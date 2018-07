Igor Boțan: „Motoarele electorale au fost deja pornite”

Înainte de a pleca în vacanță, Parlamentul de la Chișinău a decis data alegerilor generale - 24 februarie 2019. De ce guvernarea și-a luat răgaz până la iarnă? Un punct de vedere discutat cu analistul politic Igor Boțan.

Europa Liberă: Dle Boțan, de ce 24 februarie? Din considerentele pe care le-a anunțat președintele Parlamentului rezultă că au grijă, întâi de toate, de concurenții electorali, și nu de alegători?

Igor Boțan: „Președintele Parlamentului are mai multe considerente, dar le scoate în evidență pe cele care-i convin. Numirea datei alegerilor se înscrie perfect în prevederile Codului Electoral și ale Constituției, dar această marjă de trei luni de zile a fost utilizată de Partidul Democrat pentru a împinge data alegerilor în ultima zi de duminică posibilă a acestui termen de trei luni de după expirarea mandatului, iar considerentele principale cred că sunt camuflate. Dl președinte al Parlamentului, după ce a fost votat pachetul de legi referitor la amnistia fiscală și reforma impozitării, a spus foarte clar: „Noi am avut reforme foarte dureroase, cetățenii au suferit, acum am procedat astfel încât cetățenii să simtă beneficiile de pe urma acestei reforme fiscale”. Pentru asta – clar – e nevoie de a împinge alegerile parlamentare cât se poate mai departe, ca să existe acest timp în care cetățenii să asimileze aceste beneficii și să poată veni în fața urnelor de vot cu o opinie favorabilă Partidului Democrat, mai cu seamă că Partidul Democrat și-a văzut lungul nasului în timpul alegerilor aici în municipiul Chișinău în mai-iunie.”

Europa Liberă: Va încerca să îngrașe porcul? Așa spune și președintele Dodon aluziv, ceea ce, zice dânsul, nu-i va ajuta. Unii experți spun că împingerea în februarie a acestor alegeri ar avea și intenția de a obține sprijinul României, care va prelua președinția Uniunii Europene.

Igor Boțan: „Eu nu cred că sprijinul Uniunii Europene se va face simțit imediat după preluarea președinției Uniunii Europene, dar cu certitudine Partidul Democrat a testat predispunerea cetățenilor moldoveni spre asimilarea cadourilor și această testare a fost una pozitivă în cazul lui Ilan Șor cu magazinele sociale...”

Europa Liberă: Bine, dar și „Edelweiss”-ul funcționează bine.

Igor Boțan: „Da, și „Edelweiss”-ul funcționează, dar nu la scara la care funcționează magazinele sociale, iar acum acest cadou pentru cetățenii sărăciți, împovărați de sărăcie în țara noastră s-ar putea să aibă un efect pe care nu sunt sigur că au putut să-l măsoare cei din Partidul Democrat, dar au intuit că aceste cadouri – câteva sute de lei, zeci de lei lunar în buzunarele oamenilor sărăciți – ar putea avea un efect pozitiv pentru Partidul Democrat.”

Europa Liberă: Vă întrebam totuși dacă Partidul Democrat, care prin definiție – în definiție – are democrația, ar fi trebuit să consulte părerea alegătorilor? Or, multora li s-a creat impresia că această decizie a fost scoasă cumva din joben ca la un prestidigitator în ultima ședință, înainte de vacanță, fără niciun fel de discuție publică, e adevărat, acoperindu-se partidul cu lipsa unei obligații legislative descrise în actele normative.

​Igor Boțan: „Partidele de opoziție din Parlament in corpore au părăsit sala de ședințe și au invocat argumente foarte puternice: a fost cu totul ignorată legea privind transparența decizională; o reformă atât de complexă și complicată cum este cea fiscală s-a făcut, practic, în secret, nu a știut nimeni, iar proiectele de lege au fost publicate cu câteva ore înainte de a fi puse pe agenda Parlamentului și discutate în Parlament.”

