste ratinguri, precum depinde și dezvoltarea economiei.”

Europa Liberă: Dar încălcările ca atare, dacă ar fi să comparăm scrutinul precedent cu cel de duminică, vedem aceleași scene, aceeași râvnă cu care lucrători ai secțiilor de votare aruncă în urne pachete întregi de buletine de vot și de la asta ce se schimbă?

Igor Boțan: „De la asta se schimbă; toate lumea înțelege că Federația Rusă nici măcar nu este o democrație electorală, așa cum a fost până nu demult Republica Moldova. În Federația Rusă, legislația este dezvoltată, numai că înainte de alegeri se întocmesc tot felul de rapoarte, care se referă la starea democrației. Știm că în Federația Rusă libertatea presei e sub semnul întrebării. De asemenea, justiția în Federația Rusă este sub semnul întrebării. Știm de asemenea că presiunea administrativă în Federația Rusă este foarte, foarte înaltă; știm că toți acești factori au un impact major asupra rezultatelor alegerilor, de aceea în avans s-a știut cine va câștiga aceste alegeri. S-a știut de asemenea și care va fi scorul, și cam care va fi nivelul de participare. Așa cum spuneam, toate aceste lucruri sunt foarte bine știute, de aceea Rusia în aceste ratinguri are o anumită poziție pe care dl Putin încearcă să o conteste și să spună: „Nu. Noi avem un parcurs aparte, avem democrație suverană, nu vrem să ne pliem pe modelele occidentale”. Și aici este, hai să spunem așa, marea problemă pentru societatea rusă care nu poate depăși această stare.”

Europa Liberă: Eu încerc totuși să vă întreb dacă nu cumva genul acesta de observații eufemistice, mai ales, este inofensiv în comparație cu războiul rece sau cvasi-rece pe care l-a declanșat Vladimir Putin cu memorabila prezentare a noilor armamente nucleare?

Igor Boțan: „Acest război a început în momentul în care a fost anexată Crimeea și atunci dl Putin a insistat că referendumul din Crimeea și anexarea Crimeii au fost perfecte legale, în conformitate cu dreptul internațional, numai că nu a așteptat ca comunitatea internațională să recunoască referendumul de independență din Crimeea, cât și acceptarea Crimeii ca stat independent în OSCE și Națiunile Unite, ca să poată invoca regulile OSCE de schimbare a hotarelor.”

Europa Liberă: Și atunci, dacă dânsul se comportă în felul acesta cum s-a comportat cu Crimeea, ce-i pasă lui de un oareșicare raport al OSCE despre modul în care s-au desfășurat alegerile?

Putin s-a pregătit foarte bine de-a lungul anilor și acum mașinăria propagandistică doar a menținut turațiile cu care suntem deprinși demult...

​Igor Boțan: „Îi pasă, pentru că aceste rapoarte au implicație directă și cumva influențează sancțiunile la care este supusă Federația Rusă. Atâta timp cât regimul dlui Putin este considerat oarecum autoritar, Federația Rusă întâmpină numeroase probleme pe arena internațională.”

Europa Liberă: În ce măsură aceste rapoarte sau monitorizările iau în calcul diversele șiretlicuri, tertipuri, resursa administrativă, în special?

Igor Boțan: „Rapoartele sunt întocmite după template-uri elaborate de către experții din OSCE și alte instituții internaționale. Adică, un observator bine instruit poate observa și consemna toate neregulile care au loc, dar așa cum spuneam: în ziua alegerilor, în perioada electorală lucrurile deja sunt aranjate, pentru că mașina propagandistică lucrează la turații maxime de mult. Hai să zicem, din 2007, din februarie, când dl Putin a anunțat că Rusia vrea să redevină un pol al lumii multipolare. Această mașină lucrează la turații propagandistice maxime din 2009, când Nikita Mihalkov a anunțat că, iată, există un document care se numește „Manifestul conservatorului iluminat din Rusia”, care păstrează tradițiile adevărate ale Occidentului și care promovează creștinismul ca pilon pentru moralitate în Federația Rusă. Și de asemenea această mașinărie lucrează de când Putin a lansat, în 2012, ideea Uniunii Economice Euroasiatice. Deci, el s-a pregătit foarte bine de-a lungul anilor și acum mașinăria propagandistică doar a menținut turațiile cu care suntem deprinși de mult. Perioada electorală și alegerile propriu-zise se desfășoară într-un cadru care mai mult sau mai puțin este adecvat normelor internaționale, dar, așa cum spuneam, contează, mai ales în cazul Rusiei, contextul în care se desfășoară.”

