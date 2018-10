I.Boțan: va fi dificil pentru candidații pe cont propriu

Europa Liberă: Cine pretinde să aibă deputați din partea circumscripțiilor din afara Republicii Moldova și dacă avem deja niște candidați?

Igor Boțan: „Trebuie să pornim de la premisa că partidele mari, cele cu șanse, pe care le știm din sondajele de opinie, cu certitudine vor avea candidați înregistrați în cele trei circumscripții din afara țării. De asemenea, anumite persoane deja au declarat că ar dori să candideze în circumscripțiile electorale din afara țării, fie în calitate de candidați independenți, fie din partea unor partide care vor binevoi să-i accepte în calitate de candidați. Deocamdată nu putem spune că sunt foarte mulți astfel de pretendenți.”



Europa Liberă: Diaspora i-a înaintat pe careva? Știm doar de Dorin Dușceac, care are mandatul unor comunități.

Igor Boțan: „Diaspora e o noțiune despre care se discută mult. Dorin Dușceac este un personaj public despre care lumea știe destul de multe, ar putea fi candidat, dar, deocamdată, nu e clar dacă dorește să facă acest exercițiu electoral ca și independent sau din partea unui partid. Oricum, și independenții, și reprezentanții partidelor politice trec prin aceleași proceduri. Deci, dl Dușceac, dacă l-ați menționat, încă poate decide ce-i convine mai mult. Este cert că, înainte de a purcede la această înscriere în lupta electorală, candidații, fie că sunt ai partidelor sau independenți, trebuie să formeze un grup de inițiativă. Acest grup de inițiativă trebuie să fie înregistrat la Consiliul electoral de circumscripție, deci acest lucru ar putea începe abia în a doua jumătate a lunii decembrie sau la începutul lunii ianuarie.”

​Europa Liberă: Grupul acesta urmând să adune semnături?

Igor Boțan: „Grupul acesta trebuie să se înregistreze, să fie legitimat, să deschidă un cont în bancă, trebuie să aibă un trezorier, după care poate începe procedura de colectare a semnăturilor în baza unor liste, pe care de asemenea le eliberează organele electorale, care, așa cum am menționat, își vor începe activitatea, cel mai probabil, în luna decembrie, iar în ianuarie deja vor funcționa în deplină sarcină.”

Europa Liberă: Care este procedura cea mai dificilă pentru un eventual candidat?

Igor Boțan: „Procedura cea mai dificilă ține de faptul că eventualul candidat trebuie să se afle aici, în Republica Moldova, pentru a iniția toate procedurile prevăzute de Codul Electoral – trebuie să obțină certificat de integritate, să constituie grupul de inițiativă, să desemneze trezorierul, să deschidă cont...”

Europa Liberă: Nu poate mandata pe nimeni, trebuie personal să facă lucrul acesta?

​Igor Boțan: „Majoritatea lucrurilor trebuie să le facă personal, iar persoanele de încredere pot intra în joc abia după ce candidatul este înregistrat. Deci e mult până departe, cum se zice. Sunt proceduri destul de grele, anevoioase care necesită și cunoștințe foarte bune ale legislației electorale, dar și ajutor juridic. Deci va fi destul de dificil pentru cei care vor să se lanseze în această campanie electorală pe cont propriu.”

Europa Liberă: Spuneați mai devreme că diaspora este o noțiune destul de confuză, să zicem așa, adică nu are o delimitare geografică, spre deosebire de circumscripțiile de pe teritoriul Republicii Moldova. Și atunci, cum de fapt se poate vorbi despre o reprezentare a acestei circumscripții de către viitorul candidat și, mai ales, cum poate fi auzită o voce distinctă a unei circumscripții care se întinde pe sute și mii de kilometri?

Igor Boțan: „Dacă vorbim despre diasporă ca despre totalitatea de cetățeni moldoveni aflați la munci peste hotare sau care s-au stabilit peste hotare, e un lucru; dacă vorbim de comunități care deja s-au afirmat cumva în campaniile electorale precedente și care își leagă cumva viitorul de viitorul Republicii Moldova, vor să se întoarcă în țară sau vor să aibă posibilitatea să-și susțină rudele aici, în Republica Moldova, e cu totul altceva. Aceste comunități ar trebui cumva să comunice între ele și știm că încearcă să facă acest lucru, dar, deocamdată, lucrurile sunt neclare, pentru că nu știm nici numărul exact. Potrivit instituțiilor finanțatoare internaționale, ar fi vorba despre vreo 800 de mii de cetățeni moldoveni aflați peste hotare...”

