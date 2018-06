Eu și pasiunea mea pentru viață…

Victoria s-a născut la 14.05.1981 in Chisinau. Studii: licentiata in economie (ASEM Facultatea „Finante”, Bănci si Burse de Valori). Joburi: 15 ani experienta bancara (de la casier, sef reprezentanta bancara pana la economist Directia credite corporative. Prima afacere: 2012-2017 o sala de fitness-aerobic (certificata la USEFS ca instructor de fitness-aerobic). A doua afacere din 2017 pînă astăzi: THEIA - Centru de nutritie (certificata international ca nutritionist tehnician, ABC Fitness, Bucuresti, Romania).

Luni

Deșteptătorul a sunat la 5:45.

Nu e ora mea de trezire, însă sunt invitata emisiunii matinale „Bună dimineața” la Moldova 1 și am de ajuns de la Stăuceni la Telecentru.

Mi-am ascultat corpul ce nu și-a dorit nici hidratare, nici mic dejun. Un duș răcoros, puțin machiaj, rochia comodă și ieșit din casă. E atât de bine afară, încât mi-am amintit de timpurile când alergam dimineața. La un moment dat m-am și provocat: poate încep din nou? Nu, cel mai bine pentru mine e aerobicul de seară, când stoarsă de oboseală merg direct la somn.

Pe la Circ, vecinul meu de microbus m-a întrebat cât e ceasul și mi-am amintit că telefonul azi e la service. Am urcat în troleibusul 24 și gândurile m-au dus răzleț care și pe unde: facultate, mama, serviciul meu anterior… cred că am zâmbit de mai multe ori pentru că am simțit ochi de bărbați țintiți spre mine. Cică zâmbetul e molipsitor și eu mi-aș dori ca toată lumea să fie bolnavă doar de asta...

La televiziune, în camera de așteptare era o domniță-polițist. Ne-am salutat leneșe că tot e luni dimineața și ne-am rânduit la oglindă să ne aranjăm părul. În câteva clipe eram deja pe canapea, lângă Liviu și Radu. Îmi plac băieții ăștia, atât de ușor moderează emisiunea improvizând și cicălindu-se frățește unul pe celălalt. Am vorbit despre tabăra de nutriție pentru copii și porumbul fiert. Liviu la un moment dat a declarat că s-a deschis Wikipedia, totuși eu n-am reușit să-i spun că porumbul din conservă nu se mănâncă pentru că are zahăr.

Interesantă experiență, să scriu ce am făcut azi…

Luni e zi administrativă, de tăcere și generare idei. Nu lucrez cu clienții și nici cu colegele mele de la THEIA – Centru de nutriție.

De la televiziune am microbus direct spre casă. Mi-am aranjat agenda pe brațe și am început munca administrativă ca să le reușesc până diseară. Tocmai au venit și ideile ce curg pe bandă rulantă...

Marți

Bună dimineața la ora 6:00!

A venit ziua pe care o așteptam demult.

Adică eu n-o așteptam în mod special, dar știam că va veni. La ora prânzului, voi merge la Spitalul Republican să susțin în fața doctorilor o lucrare în cadrul Zilei Internaționale a steatohepatitelor nonalcoolice (boala ficatului gras).

Nu sunt medic. La 33 ani pur și simplu am decis să plec din sistemul bancar, acolo unde reușisem să-mi fac o carieră destul bună, însă nepotrivită pentru mine.

Nu mă simțeam pregătită să vorbesc în fața medicilor despre nutriția în diverse patologii, deși am avut pacienți medici. Dar se pare că doctorii au simțit necesitatea de a mă cunoaște. La invitația dnei Angela Peltec, doctor gastroenterolog, membru al Agenției de transplant al ficatului, am acceptat să vin la curs și să vorbesc despre nutriția în boala ficatului gras nonalcoolic.

