Galina Tonu: „Femeile sunt mai chibzuite, se uită mai atent, gândesc mai liber...”

Experții încurajează cetățenii să promoveze egalitatea de gen, inclusiv în Parlament, deoarece, chiar dacă există o legislație care promovează egalitatea dintre femei și bărbați, în R. Moldova sunt încă frecvente cazurile de discriminare pe criterii de gen, mai ales în domeniul distribuirii funcțiilor. O mai largă și activă participare a femeilor la luarea deciziilor poate creea mai multă flexibilitate, poate avantaja și promova mai mult eficiența și mai puțin va lăsa loc setei de putere, egoismului și ambiției personale, este părerea Galinei Tonu, care de 33 de ani este managerul grădiniţei „Licurici” din satul Bardar, raionul Ialoveni.

Galina Tonu: „Bărbații văd femeia la bucătărie și alături de copil, nu prea le place femeia să se vâre în politică. Și este un lucru foarte rău. Dar, când vine vorba de ceva, „du-te tu, tu știi să vorbești; fă tu, tu știi să faci”. Este o glumă: „Principala funcție a unei femei este să fie adjunctul bărbatului (râde)”. Și, oricum, bărbatul fără femeie nu face nimic; el se crede puternic, dar nu este chiar așa de puternic.”

Europa Liberă: Dvs. aveți o experiență bogată. Ați fi gata să ziceți că meritați să obțineți un mandat în Parlament?

Galina Tonu: „De multe ori voiam să candidez la funcția de primar și chiar am dorința asta, dar soțul meu îmi zice: „Tu vezi primarii cum au dosare deschise? Tu vrei să fii primar și ce ai să faci tu”? Că eu am trecut prin chestiile acestea, că, ocupând funcția de directoare a grădiniței, am trecut și prin contestare și prin judecată un an de zile, pentru că nu fac parte din partidul cu culoarea politică a lor. Dar da, aș vrea să fiu deputată în Parlament și încă...”

Europa Liberă: Știți că s-a aprobat și o lege despre egalitatea șanselor? Acum, pentru că se apropie alegerile, credeți că partidele, liderii vor ține cont că trebuie să fie promovate și femei sau pot femeile face mai mult ca să ajungă și ele în funcții-cheie?

Galina Tonu: „Eu am participat la niște formări, am fost mai înainte la școlile de vară, care se desfășoară la Vadul lui Vodă, „50:50”. Iată acum am participat la Proiectul „Women 4 Leadership”. Anume în acest proiect am întâlnit femei din toate raioanele țării noastre și avem ca un schimb de experiență, suntem instruite anume cum să pregătim electoratul pentru aceste alegeri din 24 februarie. Acest proiect este implementat cu suportul financiar al Guvernului Suediei, deci tot străinii ne ajută și ne pregătesc. Sunt niște formatori foarte bravi.”

Europa Liberă: Societatea are nevoie de femei în Parlament?

Galina Tonu: „Are nevoie de femei în Parlament, deoarece femeile sunt mai chibzuite, se uită mai atent, gândesc mai liber, nu sunt așa ca bărbații – impulsivi, repede să le sară țandăra –, femeile sunt un pic mai rezervate în acțiuni, dar în exprimare, în gândire, ele sunt mai bine pregătite. Ne pare rău că nu se duce contul ca să fie femei în parlament, și anume 50:50, dar așa cum am eu piedică, mai multe femei au piedici din partea bărbaților. Și să vă mai zic că femeilor de la țară nu prea le place ca să fie în politică și eu nu sunt de acord cu chestia asta.

Noi încercăm în localitate, iată eu sunt manager al grădiniței de copii „Licurici” din Bardar, unde am numai doamne, activez de 33 de ani ca manager al acestei instituții. Deci, acum când a fost concursul pentru funcție, cu mare

Încerc să promovez femeile, și anume în politică, la alegerile locale...

chin și cu mari piedici, prin judecăți și prin contestări, dar totuși am demonstrat că, uite, mai am de făcut ceva pentru instituție. Și eu încerc să promovez femeile, și anume în politică, la alegerile locale, pentru că am fost consilieră, trei mandate în funcție de consilieră. Acum, la momentul de față, nu pot să dețin, pentru că ocup funcția de manager.”

Europa Liberă: Dar așa, ipotetic vorbind, dacă în Parlamentul Republicii Moldova ajung 50 de femei deputate, credeți că Moldova ar arăta altfel, problemele s-ar soluționa în alt mod? Ce s-ar câștiga, cine ar câștiga?

Galina Tonu: „Ca să avem un câștig atât femeile, cât și bărbații, noi trebuie să ne unim forțele partidele de dreapta, să nu fim mulți, să fie stânga și dreapta, dar partidele care se declară de dreapta ar fi bine să se unească. Și uite aici ar trebui partidele să ducă contul, să fie și femei, și bărbați. Și totuși, femeile, chiar și dacă vin deputate, părerea mea este că trebuie să vină din domeniul lor de activitate de la început.

Iată, de exemplu, o educatoare în grădiniță, ea știe care sunt problemele grădiniței; este educatoare, devine un manager al acestei instituții, pe urmă devine un angajat al ministerului, mai apoi poate să devină ministru al acestei instituții și – de ce nu? – se ridică, se ridică și devine parlamentar.”

Europa Liberă: Dvs. ce fel de deputați vă doriți în Parlament? Cum să fie aceste 101 persoane?

Galina Tonu: „Să fie de partea oamenilor și ceea ce promit să facă și să nu-și apere interesele proprii, să se gândească la cei care i-au ales și la ceea ce au promis în campaniile electorale. Trebuie să nimerească acum un grup de tineri care au făcut studii peste hotare, care au făcut studii politice, care au activat în domenii și știu care sunt problemele societății, dar politicienii care au câte 30 de ani în politică și nu se mai răcește scaunul de deputat în Parlament, ar trebui să dea locul la alții.”

Europa Liberă: Vă întreb pe Dvs. ca o bună cunoscătoare a realităților din politica moldovenească: care din legile care s-au adoptat în ultimii patru ani au fost reținute de cetățeni că au fost votate în sprijinul lor?

Galina Tonu: „Chiar aș vrea să le numesc, dar nu cunosc, pentru că acolo au fost mai multe propuse. Iată la moment cum este aceeași limbă română să fie introdusă în Constituție. Parcă sunt pentru-pentru, dar împotrivă, adică eu nu cunosc așa ceva ca să facă pentru oameni. Ni s-au promis și salarii mari, 8% în învățământ la salariul de 3.000 de lei și un ajutor de educator are 1.140 și nici nu li s-a adăugat 8%, așa au și rămas cu 1.140 de lei, deci chiar că nu văd o lege care să fie pentru popor și uite să mergem acum și să le spunem că iată ce s-a făcut.”

Europa Liberă: Credeți în viitorul Republicii Moldova?

Galina Tonu: „Eu cred în viitor, sunt o fire optimistă.”

Europa Liberă: Cine face acest viitor al țării?

Galina Tonu: „Tinerii, tinerii...”

Europa Liberă: Ei sunt plecați sau majoritatea își fac bagajele.

Galina Tonu: „Cu părere de rău, da. Noi trebuie acum să ieșim masiv la vot,

Nu vrem să trăim într-o țară dictatorială, cei care guvernează astăzi vor să fie o dictatură...

să votăm pentru cei care merită. Nu vrem să trăim într-o țară dictatorială, cei care guvernează astăzi vor să fie o dictatură. Pentru ce au mai luptat pe Nistru frații, bărbații? Ca să avem o țară liberă!”