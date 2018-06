Dumitru Diacov: „Țara mică, partide micuțe, foarte gălăgioase, ne batem între noi; ne-am deprins, din păcate, cu acest spectacol”

Preşedintele de onoare al Partidului Democrat vorbeşte despre rezultatul alegerilor anticipate din Chişinău, eventuala amendare a Legii votului mixt, despre hotărârea Curţii Constituţionale în ceea ce priveşte Legea funcţionării limbilor şi posibilele coalizări de după parlamentare.

Europa Liberă: Putem să ne referim și la cum va fi acest an când urmează să fie convocate și alegerile parlamentare. Deocamdată nu cunoașteți ziua când vor avea loc?

Dumitru Diacov: „Nu, nu este. Începând cu 30 noiembrie…”

Europa Liberă: Pe parcursul a trei luni, așa cum zice norma legală?

Dumitru Diacov: „Da, da.”

Europa Liberă: Dar în schimb e cunoscut rezultatul alegerilor locale anticipate. Acum e la modă să fie întrebați liderii de opinie cu cine au votat. Dvs. pentru cine ați dat votul, cui i-ați încredințat cârma Primăriei Chișinău?

Dumitru Diacov: „Am fost în deplasare și în primul tur, și în turul doi…”

Europa Liberă: Dar, în general, cum vedeți această victorie care i-a revenit unui lider din opoziția extraparlamentară, dlui Năstase?

Dumitru Diacov: „În primul rând, însăși situația care s-a creat cu aceste alegeri – cu un an de zile înainte, într-o atmosferă destul de gălăgioasă – n-a fost cel mai potrivit moment, dar așa s-a întâmplat că am avut alegeri și la Bălți, și la Chișinău… Dacă să fim sinceri, eu cred că dl Năstase nu s-a gândit în viața lui să devină primar, nu s-a programat pentru astfel de funcție.”

Europa Liberă: De ce credeți așa?

Dumitru Diacov: „A fost o ocazie care s-a creat, a participat la aceste alegeri, a vrut să participe anume în această calitate și iată că viața i-a acordat această surpriză.”

Europa Liberă: Puterea centrală îl va ajuta, îl va împiedica? Ce se va întâmpla în relația puterea locală – puterea centrală?

Dumitru Diacov: „Eu cred că în mare măsură o să depindă și de comportamentul d-lui, cum el va dori să vadă această perspectivă. Guvernul, Executivul central nu trebuie să creeze niciun fel de probleme în relația cu primăria capitalei. Noi cunoaștem…”

Europa Liberă: În pușculița statului cele mai multe impozite vin de la contribuabilii din Chișinău.

Dumitru Diacov: „Asta în primul rând, dar nu întotdeauna aceste tensiuni duc la rezultatele pe care cineva și le dorește. Noi ne aducem aminte de spectacolul care s-a produs între guvernarea centrală și primarul acum zece ani în urmă și știm cum umblau cu bradul ba încolo, ba încoace. Istoria asta nu trebuie să se repete. Odată ales, un primar trebuie să aibă condițiile necesare pentru a se manifesta. Altceva e cum se va manifesta.”

Europa Liberă: Rezultatul alegerilor locale anticipate se va răsfrânge cumva și asupra campaniei electorale parlamentare?

Dumitru Diacov: „Nu este obligatoriu, nu este obligatoriu deloc.”

Europa Liberă: Foarte mulți observatori ai scenei politice au spus că a fost un test acest scrutin local.

Dumitru Diacov: „Păi, observatori care sunt și sesizează pe o parte a taberei sau pe altă parte a baricadei. Sigur că se poate de gândit că este un trend pozitiv pentru opoziție sau pentru formațiunea care a câștigat alegerile, însă până la alegeri mai avem o perioadă destul de lungă, în șase luni de zile se pot produce foarte multe lucruri. Vedeți, importantă este oferta pe care fiecare partid i-o propune alegătorului. Este absolut clar – este un partid care se află la guvernare, sunt partide nou-create extraparlamentare, care doresc să vină în locul partidului care se află la guvernare.”

Europa Liberă: Dar e și firesc.

Dumitru Diacov: „Este o situație absolut normală. Bine, de obicei se întâmplă între partidele care se află în Parlament, deja cu experiență ș.a.m.d. Așa s-a întâmplat că astăzi avem pe centru-dreapta un partid extraparlamentar care dorește să vină în locul nostru la guvernare. Ce trebuie să facă acest partid – să laude guvernarea, să fie de acord cu guvernarea? Nu, fiindcă atunci el nimerește într-o situație delicată. El trebuie să critice, el trebuie să-și spună punctul său de vedere, el nu trebuie să fie de acord. Da, sigur că e de dorit ca să fie lucrul acesta destul de civilizat. Noi îl facem în maniera noastră, moldovenească…”

Europa Liberă: Dar Partidul Democrat a avut întotdeauna o atitudine, așa precum spun experții, șovăielnică. De exemplu, în timpul campaniei prezidențiale a spus că vor susține un candidat proeuropean, a câștigat Igor Dodon, ca după asta să se afle că autoritățile locale au fost îndemnate, sfătuite de către fruntașii dvs. să cheme lumea să-l voteze pe Igor Dodon?

