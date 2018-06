Igor Boțan: „Eu nu cred că doamna judecătoare este naivă”

Europa Liberă: Partidul de guvernământ păstrează tăcerea. Orice ar spune, de fapt, ar fi rău, dar tăcerea oricum nu-i este foarte favorabilă. Unora li se pare că în felul acesta consolidează, certifică ipoteza că în spatele deciziilor judecătorești ar sta Partidul Democrat. Trebuie sau nu trebuie să se desolidarizeze de această decizie conducerea democraților?

Igor Boțan: „Partidul Democrat cel puțin ar putea să încerce să se desolidarizeze de aceste decizii ale primei instanțe și ale Curții de Apel, dar probabil ei înțeleg că nu vor reuși să facă acest lucru, pentru că avem rapoarte foarte importante, precum cel al Uniunii Europene privind implementarea Acordului de Asociere, în care se vorbește despre justiție selectivă și avem raportul Departamentului de Stat privind drepturile omului în Republica Moldova, unde se menționează același lucru. În Republica Moldova, opinia publică de asemenea nu are încredere în justiție, de aceea lucrurile care s-au întâmplat recent, după alegerile primarului general din municipiul Chișinău, toate ca și cum presupun că Partidul Democrat stă în spatele acestor decizii.”

Europa Liberă: Nici legislatorii nu-și presară cenușă pe cap. După cum spun unii experți, sintagma aceasta „agitație electorală” a lăsat loc de interpretări?

Igor Boțan: „Legislatorul trebuie să acționeze potrivit articolului 66 din Constituție, dacă nu greșesc, unde Parlamentul este cel care trebuie să interpreteze normele pe care le-a adoptat cândva, atunci când există cerere în acest sens. Deocamdată suntem în perioada ce urmează imediat după hotărârile curților. Cred că legislatorii vor trebui să intervină imediat după ce va fi adoptată o decizie finală pentru a clarifica lucrurile, iar clarificarea lucrurilor nu reprezintă ceva dificil, pentru că în literatura de specialitate referitoare la legislația electorală se explică foarte, foarte clar în ce constă prohibiția de a face agitație electorală în ziua alegerilor. Și acest lucru poate fi precizat, astfel încât pe viitor organele electorale, dar mai ales curțile de justiție să nu cadă în capcana în care s-a pomenit acum judecătoria din Chișinău și Curtea de Apel. Această zi a liniștii se introduce pentru a evita tot felul de tulburări în ziua alegerilor, dacă mai mulți concurenți fac agitație și se pot încăiera, speriind astfel cetățenii să vină la votare.”

Europa Liberă: Dacă asta s-ar întâmpla în preajma unei secții de votare, dar dacă îndemnul tacit afișat pe un panou publicitar mare, de patru metri, nu poți să-l dai jos în ziua tăcerii, atunci ce rost are să fii atât de meticulos și să interzici orice intervenție, orice mesaj, orice fluturaș, dacă fizic nu poți să faci acest lucru?

Igor Boțan: „Dvs. aveți perfectă dreptate și legislația electorală se referă în mod expres la acest lucru și dă explicații – panourile electorale, agitația electorală afișată pe panouri sau pe internet ș.a.m.d. rămâne neatinsă. Singurul lucru, așa cum spuneam, agitația este interzisă pentru ca oamenii să intre în perioada de liniște și să nu aibă loc încăierări, care perturbează ordinea publică și descurajează cetățenii să vină la alegeri.”

Europa Liberă: Dar cine ar trebui să măsoare gradul de incisivitate al acestor îndemnuri – dacă a condus sau nu a condus la încăierări? La încăierări poate să conducă de fapt cantitatea vinului consumat, și nu mesajul.

