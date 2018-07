I. Boţan: „Moldova alunecă spre așa-numita democrație suverană, după model rusesc”

Analistul politic și activistul civic Igor Boţan crede că mesajul Uniunii Europene – prin suspendarea ajutorului macrofinanciar de 100 de milioane de euro - este un mod limpede de a spune ca Moldova nu-și îndeplinește angajamentele asumate în cadrul Acordului de Asociere şi Liber Schimb cu Uniunea Europeană şi explică de ce:



Europa Liberă: Dle Boțan, până ajungem să-l întrebăm pe Johannes Hahn, vă întreb pe Dvs. chiar Uniunea Europeană, reprezentanții oficiali ai acesteia, au cerut guvernării de la Chișinău să intervină în activitatea judecătorilor, să dea altă decizie decât au considerat ei necesar să dea?

Igor Boțan: „Este un lucru pe care trebuie să-l excludem cu desăvârșire, pentru că chiar președintele Parlamentului, dl Andrian Candu, pentru a drege busuiocul după declarațiile premierului Filip, a spus că în discuții cu reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene i s-a părut că aceștia îi sugerează cumva să intervină.”

Europa Liberă: Deci, i s-a părut până la urmă?

Igor Boțan: „I s-a părut că i se sugerează. Aceste lucruri scot la iveală faptul că au avut loc discuții și este normal să aibă loc discuții. Orice cetățean al Republicii Moldova, mai cu seamă înalții demnitari, dacă citesc preambulul și primele patru articole ale Acordului de Asociere, vor înțelege că astfel de discuții sunt absolut normale și chiar necesare, pentru că Republica Moldova este angajată într-o alianță politică cu Uniunea Europeană în baza Acordului de Asociere.”

Europa Liberă: Uniunea Europeană sau factorii aceștia la care face trimitere Andrian Candu, în baza Acordului de Asociere, prietenește i-au spus Chișinăului: „Vedeți, că decizia asta este nu tocmai bună”?

Igor Boțan: „Mai mult decât atât, eu cred că lucrurile sunt chiar la suprafață. Asistența macrofinanciară se acordă de către Uniunea Europeană în condiții de maximă presiune asupra bugetului de stat, asupra balanței de plăți ș.a.m.d. Republica Moldova ar fi primit această asistență macrofinanciară încă anul trecut, dacă nu se schimba sistemul electoral. Acest lucru a fost spus foarte clar. Condiționalitatea politică, care este prevăzută de documentele Uniunii Europene, a fost introdusă exact în momentul în care autoritățile moldovene, în special cei din Partidul Democrat, au decis să modifice sistemul electoral și tot ei au luat prăjina înainte și au spus: „Ne ducem la Comisia de la Veneția să ne spună dacă e bine sau nu”. Când Comisia de la Veneția a spus că „nu e bine, nu se recomandă”, autoritățile au spus că „noi suntem stat suveran”.

Europa Liberă: Au avut un acces de suveranitate?

Igor Boțan: „Da, de suveranitate și au spus că: „Nu, noi vom face așa cum ne convine nouă. Mulțumim pentru că ați venit cu avizul vostru”. În acest moment, Uniunea Europeană a spus: „Dragi prieteni moldoveni, în dialogul politic, relațiile cu Republica Moldova pe dimensiunea democratică, a drepturilor omului, a justiției ș.a.m.d. este foarte important să ne bazăm pe ceea ce spune Comisia de la Veneția și Consiliul Europei”. Iată, Comisia de la Veneția, deopotrivă cu OSCE, o altă instituție cu care cooperează pe dimensiunea democratică Uniunea Europeană, spune foarte clar: „Să nu faceți acest lucru!”.”

Europa Liberă: Deci, prima rândunică atunci a fost?

Igor Boțan: „Da! „Dacă faceți acest lucru, atunci introducem condiționalitatea politică… Condiționalitatea politică se referă la asigurarea pluripartitismului și alte lucruri legate cu drepturile omului.”

Europa Liberă: Deci, premierul Filip nu are de ce să facă o fizionomie foarte mirată? El știa foarte bine de la experiența cu mixtul, nu?

Premierul Filip a semnat memorandumul cu Uniunea Europeană în ajunul summitului Parteneriatului Estic din noiembrie anul trecut. El știa foarte bine ce a semnat...

​Igor Boțan: „Se pare că chiar premierul Filip a semnat memorandumul cu Uniunea Europeană în ajunul summitului Parteneriatului Estic din noiembrie anul trecut. El știa foarte bine ce a semnat și este foarte, foarte important că Uniunea Europeană a spus un lucru foarte clar: „În privința sistemului electoral, în privința instituției alegerilor vom fi foarte atenți, că nu putem apriori după ce ați schimbat sistemul electoral să ne referim la impactul asupra dezvoltării democratice a Republicii Moldova”. Iată că au venit alegerile noi în municipiul Chișinău și exact aici Republica Moldova a picat examenul.