Dumitru Diacov: „Acestea sunt interpretări.”

Europa Liberă: Exact asta s-a întâmplat acum și la alegerile locale.

Dumitru Diacov: „Valentina, în spațiul public a răsunat foarte clar chemarea de a vota pentru Maia Sandu. Eu am votat pentru Maia Sandu. Și atunci când doamna Sandu a candidat la funcția de ministru, am votat-o o dată, și atunci când a candidat la funcția de șef de stat. Important este programul de guvernare pentru alegerile parlamentare. Că tu ești opoziție este clar pentru toată lumea, că aceștia sunt la guvernare tot este clar pentru toată lumea. Alegerile sunt o competiție. Poftim, am fost martori la campania electorală din Germania, din Statele Unite la prezidențiale, câte evenimente s-au produs, cu ce anvergură, cu câtă influență nu numai în zonă… Noi aici, țara mică, partide micuțe, foarte gălăgioase, ne batem între noi; ne-am deprins, din păcate, cu acest spectacol, chiar cam ne place acest lucru și foarte multă lume care nu are ce face tot participă în acest dans, dar este clar – este o competiție, cât de frumos, cât de gălăgios, cât de ferm, cât de hotărât ș.a.m.d.

Atunci, în cazul nostru, Partidul Democrat sigur că, pe de o parte, acceptă jocul; pe de altă parte, își are strategia și comportamentul său. Partidul Democrat este responsabil de atmosfera din țară, este responsabil de economie, este responsabil de sfera socială, este responsabil de calitatea alegerilor și Partidul Democrat se programează în așa fel ca să participe la viitoarea guvernare, să aibă un cuvânt greu de spus în această guvernare și are tot interesul ca această competiția electorală să fie în limitele regulilor, în limitele acceptate de comunitatea internațională. Și sigur că eu sunt absolut convins că colegii mei, toți care sunt în Executiv, care sunt responsabili de această campanie electorală, care vor fi responsabili se vor purta adecvat și noi vom avea alegeri democratice, libere, civilizate.”

Europa Liberă: Dvs. ați vorbit ceva mai devreme despre spectacolul care se oferă uneori alegătorilor și despre competiția cinstită, care ar trebui să se arate opiniei publice în cadrul acestor alegeri. Dar, până la urmă, e spectacol sau nu felul cum înțelege relația Președinția cu partidul de guvernământ și, invers, Partidul Democrat și instituția prezidențială?

Dumitru Diacov: „Sigur că foarte multe lucruri sunt nedorite, adică este mai bine să le depășim cât mai repede, să venim la o situație normală, când toate instituțiile statului își fac treaba și nu se intercalează, dar asta este situația, din păcate. Eu vă spun cu mare regret, fiindcă am activat în diferite situații…”

Europa Liberă: Dvs. cunoașteți și dedesubturile, dle Diacov. Ian spuneți-ne foarte clar – astăzi există o colaborare între instituția prezidențială și Partidul Democrat de guvernământ?

Dumitru Diacov: „Nu prea, nu prea există colaborare. În orice caz, nu acea colaborare pe care eu mi-aș fi dorit-o. Să fie o cooperare internă instituțională, să fie o cooperare foarte deschisă, să ne întâlnim, să discutăm, cum să facem mai bine ș.a.m.d. Poziționarea asta pro-estică, agresivitatea asta – câteodată se pare că nu-i foarte sinceră, dar ea este – împotriva Acordului cu Uniunea Europeană sau cooperării noastre cu Uniunea Europeană, sigur că asta creează probleme nu numai pentru aceste partide, pentru aceste instituții, ci pentru Republica Moldova în general, fiindcă noi avem nevoie ca odată și odată să ne oprim, avem nevoie ca odată și odată lumea să aibă posibilitate să spună că Republica Moldova este un stat care se mișcă într-o singură direcție.

Nu avem nicio perspectivă să ne mișcăm patru ani înainte, ne-am oprit, ne-am mai uitat și hai să mergem înapoi. Cu zigzagurile acestea am mers toți anii aceștia și eu sunt absolut convins că noi trebuie și sper foarte mult că acestea vor fi ultimele alegeri care vor diviza Republica Moldova pe aceste valori.”

Europa Liberă: Igor Dodon a anunțat deja că este invitatul lui Vladimir Putin și merge la meciul de fotbal la Moscova. Acum nu mai știu a câta întâlnire e a dlui Dodon cu liderul de la Kremlin, iar recent șeful Dvs. de partid, dl Plahotniuc, a revenit din Statele Unite ale Americii. Și aici mereu e un ping-pong între acești doi actori politici. Igor Dodon aruncă săgeți cu venin și spune că partidul de guvernământ se lasă dominat de interesele Statelor Unite ale Americii, Uniunii Europene, iar Dvs. spuneți invers, că nu e bine ca Moldova să rămână sub papucul Federației Ruse. Ce înțelege cetățeanul din această situație?

