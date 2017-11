Jurnaliști apropiați PSRM au donat pentru campania anti-Chirtoacă

Comisia Electorală Centrală a aprobat astăzi rapoartele de cheltuieli și donații prezentate de partidele care participă în campania dinaintea referendumului privind demiterea primarului Chișinăului, Dorin Chirtoacă. În rapoartele Partidului Socialiștilor, principalul promotor al referendumului, s-au descoperit ca donatori pentru campania anti-Chirtoacă și câțiva jurnaliști de la instituții apropiate partidului, care spun că au donat zeci de mii de lei din salarii pentru o cauză civică.

În lista donatorilor Partidului Socialiştilor apar numele a cel puţin zece jurnalişti de la postul NTV Moldova despre care s-a scris in presa că este gestionat de firma „Exclusiv Media” ce ar aparține deputatului socialist Corneliu Furculiţă. Printre donatori este şi producătorul NTV Moldova, Sergiu Strungaru, realizatorul talk-show-ului pe teme politice „Acces Direct”, care a recunoscut că a virat pe contul electoral al socialiştilor 7500 de lei din salariu. El a refuzat să ne ofere comentarii privind donația sa, dar a declarat portalului deschide.md că „finanțarea nu are nimic cu apartenența politică. Poți face donații și să nu ai apartenență politică”. Acelaşi portal publică şi comentariile altor jurnalişti de la încă două televiziuni – Accent TV şi TNT - despre care se spune că ar fi apropiați socialiştilor. Ei recunosc faptul că au donat până la 10 mii de lei din salariu spunând că au făcut-o din spirit civic.

Experta media Viorica Zaharia, preşedinta Consiliului de Presă, spune că nu este prima dată când în rapoartele financiare ale Partidul Socialiştilor apar nume de jurnalişti printre finanțatori. S-a întâmplat şi în campania parlamentară din 2014, îşi aminteşte Viorica Zaharia:

„Personal am scris atunci o investigaţie despre asta. Am sunat-o pe o jurnalistă şi am întrebat-o dacă într-adevăr a donat aceşti bani şi de unde îi are. Era vorba de vreo 90 de mii de lei, dacă nu mă înșel. Jurnaliştii din Republica Moldova, chiar şi cei care lucrează la partid nu cred că au o astfel de sumă şi nu prea ştiu ce să facă cu ea şi o donează partidului. Am avut atunci dubii serioase că aceşti bani într-adevăr au fost donaţi. Mai de grabă m-a dus cu gândul la faptul că în raportul financiar au fost incluse nume astfel încât să poată fi acoperite nişte sume pe care partidul le-a cheltuit, dar nu le poate justifica. Deci, prima problemă e că s-ar putea ca aceşti bani să nu fi fost donaţi în realitate de către jurnalişti, ci doar să fie indicaţi acolo pentru că oricum FISC-ul nu verifică.”

Experta Cornelia Călin de la asociaţia Promo-Lex care monitorizează scrutine electorale, inclusiv referendumul din 19 noiembrie, spune că legislaţia electorală permite oricărui cetăţean să doneze bani unei anumite formaţiuni:

„Nu contează domeniul de activitate a acestora, atâta timp cât banii aparţin circuitului economic intern. Noi nu ne expunem din punct de vedere a normelor deontologice interne. Prevederea legală le permite.”

Din punct de vedere deontologic însă este o problemă, spune experta media Viorica Zaharia:

„Dacă într-adevăr au fost donaţi aceşti bani, atunci jurnaliştii devin oameni politici. Ei practic nu mai pot fi credibili ca jurnalişti care informează publicul, ci devin nişte militanţi, partizani politici care sprijină o idee, o ideologie, un partid.”

CEC a aprobat azi fără prea multe discuţii rapoartele financiare ale celor două formațiuni care participă la referendum – PSRM şi PL. Socialiştii care pledează pentru suspendarea primarului Dorin Chirtoacă au cheltuit în primele trei săptămâni de campanie de 5,5 ori mai multe fonduri decât liberalii, cei care îl apară pe primarul şi îndeamnă la boicotarea plebiscitului. Cheltuielile socialiştilor se ridică la 1,5 milioane de lei. Cei mai mulţi bani provin din donaţiile deputaţilor socialişti. Bunăoară, deputaţii Radu Mudreac şi Marina Rădvan au donat doar în ultima săptămână raportată câte 25 de mii de lei fiecare spunând că banii provin din salariu, fără să fi ținut cont de faptul că salariul unui parlamentar e de cel puţin două ori mai mic.

Într-un prim raport de monitorizare a plebiscitului realizat de asociaţia Promo-Lex se constată că doar în prima săptămână de campanie socialiştii nu ar fi raportat câteva sute de mii de lei pe care le-ar fi cheltuit pentru publicitate stradală şi fluturaşi electorali. În rapoartele financiare ale liberalilor nu au fost constatate mari abateri.