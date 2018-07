Igor Boțan: „Ilan Şor este util în ajun de campanie electorală” (VIDEO)

Europa Liberă: Pe internet au apărut secvențe de la mitingul de protest organizat de Partidul Șor. Mulți s-au întrebat cu nedumerire de ce Ilan Șor îi cere Partidului extraparlamentar PPDA să nu închidă magazinele sociale, care sunt cartea de vizită a Partidul Șor, sau Maiei Sandu de la Partidul Acțiune și Solidaritate. Aceste partide n-au nicio atribuție la scrierea și adoptarea legilor. De unde și până unde acest mesaj adresat opoziției extraparlamentare?

​Igor Boțan: „Avem un fenomen ciudat în Republica Moldova: trei partide politice, cele mai importante, dacă putem spune așa – Partidul Democrat din Moldova, Partidul Socialiștilor și Partidul Șor desfășoară activități de caritate de o manieră implicită prin așa-numitele fundații. În cazul Partidului Șor, prin intermediul societății cu răspundere limitată „Magazine sociale”, sunt distribuite produse alimentare în furgonete pe care e scris Partidul Șor.

Europa Liberă: Ceea ce nu-i interzis de lege?

Igor Boțan: „Partidele nu pot desfășura astfel de activități, dar oamenii care stau în spatele magazinelor sociale și ale partidelor, chipurile, pot desfășura astfel de activități.”

Europa Liberă: De ce nu pot partidele să facă acest lucru?

Igor Boțan: „Pentru că există legea cu privire la partide în care se spune foarte clar că scopul partidelor este să acceadă la guvernare. Accederea la guvernare trebuie să aibă loc cu scopul de a administra treburile publice, și nu de a face acțiuni de caritate, care nu înseamnă altceva decât coruperea alegătorilor.”

​Europa Liberă: Dar acesta-i un silogism? Dvs. ați dedus că partidele n-ar trebui să facă așa ceva. Scrie undeva în lege că partidul lui Șor nu are dreptul să vândă făină ieftină?

Igor Boțan: „În legislația din Republica Moldova, în Codul Contravențional și în Codul Penal e scris foarte clar că astfel de acțiuni sunt interzise în timpul campaniei electorale…”

Europa Liberă: Și între?...

Igor Boțan: „Și aici e șmecheria, pentru că partidele desfășoară activitate nu doar în campania electorală, de aceea aceste norme care se referă strict la perioada electorală trebuie extinse asupra tuturor – hai să spunem – activităților partidelor, inclusiv în afara campaniilor electorale.”

Europa Liberă: Deci, Dvs. spuneți că este o activitate reprobabilă, cel puțin, dacă nu cumva și infracțională?

Igor Boțan: „Această activitate este una ilogică din punctul de vedere al legislației partidelor și cea electorală. Știm experiența internațională. În Marea Britanie există legislație care interzice în orice fel partidelor politice să facă acțiuni de caritate.”

Europa Liberă: Cine amenință activitatea asta a lui Șor, că el s-a autosesizat deodată, așa brusc?

Igor Boțan: „Eu cred că este vorba despre un alt fenomen: dl Șor este foarte util pentru a contracara această activitate a partidelor antioligarhice îndreptate spre reglementarea la modul general a activității de caritate a partidelor politice. Noi vedem și auzim în fiecare zi despre fundația dlui Vlad Plahotniuc, care face acte de caritate. Dacă luăm acest exemplu, avem un ciclu închis. Dl Plahotniuc este principalul politician din Republica Moldova, este principalul media-magnat din Republica Moldova, este principalul filantrop din Republica Moldova; orice inițiativă a domniei sale este imediat preluată de guvern, este mediatizată de media-holdingul lui, la care se mai adaugă și activitățile de caritate. Iată cercul închis. Acum întrebarea este dacă alte partide politice, inclusiv partide noi pot proceda la fel pentru a fi în condiții egale. Răspunsul este nu. Acest cerc închis, folosit de partidele bogate, nu se știe cum s-au îmbogățit, inclusiv Partidul Șor și resursele de care dispune acest partid, la fel și Partidul Socialiștilor, care îl folosește pe dl Dodon ca mesager, care umblă prin lume și adună resurse pentru fundația primei-doamne care, ulterior, este transformată în activitate de caritate. Alte partide nu pot face astfel de activități și ele sunt puse într-o situație defavorabilă. ”

Europa Liberă: Și atunci, Dvs. propuneți ca nimeni să nu facă acest lucru, chiar dacă niște beneficiari s-ar întrista, cum sunt, de exemplu, beneficiarii magazinelor sociale administrate de Ilan Șor?