Dumitru Diacov: „Eu nu văd nicio problemă că dl Dodon se duce la Moscova și discută cu dl Putin. Să fie sănătos și să discute,

Cursul european al Republicii Moldova nu este un moft al Partidului Democrat, este o opțiune, să-i spunem așa, a țării...

numai că să vină acasă și să ne așezăm la masă și să vedem – uite, eu m-am înțeles cutare, eu propun cutare, hai să mergem în aceeași direcție. Cursul european al Republicii Moldova nu este un moft al Partidului Democrat, este o opțiune, să-i spunem așa, a țării. Federația Rusă, care este problema?

Federația Rusă cooperează foarte bine cu Ungaria, de exemplu, cu Slovacia, cu Cehia, țări membre ale Uniunii Europene și membre NATO. De ce Federația Rusă nu poate să coopereze la fel de bine și loial cu Republica Moldova? Sunt absolut convins că da. Și atunci politicienii noștri nu trebuie să creeze aceste discrepanțe…”

Europa Liberă: Dvs. știți mai bine ca oricine că această regiune secesionistă, Transnistria, există datorită Federației Ruse, intereselor Moscovei.

Dumitru Diacov: „Există datorită Federației Ruse. Și problema transnistreană în timp se poate de rezolvat inclusiv cu ajutorul Federației Ruse. Noi trebuie să…”

Europa Liberă: Cu ce preț, dle Diacov, pentru Republica Moldova poate fi soluționată această problemă?

Dumitru Diacov: „De ce trebuie să fie cu un preț? Bine, orice mișcare are un preț. În cazul nostru, eu consider că cu prețul dezvoltării părții drepte a Republicii Moldova, adică în sensul că Republica Moldova trebuie să fie o țară prosperă…”

Europa Liberă: Prosperitate pe malul drept al Nistrului.

Dumitru Diacov: „…trebuie să fie o țară dezvoltată, trebuie să fie o țară liniștită și, în consecință, trebuie să fie o țară atractivă pentru populația din stânga Nistrului. Este o condiție…”

Europa Liberă: Da, dar ideea e că Rusia nu cedează din ambițiile și interesele sale când e vorba despre această geopolitică și felul cum înțelege Moscova soluționarea diferendului transnistrean?

Dumitru Diacov: „Bine, spuneți, vă rog, noi putem să câștigăm vreun război cumva cu cineva? Nu avem cum.”

Europa Liberă: De ce Chișinăul atunci e în favoarea regimului anticonstituțional?

Dumitru Diacov: „Deci, noi avem un proces destul de complicat de negocieri. În urma acestor negocieri, iată, în ultimii ani de zile președinția Germaniei… Ce Germania îi dorește răul Republicii Moldova? La președinția OSCE a fost Austria, a participat. Sigur că țările membre ale Uniunii Europene doresc să ajute Republica Moldova, dar ele doresc să ne ajute. Pentru asta noi, cei de la Chișinău, și cei de la Tiraspol trebuie să se așeze la masa de negocieri și să caute soluții – înțelegeți? –, fiindcă nimeni în locul nostru…”

Europa Liberă: Dle Diacov, se caută soluții în baza acestei sugestii venite din partea Germaniei cu apropierea cetățenilor de pe cele două maluri ale Nistrului în contextul facerii pașilor mici. Formatul de negocieri „5+2” a fost creat în alt scop – ca să fie deschis coșul politic, ca să i se ofere regiunii transnistrene un statut și în baza acestui statut să se clădească această suveranitate, integritate a Republicii Moldova?

Dumitru Diacov: „Bine, Valentina, dar noi nu putem să ajungem la statut, dacă n-o să avem o bază cât de cât care să ofere chiar și cadrul moral, să-i spune așa, ca noi să ne mișcăm mai departe. Eu am lucrat pentru proiectul de lege cu Găgăuzia în ’94-’95. Atunci a fost una din condițiile Consiliului Europei de aderare a Moldovei la Consiliul Europei și noi am avut o experiență puțin mai pozitivă decât în situația cu Transnistria, dar s-a format un grup de lucru și am lucrat împreună la elaborarea acestui statut. Comunitatea internațională, Comisia de la Veneția, Consiliul Europei practic au fost prezenți aici și împreună cu noi au elaborat această lege. „5+2” s-a format, într-adevăr, pentru a asista Republica Moldova la rezolvarea definitivă.

Eu nu o dată am auzit de la prietenii noștri europeni, de la colegii americani: „Dlor, stimați prieteni, noi suntem gata să vă ajutăm, noi suntem gata să sprijinim foarte multe inițiative, dar voi trebuie să înțelegeți că noi nu putem să facem porțiunea de lucru pe care trebuie s-o faceți voi. Voi trebuie să parcurgeți o cale, voi trebuie să creați o anumită atmosferă, voi trebuie să creați un cadru de discuții, de negocieri. Și atunci, ajutorul și asistența noastră vor fi eficiente”.”

Europa Liberă: Și de la prietenii Dvs. din Federația Rusă ce mesaje auziți?

