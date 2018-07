​​Gheorghe Cojocaru: „Un conflict care scandalizează oamenii s-a declanșat din senin”

Gheorghe Cojocaru: „Mai mult ca sigur, invalidarea fără precedent în istoria recentă a Republicii Moldova a alegerilor primarului de Chișinău va rămâne o contra-perfomanță electorală greu de egalat a actualei guvernări, care va intra nu numai în analele vieții politice și justiției autohtone, ci și în manualele școlare de istorie. O decizie a justiției a anulat peste noapte votul a sute de mii de oameni și a generat o serie de consecințe, unele mai păguboase decât altele, pentru întreaga societate și nu doar pentru locuitorii capitalei.”

Europa Liberă: Care sunt aceste consecințe la părerea Dvs.?

​Gheorghe Cojocaru: „În plan intern, prin anularea votului exprimat liber și corect, s-a dat cu piciorul principiilor fundamentale ale democrației, a căror respectare reprezintă garanția unor evoluții civilizate în cadrul statului de drept. În plan extern este compromis statutul Republicii Moldova de stat asociat la Uniunea Europeană și sunt puse la îndoială angajamentele asumate de actualele autorități în vederea unui parcurs european ireversibil. Urmare a nerecunoașterii legalității și legitimității votului din capitală, puterea de la Chișinău s-a plasat pe o listă a guvernelor rău-cotate la capitolul libertatea de expresie și respectul față de drepturile democratice și va trebui să suporte costuri extrem de grele și sub raport politic, și sub raport social-economic.”

Europa Liberă: Puterea încearcă să întoarcă această pagină cât mai repede, opoziția o capitalizează cum poate, dar va avea oare de câștigat cineva de pe urma nerecunoașterii scrutinului local din Chișinău?

Când puterea nu are de ales, ea preferă să-și piardă capul decât să iasă cu capul sus dintr-o situație complicată...

​Gheorghe Cojocaru: „Prin anularea rezultatelor alegerilor din capitală s-au pus bazele unui conflict ireconciliabil între opoziția pro-europeană din stradă și guvernare – și ea până mai ieri europeană –, care va măcina nu numai capitala de acum încolo, ci întreaga societate. Din senin s-a declanșat un conflict care scandalizează oamenii, destabilizează climatul general social-politic și adâncește adversitățile politice. În acest context, acuzând abuzurile și derapajele anti-democratice ale puterii, opoziția din jurul lui Andrei Năstase va tinde să valorifice la maximum dosarul nevalidării mandatului său de primar și să-și ia revanșa la viitoarele alegeri parlamentare. Păstrând totuși mai multă liniște, și socialiștii stau la pândă pentru a specula cât mai eficient dezavantajele cu care se confruntă la acest moment puterea.”

Europa Liberă: Odată ce puterea este atât de dezavantajată, așa cum spuneți Dvs., de ce s-a ajuns până aici?

Gheorghe Cojocaru: „Poate că s-au făcut niște calcule greșite până la urmă, potrivit cărora nevalidarea mandatului câștigat de Andrei Năstase ar fi de preferat instalării sale în fruntea Primăriei Chișinăului pentru a nu-i permite astfel s-o transforme într-o redută pentru declanșarea atacului asupra guvernării într-un an electoral, dar, după cum se vede, când puterea nu are de ales, ea preferă să-și piardă capul decât să iasă cu capul sus dintr-o situație complicată.”