Europa Liberă: Să vă întreb mai concret. Să admitem că Dvs. vreți să candidați la funcția de deputat pe o circumscripție din exterior. Unde mergeți, luați o busolă, o hartă și vă gândiți unde să căutați această diasporă sau, cel puțin, așa, o grămăjoară mai compactă de potențiali votanți?

​Igor Boțan: „Trebuie să vin aici, în Republica Moldova, să aștept până când organele electorale încep să-și desfășoare activitatea, să mă prezint acolo, să cer documentele necesare pentru a stabili grupul de inițiativă, să-l legitimez, să deschid un cont...”

Europa Liberă: Admitem, ați trecut toate etapele acestea, dar unde mergeți, bilet la avion încotro luați?

Igor Boțan: „Bilet la avion...”

Europa Liberă: În Statele Unite este o circumscripție enorm de mare. De la care capăt al Statelor Unite o luați?

Igor Boțan: „Noi nu trebuie să uităm că există rețelele de socializare și în aceste rețele de socializare concetățenii noștri sunt foarte activi, sunt și lideri care s-au manifestat deja. Eu cred că campania peste hotare se va realiza în megapolisuri, unde sunt concentrați concetățenii noștri și se va desfășura și pe rețelele de socializare. Deci, modalitățile trebuie să le decidă fiecare aspirant la funcția de candidat pentru a participa în aceste alegeri.”

Europa Liberă: De ce v-am întrebat? Pentru că, bunăoară, am văzut iarăși pe aceleași rețele de socializare, la care faceți trimitere, că Partidul Șor a mers la Veneția, de exemplu, și a mai luat-o și pe Anastasia Lazariuc, ca să fie mai convingător, iar din scenă primărița Tauber căuta conaționali din Jora de Mijloc sau de Jos și din Orhei. De ce anume la Veneția, puteți Dvs. să lansați o presupunere?

Igor Boțan: „Cred că la Veneția sunt foarte mulți concetățeni de-ai noștri. În preajma Veneției, de asemenea, în Mestre, în alte orașe din această regiune a Italiei, iar acești politicieni vin în Italia, de exemplu, sau în alte țări cu promisiuni că, dacă votează partidul respectiv, atunci vor primi un capital, o anumită sumă, un cuantum de bani pentru a se reîntoarce în Republica Moldova și de a deschide aici o afacere.

Este ceea ce le promite Partidul Șor conaționalilor noștri. Pentru a răspândi această idee a dlui Șor, care vrea să transforme Republica Moldova într-o republică a colhozurilor, a chibuțurilor ș.a.m.d., iată fac această navetă. Se prind cetățenii noștri la aceste promisiuni sau nu, e o altă problemă și ține și de legislația în vigoare, care spune că astfel de promisiune, care, de fapt, înseamnă începerea campaniei, nu e permisă până când se începe oficial perioada electorală și după ea campania propriu-zisă, înțelegând că campania începe după înregistrarea candidaților.”

Europa Liberă: Vorbeați despre partide cu șanse. Or, partidele din top – al socialiștilor și al democraților – nu am văzut să se agite pentru aceste trei circumscripții, cel puțin, nu au deconspirat candidații. Aveți vreo idee?

Igor Boțan: „Pentru Partidul Democrat contează Biroul pentru relațiile cu diaspora, prin care s-au făcut activități în luna august. Și anterior acest lucru se întâmpla, se fac congrese aproape anual. Deci, ei își promovează toate ideile și-și desfășoară activitatea...”

Europa Liberă: Au delegat acestui birou dreptul să aleagă?

Igor Boțan: „Nu, nu, nu au delegat, dar noi știm cum se lucrează. Nu sunt ei primii. Și Partidul Liberal Democrat făcea același lucru...”

Europa Liberă: Dar cine va candida?

​Igor Boțan: „Nu se știe încă.”

Europa Liberă: Aveți vreo idee?

Igor Boțan: „Nu, nu am nicio idee, cred că Partidul Democrat, cel puțin, testează opinia publică și va apărea cu un candidat pe care, probabil, îl va camufla ca pe Silvia Radu sub auspiciile independenței ș.a.m.d."