Dumitru Diacov: „Federația Rusă, în orice caz, oficial nu se opune acestui proces. Federația Rusă în declarațiile politice pe care le face respectă integritatea țării…”

Europa Liberă: Respectă, menținând trupele ruse în estul Moldovei?

Dumitru Diacov: „Trebuie să fim într-un proces de discuții și un proces de căutare a soluțiilor.”

Europa Liberă: Până la soluționarea problemei transnistrene mai este un drum lung…

Dumitru Diacov: „Numai cu dorința noastră și numai cu declarațiile foarte belicoase că, uite, hai, gata trebuie să le scoateți, nu rezolvi problema. Și noi știm lucrurile acestea. Noi trebuie să avem grijă să ne mișcăm econom…”

Europa Liberă: Declarațiile dlui Krasnoselski, liderul de la Tiraspol, sunt că „Transnistria va lupta până în pânzele albe ca să fie recunoscută ca stat independent sau că își văd viitorul doar în componența Federației Ruse.”

Dumitru Diacov: „Și noi vom lupta până în pânzele albe pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova. Cetățenii care locuiesc pe teritoriul Transnistriei, peste 90% din acești cetățeni, sunt convins, sunt cetățeni loiali, sunt cetățeni care doresc să trăiască într-o singură țară, doresc să se bucure de aceleași privilegii de care se bucură și cetățenii Republicii Moldova, dar ei nu pot rezolva această chestiune de unii singuri. Deci, în conjunctura…”

Europa Liberă: Dvs. rămâneți pe poziția că Chișinăul astăzi nu face cedări?

Dumitru Diacov: „Dar ce înseamnă cedări, dacă noi rezolvăm unele lucruri pentru cetățenii noștri? Sunt cetățenii Republicii Moldova, care locuiesc acolo. Eu, de exemplu, la una din discuții am ridicat problema limbii care se studiază acolo, în școlile locale. Bine, numiți-o limbă moldovenească, dar las’ să fie în grafie latină. Și reacția parcă nu este foarte negativă. Trebuie încetișor, încetișor, pas cu pas să ne mișcăm înainte. Știți că sunt mii de copii care nu pot căpăta cetățenia Republicii Moldova din cauza unor chestii birocratice? Trebuie să facem…”

Europa Liberă: Acum știu că Curtea Constituțională v-a dat de lucru dvs., deputaților, și va trebui să elaborați un cadru legal propice pentru funcționarea limbilor în Republica Moldova. Care e poziția, părerea partidului de guvernământ?

Dumitru Diacov: „Acest cadru există în Republica Moldova. Eu am fost puțin supărat și surprins de Curtea Constituțională. În principiu, decizia Curții Constituționale n-a schimbat nimic nici în statutul limbii ruse, nici în funcționarea ei pe teritoriul Republicii Moldova, dar a făcut ca părțile beligerante să fie foarte active, agresive; s-au trezit și unul apără, altul merge la întâmpinare. De-a cui nevoie acum nouă ne trebuie aceste lucruri?”

Europa Liberă: Dl Diacov, scurt pe doi: modificați articolul 13 din Constituție până la finele acestei sesiuni?

Dumitru Diacov: „Dvs. știți poziția mea. Eu de nenumărate ori am spus, din ‘94 încoace, nu știu de câte sute de ori, că limba vorbită în Republica Moldova este limba română.”

Europa Liberă: Eu vă întreb dacă aveți suficiente voturi ca să schimbați articolul 13?

Dumitru Diacov: „Dar eu nu știu ce se face în sufletul cutărui sau cutărui deputat, este gata să voteze sau nu este gata. Noi avem și în fracțiunea noastră deputați care consideră că articolul 13 trebuie să rămână intact. Și atunci, ce am făcut? Avem o bună parte care consideră că trebuie să fie limba română.”

Europa Liberă: Deci, ideea pe care o avansează Partidul Liberal e că dvs. nu aveți suficiente voturi ca să introduceți în Constituție…

Dumitru Diacov: „…integrarea europeană?”

Europa Liberă: …vectorul politicii externe care ține de integrarea europeană, care rămâne a fi ireversibilă? Și atunci, liberalii cer de la dvs. să sprijiniți ideea lor ca, în același timp, să fie modificat și articolul 13 din Constituție, unde limba română va fi limbă de stat?

Dumitru Diacov: „Liberalii înțeleg foarte bine situația din Parlament, știu aproximativ câte voturi există. Ei pur și simplu speculează, ei încearcă să se poziționeze ca cei mai mari și cei mai înflăcărați patrioți, dar…”

Europa Liberă: Va fi amendată Constituția până la finele acestei sesiuni?

Dumitru Diacov: „Dacă liberalii votează integrarea europeană, atunci eu sunt convins că noi vom avea aceasta în Constituție.”

Europa Liberă: Și dacă democrații votează pentru modificarea articolului 13?

Dumitru Diacov: „Și dacă predomină mofturile liberalilor, noi putem să pierdem alte voturi din cealaltă parte. Și atunci ce am făcut?”