Igor Boțan: „Nu, eu nu spun acest lucru. Există o tradiție, noi suntem o țară cu tradiții creștine, și tradiția creștină rezolvă foarte elegant și frumos această problemă. Pot fi oameni bogați și între politicieni, ei pot face activități de caritate, numai că ei nu trebuie să facă reclamă pe seama activităților de binefacere, mai cu seamă reclamă politică.”

Europa Liberă: Preoții spun „să nu știe stânga ce face dreapta”.

Igor Boțan: „Asta spunea chiar Mântuitorul Iisus Hristos în predica sa de pe munte. Toate aceste lucruri de mult sunt reglementate în tradiția noastră, rămâne doar ca legiuitorii și clasa politică din Republica Moldova să se îmbogățească cu practica care există în Uniunea Europeană pentru a contracara astfel de activități.”

Europa Liberă: Dar cum o să afle atunci lumea că Ilan Șor, de exemplu, a devenit un manager eficient? Ceea ce nu au putut face predecesorii săi la Orhei, dânsul, iată, reușește – asfaltează drumuri, construiește parcuri. Cum o să afle lumea că el este mai bun decât cei care au condus până acum orașul?

Putem presupune că el are resurse obținute neortodox pe care acum de o manieră foarte obraznică le investește în politică...

​Igor Boțan: „La această întrebare au răspuns chiar participanții la mitingul organizat de Ilan Șor, care au spus foarte clar: „Noi înțelegem că în țara asta toți fură, dar există hoți care se împart cu noi și noi pe aceștia îi agreăm”. Deci, dacă această formulă a fost inserată în mințile oamenilor, atunci societatea noastră este într-un foarte mare pericol. Dacă Ilan Șor ar fi fost ales drept primar al orașului Orhei într-o competiție egală cu alți concurenți și el s-ar fi dovedit un manager eficient, îmbunătățind finanțele locale, fără a recurge la tot felul de fundații obscure din care ia bani pentru a pava străzile, adică pune în funcțiune exact formula pe care au exprimat-o părtașii lui: „Fură toți, dar acesta se împarte cu noi”. Mai cu seamă că Ilan Șor este condamnat de prima instanță, există două rapoarte Kroll, care spun foarte clar că furtul miliardului s-a făcut prin intermediul și cu participarea dlui Șor. Deci putem presupune că el are resurse obținute neortodox pe care acum de o manieră foarte obraznică le investește în politică pentru a intra în această politică, pentru a obține mandat și-i spune lumii mesajul pe care îl promovează susținătorii săi: „Toți fură, dar sunt hoți care se împart cu noi și pe ăștia îi agreăm”.”

Europa Liberă: Asta-i o presupunere nedovedită și vehiculată ca și o axiomă. Dacă este adevărat, de ce nu se sesizează atunci o instituție, corpul de control al primului-ministru, Cancelaria de Stat sau cineva care s-ar întreba: proveniența banilor este curată sau nu? Chiar dacă beneficiază orheienii și salută apariția drumurilor și parcurilor, cineva ar trebui să se întrebe de unde-s banii?

Igor Boțan: „Sigur că da. În privința dovezilor, de asta trebuie să se ocupe organele competente. Atunci când a fost nevoie, la solicitarea candidatului pentru funcția de primar dna Silvia Radu, organele competente s-au sesizat și au arătat că dna Inna Popenco, care reprezenta Partidul Șor, a folosit bani nedeclarați. Deci, ceea ce s-a aplicat în privința dnei Inna Popenco într-o campanie electorală poate fi extins asupra întregii activități a lui Ilan Șor. De aceea, eu nu fac presupuneri rupte dintr-un anumit context și mă refer la niște fapte care au avut loc, au fost dovedite. Rămâne ca organele competente să folosească logica, așa cum au folosit-o, de exemplu, în cazul invalidării alegerilor din municipiul Chișinău, pentru că nu au fost dovezi, a fost aplicată logica.”

