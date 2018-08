Elena Calistru: „O rușine inimaginabilă pentru o țară ce se vrea democratică” (VIDEO)

​Discutăm în această dimineaţă despre vecinătatea vestică. Prilejul e amplul protest antiguvernamental al românilor din diaspora reveniţi în vacanţă, care s-a soldat vineri cu violenţe la Bucureşti. În timp ce Jandarmeria română susţine că intervenția în forță din Piața Victoriei a fost pe deplin justificată, criticii guvernării, în frunte cu preşedintele român Klaus Iohannis, vorbesc totuşi despre o intervenţie disproporţionată a forțelor de ordine. Care sunt cauzele şi consecinţele acestor violenţe? Câtă eficiență au avut măsurile represive și replica internă și externă la excesele guvernamentale? Ce urmează în România şi ce e de făcut pentru prevenţia efectului de contagiere al unor astfel de violenţe? Sunt întrebări pe care încercăm să ni le punem în această dimineaţă împreună cu invitata noastră, Elena Calistru, participantă la protest şi preşedinta unei organizaţii civice, Funky Citizen, de promovare a bunei guvernări în România vecină.

Elena Calistru: „Bună dimineața! Bine v-am găsit!”

Europa Liberă: Mulțumim, dna Calistru, că sunteți alături de noi. De ce, dna Calistru, Bucureştiul a devenit, după o serie lungă de proteste destul de ample, dar paşnice în totalitatea lor, scena, iată, a unor violenţe vineri seară, amintind aceste violențe de anii ’89?

​Elena Calistru: „Din păcate, cred eu, în principal, din cauza unei proaste coordonări a autorităților care ar fi trebuit, în primul și în primul rând, să asigure o protecție a cetățenilor, cetățenilor care protestau pașnic acolo. Ce am văzut, în schimb, a fost o bâlbâială din care, din păcate, au avut de suferit tocmai acei protestatari pașnici. Cu toții am inhalat gaze lacrimogene, chiar dacă eram tineri, bătrâni, femei cu copii sau oameni care se aflau în scaune cu rotile, spre exemplu.”

Europa Liberă: Dar rea-intenție, dna Calestru, că aceasta este întrebarea de bază, dacă a existat rea-intenție din partea autorităților. Cum vi se pare, pentru că inițial era foarte multă confuzie despre circumstanţele în care s-a ajuns la violenţe? Ulterior însă au apărut indicii, probe, mărturii în presa în care se poate de avut încredere care demonstrau toate că parcă s-a făcut uz nenecesar de forţă, că parcă s-a recurs la deturnarea, de fapt, a unui protest paşnic de către regim? Dvs. cum vi se par aceste probe?

Elena Calistru: „Cu siguranță, reacția forțelor de ordine a fost una disproporționată. Am fost acolo și vă pot garanta că nu s-a văzut în protestele de vineri o modalitate de acțiune pe care noi am văzut-o la protestele de anul trecut. Și anul trecut, după ce Guvernul a încercat să treacă Ordonanța de urgență 13, care a scos, la rândul ei, foarte mulți oameni în stradă, am avut în a doua seară de proteste membri ai unor galerii, mă rog, așa au fost ei identificați, care au venit și au fost agresivi. Acei oameni la acel moment au fost extrași din mulțime. Nu am văzut de această dată o operațiune similară a forțelor de ordine, iar toate explicațiile pe care forțele de ordine le-au dat nu sunt deloc convingătoare...”

Europa Liberă: Da, am văzut la PRO TV, de exemplu, PRO TV București aducea probe într-un reportaj că jandarmii, pare-se, să fi refuzat să extragă din mulțime provocatorii. Cum vă explicați?