Europa Liberă: Dar mai ales partenerii occidentali, apropo, au fost foarte surprinși de această îndrăzneală a guvernării.

Igor Boțan: „Sigur, pentru că partenerii occidentali știu cum acum doi ani dl Marian Lupu de mânuță cu Mihai Ghimpu convingeau pe culoarele din Bruxelles și de la Strasbourg necesitatea suportului financiar pentru Republica Moldova, fiindcă altminteri Republica Moldova pur și simplu capota. Și iată că după ce s-au pus pe picioare, asimilând acest suport internațional, autoritățile din Moldova pur și simplu ignoră să-i informeze pe partenerii de dezvoltare despre ce au de făcut.”

Europa Liberă: Dar cu alegătorii trebuia sau nu trebuia, puteau să se consulte?

Igor Boțan: „Deci, ei au intuit că alegătorii vor saluta o astfel de abordare și acest cadou preelectoral, pentru că le rămân ceva bani în buzunar.”

Europa Liberă: Nu, eu zic intuiția referitoare la data alegerilor – când le este mai comod alegătorilor – în decembrie sau în februarie?

Igor Boțan: „Noi ne amintim că dl Andrian Candu insista că alegerile vor avea loc la sfârșitul lunii noiembrie, după care, brusc, și-a schimbat opinia, după care...”

Europa Liberă: Tot timpul a existat sintagma „alegeri din toamnă”.

Igor Boțan: „Da, „alegeri din toamnă”. Formal, ei nu au încălcat, nu au trecut peste litera Constituției și a legii.”

Europa Liberă: Da, dar vă întrebam: e logic să-i întrebi pe cei pe care trebuie să-i inviți să te voteze?

Igor Boțan: „Ei aveau această marjă de trei luni de zile. Nu știu dacă trebuiau să-i întrebe pe cetățeni, pentru că pe cetățeni nu i-au întrebat niciodată despre furtul miliardului sau cetățenilor li s-a promis un panou cu reflectarea repeziciunii cu care banii furați sunt recuperați, despre care s-a uitat...”

Europa Liberă: Eu înțeleg, dar în asemenea chestiune simplă măcar să fi mimat un fel de atitudine democratică și să zică: „Noi avem de gând să punem în februarie. Ce ziceți?”.

Stilul Partidului Democrat este să-i ia pe toți prin surprindere...

​Igor Boțan: „Eu cred că Partidul Democrat în principiu nu putea proceda așa, pentru că are un stil. Stilul Partidului Democrat este să-i ia pe toți prin surprindere...”

Europa Liberă: Sau să zică că, vezi, Doamne, știu ei mult mai bine ce e binele poporului?

Igor Boțan: „Exact, exact! Pe toți i-au luat prin surprindere cu reforma fiscală. Dacă am văzut organismele internaționale, partenerii de dezvoltare in corpore nemulțumiți de această abordare, la ce să ne mai referim la cetățenii Republicii Moldova?”

Europa Liberă: Totuși, cea mai dătătoare pe spate este această decizie de a ierta niște păcate fiscale, niște averi agonisite Dumnezeu știe cum contra sumei de trei la sută. Asta înseamnă că toți acei care – și e un argument vechi, cunoscut de la prima tentativă de a legaliza capitalurile obscure – au fost conștienți, au fost disciplinați, până la urmă, au fost niște proști?