Igor Boțan: „Este adevărat, dar, dacă punct de pornire servește agitația în ziua alegerilor și la asta se adaugă cantitatea de alcool consumat, pot avea loc aceste perturbări, de aceea soluția corectă ar fi ca Parlamentul să intervină și să explice și organele electorale să facă concluziile cuvenite, iar Curții Supreme de Justiție să-i revină să facă sinteze, așa cum prevede legislația și să instruiască celelalte curți inferioare ierarhic pentru ca astfel de incidente să nu se mai întâmple, pentru că avem un fel de nonsens. Cetățenii nu au contestat, concurenții electorali nu au contestat; mai mult decât, învinsul l-a felicitat pe învingător, iar o Curte, care urma doar să valideze, să ia în considerație că incidente nu au avut loc, că, chiar dacă s-a făcut agitație în ziua alegerilor, impactul oricum este pozitiv, pentru că au venit mai mulți alegători și acest lucru de fapt nu poate fi demonstrat, pentru că avem o statistică, care spune că la alegerile municipale aici, în Chișinău, de obicei în turul doi vin cu două-trei procente mai mulți alegători decât în primul tur. Este un fel de comportament, deci decizia este oarecum arbitrară și cred că absurditatea constă în faptul că anume o decizie a Curții, care trebuia să valideze alegerile, a dus la aceste perturbații în liniștea publică. Vedem proteste cu participarea a mii și mii de cetățeni.”

Europa Liberă: Deci Themis a dat dovadă de exces de zel, sugerați Dvs., dar a fost destul de inconsecventă, la părerea mea subiectivă, atunci când i-a învinovățit pe concurenți, care, așa cum ați subliniat și Dvs., n-au cerut invalidarea, n-au cerut decapitarea procesului, au cerut doar constatarea unor nereguli? Și i-a învinovățit pe concurenți, dar, de exemplu, s-a oprit în fața marilor demnitari, care au făcut același lucru. Și în mod tradițional, televiziunile merg cu microfoanele și camerele de luat vederi să-i caute și ei să spună că „am votat”, ceea ce prezumtiv înseamnă același îndemn: „veniți și voi!”. Se prezumă pentru cine au și votat. Prin urmare, Themis ar fi trebuit să le dea din deget și marilor demnitari, al căror îndemn poate să fie uneori chiar mai valoros decât îndemnul concurenților?”

Igor Boțan: „Nici chiar așa, pentru că judecătorii sunt cetățeni ai Republicii Moldova, ei s-au convins nu o dată că îndemnurile înalților demnitari în ziua alegerilor la urnele de vot nu provoacă neliniște în societate, deci nu provoacă niciun fel de tulburări.”

Europa Liberă: Dar provoacă anumite opțiuni electorale, pe cei nehotărâți poate să-i determine într-o parte sau în alta?

Igor Boțan: „Dacă o campanie durează 60 de zile, să crezi că în ultimul moment, când deja se desfășoară alegerile, un îndemn al unui candidat cumva îi determină pe cetățeni, mi se pare această presupunere foarte neconvingătoare.”

Europa Liberă: Dar tocmai logica asta stă la baza deciziei din prima instanță, judecătoarea a calculat câte vizionări a avut și imediat le-a pus în coșul celor care au votat, or, zic, dacă începem o asemenea contabilitate, ar trebui să mergem și la reportajele televizate cu marii demnitari?

Igor Boțan: „Este adevărat ce spuneți, numai că eu nu cred că doamna judecătoare este naivă sau incompetentă și acest lucru mă face să cred, ca și foarte mulți cetățeni care protestează, că eventual ar fi existat o comandă politică, de aici se iscă și această atitudine față de Partidul Democrat de guvernământ, despre care se crede că controlează totul și…”

Europa Liberă: Dar probe nu-s, dle Boțan, se operează cu o prezumtivă intervenție din exterior, dar nimeni n-o poate proba?

Igor Boțan: „Exact, dar și probele pe care le invocă judecătoriile nu sunt probe care să fie convingătoare, tocmai de asta apare această atitudine, lucru periculos pentru liniștea publică aici, în Republica Moldova, și pentru stabilitate, mai ales în ajunul alegerilor parlamentare.”