Este o boală metabolică în care acumulările de grăsimi la ficat sunt în proporții mai mari de 10% din masa însăși a ficatului. Și e rău pentru este afectat unul din organele-cheie ale organismului, împreună cu aceasta generându-se și alte boli. În SUA de exemplu 97 mln oameni din total 323 mln populatie, adică 30% suferă de boala ficatului gras, iar la noi în Moldova bolnavii sunt disperați.

Nu este definit un tratament medicamentos, unica soluție este schimbarea stilului de viață prin alimentația echilibrată și mișcare fizică. Un medic gastroenterolog nu are timpul necesar de a face educație alimentară. Deci, rolul ne aparține nouă, nutriționiștilor.

În timpul discursului nu am simțit emoții de neliniște… doar bucuria muncii și a rezultatelor.

Seara, am făcut o „șezătoare” cu fiicele mele: Andreea și Ruxanda. Am vorbit despre relațiile interumane. De ce oamenii sunt frustrați și de ce unii părinți nu vor să-și asculte copiii, cum picii lor să se bucure de viață?

M-am făcut și cu un compliment: Mami, tu cum reușești să te împaci cu toată lumea fără să te superi vreodată?

Cum nu mă supăr? Ieri nu m-am supărat când ai venit cu mâinile de agute direct pe draperia din bucătărie?

Pupicii de noapte bună sunt la gustarea de seară. Tare mai crește glicemia cu ei, dar n-am ce-i…

Miercuri

La 6:00 a sunat deșteptătorul soțului.

Telefonul e la service. În aceste clipe realizez că mi-aș dori să nu am telefon, nici cont pe facebook sau Instagram. Dar cred că e o constatare pripită. Nu pot mai mult de 2-3 zile fără oameni și comunicare.

Azi va trebui să reînregistrez numerele de telefon. Am 10 foi pline și tot mă gândesc: când am reușit să cunosc atâta lume? Pe mulți nu i-am auzit de ani buni, pe alții se pare că i-am uitat.

Am mers de dimineață la Centru să lucrez cu clienții. De fapt se consideră pacienți, pentru că au venit de bună voie.

Sunt oameni care vor să-și schimbe calitatea vieții: să slăbească sau să se simtă bine pur și simplu. Le formăm diete personalizate și îi învățăm. Multe. Nu neapărat cum se combină alimentele sau ce să mănânce, nutriția nu se rezumă doar la asta. Și-apoi mulți dintre ei sunt destul de elevați.

În programele noastre de nutriție oamenii se cunosc pe sine: care le sunt preferințele gustative, porția de mâncare, de ce au pofte și ce-ar însemna ele, cum se aleg alimentele cele mai potrivite lor, cum să reziște tentațiilor sau să se dezvețe de dependențele culinare (care știm că nu fac bine), le mai oferim rețete ușoare și practice. Totul se rezumă la a-ți asculta corpul: de ce ar avea el nevoie cu adevărat?

Consider că educația alimentară se va face din burta mamei, apoi în sânul familiei, după care la grădinițe, școli și chiar facultate. La locul de muncă tot nu le-ar strica multora, iar cei ce înțeleg asta vin la noi. De ex.: azi am primit o ofertă să merg într-o companie IT și să susțin consultații cu tot cu măsurări la analizatorul corporal pentru a forma dieta personalizată fiecărui salariat. Ulterior, la două săptămâni într-o sesiune de follow-up vom vedea și primele rezultate. Ideea i-a venit conducătorului companiei, care lucrând în România a avut această experiență cu alți angajați.

Seara am privit pozele de la tabără. Azi copiii au fost în excursie la pompieri și n-am putut să mă abțin de la un râs zgomotos. Atât de frumooooooși, mâine mergem la o Fabrică de patiserie să le arătăm cum se gătesc coșulețe fără zahăr și dulci în același timp.

A treia zi când mă culc după 0:00. Închid facebookul să nu mă trezesc cu: Dna Victoria!!! Cum așa? Pe noi ne învățați să ne culcăm cum înnoptează, iar Dvs????