Și Uniunea Europeană îi poate spune Partidului Democrat din Republica Moldova de guvernământ: „Fraților, nu voi ați fost cei… dle Vlad Plahotniuc, nu dumneata ai fost cel care ai spus că schimbi sistemul electoral pentru a reînnoi clasa politică? Iată, chișinăuienii au participat la un exercițiu electoral, care chiar a adus ceva proaspăt în această inițiativă a dvs., în modificarea componenței clasei politice, când cetățenii cu votul lor contribuie la modificarea componenței clasei politice, dvs., în Republica Moldova, ne spuneți că aveți un sistem judecătoresc independent, deși noi știm și în documentele noastre, și în documentele elaborate de Departamentul de Stat e scris negru pe alb că noi, cei din Occident, apreciem sistemul judiciar din Republica Moldova drept unul selectiv. Nu altcineva decât membrul guvernului, dl Alexandru Tănase, în luna ianuarie recunoștea că reforma sistemului judecătoresc a picat, nu ține. Deci, de ce ne spuneți voi că sistemul vostru judecătoresc independent iată a produs această invalidare și voi nu aveți nicio atribuție la toate aceste lucruri?”.

Europa Liberă: Apropo, premierul Filip într-un interviu, după decizia Parlamentului European, a spus că nu se dezice de intențiile fostului ministru Alexandru Tănase de a reforma ceea ce a reformat predecesorul său, dimpotrivă, el a regretat faptul că cineva i-ar fi organizat scurgerea de materiale compromițătoare și Tănase s-a văzut silit să plece din guvern, dar cauza lui ca și cum rămâne în vigoare.

Igor Boțan: „Este foarte important ceea ce a spus dl premier Pavel Filip, numai că noi am desprins cu totul altceva din ceea ce a spus și dl Plahotniuc, și dl Filip, și dl Candu. Republica Moldova lunecă spre ceea ce se numește democrație suverană, după modelul Federației Ruse, adică…”

Europa Liberă: Sintagma inventată de Putin?

Igor Boțan: „Da, da, exact. Inventată, din câte știu eu, de Surkov. De consilierul lui Putin.”

Europa Liberă: Da, dar e atribuită șefului?

Igor Boțan: „Iată că ceea ce se întâmplă, această revoltă a guvernanților și a partidului de guvernământ se traduce foarte clar – noi suntem suverani, avem democrație suverană, am văzut că și mass-media controlată de Partidul Democrat și toți cei care contribuie la lustruirea imaginii acestui partid vorbesc practic în termenii care consacră această democrație suverană și care sugerează Uniunii Europene: da, avem un Acord de Asociere, dar nu vă băgați că aici, în Republica Moldova, noi avem alte planuri și alte dimensiuni pentru a menține țara asta pe linia de plutire.”

Europa Liberă: Adică e șantaj pe față deja?

Cel mai interesant lucru acum este cum va proceda guvernarea cu faimoasa modificare a Constituției, introducerea clauzei privind scopul strategic – integrarea europeană...

​Igor Boțan: „Nu cred că e șantaj pe față, pentru că Republica Moldova nu este actorul politic internațional care poate să-și permită șantaj. Eu cred că este prima răbufnire emoțională, după care am văzut că spiritele cumva se calmează. Am adus și am subliniat modul în care dl Andrian Candu a încercat să dreagă busuiocul după declarațiile dlui Plahotniuc și ale dlui Filip. Cel mai interesant lucru acum este cum va proceda guvernarea cu faimoasa modificare a Constituției, introducerea clauzei privind scopul strategic – integrarea europeană.”

Europa Liberă: Mihai Ghimpu ar trebui să-i întrebe. Dânsul pusese condiția că semnează dacă… Și acum?

Igor Boțan: „Și acum, după ce Uniunea Europeană prin rezoluția recentă a dat o apreciere a proceselor care au loc în Republica Moldova, ar fi extrem de curios să vedem cum pe agenda Parlamentului se pune această problemă.”

Europa Liberă: Dacă mai vor sau le-a trecut? Vreau să vă întreb ceva: totuși, autoritățile de la Chișinău cu jumătate de gură recunosc cumva că ceea ce a decis prima instanță nu este tocmai ceea ce i-ar fi trebuit. Pe de o parte, se angajează să execute această decizie, pentru că puterea judecătorească e sfântă și intangibilă ca și cea legislativă; pe de altă parte, imediat au zis că trebuie să rectifice legislația, o breșă în legislație, de care s-a folosit judecătoarea și următoarele instanțe. Premierul Filip a reiterat această teză: în viitor, ca să nu se mai întâmple asemenea chestii – fără calificative, n-a spus ce fel de chestiuni –, trebuie rectificată legislația. Prin urmare, partidul de guvernământ recunoaște că s-a pomenit cu un cartof fierbinte pe care nu știe cum să-l mănânce?

