Expoziţia „Fabricat în Moldova”: antreprenorii locali au învăţat cum să-şi promoveze eficient produsele (Galerie foto)

În ultimii ani, în special cu sprijinul partenerilor occidentali ai Republicii Moldova, antreprenorii locali au învăţat cum să-şi promoveze eficient produsele. „Din inimă – branduri de Moldova” este doar una dintre campaniile care şi-a propus să ofere consumatorilor argumentele necesare pentru a-i convinge să susţină producătorii autohtoni. Cum îşi fidelizează clienţii antreprenorii moldoveni şi cum fac faţă concurenţei ce vine din afara?



Expoziţia „Fabricat în Moldova” oferă una din puţinele ocazii să vezi laolaltă blănuri, încălţăminte din piele, miere cu nuci şi tehnică agricolă. An de an, târgul devine tot mai pestriţ şi asta pentru că antreprenorii din Republica Moldova nu ezită să valorifice şi bunurile mai cosmopolite. Mai ales în domeniul gastronomic. Recunosc, mi-au luat ochii nu pijamalele, şi nici draperiile, ci pastele raviolli – un fel de colţunaşi cu spanac, dar şi desertul georgian churchela – un amestec de struguri deshidrataţi şi nuci.

Mihail Gargalîk este producător de brânzeturi din sudul ţării, mai exact, din satul Tomai. Cu sprijin european a reuşit să dezvolte o fermă de câteva sute de capre şi să deschidă o linie de producere a caşcavalurilor. Pe lângă brânza tradițională produce şi caşcavalul numit Cheddar după reţeta originală britanică, doar că l-a adaptat local şi îl numeşte Ceadîr.

„Noi am preluat tehnologiile celor mai buni producători de caşcavaluri din Marea Britanie, iar materia primă este locală. Într-un final am obţinut minunatul caşcaval Ceadîr. Am vizitat mai multe ferme europene, inclusiv am făcut un stagiu de practică într-o fermă din Elveţia, prin urmare, ştiu cum se produc caşcavalurile de bună calitate. Brânzeturile noastre sunt sută la sută naturale. Procur laptele de la săteni, sunt sigur că aceştia îşi hrănesc caprele doar cu nutreţuri de bună calitate, oricine este binevenit la fabrica noastră să vadă cum producem caşcavalul.”

Şi soţii Serghei Chirinciuc şi Maria Şendrea, antreprenori din Cărpineni, au devenit mai flexibili şi asta pentru că, spun ei, astăzi consumatorii nu se mai mulţumesc cu bunuri tradiţionale, specifice acestei regiuni. Au muncit 16 ani în Italia. Recent au revenit acasă şi au pus pe picioare o mini-fabrică de producere a pastelor făinoase. Pe lângă Gnocchi, un fel de găluşte de grâu şi pastele Fettuccine, prepară şi tradiţionalii tăiţei sau tocmagi, cum sunt numiţi în alte zone:

„Tăiţeii de casă au avut un impact foarte bun asupra consumatorilor noştri. Sunt foarte gustoşi la zeama tradiţională din găină. Încercăm să păstrăm şi tradiţiile, încercăm să arătăm că lumea în ziua de azi merge spre dezvoltare, prin urmare, vrem să introducem şi ceva nou pe piaţa consumatorului autohton.”

Europa Liberă: Consumatorul din Republica Moldova, odată cu liberalizarea pieţei are acces şi la raviolli produse în Italia. De ce ar cumpăra paste raviolli produse aici?

„Noi în producere folosim numai ingrediente naturale. Noi folosim făină de grâu dur, o făină specială pe care o importăm din Italia, folosim numai ouă proaspete de găină, folosim sare marină iodată. Pentru umpluturi folosim carne, pulpă de vită, pulpă de porc. Nu folosim aditivi, coloranţi sau conservanţi!”

În era globalizării nu mai e nevoie să mergi la Paris pentru a gusta un croissant cu unt sau la Roma pentru a savura o adevărată cafea espresso. Tehnologiile moderne şi posibilitatea de a călători fără obstacole au adus mai aproape de consumatori bunătăţurile din alte ţări. Dacă mi-ar fi poftă de caşcavalurile franţuzeşti aş trage-o fugă până în satul Horodişte din raionul Rezina, unde francezul Thierry Ernst produce caşcavalurile Tomme şi Crottin din lapte cumpărat de la localnici:

„Noi avem caşcaval francez fabricat în Moldova. Noi cumpărăm lapte de vaci, capră şi oi la un preţ foarte bun pentru populaţia săracă de la noi. Eu trăiesc în Moldova de şapte ani, dar fabric caşcaval de anul trecut. Am produs caşcaval în Franţa şi vă asigur că facem caşcaval cu adevărat franţuzesc.”

Majoritatea producătorilor cu care am stat de vorbă cel puţin o dată au ajuns peste hotarele unde s-au îmbogățit cu experiența colegilor europeni. Marea provocare a antreprenorilor din Moldova, spun ei, este e ca în goana după consumatorii internaţionali să nu-i îndepărteze pe cei locali.