Fără antibiotice, fără hormoni, fără orice ingredient dubios!

Eram într-un supermarket şi, la un moment dat, am bulbucat ochii. Am văzut pe un raft o bucată de carne de pui pe ambalajul căreia scria: FĂRĂ ANTIBIOTICE ŞI FĂRĂ HORMONI!

Am impresia că astăzi, de dragul profitului, producătorul îţi poate spune de zeci de ori FĂRĂ! FĂRĂ a devenit obligatoriu pentru cucerirea cetăţeanului. Numai că poate fi sigur cumpărătorul că acel produs e într-adevăr fără cutare ingredient? Nu mai ştiu.

Am avut acum cîteva luni un mare scandal al laptelui. Cică erau nişte ingrediente periculoase în lactate. Apoi s-a aşternut liniştea şi nimeni nu ne-a mai oferit nici o explicaţie. S-au mai schimbat lactatele? Ce ingrediente conţine ele acum? Ce mîncăm noi acum? Putem să avem încredere în inscripţiile de pe ambalaje? Ştie cineva?

Să revin însă la inscripţia FĂRĂ ANTIBIOTICE ŞI FĂRĂ HORMONI. Mărturisesc că nu am mai văzut aşa ceva. Şi mă gîndesc iată la ce. Că nu are carnea aia antibiotice e OK. Dar parcă celelalte produse din carne nu sunt şi ele fără antibiotice? Sau inscripţia cu pricina ne sugerează că alte cărnuri au totuşi antibiotice? Eu unul nu mai înţeleg nimic.

Mîine pe toate produsele din carne vom găsi pesemne inscripţia FĂRĂ ANTIBIOTICE ŞI FĂRĂ HORMONI! Toţi vor dori să atragă în acest fel oamenii. Dar ce siguranţă vor avea cumpărătorii că e anume aşa? Vor veghea organele de control autohtone? Voi, stimaţi ascultători, aveţi încredere în aceste organe?