Igor Boțan: „Au fost niște proști și astfel de reforme nu se fac la distanță de zece ani de zile, cum se întâmplă în Republica Moldova, dar, iarăși, eu cred că strategia Partidului Democrat este cât se poate de simplă, banală și expusă de o manieră aproape explicită de către fruntașii acestui partid – e important să ia un scor bun și să rămână la timona Republicii Moldova după alegeri. Ce va fi după alegeri, e o altă poveste și ei sunt conștienți că partenerii de dezvoltare, instituțiile internaționale nu vor dori ca Republica Moldova să intre într-o criză umanitară ș.a.m.d. și vor veni cu propuneri de suport pentru ieșirea din criză, eventual din criza provocată de reforma ad-hoc fiscală ș.a.m.d. Dar noi nu am văzut nici măcar să consulte patronatele și sindicatele. Împreună, ce efect ar putea avea această reformă fiscală, pentru că e una să-i bucuri pe cetățeni că le lași niște bani – câteva zeci sau sute de lei în buzunar – și să nu te gândești care va fi impactul stabilității bugetare, pentru că orice politici, orice reforme trebuie să aibă în considerație faptul că ele trebuie să consolideze stabilitatea proceselor social-economice din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Plus că se ruinează principiul echității – cei care au fost bogați vor fi în continuare bogați, iar celor săraci li se aruncă praf în ochi?

Igor Boțan: „Sigur, așa este și se subminează un factor foarte important – cel al predictibilității guvernării. Lucrurile s-au făcut în secret, astfel încât să-i ia pe toți prin surprindere, ceea ce este marca acestui partid, iar – așa cum spuneam – strategia lor e: după alegeri, cu un mandat de patru ani înainte vor fi...”

Europa Liberă: „Хоть трава не расти” (atitudine absolut indiferentă față de cineva; fie ce-o fi), cum zice rusul.

​Igor Boțan: „Da, exact!”

Europa Liberă: Nu e treaba noastră să le purtăm de grijă guvernanților, și totuși, mă întreb – tactica asta cu orice preț îi bună într-un meci decisiv de rugbi, în finală, când antrenorul e gata să-și rupă oasele toți jucătorii buni, că după aia găsește alții – democrații, aplicând asemenea tactici, nu-și riscă existența sau supraviețuirea?

Igor Boțan: „Problema principală și a cetățenilor în această țară este că partidul de guvernământ îi consideră oameni fără discernământ, că nimeni nu înțelege de ce procedează de această manieră și ei cred că în ziua scrutinului cetățenii vor fi mulțumiți că au cu câteva zeci sau sute de lei mai mult în portmoneu și asta va fi decisiv. Deci, ei nu admit că cetățenii se pot gândi la o perioadă așa, medie, sau mai îndelungată asupra viitorului Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Propaganda guvernării a acreditat un „homo votantus” care acceptă cadouri de la Șor, revine cu vuvuzele să apere democrații în provincie, ca și cum democrații au un grup puternic de sprijin care va fi transformat în voturile respective, nu?

Igor Boțan: „Sigur că da, numai că democrații vor avea și pierderi, pentru că în viitoarea campanie electorală probabil nu vor putea exploata mitul despre integrarea europeană. Toată lumea îi va aduce aminte Partidului Democrat că s-a apucat să introducă în Constituție clauza privind integrarea europeană – singur vector strategic de integrare externă, problema limbii române, pe care au lăsat-o pe tușă, în special prin luările de poziție ale lui Marian Lupu și ale dlui Diacov, care sunt moldoveniști consacrați... Sunt destul de multe probleme pe care și le creează, dar ei sunt convinși că aceste cadouri – așa cum spunea dl Candu – „beneficiul pe care îl va simți fiecare cetățean”, fie că este de câteva zeci sau sute de lei...”

Europa Liberă: Sau o „Primă casă”...

Igor Boțan: „Da, „Prima casă”, sigur că e un succes – 200 de case –, dar nu știm dacă nu cumva toate sunt cumpărate aici, în Chișinău, și atunci iarăși avem disproporții. Deci, sunt multe, multe lucruri care trebuie analizate.”

Europa Liberă: Mai reapare o întrebare firească. De ce adversarul numărul unu al Partidului Democrat este Maia Sandu și cu Andrei Năstase? Vedem că toate diviziile papale – vorba bancului – sunt îndreptate împotriva acestor adversari, și nu împotriva adversarului cel mai real pe care îl identifică sondajele în viitorul scrutin – socialiștii?

