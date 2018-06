Gianni Buquicchio: „Votul mixt nu este cea mai bună variantă pentru Moldova”

România, Polonia, Ungaria sunt câteva dintre statele membre UE care au operat schimbări de legislație controversate punând sub semnul întrebării funcționarea democrației, în ciuda recomandărilor Comisiei Veneția, corpul de experți al Consiliului Europei, pe ale cărei opinii își bazează și Comisia Europeană evaluările. „Înainte de aderare, am lucrat foarte mult cu țări ca România pentru a implementa măsuri de întărire a independentei justiției. Acum, că sunt în UE, pare că nu le mai pasă atât de mult”, declară într-un interviu în exclusivitate pentru Europa Liberă președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buquicchio.

Există foarte puține țări care încă nu sunt membre UE, având doar aspirații sau ambiții de aderare, care ignoră opiniile experților, iar una dintre aceste țări este chiar Republica Moldova. După cum se știe, autoritățile moldovene au ignorat opinia experților de la Strasbourg referitor la schimbarea legii electorale. „În contextul electoral al R. Moldova considerăm că schimbarea legii electorale nu este cea mai bună variantă, pentru că sistemul mixt ar putea crea legături periculoase între persoanele alese și mediul de afaceri. Schimbările au fost operate. Nu se mai poate face nimic. Trebuie să fim optimiști și să urmărim cum vor fi implementate în practică, dacă sunt aplicate cu bună credință sau nu”, mai arată președintele Comisiei de la Veneția.

Europa Liberă: Domnule președinte, aproape că nu e lună în care Comisia de la Veneția să nu fie chemată, ca un soi de arbitru în chestiuni juridice, să analizeze legi controversate care se pregătesc în diverse țări europene, mai ales în statele din fostul bloc comunist. Zilele trecute, ați reacționat la decizia Parlamentului din Ungaria de a adopta o serie de legi care incriminează orice persoană sau grup care oferă ajutor unui imigrant ilegal care solicită azil. Legislația limitează capacitatea organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) de a acționa în cauze de azil.

Gianni Buquicchio: „Acesta este un caz foarte serios, pentru că acest pachet de legi încalcă libertatea de exprimare și de asociere, garantate de multe instrumente de protecție a drepturilor omului, și, mai ales, de Convenția pentru apărarea drepturilor omului. Nicio lege nu poate dicta care să fie activitatea sau obiectivele unui ONG. Aceste organizații trebuie să beneficieze de libertatea de asociere, să apere drepturile omului și să intervină acolo unde este necesar. În cazul specific al migrației, există în mai multe state prevederi care criminalizează intrarea ilegală, tranzitul și șederea migranților ilegali. Dar este vorba de traficanți, de fapt, nu de migranții în sine. Traficul este incriminat.

Ca atare, ONG-urile ar trebui să fie libere să asiste migranții care și așa sunt traumatizați de această experiență. Simplul fapt de a distribui materiale, informații privind procedura de azil este incriminat în Ungaria, și în cazul în care ONG-ul câștigă, și în cel în care nu câștigă nimic prin acordarea acestei asistențe. Din păcate, legea a fost adoptată în Ungaria înainte ca opinia Comisiei Veneția să fie publicată. Am avut o întâlnire cu ministrul de externe de la Budapesta înainte de aceasta și i-am înmânat ciorna opiniei cu toate recomandările noastre. Nu a ajutat la nimic, din păcate, căci pachetul de legi a fost oricum adoptat. Ar fi putut lua în considerare câteva dintre recomandările noastre pentru a îmbunătăți textul și a-l alinia la standardele internaționale.”

Europa Liberă: Pachetul se numește „​Stop Soros”. A fost botezat cu numele lui George Soros, punându-l, astfel, într-o notă negativă. În general, vrei să stopezi ceva care nu este bun, care este dăunător, nu?

