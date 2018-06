Gara de Nord: mergi la X, plăteşti ca şi cum ai merge la Y

M-am dus la Gara de Nord şi am urcat în microbuzul care, la ora 12.00, pornea spre Otaci. La ghişeu, i-am explicat vînzătoarei că merg pînă la Tătărăuca Veche, dar aia mi-a spus că n-o interesează, căci trebuie să plătesc ca şi cum aş pleca la Otaci. În consecinţă, în loc să plătesc 90 de lei, am plătit 102.

Chestia asta mi s-a părut niţel bizară. Păi, eu nu sunt un barosan ca să-mi permit să arunc pe geam 12 lei de fiecare dată cînd plec la ţară.

O precizare se impune aici. Dacă aş fi plecat cu microbuzul de la 07.50, aş fi putut să plătesc 90 de lei. Cu microbuzul de la ora 12.00 plata normala nu e posibilă. Şi asta pentru că primul microbuz se opreşe în Orhei şi Soroca, pe cînd cel de-al doilea nu se mai opreşte în orăşele.

Numai că atunci cînd pasagerul vrea să coboare, microbuzul oricum se opreşte. Cînd cobor la Tătărăuca Veche, microbuzul se opreşte, nu? Şi atunci de ce nu pot să plătesc atîta cît se cuvine? De ce trebuie să le mai dau celor de la Gara de Nord încă 12 lei?

Ţara asta e încă foarte săracă. Şi în loc să găsim soluţii ca oamenii să nu cheltuiască aiurea bani, noi îi punem să plătească suplimentar, ca şi cum omul s-ar duce într-o altă localitate. Chiar nu se poate face nimic? E atît de complicat asta? Am impresia că soluţia ar fi repede găsită de cătrei cei de la Gara de Nord, dacă cineva foaaarte influent i-ar ruga frumos să fie mai buni cu pasagerii.