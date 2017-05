Lasha Tugushi: „Cu cât mai repede vor începe să facă reforme reale, cu atât mai ușor le va fi; elitele și puterea at trebui să înțeleagă!”

Expertul georgian Lasha Tugushi, directorul fundației „Liberal Academy Tbilisi” din Georgia, declară la Chişinău că democrația, statul de drept și procesele anticorupție sunt piloni fundamentali ale securității statului, pe lângă armată. Oamenii din Republica Moldova merită să trăiască într-un stat liber de corupție, care are perspective și viitor, dar combaterea corupției trebuie să devină un deziderat al întregii societăți, declară expertul care a participat recent la o conferință pe probleme de securitate organizată la Chişinău de Asociația pentru Politică Externă.



Europa Liberă: În percepția Dvs. cum s-au schimbat în ultimii ani principalele provocări pentru securitate în regiunea țărilor noastre?

Lasha Tugushi: „Nu cred că s-au schimbat principial, pentru că trupele de ocupație cum au fost așa și rămân la noi, sunt staționate în două regiuni ale Georgiei și reprezintă o amenințare foarte serioasă pentru toată țara. Evident că s-a schimbat puțin contextul politic, pentru că s-au deschis frontierele, există posibilitatea de a vinde anumite produse, vin turiști, s-a mai îmbunătățit regimul de circulație, s-au deschis curse regulate de transport între regiunile țării. Dar din păcate principala problemă nu este soluționată și nu se poate vorbi despre reglementarea acestui conflict.

De asemenea, este neschimbată dorința noastră de a deveni membri ai UE și NATO. După cum știți, am semnat Acordul de Asociere cu UE, avem deja un regim fără de vize cu UE, avem relații foarte apropiate cu Statele Unite ale Americii, care ne ajută foarte mult. Georgia are relații foarte apropiate cu NATO, participăm la diverse misiuni ale NATO – în Afganistan, în Balcani, și în Africa unde este o misiune a UE. Mulți militari georgieni au participat și participă la aceste misiuni. Am avut la un moment dat 2000 de militari georgieni care au fost în cele mai dificile zone din Afganistan, acum sunt în jur de 800. Avem memorandumuri foarte bune cu americanii și cu alte state care ajută la dezvoltarea armatei noastre. Adică din acest punct de vedere noi ne dezvoltăm.

Altă dimensiune a securității este bineînțeles democrația, statul de drept, procesele anticorupție. Nu doar armată hrănește - armată este importantă -, la fel ca și alte structuri de securitate, dar cel mai important este percepția omului de rând și felul în care el se simte. Noi nu suntem o țară bogată, dar am reușit să facem pași serioși. Asta, în pofida faptului că georgienii sunt mereu nemulțumiți de guvernele lor, iar această nemulțumire uneori este una foarte mare. Dar dacă e să vorbim obiectiv, Georgia se schimbă și se schimbă treptat în direcția bună. Scopul nostru este de a deveni o țară europeană.

Noi am reușit să facem un pas mare în direcția anticorupție. Chiar și patrula – pentru fostul om sovietic mereu trebuie să explic că este vorba despre fostul GAI, inspectoratul auto – de exemplu această patrulă acum nu mai ia mită. Procurorul nu ia mită, vameșul nu ia mită, judecătorul nu ia mită. Când iei un certificat nimeni nu ia mită, poți intra la universitate fără mită. Aceste lucruri a reunit să le facă Georgia și cred că sunt chestiuni foarte importante.

Avem foarte mulți turiști care vin, businessul lucrează, există investiții. Evident că mai avem multe de făcut pentru a ne apropia tot mai mult de standardele europene.”

Europa Liberă: Ați amintit progresele anticorupție din Georgia. Este un subiect de mare actualitate pentru Republica Moldova. De ce acest lucru este important pentru democrație și pentru țară în general?

Lasha Tugushi: „Pentru că cetățeanul trebuie să aibă încredere în stat. El trebuie să controleze puterea, dar în același timp să aibă încredere în ea. Dacă omul de rând, cetățeanul, știe că toată lumea ia mită, el nu are încredere în stat. Iar când nu există această încredere, mai ales când nu au încredere oamenii tineri, atunci este o situație foarte frustrantă, nu există energie, nu există dorință de a face ceva, nu există optimism. Și acest lucru lucrează împotriva dezvoltării țării.

Trebuie cumva să se știe că acești oameni cărora noi la plătim din buzunarul nostru – din bugetul în care noi plătim bani, deci noi îi întreținem pe deputați și miniștri – și noi ar trebui să știm că ei trăiesc din salariu. Poate că sună trivial, dar pentru asta e important ca nivelul corupției să nu fie unul foarte înalt. Este foarte rău când fură toți.