Europa Liberă: Sau cum au folosit legea scoțând-o din cursa pentru Primăria Chișinău pe reprezentanta Partidului Șor, pe același motiv?

Igor Boțan: „Exact! Deci există suficiente dovezi ca lucrurile să fie puse în ordine, fără a invoca aici rolul partidelor de opoziție antioligarhice.”

Europa Liberă: Și totuși, întrebarea firească pe care și-o pune multă lume: De ce a devenit Șor atât de îndrăzneț și atât de „agresiv”? Până acum stătea cuminte și aștepta decizia finală și irevocabilă a instanței, acum dintr-odată a devenit activ și destul de incisiv.

Igor Boțan: „Voi opera cu ipoteze. Vom porni de la faptul că dl Șor a fost extrem de util prin faptul că a făcut autodenunțul în baza căruia s-a declanșat această campanie că miliardul ar fi fost furat poate de Șor, dar sub presiunile lui Vlad Filat.”

Europa Liberă: Și pentru asta a fost recompensat cu o relativă libertate?

Igor Boțan: „Da, asta este o a doua ipoteză. Deci, el este util și în continuare. Vedem că procesul lui este amânat, a fost schimbată curtea care trebuie să judece în a doua instanță…”

Europa Liberă: La un moment dat erau probleme cu traducerea…

​Igor Boțan: „Exact! Acum el este util în ajun de campanie electorală prin această activitate, iar presupunerea noastră trebuie să aibă drept fundament și faptul că ideea magazinelor sociale pe 29 octombrie 2013 a fost lansată de către nimeni altul decât dl Vlad Plahotniuc, care actualmente este coordonatorul guvernării în Republica Moldova. Dl Ilan Șor această idee a dlui Plahotniuc, lansată în octombrie 2013, a realizat-o în octombrie 2016, peste trei ani. Știm tot mecanismul, știm cum funcționează, iar ca să nu existe acuzații că doar facem presupuneri și ipoteze, voi invoca faptul că Europa Liberă a realizat reportaje din care se vede că pe furgonetele care fac acest comerț, prin intermediul societății cu răspundere limitată „Magazine sociale, este scris Partidul Șor. Prin ce se deosebește acest lucru de ceea ce a făcut Inna Popenco în campania electorală, atunci când distribuia carduri, abonamente pentru oamenii doritori să procure aceste alimente la prețuri reduse în magazinele sociale?”

Europa Liberă: Dar de ce acum și de ce atât de zgomotos a devenit Șor?

Vedem cum cei care susțin partidul de guvernământ, Partidul Democrat, spun: „Ați vrut proteste? Poftim, iată contrareacția la protestele voastre”...

​Igor Boțan: „Pentru că acum trebuie contracarată campania partidelor antioligarhice care prin aceste comitete de rezistență organizează flashmoburi. Ele sunt acum contracarate de aceste manifestații, chipurile, de răspuns ale Partidului Șor, care invocă faptul că, chipurile, cei din opoziția anti-oligarhică ar dori să închidă magazinele sociale. Deci este un nonsens, dar acest nonsens vedem că funcționează și este folosit de această manieră; vedem cum cei care susțin partidul de guvernământ, Partidul Democrat, spun: „Ați vrut proteste? Poftim, iată contrareacția la protestele voastre”. Într-un context absolut ilogic care nu are nicio legătură între evenimentele desfășurate de opoziția anti-oligarhică și contramanifestațiile lui Ilan Șor și ale partidului domniei sale.”

Europa Liberă: Deci, românii spun un fel de bălăcăreală care să nu mai înțeleagă nici în cer, nici în pământ nimeni, care-i porumbul și care-i tăciunele? Dacă ar fi să analizați discursul lui Șor, micile firimituri ideologice pe care le-a presărat în discursul său, ce orientare își anunță Șor-milionarul, judecând după tribunalele populare pe care le va pune în funcțiune îndată ce va veni la putere, chiar pe bulevardul Ștefan cel Mare va bate adversarii cu catarama, cred că metaforic vorbind? Ce alternativă ideologică propune Ilan Șor, uitându-se la ceea ce există deja pe piață?