Europa Liberă: Credeți că judecătoarei i-a lipsit această perspicacitate ca să vadă în cafea sau în ghioc ce se va întâmpla după decizia ei sau nu cumva chiar asta s-a urmărit?

Igor Boțan: „Putem presupune așa, pentru că așa a presupus dl Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, și același lucru l-a presupus și prim-ministrul Pavel Filip. Ambii au făcut declarații publice. Potrivit lor, această decizie ridică semne de întrebare, iar atunci când semnele de întrebare existente au început să fie pe larg discutate și inserate în declarații, Consiliul Superior al Magistraturii a sărit și a spus că asta e o presiune asupra independenței justiției.”

Europa Liberă: Dar cineva va intra în culisele acestei decizii ca până la urmă să lămurească publicului ce a fost cu această decizie și cât de consistente sunt argumentele din motivație?

Igor Boțan: „Eu cred că, așa cum ați presupus și Dvs., trebuie să aibă loc interpretarea normei de către parlamentari, iar Comisia Electorală Centrală are misiunea să explice organelor electorale; pe de altă parte, Curtea Supremă de Justiție va trebui să facă o sinteză, astfel încât prevederile legislației electorale să fie aplicate uniform, să nu se întâmple exact ceea ce spuneți Dvs.”

Europa Liberă: CEC-ul pledează validarea. Părerea celei mai competente autorități în domeniul legislației a fost nesocotită.

Igor Boțan: „Mai mult decât atât, Comisia Electorală Centrală trebuie să adopte o decizie privind ce urmează, pentru că odată intrați în procesul electoral trebuie să ieșim cu primarul ales. Argumentele că am intrat în ultimul an înainte de expirarea mandatului general al autorităților locale nu ține. Legislația electorală prevede foarte clar – dacă ați invalidat alegerile sau sunt invalidate alegerile de către Curte, atunci urmează să aibă loc o votare repetată cu candidații înregistrați, exceptându-i pe cei care s-au făcut vinovați de încălcarea legislației, care a dus la invalidarea scrutinului.”

Europa Liberă: Adică maratonul trebuie dus până la final?

Igor Boțan: „Sigur! Orice alte soluții sunt inacceptabile, toată lumea va înțelege că interpretarea legislației electorale se face la cheremul aceluiași partid de guvernământ. Aceasta este soarta acestui partid, dacă și-a asumat povara guvernării și modalitatea în care și-a asumat această povară, ținând cont și de rapoartele la care ne-am referit ale Comisiei Europene, ale Departamentului de Stat.”

Europa Liberă: Guvernarea preferă doar grâul, nu și pleava?

Igor Boțan: „Dar am văzut ce au spus deputații europeni, atunci când au discutat în cadrul Comitetului pentru Relații Externe au abordat această problemă.”

Europa Liberă: Nu toți, Boștinaru, de exemplu, le-a ținut apărarea?

Igor Boțan: „Da, dar majoritatea au spus foarte clar: suntem, din păcate, nevoiți să discutăm pe marginea unor decizii judecătorești, lucru inimaginabil, dar, ținând cont că Republica Moldova are Acord de Asociere foarte complex, ținând cont că știm cu toții că justiția în Republica Moldova este selectivă, ținând cont de faptul că ministrul Justiției, dl Alexandru Tănase, declara în luna ianuarie, dacă nu greșesc, că a eșuat reforma justiției. Deci avem o justiție care s-a angajat într-o reformă și care a eșuat, deci ne putem aștepta la orice. Acesta este contextul care nu convine, probabil, guvernării și vedem reacția acestui Consiliu Superior al Magistraturii, care este de asemenea foarte, foarte stranie, dacă ținem cont că primii care au sunat alarma au fost tocmai dl Dodon și dl Filip. Toate aceste lucruri împreună dau Republicii Moldova o imagine foarte, foarte proastă.”