Igor Boțan: „Nu există nicio problemă dificilă în a modifica legislația electorală. Întrebarea este…”

Europa Liberă: Dar dorința de a rectifica denotă o atitudine față de decizia judecătorească?

Igor Boțan: „E o problemă mai degrabă legată cu aruncarea prafului în ochi. De un sfert de veac, în legislația electorală a Republicii Moldova a existat această clauză. Niciodată nimeni nu s-a împiedicat de ea. Am discutat de atâtea ori și am spus că această zi a tăcerii este un fel de îngrădire a unui drept fundamental. Dacă vor să scoată această îngrădire, e o greșeală fatală, pentru că în satele noastre, cu cultura noastră politică, va fi un haos în ziua alegerilor, când se va face agitație lângă secțiile de votare.”

Europa Liberă: Am înțeles, dar eu vă întrebam despre faptul dacă puterea a spus ceva clar sau nebulos despre decizia judecătorească dincolo de reverențele politice?

Igor Boțan: „Absolut nebulos și neclar ce are și ce intenționează să facă guvernarea. Dacă vrea să tălmăcească prevederile Codului electoral, nu poate decât să o facă, dar toate aceste noțiuni din Codul electoral sunt foarte bine definite.”

Europa Liberă: Unii avocați spun că guvernarea, dacă ar fi vrut, dacă ar fi avut voință politică să apere dreptul cetățenilor la vot și nu neapărat pe primarul ales, ar fi avut căi de atac sau diferite posibilități de a reveni la această decizie?

Igor Boțan: „Eu cred că acest scenariu este imposibil, pentru că Partidul Democrat nu este pregătit să-și recunoască greșelile și să recunoască că a avut totuși căi…”

Europa Liberă: Partidul sau liderul partidului?

Ar fi interesant să se intervină și la rolul fundațiilor de caritate pe care le folosesc Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor și Partidul Shor. Acest trinom care, iată, face agitație, care face cadouri cetățenilor și care într-un fel corupe alegătorii...

​Igor Boțan: „Eu cred că mai degrabă liderul partidului, de aceea această discuție este inutilă. Acum, dacă tot se vorbește despre propaganda prin internet, despre această agitație prin internet, tocmai dl prim-ministru Pavel Filip este persoana potrivită să vină cu soluții, pentru că a fost ministru al Tehnologiei Informației. Nimeni altul în țara asta nu știe mai bine cum poate îngrădi această agitație în domeniul internetului. Deci, s-o facă! Iar dacă dl Andrian Candu, așa cum spunea, vrea să constituie un grup de lucru, să-l constituie, dar să nu lucreze pe dimensiuni foarte înguste. Ar fi foarte interesant să se intervină și la rolul fundațiilor de caritate pe care le folosesc Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor și Partidul Shor. Acest trinom care, iată, face agitație, care face cadouri cetățenilor și care într-un fel corupe alegătorii. Deci, toate lucrurile la pachet ar fi extrem de utile pentru a fi discutate, așa cum spuneam, deopotrivă: agitația în ziua alegerilor și ziua premergătoare, agitația în internet și rolul fundațiilor ca instrument extrem de popular, cu impact asupra rezultatelor alegerilor, cum am văzut în Orhei, în Jora de Mijloc ș.a.m.d. Ar fi o nouă filă în adaptarea legislației electorale la noile condiții.”

Europa Liberă: Dvs. ați vrea acțiuni sinucigașe din partea guvernării în preajma scrutinului legislativ?

Igor Boțan: „Nu. Eu am temeri că partidul de guvernământ în mod deliberat aduce situația până în pragul unei confruntări electorale absolut neoneste, va folosi acest prilej legat de această rezoluție pentru a utiliza toate instrumentele pe care le are: forța financiară, forța mediatică, instrumentele administrative…”

Europa Liberă: Iar dacă va deschide ecluzele în ziua alegerilor?

Igor Boțan: „Exact! Pentru ca să se răzbune pe partidele de opoziție, iar Uniunea Europeană să stea pe tușă și dl Plahotniuc, și Partidul Democrat să le spună: „Nu vă băgați, că noi avem democrație suverană în Republica Moldova! După alegeri vom vedea cu cine veți discuta și pe cine îi veți avea drept parteneri la masa de negocieri”.”