Europa Liberă: Deci, situația este incertă pe moment?

Dumitru Diacov: „Nu am numărat încă voturile, dar părerea mea este că va fi riscant. Eu cred că trebuie să separăm aceste chestii, așa cum ele sunt. Sunt două proiecte, votăm un proiect și după aceea revenim asupra celuilalt proiect.”

Europa Liberă: Se împlinește un an de când împreună democrații și socialiștii au votat reforma electorală. Acum se aud tot mai multe sugestii că ar trebui să reveniți la această reformă și poate introduceți turul doi al alegerilor, așa cum s-a făcut și la acele locale? E o sugestie pe care a promovat-o și ambasadorul SUA. Am văzut că mulți îl citează pe dl James Pettit.

Dumitru Diacov: „La noi nu ambasadorii creează cadrul legal.”

Europa Liberă: Eu vă întreb pe Dvs., ce faceți – rămâneți la ceea ce ați votat acum un an sau ați putea să amendați această lege?

Dumitru Diacov: „Noi nu am discutat; noi suntem aproape la finalul sesiunii. În legislația electorală de obicei există o tradiție, că nu se schimbă cu jumătate de an înainte de alegeri. Eu cred că vor fi discuții asupra mai multor chestiuni care se speculează în jurul alegerilor în general, dar nu cred, fiindcă este o decizie deja votată. Atunci noi putem să avem probleme cu mulți deputați din Parlament; sunt unii care acceptă, sunt alții care nu acceptă.”

Europa Liberă: Inclusiv cu socialiștii, care au avut multe voturi atunci când s-a votat legea?

Dumitru Diacov: „Eu cred că putem să verificăm de această dată cum va funcționa. Noi știm foarte bine că și în Ucraina, și în România, și în Georgia a existat acest sistem de vot pe care îl avem noi astăzi și – de ce nu? – o să vedem poate data viitoare…”

Europa Liberă: Dar știți de ce s-au făcut pași înapoi? Ideea era că se promovează oligarhia, în baza banului se câștigă mandatul, se câștigă circumscripția, se câștigă votul.

Dumitru Diacov: „Nu știu. Cei care promovează sau cei care sunt împotrivă ș.a.m.d. deseori greșesc în socotelile lor. Viața, numai viața ne arată care sistem este mai bun. Codul electoral pentru foarte multe țări, cu excepția câtorva în lume, este acea lege care se schimbă foarte des, fiindcă fiecare țară caută o soluție cât mai bună. Iată sistemul american de vot tot este pus acum în discuție, fiindcă așa se întâmplă că ultimul președinte a fost ales președinte, dar numărul de voturi mai mare l-a câștigat acel care a pierdut alegerile…”

Europa Liberă: Deci, lăsați să se înțeleagă că ar putea să rămână intactă această lege electorală votată acum un an?

Dumitru Diacov: „În orice caz, noi nu am avut discuții asupra acestui subiect.”

Europa Liberă: Ceea ce am auzit de la liderul Dvs. de partid, de la dl Plahotniuc, e că acum ar exista un echilibru al puterilor în stat, pentru că Președinția e a opoziției parlamentare, a socialiștilor; Primăria e a opoziției extraparlamentare, liderul PPDA câștigând acest fotoliu, având sprijinul Partidului Acțiune și Solidaritate și dvs. guvernați țara, având această majoritate. Există un echilibru și dacă ar exista acest echilibru, de ce tot mai multe voci vorbesc despre statul capturat?

Dumitru Diacov: „Teoretic există acest echilibru, fiindcă avem trei forțe politice din diferite…”

Europa Liberă: Ați spus și Dvs. teoretic, dar în practică?

Dumitru Diacov: „Și acum urmează ca această chestie să fie realizată practic. Poftim, noi nu avem nicio problemă și nu avem de gând să încurcăm cuiva ca să se manifeste. Poftim, iată partidul a câștigat Primăria. Primăria municipiului Chișinău este un mini-guvern în condițiile Republicii Moldova, dar dacă ne uităm la buget, la formarea bugetului ș.a.m.d., contribuția Chișinăului este una destul de solidă. Și atunci, poftim, este o posibilitate de a te manifesta, de a te consolida și de a-ți demonstra capacitățile.”

Europa Liberă: Dl Diacov, dar justiția n-ați scos-o din buzunarul politicului?

Dumitru Diacov: „Păi iese, n-are încotro. Iată, chiar astăzi am discutat câteva proiecte venite de la Ministerul Justiției cu privire la funcționarea sistemului justiției, la faptul că judecătorii vor fi pedepsiți în cazul în care ei comit greșeli sau abuzuri în procese. Lucrul acesta pas cu pas, așa cum spun prietenii noștri, step by step, se va rezolva, cu ajutorul Uniunii Europene, în discuții comune cu cei din sistem. Interesul guvernării este ca să avem un sistem justițiar care este acceptat de oameni, nu orice înclinație într-o direcție sau alta…”

Europa Liberă: Dl Diacov, dacă ar exista această justiție independentă, această justiție despre care se vorbește mult că ar trebui să fie lăsată de politicieni să-și facă treaba în baza spiritului și literei legii, atunci s-ar fi identificat cine a furat miliardul?

