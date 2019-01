Europa: o levantină într-o împreunare monstruoasă (VIDEO)

Autant en emporte Levant… Nu nou-creatul „Institut de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizația Levantului”, aflat sub conducerea lui Emil Constantinescu, ne va revela acest secret: Europa a fost la origine o femeie orientală, o semită, o imigrantă prinsă într-o împreunare monstruoasă.

Mulți neagă că Europa ar exista, cum zice, în ultimul său roman, Serotonina, chiar și mult-adoratul, urâtul, hulitul și controversatul scriitor francez Michel Houellebecq că Europa nu există.

Sigur, dezbaterea e veche și mulți se delectează cu paradoxul că Europa ar fi doar o peninsula a Eurasiei.

În Asia, în Levant, îi este însă originea: mitologia Greciei antice ne spune că Europa era o tânără feniciană, o imigrantă levantină, care, sucindu-i mințile lui Zeus cu nurii ei, l-a făcut pe stăpânul tuturor zeilor sa i se arate sub forma unui enorm taur alb, care a răpit-o pe sfioasa fecioară și… s-a unit cu ea într-o manieră de nedescris în limbaj uman.

Nu e doar o fantezie erotico-greceasca, ci un adevăr mitologic. Clădirea Consiliului European din Bruxelles, unde au loc majoritatea summit-urilor celor 28 din UE si unde se discuta, de pilda, cotele de lapte și politica comună a imigrației, e împodobită la intrare cu o statuie care o reprezintă pe această Europa, o imigrantă călărind lasciv un taur din fier forjat.

O alta chestiune, evitată de eurofili, este cea a frontierelor Europei. De-a lungul ultimului mileniu, europenii s-au hăcuit reciproc cu inversunare, iar dupa Revolutia Franceza au tot continuat sa caute sa defineasca esenta identitatii europene, dar nimeni nu a stiut vreodata sa traseze hotarele Europei.

Truismul cel mai repetat este: Europa incepe acolo unde sfârșeste Asia. Dar unde e asta? Unde este regiunea in care cele doua continente se topesc unul in celalalt? Există oare o zona cenusie unde Europa nu mai e europeana si unde Asia abia incepe, pe nesimtite? Acum două decenii, Consiliul Europei, reunit atunci parcă dinadins la Istanbul, a incercat sa defineasca granitele continentului. Din păcate, criteriile acceptate atunci s-au dovedit atat de vagi, incat situatia a devenit si mai complicată.

Dacă in vest criteriile sunt simple, Europa sfârșindu-se de la sine acolo unde e oprita de Oceanul Atlantic, in schimb in est e nevoie de mai multa fantezie – sau de încăpățânare – pentru a trage o limita clara. Daca rusii sunt europeni, atunci Europa se intinde pana la Vladivostok si acopera toata Siberia si ceea ce traditional se numeste Asia Centrala. Unii au vrut sa introduca elementul crestin in definirea Europei. Altii, precum filosoful francez André Glucksmann, au dat o definitie mai larga: „in Europa intră elemente mult mai importante decât credința in Cristos: scepticismul Iluminismului sau chiar militantismul ateu”.

Ba chiar, s-ar putea spune, si Islamul: daca acceptăm definiția aprobată de Consiliul Europei (Europa se oprește la Muntii Urali, la Caucaz si la Marea Caspica), atunci Kalmîkia si Cecenia fac parte din Europa, dar Georgia si Armenia nu!…

Apoi trebuie luate in seama si vocile celor care cer ca Israelul sa fie considerat a face parte din Europa…; la urma urmei e vorba de o țară creata de coloni europeni exact pe acele ţărmuri pe care trăia Europa, fata unui rege fenician, înainte de a fi dusa in tropot taurin către bârlogul nupțial care avea sa devina continentul nostru.

Oricum, oare câți din politicienii noștri care vor trece zilnic prin fața statuii fecioarei cu taurul, din poarta Consiliului European, știu ca la originea Europei se află o împerechere împotriva firii?