Europa Liberă: Dar și în cazul Republicii Moldova la fel de mult contează practicile uzuale, și nu doar legislația. Și voiam să extrapolez discuția spre ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. În ce măsură monitorii iau în calcul și acțiunile din afara campaniei electorale oficiale? Încă nu am intrat în campanie, dar partidele bine-mersi se ocupă de alegeri.

Igor Boțan: „Primind calificativul de „regim hibrid”, Republica Moldova în mod automat pierde de fapt calificativul de „democrație electorală”, așa cum a fost de la declararea independenței țării noastre. Acum, instituțiile locale și internaționale specializate în monitorizarea proceselor democratice din Republica Moldova constată că climatul media din Republica Moldova a degradat, în pofida faptului că guvernanții s-au angajat să demonopolizeze mass-media, să demonopolizeze piața de reclamă…”

Europa Liberă: Și lucrurile astea observatorii le iau în calcul, le trec în raport sau nu au dreptul, pentru că nu-i campanie oficială?

Igor Boțan: „Sigur că le iau în calcul, pentru că vor fi rapoarte privind situația preelectorală în care toate aceste lucruri referitoare la faptul că Republica Moldova a devenit un „regim hibrid”, unde în afară de acest lucru, presa este controlată de două media-holdinguri în proporții diferite, dar controlează, practic, total mass-media.”

Europa Liberă: Deci, dacă lui Putin îi pasă, autorităților de la Chișinău cu atât mai mult ar trebui să le pese?

Igor Boțan: „Rusia este mai mult sau mai puțin autosuficientă, poate pe o anumită perioadă să devină o autarhie; Republica Moldova nu-și poate permite acest lucru. De aceea, statutul de democrație electorală era extrem de important pentru țara noastră. Pe baza acestui statut de democrație electorală, Republica Moldova a avut pentru o perioadă destul de scurtă o istorie de succes care a atras destul de multe resurse financiare și a lansat anumite reforme, care apoi au fost estompate.”

Europa Liberă: Exact aici voiam să accentuez: ratingul de democrație avansată sau temperată, sau incipientă influențează darea de mână a investitorilor, nu?

Un regim care controlează presa, care înăbușă prin metode economice dezvoltarea mass-media, când convertește prin acte de corupție politică primarii cu sutele...

​Igor Boțan: „Sigur că da. Și aici putem invoca istoria cu schimbarea sistemului electoral atunci când autoritățile moldovene au stat, practic, și au bătut la ușa Europei, cerând să fie redeschisă finanțarea țării noastre în schimbul reformelor ș.a.m.d. După ce acest lucru s-a întâmplat autoritățile Republicii Moldova au declarat sus și tare și Comisiei de la Veneția, și OSCE, și Comisiei Europene că Republica Moldova este suverană, face ce vrea pe propriul teritoriu și acest lucru vedem că are impact acum când se discută despre asistența macrofinanciară. Dar pentru o țară precum Republica Moldova, la hotarele Uniunii Europene, angajată într-un anumit proces, să aibă astfel de calificative ca „regim hibrid”, un regim care controlează presa, care înăbușă prin metode economice dezvoltarea mass-media, când convertește prin acte de corupție politică primarii cu sutele, consilierii cu miile, de unde te poți aștepta la un fel de democrație, cel puțin electorală, când alegerile sunt - de bine, de rău - declarate libere și corecte? Din acest punct de vedere, da, Republica Moldova merge pe o traiectorie proastă, negativă, dar lucrurile nu pot fi comparate cu Rusia, pentru că Rusia își poate permite foarte-foarte multe lucruri din cauza autosuficienței, pentru că este o țară mare, bogată, influentă, iar Republica Moldova…”

Europa Liberă: Așezată pe un lac de petrol…

Igor Boțan: „Exact! Pe masive tectonice cu lacuri și puțuri de petrol. Nu e cazul Republicii Moldova. De aceea, atunci când vorbim despre ceea ce se întâmplă în Federația Rusă, trebuie să ne preocupăm foarte mult și să observăm ce ni se întâmplă aici nouă, în Republica Moldova.”