Dumitru Diacov: „Nu, uitați-vă… Cât la noi se vorbește de sistemul juridic acum, cât s-a vorbit până la aceste alegeri de Comisia Electorală Centrală, de sistemul de alegeri? Iată că partidele și opoziția au avut posibilitatea să se manifeste, alegerile s-au petrecut și la Bălți și la Chișinău fără pretenții serioase…”

Europa Liberă: De ce nu cunoaște lumea autorii jafului miliardului?

Dumitru Diacov: „Păi trebuie să-i cunoască, nu eu sunt responsabil. Procurorii, judecătorii și toți cei care sunt antrenați, organele de forță și care sunt responsabili de acest lucru, ei trebuie să înțeleagă că mai devreme sau mai târziu vor fi nevoiți să răspundă și în fața Parlamentului, și în fața societății privind calitatea derulării acestui proces. Nu în Parlament se caută, în Parlament întotdeauna există tentația de a face discuții aprinse…”

Europa Liberă: Dar reproșul din partea alegătorilor vine la adresa deputaților, că deputații nu pot să stăpânească adevăratul destin al Moldovei?

Dumitru Diacov: „Păi vine la adresa deputaților sau la adresa guvernării din cauză că este, practic, un singur partid care și-a asumat răspunderea guvernării, este o chestie puțin neobișnuită ca un partid care a avut 19 mandate, într-un moment de cotitură, de criză politică profundă să-și asume guvernarea și iată că doi ani de zile, practic, noi nu avem conflicte în interiorul Guvernului, în interiorul coaliției majoritare, în interiorul guvernării, din ceea ce eu văd…”

Europa Liberă: Dar care sunt rezultatele guvernării?

Dumitru Diacov: „Păi rezultatele trebuie să le vedem, dacă le căutăm și dacă ne uităm…”

Europa Liberă: De ce nu sunt vizibile acum?

Dumitru Diacov: „Cum nu sunt vizibile?...”

Europa Liberă: Care sunt ele?

Dumitru Diacov: „Din punct de vedere statistic, noi, practic, pe toate domeniile avem mișcări pozitive.”

Europa Liberă: Iar traiul oamenilor e același?

Dumitru Diacov: „Păi, asta este. Dar nu ne aducem aminte cum noi am trăit acum zece ani? Eu l-am întâlnit pe vicepreședintele USAID…”

Europa Liberă: Dl Diacov, lumea azi pleacă mai mult decât pleca înainte.

Dumitru Diacov: „Ascultă, un foarte mare prieten al Republicii Moldova și noi discutam cam aproximativ același lucru pe care îl discutăm acum și el spune: „Dl Diacov, eu prima dată am fost în Republica Moldova în ’97. M-am oprit la Hotelul Național. În Hotelul Național la parter ardea un singur bec. Toate doamnele care erau în serviciile hotelului erau îmbrăcate în fel de fel de tulupuri (cojoace), în fel de fel de haine groase ș.a.m.d. Era frig, eu am înghețat în acest hotel. Au trecut câțiva ani de zile, voi observați că s-a schimbat Republica Moldova, s-a schimbat Chișinăul?”.”

Europa Liberă: De ce cetățenii deplâng calitatea vieții lor?

Dumitru Diacov: „Așa suntem noi toți. Toți dorim să trăim mai bine, toți dorim să avem salarii mai bune, toți dorim să avem o viață mai bună ș.a.m.d., dar trebuie să ne raportăm la situația de la care am plecat acum câțiva ani de zile și din punct de vedere statistic noi avem pași pozitivi și la salarii, și la pensii, și la angajare, și la investiții, și la...”

Europa Liberă: De ce Moldova rămâne depopulată, dle Diacov, dacă sunt atâtea rezultate?

Dumitru Diacov: „Din cauză că noi am moștenit o Republică Moldova… Țineți minte, noi înainte ne mândream că suntem grădina înfloritoare a Uniunii Sovietice, ceea ce însemna 60% din populație la țară, în glod. Noi avem sate mari cu mii de populație…”

Europa Liberă: Și Țările Baltice au pornit de unde a început Moldova.

Dumitru Diacov: „Valentina, hai să vorbim obiectiv, probleme sunt. Și guvernarea are problemele ei ș.a.m.d. în legătură cu această situație, dar 60% din populație e la țară. Înainte eu eram într-un sat cu cinci mii și ceva de populație și toți lucrau în colhoz. Câți acum prelucrează pământul în sat? 100 de oameni. Dar ce fac ceilalți? La ceilalți trebuie să le duci acolo întreprinderi, trebuie să le duci o mică fabrică, atelier, o oloiniță, o frizerie, o brutărie ș.a.m.d. Te uiți, acolo sunt zece oameni, dincolo 15 oameni, dincolo 30, dar asta necesită bani, necesită investiții. Cum am trăit noi toți anii aceștia? Noi toți anii aceștia am trăit pe baricade, noi am luptat, noi eram gata unul pe altul să ne… Off! Nu vreau să folosesc cuvântul, și în aceste condiții vreți investiții, vreți ca lucrurile să meargă mai bine? Iată acum eu îmi pun întrebarea, o să vină aceste alegeri, o să le trecem, după asta…”

Europa Liberă: Dar de ce un segment mic al cetățenilor au reușit și să prospere, și să vorbească că viața lor e bună și foarte bună și nu au probleme, iar o pătură mai mare plâng, se chinuie, au necazuri?

