Larisa Turea: „Am regretat că spectacolul „Faust” nu se joacă toate cele zece zile”

La cea de-a 25-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu au fost şi spectacole jucate de actori ai teatrelor din R. Moldova. Criticul de teatru Larisa Turea spune că au fost zece zile pline, cu peste 500 de evenimente la care au participat 3300 de artişti din 73 de ţări. Iar numărul spectatorilor a depăşit estimările organizatorilor, a declarat, la final de festival, preşedintele acestuia, Constantin Chiriac.

Europa Liberă: Dna Turea, v-ați aflat și Dvs. la Sibiu. Orașul a fost în prim-planul scenei mondiale, organizând a XXV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru. Care vă sunt impresiile?

​Larisa Turea: „Eu am stat mai puțin de zece zile, dar oricum mi-am făcut o impresie despre acest mare festival. Timp de zece zile, Sibiul a devenit o capitală a teatrului mondial, pentru că au prezentat spectacole practic toate continentele, în afară de Antarctida, dar restul au fost. Am văzut spectacole din Japonia, din Norvegia, din Finlanda, practic din toată lumea au fost spectacole foarte bune, foarte interesante, foarte diverse. Și bucuria noastră cea mare este că în acest mare cor scenic a participat și Republica Moldova cu patru spectacole. E vorba de spectacolul de la Teatrul Național „Mihai Eminescu”, care are o relație specială cu Teatrul Național Dramatic „Radu Stanca” din Sibiu, „Steaua fără nume”. Un spectacol care a fost aplaudat. Am avut ambasadori în sală, a fost foarte bine primit și a apărut și o recenzie în „Adevărul”, imediat după spectacol. A fost acceptată această formulă de a juca un pic altfel.”



Europa Liberă: De fapt, Dvs., ca critic de artă, vorbiți cu mândrie despre acest lucru, pentru că un festival precum cel de la Sibiu a reușit să înglobeze și spectacole din Republica Moldova, pentru că, dacă e să vă citez pe Dvs., „la București e mai greu să ajungi, să răzbați”.

Larisa Turea: „Noi ajungem la București…”

Europa Liberă: La Festivalul Național de Teatru…

Larisa Turea: „…dar la Festivalul Național de Teatru nu suntem invitați și uneori îmi pare că este o atitudine pe care n-o merităm, pentru că de o vreme încoace avem spectacole foarte interesante care, cred eu că, ar merita să intre. Deci e vorba de spectacolul nostru, „Steaua fără nume”, dar și de două spectacole aduse de Teatrul Național „Satiricus”: „Nunta” după Cehov și „Maestrul și Margarita” de Bulgakov. Și a mai fost un spectacol girat de Vlad Ciobanu cu studenții Academiei de Teatru, Cinema și Arte Plastice de la Chișinău, spectacolul după Gelu Naum „Apolodor”, la fel un spectacol care îmi pare foarte interesant.”

Europa Liberă: Știind că fiecare ediție a acestui festival s-a desfășurat sub un anumit generic, cu teme exacte – într-un an a fost Toleranța, în alt an – Iubirea, acum se pare că Pasiunea a fost.

​Larisa Turea: „Acum a fost Pasiunea și este adevărat, a fost foarte multă pasiune și în spectacole, și în aceste evenimente conexe, și mai ales, ceea ce mi-a plăcut foarte mult, este această mișcare de voluntariat despre care vorbea și unul din patronii festivalului, Prințul Charles, Prințul de Wales, care se bucura că și foarte mulți tineri britanici s-au angrenat în această mișcare – 600 de voluntari, dacă vă puteți imagina, veniți din toată lumea. În stradă puteai întâlni tineri japonezi, tineri chinezi, tineri britanici, tineri francezi gata să te ajute, să-ți explice. Este o mișcare foarte interesantă această mișcare de voluntariat care într-un fel consolidează comunitatea. Și în fiecare zi, spunea dl Constantin Chiriac, președintele acestui mare festival, erau 70 de mii de spectatori veniți din toată lumea la Sibiu. Și dacă bugetul pentru cultură al municipiului Sibiu este de 12% din venitul total, ceea ce înseamnă foarte mult, acest festival aduce foarte multe beneficii sociale, dar și economice, pentru că, după acest festival, cică bugetul sporește cu 16%. Deci este o investiție foarte eficace în economia municipiului Sibiu.”

Europa Liberă: Faptul că într-un oraș mic din Transilvania a avut loc cel mai mare eveniment al artelor spectacolului din estul Europei și că a atras și atrage și în continuare foarte mulți pasionați de cultură și pelerinaj și de toate, credeți că ar putea și Chișinăul să găzduiască un asemenea eveniment?

Larisa Turea: „Fără îndoială că ar putea. Deja s-au început câteva acțiuni de tipul acesta. Avem un ecou, vom avea în toamnă, în septembrie, Reuniunea Teatrelor Naționale dedicată și Centenarului Unirii, care aduce cele mai bune spectacole. M-am bucurat că Teatrul Național din București a venit cu „Regele moare” cu Victor Rebengiuc, pe care îl așteptăm și noi să deschidă Reuniunea Teatrelor Naționale de la Chișinău în acest an. Unul din cei care au fost foarte activi în acest festival este Silviu Purcărete cu mai multe spectacole, cu celebrul spectacol „Faust”, la care era o coadă imensă, erau doar celebrități în sală. A fost pentru prima oară când am regretat că acest spectacol nu se joacă toate cele zece zile, la sigur că ar fi avut spectatori.

A avut și o premieră Silviu Purcărete în festival – „O prințesă deocheată”, un fel de simbioză între teatru european și teatrul oriental. E vorba de o piesă clasică japoneză care s-a jucat în stilul kabuki cu actori de la Sibiu. La fel Silviu Purcărete este un familiar al Reuniunii Teatrelor Naționale de la Chișinău. În acest an cred că vom deschide Reuniunea cu spectacolul „D-ale carnavalului”, regizat de Silviu Purcărete. Este un pod care mi se pare durabil deja.”