Europa Liberă: Deci, sondează mai întâi terenul?

Igor Boțan: „Sigur că da. Acest lucru îl fac de mult și știm acest lucru, că se face și pe teritoriul Republicii Moldova și ne-au spus foarte clar că deja au candidații pentru toate circumscripțiile, dar mai verifică care este reacția oamenilor la mărirea salariilor, la „drumuri bune”, la toate inițiativele lor ș.a.m.d. Deci, ei lucrează metodic, în conformitate cu anumite tehnologii electorale, preelectorale. În privința Partidului Socialiștilor, de asemenea, nu există niciun fel de probleme.

Putem presupune că doar la Moscova este necesară deschiderea unei secții de votare suplimentare...

Dl Dodon încă acum doi ani ne anunța că vrea deschiderea a 100 de secții de votare pe teritoriul Federației Ruse, deși statisticile electorale arată că în orașele mari din Rusia, unde există muncitori moldoveni, cu excepția Moscovei, secțiile de votare sunt semigoale sau chiar goale. De exemplu, la Soci votează vreo 500 de cetățeni moldoveni, la Nijnevartovsk – vreo 300...”

Europa Liberă: Deși sunt mulți moldoveni stabiliți acolo?

Igor Boțan: „Da, sunt foarte mulți moldoveni, dar vedem că iată se apropie alegerile, iar procesul înregistrării prealabile a alegătorilor, practic, lipsește cu desăvârșire în teritoriul Federației Ruse. Deci, dorința dlui Dodon și anunțul Domniei sale că trebuie deschise încă 100 de secții de votare în Rusia, în timp ce știm cu toții că, cu excepția secțiilor de votare din Moscova, toate celelalte rămân goale pe parcursul campaniei, deci a fost doar, așa, o încercare de a testa opinia publică. Vedem că opinia publică, cetățenii noștri din Federația Rusă au rămas reci la îndemnurile dlui Dodon. Putem presupune că doar la Moscova este necesară deschiderea unei secții de votare suplimentare. Și atât! E vorba de o singură secție de votare, în timp ce alte secții de votare în orașe mari dar cu participare redusă, nici nu mai știi dacă e nevoie să fie deschise aceste secții de votare.”

Europa Liberă: Deci, atenție! Vorbim despre secții și nu despre circumscripții.

Igor Boțan: „Nu, circumscripția e una.”

Europa Liberă: Circumscripția rămâne una, în mod tradițional sau, cel puțin, la prezidențiale diaspora era nu tocmai prietenoasă cu guvernarea. Pentru următorul scrutin, cel parlamentar, vom avea același comportament, de opoziție?

Igor Boțan: „Trebuie să înțelegem că lucrurile s-au schimbat, cumva, au evoluat. În 2016, la prezidențiale, cetățenii noștri de peste hotare erau pe aceeași undă cu cetățenii din țară, care așteptau niște informații despre furtul miliardului și cum acești bani sunt recuperați. Acum, partidul de guvernământ, prin Biroul pentru diasporă, a desfășurat anumite activități. Vedem că vicepreședintele, dl Vladimir Cebotari, spune că miliardul este în drum spre Republica Moldova.

Noi nu știm ce are Domnia sa în vedere, dar la fel nu știm cum ar putea reacționa concetățenii noștri de peste hotare la astfel de mesaje, de aceea cred că vor fi schimbări. Am văzut că au lucrat din plin așa-zisele fundații de caritate afiliate partidelor, care fac cadouri cetățenilor. Noi nu știm impactul acestei manifestări, pe care o consider de corupere a alegătorilor. Deci sunt un șir de lucruri care nu sunt atât de simplu de evaluat.”

Europa Liberă: Deci, dacă cineva v-ar ruga să faceți portretul-robot al alegătorului din diasporă, cel puțin din diaspora occidentală, v-ar veni mai greu?

Igor Boțan: „Acum este mult mai greu. Noi nu știm cum se vor comporta concetățenii noștri din România, nu știm dacă vor participa candidați din partea unui bloc unionist, nu știm cei din Italia cum vor reacționa, hai să spunem așa, la eforturile guvernării și a Biroului pentru diasporă, nu știm cum vor vota cetățenii noștri din Statele Unite ale Americii și Canada, unde de asemenea guvernanții au anumite proiecte pe care vor să le valorifice, de aceea sunt foarte multe necunoscute în acest moment.”