Igor Boțan: „Ceea ce spune Ilan Șor nu trebuie în mod neapărat analizat pentru ca ulterior să se facă o sinteză pentru a înțelege doctrina lui politică. Cel mai bun răspuns la întrebarea Dvs. l-au dat chiar susținătorii lui Ilan Șor. Prin ceea ce face Ilan Șor, cei care îl susțin înțeleg un singur lucru și-l promovează: „Toți fură, numai că Ilan Șor se împarte și cu acești cetățeni sărăciți”.”

Europa Liberă: Bine, dar pe cine contează el? Totuși pe o anumită pătură socială pauperizată?

Igor Boțan: „Da, este adevărat. Noi am văzut care este rețeaua magazinelor sociale. Am estimat care este numărul oamenilor care procură alimente la prețuri reduse în aceste magazine sociale. Și noi am auzit de la Ilan Șor că el i-a adunat pe toți, le-a pus la dispoziție autobuze, ca să vină și să-și apere acest drept de a procura alimente în magazinele sociale…”

Europa Liberă: Iar la proteste – a recunoscut – le-a dat un sandviș și o sticlă de apă?

Igor Boțan: „Sigur, a recunoscut acest lucru. Deci, acesta este electoratul lui Ilan Șor. L-a adunat pe tot, l-a adus la Chișinău și l-a îndreptat împotriva opoziției anti-oligarhice pentru a-i contracara aceste activități de protest legate de invalidarea alegerilor.”

Europa Liberă: Deci, Șor este mai socialist decât socialiștii, după ceea ce spune?

Am văzut că liberalii în parlament vorbesc de Kotovski, alții vorbesc de Robin Hood, numai că nu este cazul lui Ilan Șor...

​Igor Boțan: „Nu este adevărat că este mai socialist decât socialiștii, pentru că socialiștii, cel puțin cei sinceri, nu procedează ca Ilan Șor. Ilan Șor are o problemă: el trebuie să-și asigure un mandat la viitoarele alegeri parlamentare pentru a se acoperi cu imunitate parlamentară.”

Europa Liberă: Credeți că parlamentarele vor veni mai devreme decât condamnarea definitivă?

Igor Boțan: „Eu presupun, pentru că altminteri nu ar exista niciun rost pentru Ilan Șor ca să desfășoare aceste activități și pentru a arăta că este foarte, foarte util actualei guvernări prin contracararea manifestațiilor de protest ale opoziției antioligarhice.”

Europa Liberă: Deci, o definiție ideologică, politică, organizatorică pentru ceea ce face el nu aveți?

Igor Boțan: „Am! Am desprins-o chiar din ceea ce spun participanții la aceste manifestații de protest împotriva opoziției antioligarhice și pentru susținerea lui Ilan Șor.”

Europa Liberă: Deci, partidul celui care se împarte?

Igor Boțan: „Da! Toți fură, dar sunt hoți care sunt buni și se împart cu cei săraci. Asta este cred că cea mai bună definiție a doctrinei pe care o împărtășește.”

Europa Liberă: Andrii Popa, care lua de la bogați și dădea la săraci?

Igor Boțan: „Bine. Am văzut că liberalii în parlament vorbesc de Kotovski, alții vorbesc de Robin Hood, numai că nu este cazul lui Ilan Șor. Ilan Șor – așa cum spuneam – și-a făcut treaba atunci când a făcut acel autodenunț. Apropo, autodenunțul niciodată nu știm cum a fost analizat – 250 de milioane…”

Europa Liberă: Dar peste tot autodenunțul se recompensează. Există un deal cu procurorii, dacă semnezi un denunț, scapi mai ieftin.

Igor Boțan: „Da, și deal-ul e clar. După ce faci autodenunțul, intri în politică, folosești banii pe care Dumnezeu știe cum i-ai obținut pentru activități de caritate, ataci opoziția. Deci este un deal foarte elocvent, care vorbește de la sine despre ce se urmărește în toată această activitate.”