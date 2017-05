Gala Absolvenților la Chișinău și visurile viitorilor studenți (VIDEO)

În capitală a avut loc astăzi Gala Absolvenților din municipiul Chișinău, o manifestare ajunsă la a cincea ediție care își propune să motiveze elevii să obțină rezultate cât mai bune în anii de liceu. Corespondentul nostru a asistat la manifestare și a încercat să afle cum și unde își văd viitorul absolvenții.

Cei mai mulți dintre elevii cu care am discutat astăzi la Gala Absolvenților din Chișinău spun că vor să plece în străinătate. Când i-am întrebat despre avantajele studiilor peste hotare nu s-au gândit prea mult până au găsit un răspuns. De exemplu, Daria Iermiciova, absolventă a Liceului Vasile Lupu spune că vrea să devină medic. Are de gând să învețe doar primul an la o universitate din Republica Moldova, după care să-și continue studiile în Germania:

„Studiile în Uniunea Europeană sunt mai calitative decât în Republica Moldova. Acolo și salariile sunt mai mari. Pentru că am o medie de 9,62 la liceu, tind să devin un specialist bun în medicină. Am ales Germania pentru că acolo voi putea studia gratuit, spre deosebire de alte state europene.”

În programul de guvernare al premierului Filip, despre tineri se pomenește în contextul susținerii antreprenoriatului, despre noi oportunități pentru încadrarea tinerilor pe piața forței de muncă, dar și despre alte mecanisme de stimulare menite parcă să facă din Republica Moldova un stat atractiv. Perspectivele nu sunt însă atât de optimiste și pentru mai mulți proaspeți absolvenți, printre care și Corina Breabin, de la Liceul Mihail Kogălniceanu. În toamnă ea va fi la Cluj:

„De ce nu rămân aici, pentru că nu văd perspectivă în Republica Moldova. Practic, clasa mea, 22 de persoane aproape toți vor să plece peste hotare. Sunt doar câteva persoane care vor rămâne în Republica Moldova, doar din următoarele motive: părinți, familie, casă. Cei mai mulți aleg Germania, Austria, iar alții România, este mai aproape de casă, studiile sunt europene și diploma este recunoscută peste hotare.”

Dacă unii se lasă convinși de părinți să rămână acasă, așa cum spune Corina Breabin, alții o spun mai direct și vorbesc despre bani. Evgheni Lefter povestește că a reușit să obțină o bursă în Rusia, la Facultatea Psihologie și Filozofie:

„Când o să absolvesc facultatea mă voi întoarce dacă voi găsi un loc de muncă bun, în caz contrar nu văd de ce m-aș întoarce.”

Europa Liberă: Ce înseamnă un loc bun de muncă pentru tine?

„Un loc de muncă stabil, care să-mi permită să întrețin familia. Pentru un salariu de 3500-4000 de lei nu cred că o să mă întorc.”

Cifrele din statistici confirmă o tendință negativă în ceea ce privește migrația, adică în defavoarea Republicii Moldova. Barometrul demografic publicat în 2016 de Centrul de Cercetări Demografice, arăta că statul moldovean este părăsit anual de aproximativ 40 de mii de persoane, iar valul de emigrare a început să cuprindă în special tinerii. Lucia Caciuc, consilierul primarului pe probleme sociale și director adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport:

„În contextul cifrelor îl văd trist, dar sper că o să putem, prin puținul pe care-l facem noi, poate vom putea deturna mersul trist al lucrurilor. Este vorba de climatul psihologic, de chestii de perspectivă, cum se regăsesc ei în evoluția de mai departe a țării. Această incertitudine politică creează probleme și stare de incertitudine pentru tineri, nu știu ce va fi mâine. Aceste debandade, răsturnări de situație, sunt de fapt un factor destabilizator și demotivațional.”

Pe de altă parte, tot Lucia Caciuc spune că Republica Moldova nu poate fi un stat precum Belarus și nu poate să interzică tinerilor să aleagă unde să studieze ori unde să muncească, cert este însă că acest lucru nu trebuie să joace în defavoarea Republicii Moldova, mai sugerează ea. Între timp, continuă exodul de creier.