Dumitru Diacov: „Îmi pare foarte rău, este o problemă a Republicii Moldova. Noi trăim toți într-o țară săracă. Eu deunăzi le spuneam primarilor, am avut o ședință cu primarii, că toți se ridicau și toți puneau fel de fel de întrebări. Zic: „Dlor, voi sunteți primari în localități sărace, dar noi, din păcate, guvernăm o țară săracă, de unde vreți? Și eu vreau…”.”

Europa Liberă: În această țară săracă statisticile ne-au arătat câți milionari sunt, dle Diacov?

Dumitru Diacov: „Ia uitați-vă, proiectul cu drumurile, un miliard și 600 de milioane, aceștia sunt bani. Sigur că, dacă ai fi o guvernare populistă, într-un an electoral, mai bine împărți acești bani pentru pensii, pentru chestii populiste, dar noi înțelegem că la anul calitatea drumurilor va fi și mai mare problemă.”

Europa Liberă: Câți bani se duc pentru concerte la care sunt invitați artiști și unde se cheltuie bani și bani, și sume foarte mari?

Dumitru Diacov: „Bun, hai interzicem concertele. Din punctul meu de vedere, hai să le interzicem, gata nu mai avem concerte. Cu ce se schimbă viața noastră spre bine?”

Europa Liberă: Păi, calitatea drumurilor ar avea de câștigat!

Dumitru Diacov: „Da, asta înseamnă 100 de metri de drumuri, bun, și cu concertele trebuie să ne clarificăm. Dar întrebați-l pe bietul nostru artist, cum el să se manifeste, dar cum ei o să câștige un ban, dar cum ei o să fie cunoscuți?”

Europa Liberă: Deci, credeți că artistul trebuie să aștepte campania electorală, să meargă cu politicianul și să câștige banul, pentru că el e sărac?

Dumitru Diacov: „Nu, nu. Societatea are nevoie de toate. Societatea are nevoie de drumuri, de investiții, de noi locuri de muncă, dar societatea are nevoie și de concerte. Nu suntem noi o țară care să ne închidem, să ne înfundăm și să stăm să bocim de dimineață până seara, fiindcă, uite, trebuie să facem economie pe concerte.”

Europa Liberă: O să citez o declarație a unui deputat din Germania: „Diferența dintre progresele Republicii Moldova de pe hârtie, puterea în creștere a oligarhilor exact în timpul unor guvernări proeuropene, pe de o parte, precum și plecările masive ale tinerilor din țară, pe de altă parte, pune cazul Moldovei pe gânduri din partea Uniunii Europene”.

Dumitru Diacov: „Bun, Valentina, și noi putem să ne așezăm – guvernarea toată –să facem un fel de scrisoare de tipul acesta. Să nu credeți că noi suntem fericiți, mulțumiți și noi nu discutăm în contradictoriu și nu ne mai certăm din când în când, noi între noi. Deosebirea este că nu ieșim seara la televizoare și antrenăm în acest proces populația. Cunoaștem foarte bine problemele acestea și sigur că foarte multă lume nu este împăcată cu această idee. Discutați cu dl Filip; dacă ar fi din capul lui și ar fi posibil, el ar da toate aceste miliarde cu care noi încercăm acum să reparăm grădinițe, școli, drumuri ș.a.m.d. le-ar da pentru salarii și pensii, dar țara are nevoie de toate: și de salarii, și de pensii, și de drumuri, și de spitale, reparații ș.a.m.d.”

Europa Liberă: De ce nu vin banii din partea UE, tranșa pe care a promis-o Bruxelles-ul, de ce nu ajunge în Republica Moldova?

Dumitru Diacov: „Din cauză că noi avem partide care bat cu pumnul în masă și spun că noi o să câștigăm alegerile și o să mergem în Uniunea Vamală, și europenii stau și privesc.”

Europa Liberă: Dl Diacov, dacă guvernarea ar livra rezultate, banii demult ar fi venit.

Dumitru Diacov: „Poate ar fi venit, unele sume poate ar fi intrat mai devreme, fiindcă tot este o chestie unde într-un sistem democratic nu ești tu, guvernarea, principalul subiect.”

Europa Liberă: Dvs. găsiți țap ispășitor opoziția…

Dumitru Diacov: „Nu, nu, dar am spus eu lucrul acesta?”

Europa Liberă: …dar tot pe opoziție o curtați și spuneți că, după alegerile parlamentare, ați vrea să faceți coaliție?

Dumitru Diacov: „Dar avem de ales?”