La noi situația a fost foarte proastă, credeți-mă. Georgia a fost una din țările în care modul de viață era corupția. A fost un proces dificil, evident, dar s-a întâmplat cumva așa că noi am adormit și apoi ne-am trezit într-o altă lume. A fost o luptă internă foarte serioasă și noi am reușit. Am parcurs o cale foarte dureroasă – au fost concediați timp de o săptămână 30 mii de milițieni, după care mulți au fost concediați din Procuratură, din judecătorii și așa mai departe și au fost angajați noi oameni, curați. Și iată că aceste măsuri uneori draconice, decizii foarte dureroase au generat acest rezultat. Sunt situații în care trebuie să se acționeze dur – legal, dar foarte dur. Și noi am mers la asta.

Pentru că era deja imposibil de trăit în țară, toată lumea se sufoca, oamenii fugeau din țară, mai ales oamenii tineri fugeau din Georgia. Nu era niciun fel de perspectivă de a trăi într-o țară normală. Și puterea care era atunci a decis astfel și a fost susținută de societate.”

Europa Liberă: Impresia mea este că noi, din contra, la un moment dat ne-am trezit, după care am adormit la loc. O situație foarte asemănătoare cu tot ce ați descris în Georgia înainte de reformele anticorupție, o situație de lipsă de perspective și de exod pare să fie acum în Republica Moldova. Mi-e și cumva incomod să vă întreb, pentru că răspuns la această întrebare trebuie să dea puterea de la Chişinău – cum se poate ieși dintr-o astfel de situație?

Lasha Tugushi: „Nici nu știu, poate că încă mai trebuie să ajungeți la un punct după care să se declanșeze avalanșa, ca în munți. Așa ar trebui să fie. Pentru că atunci când oamenii văd toate aceste lucruri, cred că răbdarea are limitele sale.

Cred că dacă această situație va dura prea mult, veți ajunge până la un punct după care cinovnicilor răi și corupți le va fi foarte rău. Iată de ce elitele și puterea, partidele care conduc trebuie să înțeleagă că cu cât mai repede vor începe să facă reforme reale, cu atât mai ușor va fi pentru ei. Sau, în caz contrar, ei trebuie să înțeleagă că va veni momentul în care cu ei se va discuta în altă limbă. Și nu doresc nimănui acest lucru. Pentru că am văzut ce înseamnă asta – este atunci când simultan și masiv mulți oameni ajung foarte repede la închisoare.

Și nu cred că într-o țară precum Moldova situația actuală poate dura mult. Pentru că am foarte multe cunoștințe, prieteni în Moldova și sunt cu toții oameni foarte deștepți și instruiți, corecți. Și acești oameni merită să aibă o țară în care să nu fie atât de multe discuții despre corupție. Eu cred că astfel de oameni sunt foarte mulți aici. Și eu în principiu sunt optimist în ceea ce privește viitorul Moldovei, sunt sigur că această țară are un viitor foarte bun. Cunosc mulți oameni tineri de calitate și acest lucru este foarte important.”

Europa Liberă: UE are vreun rol în acest proces despre care vorbim? Există pârghii reale de a influența situația?

Lasha Tugushi: „Da, dar, știți, e ca și cum ai avea un vecin bun, el te ajută. Dar în locul tău el nu va decide. Dacă el vede că ai voință, el îți va întinde mâna. Dar dacă tu nu vreai, de ce să-ți întindă mâna? O dată o va face și tu îl vei ignora, a doua oară la fel… Toate aceste lucruri depind de noi.

În ceea ce s-a întâmplat în Georgia la capitolul anticorupție sigur că am fost ajutați, dar decizia a fost a societății din Georgia. Georgienii au fost ei înșiși pregătiți de schimbare, pentru că niciun european, american, neamț sau francez nu-l va putea impune pe polițist să nu ia mită. Este imposibil. Ei nu conduc țările noastre, noi trebuie să facem aceste lucruri.”

Europa Liberă: Dar în Georgia a fost și factorul liderului, a fost Saakașvili care a avut o decizie de fier și voință politică…

Lasha Tugushi: „Aici deja e discuția interesantă despre rolul personalității în istorie, când se pune întrebarea dacă personalitatea e cea care decide, sau totuși societatea?

Da, desigur că rolul guvernului lui Mihail Saakașvili este mare. Dar aceste lucruri ar fi fost imposibil de făcut dacă cetățenii georgieni nu ar fi susținut aceste procese. Pentru că dacă nu există voința societății, pe intern, niciun președinte sau prim-ministru nu va putea face nimic. Este nevoie de consens.

