Franco Frattini nu spune clar în ce condiții și când va fi retrasă armata rusă din estul R. Moldova

Franco Frattini a dat un răspuns evaziv la întrebarea Europei Libere despre retragerea trupelor rusești din stânga Nistrului:

„Există o diferență clară între forțele trilaterale moldo-ruse-transnistrene de menține a păcii și Grupul Operațional al Forțelor Rusești (GOTR)”.

Despre trupele ruse de menținere a păcii din regiunea transnistreană, Frattini spune că ele mențin securitatea și asigură libera circulație în zona de la Nistru.

Franco Frattini nu spune însă clar în ce condiții și când va fi retrasă armata rusă din estul Republicii Moldova, dar a repetat că OSCE e în continuare pregătită să sprijine procesul de retragere și distrugere a munițiilor rusești, oprit în 2004, dacă și când acesta va fi reluat.

Întrebat despre cum ar putea influența reglementarea transnistreană simpatia pe care el însuși se presupune că o are pentru președintele rus Vladimir Putin, și prietenia declarată cu șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, Franco Frattini a evitat un răspuns direct:

„Am o rețea vastă de contacte și consider acest lucru un avantaj, care mă va ajuta să cresc progresul în procesul de reglementare. Da, am relații bune cu domnul Lavrov, la fel cum am cu politicieni și oficialități din Europa și Statele Unite”.

La întrebarea: „Ce statut ar merita regiunea transnistreana în cadrul Republicii Moldova?”, Franco Frattini spune că decizia ține de competența părților, adică de Chișinău și Tiraspol.

În altă ordine de idei, Franco Frattini a exclus faptul că reglementarea ar putea fi în dezavantajul Republicii Moldova, fie că procesul este rapid sau gradual.

Reprezentantul președinției italiene a OSCE a negat că ar acorda Rusiei un rol special în procesul de reglementare a acestui conflict înghețat: „Ceea ce am declarat, și ceea ce cred, e că rolul Rusiei este la fel de important ca și rolul celuilalt co-mediator al misiunii, a Ucrainei, la fel ca al celorlalți parteneri internaționali în procesul „5+2”.”

Franco Frattini a salutat în special cele cinci înțelegeri protocolare (din opt) semnate de Chișinău și Tiraspol, în noiembrie 2017, vizând mărirea încrederii între cele două maluri ale Nistrului, care prevăd: deschiderea podului de la Gura Bâcului - Bâcioc, apostilarea diplomelor transnistrene, activitatea școlilor cu predare în grafia latină din stânga Nistrului și repunerea în drepturi a fermierilor din raionul Dubăsari. Referitor la accesul fermierilor, Frattini și-a exprimat speranța că țăranii care au depus „seturi de documente către autoritățile transnistrene” vor primi „din nou accesul la terenurile lor, la timp pentru plantarea de primăvară”.