​Gianni Buquicchio: „Noi am criticat și această ad Hominem legislation (legislație legată de o anumită persoană n.a.). Nu poți chema o lege cu numele unei persoane - cel al dlui Soros. Mai ales că acesta nu se ocupă cu migranții, orice ar crede unii sau alții. Birourile fundației Soros au fost mutate la Viena. Sigur, conținutul legislației nu a fost împotriva dlui Soros, dar acest slogan „Stop Soros” este un slogan pre-electoral.”

Europa Liberă: Această opinie a Comisiei Veneția a fost întocmită la cererea APCE. Credeți că APCE ar trebui să urmărească mai departe cazul? Să mai facă ce anume?

Gianni Buquicchio: „Este adevărat. Opinia noastră va fi studiată de Comisia pentru Afaceri Juridice din APCE, care, cel mai probabil, va desemna un raportor să urmărească acest caz, pentru un an sau mai mult, și să informeze Comisia cu privire la concluziile sale.”

Europa Liberă: Legile au fost adoptate, în ciuda opiniei contrare a Comisiei de la Veneția. Ce pârgii de acțiune are acum Comisia?

Gianni Buquicchio: „După cum știți, noi nu avem decât o pârgie morală, care nu a funcționat, din păcate, în acest caz. În majoritatea cazurilor, recomandările noastre sunt luate în considerare. Ungaria ar fi putut aplica măcar o parte dintre recomandările noastre… A fost și această precipitare, această grabă, totul s-a petrecut într-un timp foarte scurt. Am plecat de urgență la Budapesta pentru a discuta cu autoritățile și cu celelalte părți interesate. Noi ne-am dus acolo pentru a discuta pe marginea primului pachet de legi, care, ulterior a fost retras, fiind înlocuit de un altul, cel votat recent. Pachetul de legi a fost gata pe 20 iunie, am primit amendamentele la începutul lui iunie. Am întocmit în regim de urgență opinia noastră și ne-am fi așteptat să fie luată în considerare măcar parțial. Așadar, APCE va desemna, cel mai probabil, un raportor, care va întocmi un raport. Pe de altă parte, UE are o serie de pârghii de acțiune. Comisia Europeană a anunțat că va lua măsuri. Ce măsuri, vom vedea.”

Europa Liberă: Domnul președinte, trăim vremuri foarte turburi pentru justiție, mai ales în țări care sunt deja membre ale UE, unde se încearcă schimbare legislației nu neapărat în linie cu standardele democratice. Un exemplu este România.

Gianni Buquicchio: „Urmărim situația din România de câteva luni deja. De la declanșarea crizei nu am primit nicio solicitare de la autoritățile române sau de la APCE de a analiza situația. Abia în aprilie peședintele Iohannis ne-a solicitat să pregătim o opinie. Lucrăm acum la acest document. Săptămâna trecută, în cadrul sesiunii de la Veneția, am avut un schimb de opinii cu membrii parlamentului de la București: dl Iordache, președintele comisiei juridice din cadrul Camerei Deputaților și consilierul pe probleme juridice al președintelui Iohannis.

Având în vedere urgența situației, lucrăm deja la o opinie preliminară, care va fi gata la finalul lunii iulie, va fi trimisă la București, și sperăm că va fi luată în considerație. Opinia se va referi la statutul judecătorilor și organizarea justiției și Consiliul Superior al Magistraturii. Codurile penale nu fac obiectul acestei analize, căci nimeni nu ne-a solicitat încă să o facem.”

Europa Liberă: Deci președintele ar trebui să trimită o altă solicitare pentru coduri.

​Gianni Buquicchio: „Este neobișnuit ca un președinte să solicite opinia Comisiei de la Veneția. De obicei guvernul, Parlamentul, APCE sau secretarul general al Consiliului Europei sunt instituțiile care solicită acest lucru.”

Europa Liberă: Există un soi de rezistență în a aplica recomandările Comisiei de la Veneția, mai ales în statele care sunt deja membre ale UE. De regulă, statele care sunt în proces de aderare își dau mai mult silința, în speranța că vor fi acceptate. Şi aici avem însă excepţii, una dintre ele fiind chiar Moldova. Ați făcut o serie de recomandări privind schimbarea legii electorale, care au fost ignorate.