Lucruri foarte stranii, socialiștii nu au criticat această lege privind readucerea capitalului și declarația benevolă asupra veniturilor ascunse.

​Igor Boțan: „Noi am observat lucruri foarte stranii. Socialiștii, practic, nu au criticat această lege privind readucerea capitalului și declarația benevolă asupra veniturilor ascunse. Lucru straniu – socialiștii au fost deranjați doar că democrații le-au furat ideea lor privind reforma fiscală. Am văzut că dl Dodon a anunțat deja că va organiza proteste, dar nu împotriva cuiva, ci pentru a explica nu știu ce și testul cel mai important în privința socialiștilor și a dlui Dodon va fi cel legat de promulgarea acestor legi.”

Europa Liberă: Deci, atunci democrații își vor declanșa tirurile de artilerie?

Igor Boțan: „Nu cred. Ei nu s-au atacat. Cel puțin în ultimii doi ani de zile, socialiștii și democrații nu s-au atacat. Maia Sandu și Andrei Năstase au fost țintele predilecte ale Partidului Democrat, ale mediaholdingurilor și al lui Dodon, și al Partidului Democrat. Ei sunt priviți, deci această opoziție antioligarhică, pro-europeană ei sunt deopotrivă priviți ca principalii inamici și de către dl Dodon, și de către dl Plahotniuc.”

Europa Liberă: Ca să nu mai spunem de Șor...

Igor Boțan: „Da, ca să nu mai spunem de Șor. Și am văzut cum și-au servit mingea la fileu atunci când era vorba despre 30 de mii de sirieni, multe, multe lucruri foarte, foarte interesante, dar un test pentru dl Dodon și protestele pe care le-a anunțat va fi promulgarea acestui pachet de legi. Am văzut că dl Dodon se revoltă doar împotriva cedării acestui teren de aproximativ cinci hectare din mijlocul Chișinăului, unde a fost amplasat Stadionul Republican, în favoarea construcției Ambasadei Statelor Unite. În rest, am văzut că Partidul Socialiștilor și, în special dl Dodon, a păstrat tăcerea, așa că există această presupunere că lucrează într-un fel de cartel, care, până la urmă, ar trebui să fie benefic pentru ambele formațiuni – și a socialiștilor, și a democraților.”

Europa Liberă: Când va începe, de fapt, adevărata campanie, dacă s-a anunțat – nu zic de cea formală, care e descrisă în Codul Electoral –, când credeți că vor porni toate motoarele electorale?

Igor Boțan: „Motoarele electorale deja au fost pornite. Acest pachet de legi are caracter populist, pro-electoral, acest lucru este testat, nimeni nu ascunde că așa este. Oficial, perioada electorală începe la 1 decembrie, așa cum este scris în hotărârea privind numirea datei alegerilor. În perioada electorală cred că Comisia Electorală Centrală foarte rapid va constitui consilii electorale de circumscripție. Este vorba de aceste consilii care vor deservi circumscripțiile uninominale, astfel încât să reușească toate procedurile, ținând cont de faptul că iarna, practic, o lună de zile avem sărbători și în timpul sărbătorilor...”

Europa Liberă: Deci, Moș Crăciun va fi un agent electoral?

Igor Boțan: „Da, sigur, Moș Crăciun, primarii, sindicatele, autoritățile locale – toate instituțiile sunt cu cadouri pentru cetățeni.”

Europa Liberă: Au și un motiv.

Igor Boțan: „Da, au și un motiv.”

Europa Liberă: Revelionul, două Crăciunuri...

Igor Boțan: „Da, două revelioane, două Crăciunuri, Boboteaza urmează ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Deci, n-ai cum să-i suspectezi de propagandă electorală?

Igor Boțan: „Da, nicidecum...”