Elena Calistru: „Păi, în primul și în primul rând, prin faptul că nu cred că scopul lor a fost să protejeze cetățenii care participau pașnic, din păcate, și niciuna dintre declarațiile ulterioare nu arată că și-ar pune măcar problema de a fi greșit tactic în ceea ce au făcut. În acest moment există o anchetă, de fapt, mai multe noțiuni ale Parchetului Militar în ceea ce privește ceea ce s-a întâmplat la acele momente, dar, într-adevăr, toate indiciile arată că în cel mai bun caz vorbim de o gestionare foarte, foarte slabă din partea Jandarmeriei, în cel mai bun caz pentru ei. Adică ne așteptăm ca după atâția ani în care totuși am avut proteste la care au participat mii sau sute de mii de oameni Jandarmeria să fi devenit mai profesionistă și să nu ajungem la genul acesta de situații care ne pun o pată destul de mare și de urâtă pe obrazul acestei instituții. Și în ceea ce privește încrederea cetățenilor în faptul că ei muncesc și sunt acolo pentru a ne proteja pe noi, cât și în ceea ce ține de imaginea externă a României.”

Europa Liberă: Mulţi participanţi la protest, mi-am dat seama din comentariile lor de pe reţele, vor depune sau au depus deja plângeri penale. În general, cum vi se pare ideea asta a aducerii în faţa justiţiei a responsabililor?

Elena Calistru: „Cu siguranță, partea aceasta judiciară în momentul în care instanța va analiza toate aceste probe este una extrem de importantă, adică să nu uităm că, în primul și în primul rând, oamenii sunt în stradă pentru o justiție independentă și pentru a avea un Guvern care nu caută să subjuge această justiție, ci caută să o lase să-și facă treaba. Deci, inclusiv prin natura protestului cred că e important pentru noi toți să arătăm că avem încredere în justiție și că îi sprijinim inclusiv prin trimis materiale video, făcut plângeri acolo unde a fost cazul de răniri și sper să se rezolve destul de rapid acest caz, pentru că, repet, lucrul cel mai grav în ceea ce ține de ceea ce s-a întâmplat vineri seară este că cetățenii au serioase dubii în legătură cu capacitatea sau dorința Jandarmeriei de a fi acolo pentru cetățeni, și nu la comanda politică.”

Europa Liberă: V-ați așteptat, în general, la așa o întorsătură?

Elena Calistru: „Nu. Și să știți că chiar în seara de dinainte într-un interviu spuneam exact acest lucru că eu nu mă aștept la violențe, fiind întrebată și am avut serioase dubii și cumva în acest moment post-factum...”

Europa Liberă: Dar de ce, că existau niște previziuni despre posibile tulburări?

Elena Calistru: „Existau niște previziuni...”

Europa Liberă: Ele veneau cumva din zona partidului guvernamental, prin presa arondată... Dar de ce n-ați crezut până la urmă?

Elena Calistru: „Din simplu fapt că la protestele de anul trecut am văzut că în situații similare Jandarmeria a știut să se comporte profesionist. Acesta a fost principalul argument.”

Europa Liberă: Deci, dacă se vrea, se poate?

Elena Calistru: „Exact! În al doilea rând, e vorba despre faptul că, fiind în mijlocul oamenilor aceia care protestează și uitându-te la ce postau înainte de evenimente ș.a.m.d., mă refer la cei care au venit chiar să manifesteze, nu să manipuleze sau să instige la violențe, oamenii aceia sunt oameni pașnici. Erau toți acei oameni pe care i-am văzut în 2014 stând la cozi în diaspora pentru a vota, erau aceiași oameni care își doresc de fiecare dată ca în țara din care au plecat să fie un pic mai bine pentru părinții lor și pentru ei dacă vreodată se vor întoarce aici. Adică nu te poți aștepta ca oamenii aceia să vină puși pe bătaie și pe împins cu jandarmii. Nu despre asta era vorba acolo, de aceea și spun că e important să ne uităm la ce s-a întâmplat în alte ipostaze similare și apoi să ne uităm la ce s-a întâmplat la protestul de sâmbătă seară, din ziua următoare. Și atunci am fost în Piață. Vă spun că situația a fost total schimbată, adică oamenii care au venit a doua zi la protest au demonstrat că cei ce au ieșit sunt niște oameni pașnici, pentru că nu au avut incidente de genul acesta. Adică ori au fost alți oameni, ori undeva s-a greșit.”