Gianni Buquicchio: „Independența justiției este o prioritate pentru Comisia de la Veneția de multă vreme. Iar asta, atât în interesul cetățenilor unei țări sau alta, pentru că aceștia au dreptul la o judecată dreaptă, dar și din rațiuni economice, căci o țară unde justiția nu este independentă este instabilă și investitorii se feresc să investească acolo. Înainte de aderare, am lucrat foarte mult cu țări ca România pentru a implementa măsuri de întărire a independentei justiției.

Acum, că sunt în UE, pare că nu le mai pasă atât de mult. Eu cred însă că sunt și alte motive. Dacă ne uităm la Ucraina, Serbia, Macedonia, de exemplu, vedem că în dorința de aderare la UE cooperează foarte bine cu noi. Comisia Europeană și Parlamentul European cooperează cu noi în procesul de aderare al acestor țări.”

Europa Liberă: Este adevărat. Pe de altă parte, guvernele din state ca Moldova, ignorând condițiile impuse de UE pentru acordarea asistenţei macrofinanciare, una dintre ele fiind aplicarea recomandărilor Comisiei de la Veneția, riscă să destabilizeze țara. Economic şi social.

Sunt interese politice. Cred că este și o chestiune de mentalitate. Sunt alegeri, şi câștigători vor să ia totul...

​Gianni Buquicchio: „Am transmis două opinii Chișinăului: anul trecut și în martie anul acesta. Totul a început acum doi ani însă, când a fost prima tentativă de introducere a sistemului mixt. Am spus încă de atunci, că, în opinia noastră, nu este o idee bună pentru Moldova. Și s-a renunțat atunci. Desigur, este dreptul suveran al oricărei țări să adopte ce sistem electoral dorește.

Dar, subliniez încă o dată, în contextul electoral al R. Moldova considerăm că nu este cea mai bună variantă, pentru că ar putea crea legături periculoase între persoanele alese și mediul de afaceri. Schimbările au fost operate. Nu se mai poate face nimic.

O prăjitură este testată când este mâncată...

Trebuie să fim optimiști și să urmărim cum vor fi implementate în practică, dacă sunt aplicate cu bună credință sau nu. O prăjitură este testată când este mâncată. O parte din recomandarile Comisiei de la Veneția au fost preluate în noua legislație, în noul Cod electoral. Ne bucurăm că se va crea o comisie pentru delimitarea circumscriptiilor. Ne pare rău că recomandarea noastră pentru mai multe șanse acordate femeilor nu a fost preluată.

Reducerea donațiilor către partidele politice, circumscripțiile din străinătate, sunt chestiuni care au fost atinse. Sistemul este acum mixt, să vedem dacă este aplicat la alegeri cu bună-credință.”

Europa Liberă: De ce credeți acestă avalanșă de atacuri la adresa justiției în fostele state comuniste, în Estul Europei, mai ales?

Gianni Buquicchio: „Sunt interese politice. Cred că este și o chestiune de mentalitate. Sunt alegeri, şi câștigători vor să ia totul.”

Europa Liberă: „Câstigătorul ia totul”, este un cântec frumos, dar la alegeri…

Gianni Buquicchio: „Da, așa este…Deci în aceste țări nu există încă o mentalitate democratică, aceasta idee a alternanței la putere: azi sunt eu, mâine ești tu, şi ar trebui să facem totul pentru binele oamenilor și societății. Cei care sunt la putere vor să schimbe legile pentru că nu sunt satisfăcuți de deciziile justiției.

Europa Liberă: O mentalitate din trecut…

Gianni Buquicchio: „Da. Să sperăm că acestă mentalitate se va schimba. Europa are nevoie de acest lucru. UE are multe provocări de la migrație la justiție şi lipsa de solidaritate. Trebuie să stăm împreuna și să nu distrugem ce am construit în 60 de ani.”