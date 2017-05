Hollande îi cedează locul lui Macron - Franța trece printr-un cutremur politic

Președintele în funcțiune al Franței, François Hollande, își va ceda locul noului președinte ales Emmanuel Macron duminica viitoare, 14 mai, în cursul unei ceremonii în cursul dimineții.



Pentru moment, guvernul Franței a demisionat deja, ceea ce era o simplă formalitate, iar acum nu face decât să conducă afacerile curente, până când Emmanuel Macron va anunța formarea unui nou guvern.



Macron nu a anunțat încă o dată pentru formarea noului guvern, dar va trebui să o facă foarte repede, dată fiind amploarea afacerilor în curs.



La fel, mișcarea politică a lui Macron, En Marche, trebuie să anunț iminent numele a sute de candidați pentru alegerile parlamentare de luna viitoare, o mișcare care va arăta cât de multă putere și influență poate strînge formațiunea lui politică, lansată în urmă cu abia un an.



Franța e prinsă de minidrama transmiterii puterii prezidențiale, mai ales după ce alegătorii au asistat la o serie întregă de trădări politice și reorientări în ultimul moment. Chiar și astăzi, cotidianul satirico-politic Le Canard Enchaîné imaginează că François Hollande îi dă ca sfat lui Macron: — "Păzește-te de tinerii consilieri”…



Altfel zis, să se păzească de cei exact ca el, tânărul consilier care în urmă cu un an l-a trădat pe mentorul său, Hollande, intrând în cursa pentru alegerile prezidențiale și creând o mișcare separată de Partidul Socialist, care se pregătea să îl susțină fie pe președintele Hollande, fie pe premierul Manuel Valls.



Cu totul, mișcarea lui Macron va căuta să propună 577 de nume pentru Adunarea Națională a Franței, în condițiile în care mișcarea En Marche nu este un autentic partid politic și în care cei mai mulți candidați sunt aderenți recenți, fără experiență politică.



Într-atât de greu e de umplut numărul de candidați într-o mișcare politică atât de recentă, încât majoritatea aderenților au făcut-o online, pe Internet, umplând un formular și așteptând acum să fie intervievați pentru a vedea dacă pot candida la alegerile de luna viitoare în numele mișcării lui Macron.



Franța trece astfel printr-un autentic cutremur politic, în numele unei mișcări politice care nu exista în urmă cu un an și care nu ține cont de vechile diviziuni între dreapta și stânga.