Eu și pasiunea mea pentru viață…

Joi

La 5:30 trezirea.

Vreau să dorm. Tare, tare. Dar am o agenda plină ochi.

Am meditat un pic la balcon: cum să fac rost de două ore în plus pentru somn? Voi reduce timpul petrecut pe rețele de socializare până la 30 min pe zi. Să vedem.

De la 11:00 am 6 ore de consiliere la Centru. Mă uit peste nume, trei femei super-motivate, două femei demotivate și o doamnă necunoscută mie. Îmi place munca mea, cred că o mai frumoasă meserie nu există ;)

Am urcat în microbus și m-au dus gândurile departe…

Pregătesc actele să plec la studii la UMF ”Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca. Sigur asta e drumul meu în viață? La 37 ani voi fi studentă la secția de zi, la cămin, îmi las soțul să se descurce cu fetele noastre, voi face naveta o dată la două săptămâni, afacerea gestionată online… E o decizie cumpătată?

Gândul m-a dus la un medic imagist. Prima doamnă care mi-a pășit pragul acum trei ani. Era disperată că avea 12 kg în plus și o idee fixă să slăbească. S-au mai întâmplat niște lucruri neplăcute în familia dânsei, a trebuit să renunțe, apoi să revină ca la final să fie dezamăgită că nu s-a atins rezultatul de – 12 kg.

De atunci am avut diverse cazuri, pe toate le-am trecut cu înțelepciune, dna doctor-imagist mi-a rămas în suflet.

La ora 11:00 am programată o consultație. A intrat doamna pe ușă și s-a făcut și mai cald în cabinet. Mi s-a părut atât de cunoscută, încât am întrebat-o dacă ne știm. Mi-a răspuns că mă cunoaște doar ea și încă de ieri, de când a intrat pe pagina mea pe care i-a sugerat-o… dna doctor-imagist!

A fost un semn bun pentru mine. Merg la Cluj!

Cumpărături, lucruri administrative, scris texte, un reportaj la TV, programul Taberei de nutriție Tura 2 și alte chestii de rutină.

Seara soțul a glumit că săptămâna aceasta nu a reușit să mă vadă la față, precis am înnoptat acasă?

Merg la somn mai devreme, vreau multă melatonină pentru ten.

Vineri

Trezirea a fost la 6:00.

Pentru că e azi e ultima zi la tabără (Tura 1).

După micul dejun, mi-am luat laptopul și mai multe lucruri și m-am grăbit la Ciocana.

Am început cu un seminar de nutriție despre bunele maniere. Copiii au învățat să se folosească corect de tacâmuri (pentru data viitoare va trebui să fac în grupuri mai mici - am sesizat că nu prea știu să mânuiască cuțitele). La prânz am gătit pizza sănătoasă, a fost și TVR Moldova prin ospeție.

La chindie am organizat victorine, am copt și mâncat cartofi tot cu coajă și am ținut să înmânăm diplome de participare, rețete sănătoase pentru părinți și să discutăm un pic cu fiecare despre evaluarea nutrițională a copilului.

Ziua de vineri o închei la Rozmarin Cafe alături de colegele mele, Tatiana și Victoria.

Au acceptat să savurăm fructe de mare coapte la grătar cu ananas. La 20:00 vom intra și într-un LIVE pe pagina de facebook Nutriționist Victoria Ursu, pentru a dezbate subiectul: alimentația copiilor în tabere de odihnă.

Ce m-ar interesa pe mine cel mai mult să vorbim:

Putem noi, nutriționiștii în 10 zile să-i determinăm pe copii să renunțe la alimentele-problemă: dulciurile și făinoasele (covrigii, pâinea albă, biscuiții etc)?

Cum arată un meniu de tabără?

Cât timp e nevoie pentru a deprinde consumul de plăcere al legumelor?

Citind cele cinci zile, realizez că viața mea profesională e foarte plină. Restul le-am lăsat pe duminică după 13:00. Vreau la iarbă verde!