Europa Liberă: Alți jandarmi...

Elena Calistru: „Da.”

​Europa Liberă: În unele comentarii române apare teza, plăcută probabil oponenţilor actualei guvernări de la București, că ar fi cu neputinţă ca după aşa ceva să nu urmeze o schimbare la guvernarea României. Ce părere aveţi în legătură cu o astfel de concluzii?

Elena Calistru: „Eu cred că pentru schimbarea guvernării e nevoie de un pic mai mult. În primul rând, de o alternativă serioasă la ce avem în acest moment și, în al doilea rând, cred că începutul trebuie să fie, mai ales, la nivelul unor schimbări în instituțiile care au dat proba neputinței vineri seară. Mă refer aici la șeful Jandarmeriei, mă refer aici la ministrul de Interne, adică oamenii aceștia, în primul rând, trebuie să-și asume o responsabilitate politică și managerială, pentru că nu s-au descurcat. Și asta cred că este dincolo de motivul pentru care nu s-au descurcat și dincolo de ce va descoperi ancheta Parchetului, este clar că cineva acolo nu și-a făcut cum trebuie treaba. Și acolo vreau să văd, în primul și în primul rând, dacă actuala guvernare este capabilă să spună măcar: „Da, domnilor, am greșit și, iată, există niște urmări în legătură cu asta”.”

Europa Liberă: În comentariile care vin din zona PSD, protestatarii sunt acuzaţi că ar vrea să facă legea în stradă, iar PSD se simte cumva îndreptăţit să nu le permită, pentru că ar avea un program guvernamental votat de peste 3,5 milioane de români. L-am auzit pe vicepremier vorbind despre asta. Care este răspunsul Dvs. la acest gen de explicaţii?

Elena Calistru: „Răspunsul meu este unul foarte, foarte simplu. Eu mai urmăresc în mod periodic site-ul de campanie al coaliției de guvernare, al PSD-ului – wwwindraznestesacrezi.ro ca să fii și tu foarte vizibil –, iar acolo nu este menționat absolut nimic despre modificarea legilor justiției, nu este menționat absolut nimic despre faptul că un an și jumătate din guvernare va fi petrecut pentru a schimba legislația penală sau alte elemente instituționale pentru a se feri ei de lupta împotriva corupției. Deci, oamenii care au votat, cel puțin din această perspectivă a ce au promis în campanie, nu pot spune că au votat pentru ceea ce au făcut de când se află oamenii aceștia la guvernare.”

​Europa Liberă: Ultimul aspect pe care aș vrea să-l discutăm, dna Calistru, revenind la tulburările de vineri. În R. Moldova, precum bine știți, există niște semne asemănătoare – este anunțat un protest, există multă manipulare în presă pe marginea acestui protest… Personal aţi avea vreo sugestie pentru buna organizare a unor acțiuni de protest?

Elena Calistru: „Da. Cred că, în primul și în primul rând, oamenii, participanții trebuie să fie foarte atenți la aceste manipulări, să se informeze din surse pe care le știu ca fiind credibile. Asta unu. Și doi: să reamintească inclusiv forțelor de ordine că ceea ce s-a întâmplat vineri, din păcate, a adus o rușine inimaginabilă pentru o țară care se vrea democratică și că e important ca măcar din această perspectivă să se vadă maturitatea unor instituții care din nou trebuie să se afle în slujba cetățeanului și nu în slujba puterii sau în slujba unui partid politic.”

Europa Liberă: Mulțumim, dna Elena Calistru.

Elena Calistru: „Mulțumesc și eu.”