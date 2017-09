Executivul de la Tiraspol inițiază o amplă reformă economică

Executivul regiunii transnistrene a adoptat săptămâna trecută o serie de modificări ale legislației prin care și-ar dori să inițieze o amplă reformă economică, al cărei scopcăreia ar fi întărirea capacităților interne de producție, susținerea întreprinderilor mici și mijlocii și atragerea de investiții, în așa fel încât regiunea să devină mai viguroasă și mai autosuficientă din punct de vedere economic.

Liderul administrației, Vadim Krasnoselski, a declarat că dacă în trecut Transnistria avea o anumită „pernă de siguranță” sub forma banilor pentru gaze care erau colectați și rămâneau în regiune pentru necesități interne, atunci în acest an această resursă s-a dovedit a fi insuficientă. „Am simțit în acest an, a declarat Krasnoselski, ce poate urma în cazul întreruperii contractului pentru livrarea de energie electrică, adică ce se poate întâmpla atunci când se pune accent pe două, trei, sau cinci întreprinderi mari care formează bugetul.”

La începutul anului Chişinăul a schimbat furnizorul de curent electric, lăsând regiunea transnistreană fără principala sursă de valută și încasări importante la buget, însă peste câteva luni a renunțat parțial la contractul cu Ucraina și a început din nou să procure curent de la centrala Cuciurgan, proprietate a concernului rus RAO ES.

Krasnoselski spune că regiunea transnistreană trebuie să devină autosuficientă din punct de vedere economic, lucru pentru care este nevoie de reforme profunde. Potrivit lui, accentul trebuie pus nu atât pe economisirea mijloacelor financiare, cât pe crearea condițiilor pentru dezvoltarea sectorului real al economiei, care aduce venituri la buget.

Executivul transnistrean propune, printre altele, majorarea accizelor la mărfurile de import și extinderea catalogul mărfurilor accizabile. În același timp vor fi anulate taxele vamale pentru mărfurile respective.

A fost adoptat de asemenea un plan de măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor pentru activitățile de antreprenoriat, document elaborat în baza propunerilor mediului de afaceri. Printre sarcinile de bază sunt eliminarea barierelor birocratice, reducerea controalelor, îmbunătățirea relațiilor dintre antreprenori și autorități, simplificarea procedurilor și reducerea cheltuielilor pentru formalități birocratice.

Măsurile au fost grupate pe opt direcții, printre care perfecționarea sistemului de impozitare, simplificarea raportărilor de tot felul și introducerea sistemului electronic de raportare, reglementarea chestiunilor de politică socială și relații de muncă. Se discută despre simplificarea procedurilor de comerț extern și despre facilități pentru investiții, despre organizare de tendere on-line, asigurarea unor condiții egale pentru agenții economici cu forme diferite de proprietate, eliminarea tratamentului prioritar pentru întreprinderile așa-zise de stat, precum și elaborarea unui portal pentru servicii electronice.

Tot săptămâna trecută executivul de la Tiraspol a adoptat și o „foaie de parcurs” pentru susținerea exporturilor. Aceasta conține măsuri pentru reducerea și simplificarea procedurilor vamale, ridicarea competitivității produselor exportate, dezvoltarea infrastructurii de susținere a exportului, eliminarea barierelor administrative. Documentul vorbește și despre necesitatea de a dezvolta direcția strategică de export către Federaţia Rusă.

Un alt document menit să îmbunătățească situația economică este cel legat de protejarea investițiilor, care prevede oferirea unor garanții așa-zice de stat pentru investiții, protejarea drepturilor investitorilor și condiții preferențiale de activitate.

Șeful executivului, Alexandr Martînov, a cerut ca acest proiect să fie realizat complet, amintind că mai bine de 90 la sută dintre concepțiile și foile de parcurs adoptate în regiune nu au fost puse în practică.

Aceste proiecte ale executivului transnistrean urmează să fie aprobate și de Sovietul suprem.