Este președintia Trump la o răscruce?

La alegerile din această toamnă, republicanii încearcă să-și păstreze controlul asupra Congresului. Dacă nu vor reuși asta în Camera Reprezentantilor, democratii nu-si ascund decit din motive de strategie electorală intenția de a-l inculpa pe presedinte.

Între timp, ancheta lui Robert Mueller cu privire la amestecul Rusiei in alegerile americane si posibila implicare a campaniei lui Trump, pare sa intre pe linia dreapta.

Președintele trebuie sa opteze daca sa depuna marturie sau nu. El pare sa vrea. Avocatii il sfatuiesc sa nu o faca. Donald Trump este mai convins ca niciodata ca ancheta trebuie incheiata.

Asta poate si pentru ca a intrat intr-o faza in care pare sa-i ameninte familia, mai precis pe fiul său, Donald Trump Jr., suspectat ca ar fi mintit sub juramint atunci cind a spus in Congres ca tatal lui nu a stiut despre o intilnire pe care a initiat-o cu reprezentanti rusi, crezind ca acestia vor oferi informatii compromitatoare cu privire la Hillary Clinton.

Presedintele sustine ca ancheta lui Mueller este o „vinatoare de vrajitoare”, dar pe de altă parte si-a trimis echipa de securitate nationala sa declare public ca Rusia s-a amestecat si se amesteca in alegerile americane.

„Washington Post” a relatat că numarul declaratiilor false facute de Trump se mareste pina la media de 7,6 pe zi, o crestere cu 978 in ultimele doua luni.

Presedintele si-a propus sa se deplaseze des in teritoriu, unde este intimpinat de mase entuziaste de sustinatori fideli, care dau crezare la mai tot ce spune, in special cind ataca asa zisele „minciuni” și „stiri false” din presa, asa cum o face in repetate rinduri, la fiecare miting de campanie.

În public, Trump este in ofensiva, atacind in stinga si in dreapta dusmani reali sau imaginari, cel mai recent pe Lebron James, vedeta NBA.

Presedintele pare sa adere la argumentul avocatului sau principal, fostul primar al New Yorkului, Ruddy Giuliani ca Mueller este angajat intr-o cacialma si ca nu are nimic credibil impotriva presedintelui.

Dar in ciuda bravadei publice, Donald Trump este – sustin apropiati ai sai – ingrijorat de impactul anchetei asupra unor membrii ai familiei sale.

El este de asemenea furios pentru asociările care se fac intre procesul fostului sau sef de campanie, Paul Manafort, si el, sustinind si ca acesta ar fi trata la proces mai rau decit unii șefi ai Mafiei.

Exista si semnale de mai mare stabilitate la Casa Alba. Presedintele este mai disciplinat in aparitiile sale publice.

Dupa luni de speculatii ca ar pleca, seful consilierilor sai, generalului John Kelly a spus ca va ramine pina la alegerile din 2020.

Dar alte voci decit ale lui Kelly il indeamna pe presedinte sa fie mai agresiv împotriva anchetei independente cu privire la Rusia.

Ceea ce și face, uneori.