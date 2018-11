Există radare auto în capitală?

Noi.md ne informează că echipajele mobile ale Poliţiei, dotate cu radare auto, au vînat mierucri vitezomani pe drumurile publice naționale și republicane: Chișinău – Comrat – Giurgiulești, Criva – Bălți – Tiraspol, Chișinău – Ungheni, Chișinău – Hîncești, Chișinău – Orhei, Orhei – Rezina ş.a. Fireşte, e nevoie de aşa ceva. În acest spaţiu ciudat-miraculos sunt prea mulţi şoferi nesăbuiţi. De multe ori, văzînd ce bazaconii fac unii şoferi, te întrebi cum oare şi-au obţinut permisele de conducere. Prin ce miracol au devenit şoferi cu acte în regulă?

Că poliţia monitorizează drumurile naţionale e, aşadar, foarte OK. Pe aceste drumuri au loc deseori accidente tragice, soldate cu morţi. Sunt curios însă să ştiu dacă Poliţia are radare auto în capitală. Are sau nu? Pentru că aici, în Chişinău, văd uneori nişte maşini care se deplasează cu o viteză năucitoare, nişte maşini impertinente-urlătoare.

În ultimii ani am văzut, de pildă, nişte bolizi grăbiţi pe bulevardul Dacia şi pe bulevardul Alba Iulia. Ziua în amiaza mare apăreau acolo nişte maşini care zburau ca nişte proiectile şi care te asurzeau cu urletul lor. Erau parcă nişte episoade decupate din Formula 1. Pe bulevardul Alba Iulia se mai adună în fapt de seară şi nişte motociclişti musculoşi care zboară cu viteza gîndului.

Mă gîndesc deci că – înainte să vîneze vitezomani în provincie – Poliţia ar trebui să deschidă larg ochii şi să remarce vitezomanii din capitală. Îi vede oare? Sau trebuie noi, cetăţenii, s-o ajutăm şi să-i reîmprospătăm privirea?