E America pe cale să declanșeze un război comercial?

Presedintele Trump se dovedeste combativ pe mai multe fronturi comerciale, cu implicatii geo-strategice.

Negocieri cu China, dar si un prim val de tarife impuse importurilor din acea tara. Renegocierea Tratatului NAFTA de comert liber cu Mexic si Canada. Tarife impuse – cel putin declarativ – la importurile de otel si aluminiu provenite din tari aliate Americii. Toate acestea par a face parte dintr-o strategie de reasezare a relatiilor comerciale globale.

China atrage atenția că negocierile vor fi subminate de amenintari. Pe de alta parte, oficialitati chineze de rang inalt au vizitat Casa Alba, cu intentia de a redresa situatia.

In conditiile in care argumentul invocat de administratie pentru tarifele aplicate la otel si aluminiu sint explicate prin ratiuni de securitate nationala, premierul Canadei a declarat ca este o insulta, tinind cont de faptul ca cele doua tari au fost si sint aliati strategici.

Europenii ameninta si ei cu represalii. Administratia Trump spune ca ceea ce se intimpla nu este razboi comercial, ci mai curind o conversatie, menita sa aseze raporturile comerciale globale pe un teren mai echitabil.

Pozitia administratiei Trump este articulata din mers, dar ea poate fi mai bine inteleasa tinind cont de cele spuse recent de fostul strateg al presedintelui, Steve Bannon.

El a explicat ca, in viziunea a ceea ce el denumeste nationalisti economici, situatia globala curenta - la care Statele Unite au contribuit masiv conceptual si financiar la sistemul de relatii economice si de securitate - nu este sustenabila.

Nationalistii cred ca america subventioneaza lumea, in detrimentul intereselor propriilor cetateni si explica venirea la putere a lui Donald Trump, ca o consecinta a revoltei populare impotriva celor din clasa politica, care intretin sistemul.

In viziunea lui Bannon, care explica ideologia miscarii, ceea ce se intimpla acum, nu doar in America, dar mai recent in Italia, de exemplu, este revolta celor care platesc pentru sisteme create si dezvoltate gresit.

In acest sens, referindu-se la comert, consilierul Casei Albe pentru economie, Larry Kudlow – care in viata privata era un adept al comertului liber, ideologie tipica republicanilor – a spus: „Eu nu cred ca tarifele au ceva de-a face cu prietenia noastra cu tari aliate sau alianta indelungata cu Canada.”

Kudlow argumenteaza ca este vorba doar despre echitatea relatiilor comerciale, despre reciprocitate, despre produse si servicii americane care au de facut fata unor bariere, despre transfer de proprietate intelectuala si pe ansamblu despre reasezarea raporturilor comerciale globale, pe o baza sustenabila.

Criticii lui Trump spun ca sistemul actual functioneaza in interesul tuturor, inclusiv cel al Americii si adauga ca masurile anuntate de administratia Trump – fie si ca un instrument de negociere – vor lovi ca un bumerang in interesele producatorilor si consumatorilor americani, inclusiv cei în cei care au contribuit la alegerea Donald Trump.