Acum Saakașvili nu mai este în Georgia și situația este la fel – patrula în continuare nu ia mită, procuratura și restul instituțiilor – la fel.

Desigur că nu toate lucrurile sunt perfecte, sunt oameni care iau mită, dar aceștia sunt prinși, apoi apar alții, care la fel sunt prinși; adică nu mai este un fenomen de sistem, e unul singular. Și din acest punct de vedere noi semănăm foarte mult cu statele europene.”

Europa Liberă: În ceea ce privește formațiunile separatiste de pe teritoriul Georgiei și Republica Moldova – rolul acestui factor pentru Rusia a crescut odată cu conflictul din Ucraina?

Lasha Tugushi: „Impresia mea este că Rusia mereu a vrut, după destrămare, să restabilească controlul asupra teritoriilor pe care le controlase. Prin ce mijloace – e deja altceva prin intermediul așa numitei soft-power, sau din contra, prin puterea militară, sau printr-o combinație hibridă. Dar a fost mereu o idee la care ei nu au renunțat niciodată. Și noi trebuie să știm că dacă undeva stă un tanc la un moment dat acesta ar putea să și tragă.

De exemplu, la 40 km de Tbilisi, capitala noastră, stau trupe militare rusești. Noi le numim forțe militare de ocupație; și nu doar noi, ci majoritatea lumii civilizate. Acesta este ca un avanpost pentru ei, ei mereu privesc prin țeava tancului către Tbilisi, Kutaisi sau Batumi.

Din păcate, Rusia modernă din punct de vedere politic este montată foarte agresiv - și în Ucraina, și în Moldova, peste tot. Din păcate, Rusia astfel comunică cu vecinii săi – foarte brutal și cred că incorect. Pentru că în loc să-și caute prieteni ea își caută vasali. Iar noi nu vrem să fie vasali. Noi vrem să fim o țară liberă, independentă, prosperă, bogată, chiar dacă mică, care să trăiască în spațiul european, să fim parte a Europei, parte a NATO.

În pofida greutăților și a presiunilor foarte mari prin intermediul politicilor informaționale și a propagandei noi rezistăm și eu sunt optimist în ceea ce privește Georgia. Eu cred că noi nu vom schimba niciodată direcția noastră pentru că noi mereu am fost parte a civilizației europene. Noi suntem o națiune veche, avem cultura noastră și noi am privit mereu în direcția Europei și mereu am considerat că Europa este casa noastră. Nu contează dacă pe partea dreaptă sau stângă a casei, mi-e greu să spun, dar noi vrem să trăim în această casă.”

Europa Liberă: Apropo despre partea dreaptă și cea stângă, de data aceasta a râului Nistru. Și Chişinăul, și UE vorbesc foarte mult despre măsurile de promovare a încrederii dintre cele două maluri ale Nistrului. La conferința de la Chişinău ați vorbit despre măsurile de soft-power pe care le adoptă Georgia în raport cu regiunile sale separatiste. Credeți că aceasta este o metodă de a soluționa problemele separatiste din Georgia, dar și din Moldova?

Lasha Tugushi: „Noi trebuie să fim sinceri, să-i respectăm pe oamenii care sunt de partea cealaltă – a Nistrului, a altui râu sau a sârmei ghimpate, adică cu care cineva sau ceva ne separă.

Iată de ce la noi autoritățile tratează foarte corect problema – dacă de exemplu un om de pe partea cealaltă vine și face tratament sau își operează copilul noi nu afișăm acest lucru, nu-l dăm la televizor, pentru că familia respectivă ar putea avea probleme când se va întoarce înapoi.

Oamenii de acolo sunt tot oamenii noștri, indiferent de cum ne privesc ei, și trebuie să le deschidem ușile. Am în vedere Abhazia și Osetia, bineînțeles, pentru că oamenii de acolo sunt de partea cealaltă a sârmei ghimpate.

Poate că am făcut și noi greșeli la un moment dat, poate că nu am procedat mereu corect – sunt procese istorice complicate din care trebuie să tragem concluzii. Dar pe de altă parte, niște relații umane corecte, atunci când statul are o față umană, ne ajută să discutăm, să găsim puncte și interese comune.

Lumea în care trăim este terifiantă uneori, iar noi suntem atât de mici și nu ar trebui să ne batem între noi, ci să găsim limbă comună pentru a soluționa împreună aceste probleme. Și eu cred că va veni un moment când vom găsi limbă comună mai bine între noi și vom înțelege cum să trăim într-un spațiu care va fi convenabil tuturor.”