Europa Liberă: Dar unii se întreabă, când și unde își arată sinceritatea Partidul Democrat – atunci când critică opoziția sau atunci când vrea să o îmbrățișeze, să facă o alianță?

Dumitru Diacov: „Bun, bun, dar noi suntem meșteri toți – și guvernarea, și opoziția câteodată nu alege cuvintele ș.a.m.d. Eu cred că noi trebuie să fim mai toleranți, trebuie să se învețe de la mine mulți dintr-înșii. Eu nu folosesc expresii tari niciodată și-mi las loc pentru discuții. Guvernarea spune că „noi avem nevoie de continuitate, ceea ce am făcut în ultimii ani de zile, noi avem nevoie să realizăm ca să obținem rezultate concrete cel puțin următorii patru ani de zile”. Opoziția din partea dreaptă vine și spune că „noi vrem integrare europeană, noi vrem reguli mai bune, o justiție mai bună” ș.a.m.d. Păi, atunci veniți și hai să facem chestia aceasta, fiindcă eu vă înțeleg – acum, până la alegeri, voi o să fiți foarte intransigenți, foarte gălăgioși, foarte principiali, foarte-foarte, dar…”

Europa Liberă: Știți de ce? Pentru că adversarii politici din Moldova sunt șantajați, ținând cont că nu există o independență a justiției, există frică, există…

Dumitru Diacov: „Las’ să fie mai tari, să ia mai multe mandate și atunci vor negocia, vor discuta, chiar bazându-ne pe propria experiență.”

Europa Liberă: Mai multe mandate se câștigă în baza unor alegeri libere, corecte, democratice, dar revenim: cui îi aparține justiția?

Dumitru Diacov: „Da, noi am avut două săptămâni în urmă, de ce vorbim noi acum de justiție? Noi vorbim de sistemul electoral…”

Europa Liberă: Pentru că se aplică mecanismele acestea de șantaj asupra concurentului politic.

Dumitru Diacov: „Nu trebuie să se lase șantajați, trebuie să meargă cu capul sus. Toți suntem egali în fața legii, toți suntem responsabili în fața legii ș.a.m.d., când va fi declanșată campania electorală, judecând după aceste alegeri care au fost ultimele, au avut careva probleme? Da, puțin, nu trebuie să fii foarte sensibil când participi la procesul politic în Republica Moldova, fiindcă eu pot să vă aduc aminte cât s-a turnat în capul meu și cât m-au atacat absolut gratis, cum se spune, și am rezistat.

Sfatul meu e să reziste, nu suntem sfinți nimeni din noi, dar să încercăm să demonstrăm populației că ceea cu ce venim noi și ceea ce vrem noi este ceea ce așteaptă de la noi oamenii. Iată, noi o să încercăm să convingem oamenii să voteze Partidul Democrat, că noi vrem să continuăm cursul acesta politic, economic, social ș.a.m.d. și fiindcă este un partid, apropo, este singurul partid care a ajuns la al treilea președinte de partid și să fiți convinși că o să fie și al patrulea și al cincilea, dar dacă noi vorbim că partidul este promotor al culturii, al tradițiilor, al valorilor ș.a.m.d., la noi unde sunt partidele acestea, toate partidele, partidele politice în toată lumea…”

Europa Liberă: Știu gândul Dvs. După alegeri, admiteți o coaliție democrați-socialiști, o alianță între democrați și socialiști admiteți?

Dumitru Diacov: „Nu. Asta este o provocare pe care eu am auzit-o deja de 25 de ori. Partidul Democrat…”

Europa Liberă: Și răspunsul a 25-a oară care e?

Dumitru Diacov: „Că Partidul Democrat va face coaliție cu partidele de centru-dreapta sau, mai bine zis, cu partidele care vor sprijini cursul european al Republicii Moldova. Să fiți convinsă în chestia asta, fiindcă și asta…”

Europa Liberă: Ar mai trebui să vrea și aceste partide să facă coaliție cu Partidul Democrat.

Dumitru Diacov: „Eu nu știu cine o să fie în Parlament, eu nu știu care și câte mandate va avea, dar noi, judecând după comportamentul partidului din ’98 încoace, țineți minte ce presiuni se făceau asupra mea ca eu să fac coaliție cu comuniștii, în ’98. Am făcut? Am făcut cu partidele de dreapta, ce au făcut în raport…”

Europa Liberă: Dar unde au ajuns partidele care au făcut coaliție cu Partidul Democrat?

Dumitru Diacov: „Ce au făcut în raport cu mine partidele de dreapta, numai de Roșca și…”

Europa Liberă: Dl Diacov, care e soarta partidelor care au făcut coaliție cu Partidul Democrat?

Dumitru Diacov: „Din cauză că ei nu au știut să dirijeze aceste partide, au umblat încolo-încoace, iată alegătorii i-au pedepsit, și nu au dorit să schimbe, la noi partidele împreună cu liderii au plecat toți, toți și încă vreo două-trei sunt pe cale să plece, dar stau încăpățânați, nu vor să facă nicio schimbare. Iată să ia exemplu de la Partidul Democrat.”